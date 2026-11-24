De Giorgio, a dispetto delle previsioni, opera alcuni cambi: Battistella e Buglio a centrocampo, Perin in difesa; confermato il tridente offensivo Maistro-Di Nardo-Sibilli. Mignani conferma 10/11 dello schieramento a eccezione di Iemmello, sostituito da Franck Tchaouna, in coppia con Pecorino; corsie laterali affidate a Candela e Dorval e difesa a tre con Frosinini, Antonini e Imperiale. 18:41

PREPARTITA

Juve Stabia-Catanzaro è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 19:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia (7.642 posti).

Arbitra Andrea Zanotti, con gli assistenti Federico Fontani e Marco Trinchieri; quarto ufficiale Alberto Arena. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Giacomo Paganessi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Pisa-Empoli 1-1 29-08-2026 Serie B Ascoli-Carrarese 1-1 03-09-2026 Coppa Italia Cagliari-Verona 1-2 10-10-2026 Serie B Arezzo-Cremonese 0-0 31-10-2026 Serie A Bologna-Monza 2-1

La Juve Stabia è 16° in classifica con 12 punti in 13 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 12 gol fatti e 15 subiti.

Il Catanzaro è 17° con 12 punti in 13 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 16 gol fatti e 24 subiti.

In casa la Juve Stabia ha fatto 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa il Catanzaro ne ha fatti 5 in 8 (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Juve Stabia in Serie B (dalla più recente): Modena-Juve Stabia 2-0, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Empoli-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Verona 0-1, Cremonese-Juve Stabia 0-1 (P-V-N-P-V).

Le ultime 5 partite del Catanzaro in Serie B (dalla più recente): Catanzaro-Palermo 3-1, Cesena-Catanzaro 1-0, Catanzaro-Padova 1-1, Benevento-Catanzaro 1-1, Catanzaro-Ascoli 1-6 (V-P-N-N-P).

Il miglior marcatore della Juve Stabia in Serie B: Antonio Di Nardo con 7 gol.

I migliori marcatori del Catanzaro in Serie B: Pietro Iemmello e Emanuele Pecorino con 2 gol.

In panchina Pietro De Giorgio per la Juve Stabia e Michele Mignani per il Catanzaro.

In Serie B Juve Stabia e Catanzaro si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria della Juve Stabia, 0 vittorie del Catanzaro e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Juve Stabia-Catanzaro 1-1 del 18 aprile 2026 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Juve Stabia-Catanzaro 1-4 del 25 febbraio 2023.

Juve Stabia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro non ha mai vinto nei quattro confronti disputati contro la Juve Stabia in Serie BKT - tre pareggi e una sconfitta nel parziale; soltanto contro Lazio (12), Vicenza (11) e Torino (otto), i calabresi hanno giocato più partite nel torneo cadetto senza mai strappare la posta piena rispetto a quelle contro i campani (quattro appunto, come contro Trani, Frosinone, Licata e Albinoleffe).

Dopo tre successi casalinghi di fila, la Juve Stabia ha vinto solo una di tutte le successive nove sfide interne disputate contro il Catanzaro tra Lega Pro 2, Serie C e Serie BKT: quella per 2-0 al Menti nel maggio 2025 - sei pareggi, compreso il più recente dello scorso aprile nel torneo cadetto (1-1) e due vittorie dei giallorossi completano il quadro.

La Juve Stabia ha vinto due delle ultime tre partite (1P) giocate al Romeo Menti in questo campionato - tante quante nelle precedenti 10 (5N, 3P) - inoltre, nelle ultime 11 gare disputate in casa in Serie BKT, i campani hanno subito più di un gol soltanto una volta (10 reti al passivo nel parziale per una media di 0.9 a incontro): nello 0-3 dello scorso settembre, contro il Pisa.

Il Catanzaro è l'unica squadra di questo campionato a non avere ancora vinto in trasferta: due pareggi e cinque sconfitte nelle sette gare disputate finora; nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto due volte i giallorossi sono rimasti senza successi nelle prime otto gare esterne di un torneo di Serie BKT: nel 2004/05 (1N, 7P) e nel 2005/06 (2N, 6P).

Si sfidano le uniche due squadre che non hanno ancora trovato un gol da fuori area in questa Serie BKT; il Catanzaro, curiosamente, anche una delle tre a non aver ancora subito reti dalla distanza (insieme a Padova e Palermo).

Giuseppe Sibilli ha già segnato due gol nelle cinque gare interne giocate in questo campionato: tanti quanti ne aveva realizzati in casa nelle due stagioni precedenti di Serie BKT, in 21 partite casalinghe messe assieme con le maglie di Sampdoria e Bari.

Emanuele Pecorino è andato a segno in entrambe le ultime due presenze in campionato e potrebbe realizzare almeno un gol per tre presenze di fila in Serie BKT per la seconda volta in carriera (la prima a gennaio 2026 con la maglia del Südtirol).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Juve Stabia Catanzaro Partite giocate 12 12 Vittorie 4 2 Pareggi 4 3 Sconfitte 4 7 Gol segnati 12 14 Gol subiti 13 24 Gol subiti per partita 1.1 2.0 Possesso palla (%) 53.2 52.0 Passaggi 5517 5483 Passaggi riusciti 4646 4649 Precisione nei passaggi (%) 84.2 84.8 Tiri 121 117 Tiri in porta 48 51 Tiri in porta sul totale (%) 39.7 43.6 Cross 215 223 Cross riusciti 57 50 Duelli vinti 628 527 Duelli persi 601 485 Calci d'angolo a favore 55 62 Calci d'angolo contro 63 73 Falli subiti 181 158 Falli commessi 141 128 Contrasti 182 171 Contrasti vinti (%) 61.0 57.9 Fuorigioco 21 16 Ammonizioni 18 24 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro in diretta tv e streaming

Juve Stabia-Catanzaro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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