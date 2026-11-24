L'arbitro sarà il sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni. Il fischietto classe '96 sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Luciani e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Alessandro Prontera (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).23:46

Sono 8 i precedenti tra Palermo e Südtirol, tutti giocati in Serie B. Bilancio leggermente a favore dei rosanero con 5 vittorie oltre a 2 successi degli altoatesini e un pareggio. L'ultima al Barbera ha visto il successo per 3-0 del Palermo con i gol di Pohjanpalo, Le Douraon e Ceccaroni. La stagione precedente, invece, ci fu la vittoria del Südtirol per 2-1 con la rimonta guidata da Barreca e Gori.23:52

Sono ben 5 i cambi per il Südtirol rispetto alla vittoria contro la Cremonese. Possanzini fa ruotare tutta la rosa anche perché ha diversi assenti: Stivanello squalificato, Bjarkason, Varnier, El Kaouakibi e Zeroli infortunati.19:21

Gli altoatesini hanno ritrovato la vittoria proprio nel week end scorso battendo 1-0 la Cremonese grazie al gol di Stivanello. Interrotta una striscia di quattro pareggi e due sconfitte per la squadra di Possanzini. Südtirol che è rientrato in zona playoff: è 7° a quota 18 punti.23:56

È un Palermo che ha dissipato il proprio vantaggio nelle ultime settimane, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite. Dopo la pausa per Nazionali, la squadra di Filippo Inzaghi è ripartita col clamoroso ko contro il Catanzaro - ultimo in classifica - per 3-1. Il Palermo resta in testa alla classifica, ma il Modena si ritrova a -1.23:54

PREPARTITA

Palermo-Sudtirol è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo (36.822 posti).

Arbitra Marco Di Loreto, con gli assistenti Alessandro Costanzo e Francesco Luciani; quarto ufficiale Livio Marinelli. Al VAR Alessandro Prontera, assistito da Francesco Cosso.

Marco Di Loreto Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 161 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 29 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.8 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1 23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2 06-09-2026 Serie B Modena-Avellino 0-1 20-09-2026 Serie B Arezzo-Südtirol 1-4 17-10-2026 Serie B Pisa-Cremonese 3-1 28-10-2026 Serie B Carrarese-Arezzo 2-1 07-11-2026 Serie B Cesena-Catanzaro 1-0

Il Palermo è 1° in classifica con 27 punti in 12 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 26 gol fatti e 16 subiti.

Il Sudtirol è 7° con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 14 gol fatti e 12 subiti.

In casa il Palermo ha fatto 15 punti in 5 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Sudtirol ne ha fatti 5 in 5 (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Palermo in Serie B (dalla più recente): Catanzaro-Palermo 3-1, Ascoli-Palermo 1-1, Palermo-Vicenza 3-1, Pisa-Palermo 3-3, Palermo-Carrarese 2-1 (P-N-V-N-V).

Le ultime 5 partite del Sudtirol in Serie B (dalla più recente): Sudtirol-Cremonese 1-0, Pisa-Sudtirol 2-2, Sudtirol-Cesena 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1 (V-N-N-P-N).

I migliori marcatori del Palermo in Serie B: Dennis Johnsen e Dominic Vavassori con 7 gol.

I migliori marcatori del Sudtirol in Serie B: Kenny Mixtur, Aljosa Vasic e Fabio Rispoli con 2 gol.

In panchina Filippo Inzaghi per il Palermo e Davide Possanzini per il Sudtirol.

In Serie B Palermo e Sudtirol si sono affrontate 8 volte: 5 vittorie del Palermo, 2 vittorie del Sudtirol e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Palermo-Sudtirol 3-0 del 21 febbraio 2026 (Serie B).

Palermo-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver guadagnato un solo punto nelle prime due sfide contro il Südtirol in Serie BKT (nel 2022/23), il Palermo ha vinto cinque delle successive sei partite contro i biancorossi (1P) nel torneo cadetto - tra cui le due più recenti nello scorso campionato.

Perfetto equilibrio nelle quattro sfide tra Palermo e Südtirol in casa dei rosanero in Serie BKT: due successi per parte - l'ultima gara tra le due formazioni al Barbera in campionato è stata vinta dai rosanero per 3-0 lo scorso 21 febbraio.

Nell'ultimo turno contro il Catanzaro, il Palermo ha perso la prima partita di questo campionato: i rosanero non incassano due sconfitte consecutive in Serie BKT da ottobre 2025 (in quel caso la prima fu proprio contro il Catanzaro, la seconda contro il Monza).

Il Palermo è la squadra con la striscia aperta più lunga di match casalinghi consecutivi senza sconfitta tra le formazioni attualmente presenti nei Big-5 campionati europei + rispettive secondi divisioni (inclusi playoff/out): 19 partite (18V, 1N). L'ultimo match casalingo perso dai rosanero in Serie BKT risale al 28 ottobre 2025 (0-3 contro il Monza).

Il Südtirol ha vinto per 1-0 contro la Cremonese nel turno scorso, tornando al successo dopo un'astinenza di sei turni (4N, 2P); l'ultima volta che gli altoatesini hanno conquistato due successi di fila in Serie BKT risale allo scorso gennaio (striscia di quattro in quel caso).

Il Südtirol ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P): 4-1 contro l'Arezzo lo scorso 20 settembre; in questi nove match fuori casa i biancorossi hanno sempre subito gol (20 rete concesse, 2.2 di media).

Il Südtirol è, insieme al Cesena, una delle due squadre senza gol subiti nei primi 15' delle due frazioni di gioco in questa Serie BKT; dall'altra parte il Palermo è sia la formazione con l'attacco più prolifico (26) che quella con più marcature nei primi 15' di gioco della ripresa (sei).

Il Südtirol è una delle due squadre con più calciatori di nazionalità diversa andati a segno in questa Serie BKT (sei, come il Mantova), subito dietro il Palermo a quota cinque, al pari di Empoli e Sampdoria.

Tra i calciatori con almeno sette reti realizzate nei cinque maggiori campionati in corso e le rispettive seconde divisioni, solamente Lamine Yamal (10 - classe 2007) è più giovane di Dominic Vavassori (sette - nato il 9 dicembre 2005). Vavassori ha segnato in casa cinque delle sue sette reti di questa Serie BKT, nessuno ne conta di più nel torneo cadetto in corso (cinque anche per Andrea Belotti, Cristian Shpendi e Daniel Mosquera).

Salvatore Molina è il calciatore del Südtirol con più occasioni create (18) e anche uno dei tre con più assist serviti in questa Serie BKT (due, come Fabio Rispoli e Aljosa Vasic); Molina ha fatto il suo esordio in serie cadetta proprio contro il Palermo il 24 agosto 2013 col Modena ed inoltre è già andato a segno contro i rosanero nel torneo, il 25 novembre 2017 con la maglia dell'Avellino.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Palermo Sudtirol Partite giocate 12 12 Vittorie 8 4 Pareggi 3 6 Sconfitte 1 2 Gol segnati 26 14 Gol subiti 16 12 Gol subiti per partita 1.3 1.0 Possesso palla (%) 49.6 52.7 Passaggi 5208 5883 Passaggi riusciti 4233 5096 Precisione nei passaggi (%) 81.3 86.6 Tiri 151 106 Tiri in porta 69 45 Tiri in porta sul totale (%) 45.7 42.5 Cross 235 146 Cross riusciti 63 35 Duelli vinti 550 511 Duelli persi 573 575 Calci d'angolo a favore 51 38 Calci d'angolo contro 61 71 Falli subiti 125 147 Falli commessi 143 155 Contrasti 178 175 Contrasti vinti (%) 59.6 62.3 Fuorigioco 15 9 Ammonizioni 20 23 Espulsioni 0 4

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Palermo-Sudtirol in diretta tv e streaming

Palermo-Sudtirol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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