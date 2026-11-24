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Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare
Città: Castellammare di Stabia
Capienza: 7642 spettatori21:49
Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Catanzaro, gara inaugurale del 13° turno del campionato di Serie B. 21:49
Il match del "Menti" vale per la parte bassa della classifica: campani a quota 12, calabresi all'ultimo posto con 9 punti. 21:51
Dirige l'incontro il signor Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini coadiuvato dagli assistenti Fontani e Trinchieri. Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena. Al VAR Meraviglia di Pistoia, AVAR Paganessi di Bergamo.21:54
I padroni di casa sono reduci dal ko di Modena mentre gli ospiti sono tornati alla vittoria dopo oltre due mesi battendo la capolista Palermo. 21:56
FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic - Maggioni, Bellich, Bettella, Perin - Battistella, Buglio, Pierobon - Maistro, Di Nardo, Sibilli. A disposizione: Vismara, Baldi, Gallea Beidi, Ricciardi, Scuderi, Artioli, Karic, Kumi, Caccavo, Candellone, Fernandes, Piscopo.18:59
FORMAZIONE CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli - Frosinini, Antonini, Imperiale - Candela, Franky Tchoauna, Petriccione, Giovane, Dorval - Franck Tchaouna, Pecorino. A disposizione: Marietta, Ruggero, Verrengia, Mosti, Alesi, Arditi, Buso, D'Alessandro, Di Francesco, Garnica, Iemmello, Koffi. 18:43
De Giorgio, a dispetto delle previsioni, opera alcuni cambi: Battistella e Buglio a centrocampo, Perin in difesa; confermato il tridente offensivo Maistro-Di Nardo-Sibilli. Mignani conferma 10/11 dello schieramento a eccezione di Iemmello, sostituito da Franck Tchaouna, in coppia con Pecorino; corsie laterali affidate a Candela e Dorval e difesa a tre con Frosinini, Antonini e Imperiale. 18:41
Squadre in campo agli ordini di Zanotti: padroni di casa in maglia gialloblù, ospiti in completo rosso con bordi gialli. 19:00
INIZIA JUVE STABIA-CATANZARO! Primo pallone giocato da Di Nardo. 19:02
Fallo di Imperiale su Maistro. 19:04
Cross di Giovane in area, libera la retroguardia delle Vespe. 19:05
Primo tiro dalla bandierina del match, sarà in favore dei calabresi. 19:05
Carica fallosa di Franky Tchaouna sul rinvio con i piedi di Vukovic. 19:08
Rimessa laterale in favore della Juve Stabia, chiuso Franck Tchaouna. 19:10
Trattenuto Dorval in maniera fallosa da Pierobon. 19:11
Tiro al volo di Di Nardo: controllo e conclusione alta sopra la traversa. 19:11
Traversone di Frosinini, Maggioni è ben appostato e allontana la minaccia. 19:13
Pierobon steso da Petriccione sulla trequarti campo. 19:14
Corner in favore dei padroni di casa. 19:15
Maistro calcia direttamente verso la porta dalla bandierina del calcio d'angolo, largo sul fondo. 19:15
Colpo di testa di Giovane che sceglie il momento esatto dell'inserimento in area: tiro però debole, blocca facile Vukovic. 19:17
DI NARDO! Assist di Maistro per lo stacco aereo di Di Nardo, para Pigliacelli. 19:18
Pecorino lavora la sfera in area e mette basso a centro area dove però non c'è alcun compagno di squadra. 19:19
La Juve Stabia aumenta i giri del motore, Aquile sulla difensiva. 19:21
Gioco fermo: contatto Pierobon-Giovane, fischio immediato di Zanotti per verificare le condizioni del centrocampista gialloblù. 19:22
Metà della prima frazione di gioco al "Menti", parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 19:25
Petriccione non riesce a imbeccare Candela, suggerimento troppo profondo. 19:27
AMMONITO PECORINO: fallo su Bettella. 19:28
AMMONITO BATTISTELLA: calcio ai danni di Candela. 19:29
GOL! Juve Stabia-CATANZARO 0-1! Rete di Antonini. Ospiti in vantaggio: mischia in area stabiese, Franky Tchaouna serve Antonini per il destro vincente che batte Vukovic.
Guarda la scheda del giocatore Matias Antonini19:32
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 4 giallorosso. 19:32
Marcatura confermata dopo un lungo controllo del VAR. 19:33
Scatto di Franck Tchaouna che entra in area ma poi si infrange nel muro difensivo di De Giorgio. 19:35
Buco nella difesa del Catanzaro, Di Nardo prova a approfittarne ma colpisce male. 19:36
Franck Tchaouna serve un assist per Pecorino, sinistro di prima intenzione deviato in corner. 19:37
Forcing calabrese, tiro di Petriccione murata. 19:38
DESTRO DI MAISTRO! Botta da fuori area, alta non di molto. 19:38
Break di Buglio ma il direttore di gara sanziona un tocco di mano. 19:40
Cinque minuti all'intervallo. 19:42
AMMONITO FROSININI: fallo da dietro su Sibilli. 19:43
GOL ANNULLATO ALLA JUVE STABIA! Buglio insacca sulla respinta di Pigliacelli sul colpo di testa di Di Nardo, il quale ha giocato in posizione di fuorigioco. 19:45
Fallo di Buglio su Pecorino. 19:46
Colpo di testa di Frosinini sulla punizione di Petriccione, alto in curva. 19:47
E' iniziato il recupero di 3 minuti. 19:48
Ultimo giro di orologio. 19:50
AMMONITO BELLICH: trattenuta netta su Candela. 19:51
GOL! Juve Stabia-CATANZARO 0-2! Rete di Pecorino. Raddoppio ospite allo scadere: punizione di sinistro sopra la barriera, Vukovic sfiora appena e il pallone si insacca.
Guarda la scheda del giocatore Emanuele Pecorino19:53
PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per l'attaccante giallorosso. 19:53
FINE PRIMO TEMPO! JUVE STABIA-CATANZARO 0-2! Reti di Antonini e Pecorino. 19:54
Juve Stabia-Catanzaro è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 19:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia (7.642 posti).
Arbitra Andrea Zanotti, con gli assistenti Federico Fontani e Marco Trinchieri; quarto ufficiale Alberto Arena. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Giacomo Paganessi.
Andrea Zanotti
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|32
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|3
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|7.0
|Falli per cartellino
|4.5
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2026
|Coppa Italia
|Pisa-Empoli 1-1
|29-08-2026
|Serie B
|Ascoli-Carrarese 1-1
|03-09-2026
|Coppa Italia
|Cagliari-Verona 1-2
|10-10-2026
|Serie B
|Arezzo-Cremonese 0-0
|31-10-2026
|Serie A
|Bologna-Monza 2-1
La Juve Stabia è 16° in classifica con 12 punti in 13 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 12 gol fatti e 15 subiti.
Il Catanzaro è 17° con 12 punti in 13 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 16 gol fatti e 24 subiti.
In casa la Juve Stabia ha fatto 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa il Catanzaro ne ha fatti 5 in 8 (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Juve Stabia in Serie B (dalla più recente): Modena-Juve Stabia 2-0, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Empoli-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Verona 0-1, Cremonese-Juve Stabia 0-1 (P-V-N-P-V).
Le ultime 5 partite del Catanzaro in Serie B (dalla più recente): Catanzaro-Palermo 3-1, Cesena-Catanzaro 1-0, Catanzaro-Padova 1-1, Benevento-Catanzaro 1-1, Catanzaro-Ascoli 1-6 (V-P-N-N-P).
Il miglior marcatore della Juve Stabia in Serie B: Antonio Di Nardo con 7 gol.
I migliori marcatori del Catanzaro in Serie B: Pietro Iemmello e Emanuele Pecorino con 2 gol.
In panchina Pietro De Giorgio per la Juve Stabia e Michele Mignani per il Catanzaro.
In Serie B Juve Stabia e Catanzaro si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria della Juve Stabia, 0 vittorie del Catanzaro e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Juve Stabia-Catanzaro 1-1 del 18 aprile 2026 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Juve Stabia-Catanzaro 1-4 del 25 febbraio 2023.
Juve Stabia-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Juve Stabia
|Catanzaro
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|4
|2
|Pareggi
|4
|3
|Sconfitte
|4
|7
|Gol segnati
|12
|14
|Gol subiti
|13
|24
|Gol subiti per partita
|1.1
|2.0
|Possesso palla (%)
|53.2
|52.0
|Passaggi
|5517
|5483
|Passaggi riusciti
|4646
|4649
|Precisione nei passaggi (%)
|84.2
|84.8
|Tiri
|121
|117
|Tiri in porta
|48
|51
|Tiri in porta sul totale (%)
|39.7
|43.6
|Cross
|215
|223
|Cross riusciti
|57
|50
|Duelli vinti
|628
|527
|Duelli persi
|601
|485
|Calci d'angolo a favore
|55
|62
|Calci d'angolo contro
|63
|73
|Falli subiti
|181
|158
|Falli commessi
|141
|128
|Contrasti
|182
|171
|Contrasti vinti (%)
|61.0
|57.9
|Fuorigioco
|21
|16
|Ammonizioni
|18
|24
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro in diretta tv e streaming
Juve Stabia-Catanzaro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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