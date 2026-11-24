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Dove si gioca la partita:
Stadio: Renzo Barbera
Città: Palermo
Capienza: 36822 spettatori23:42
Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Südtirol, gara valida per la Giornata 13 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo.23:42
È un Palermo che ha dissipato il proprio vantaggio nelle ultime settimane, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite. Dopo la pausa per Nazionali, la squadra di Filippo Inzaghi è ripartita col clamoroso ko contro il Catanzaro - ultimo in classifica - per 3-1. Il Palermo resta in testa alla classifica, ma il Modena si ritrova a -1.23:54
Gli altoatesini hanno ritrovato la vittoria proprio nel week end scorso battendo 1-0 la Cremonese grazie al gol di Stivanello. Interrotta una striscia di quattro pareggi e due sconfitte per la squadra di Possanzini. Südtirol che è rientrato in zona playoff: è 7° a quota 18 punti.23:56
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Perin - Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello - Segre, Ranocchia - Vavassori, Hernani, Johnsen - Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Fortin, Nespola - Magnani, Sciortino - C.Gomes, Mazzitelli - Strefezza, Gyasi, Bertolino, Gabrielloni.19:23
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: Plizzari - Pellini, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Brik, Tronchin, Vasic - Anghelè - Okoro. All. Davide Possanzini. A disposizione: Vadjunec, Cragno - Veroli, Iuliano, F.Davi, S.Davi - Pyyhtiä, Tait, Schrott - Vasco Lopes, Burnete, Mixtur.19:18
Filippo Inzaghi opera solo un cambio rispetto al ko contro il Catanzaro del week end scorso. Fuori Mazzitelli, torna Segre titolare davanti alla difesa. La lista degli infortunati resta lunghissima: out Bani, Barba, Bozzolan, Estévez, Palumbo, Pierozzi e Joronen.19:24
Sono ben 5 i cambi per il Südtirol rispetto alla vittoria contro la Cremonese. Possanzini fa ruotare tutta la rosa anche perché ha diversi assenti: Stivanello squalificato, Bjarkason, Varnier, El Kaouakibi e Zeroli infortunati.19:21
Sono 8 i precedenti tra Palermo e Südtirol, tutti giocati in Serie B. Bilancio leggermente a favore dei rosanero con 5 vittorie oltre a 2 successi degli altoatesini e un pareggio. L'ultima al Barbera ha visto il successo per 3-0 del Palermo con i gol di Pohjanpalo, Le Douraon e Ceccaroni. La stagione precedente, invece, ci fu la vittoria del Südtirol per 2-1 con la rimonta guidata da Barreca e Gori.23:52
L'arbitro sarà il sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni. Il fischietto classe '96 sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Luciani e dal quarto ufficiale, il sig. Livio Marinelli. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Alessandro Prontera (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).23:46
Palermo-Sudtirol è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo (36.822 posti).
Arbitra Marco Di Loreto, con gli assistenti Alessandro Costanzo e Francesco Luciani; quarto ufficiale Livio Marinelli. Al VAR Alessandro Prontera, assistito da Francesco Cosso.
Marco Di Loreto
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|6
|Falli fischiati
|161
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|29
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.8
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Frosinone-Juve Stabia 4-1
|23-08-2026
|Serie B
|Verona-Ascoli 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Modena-Avellino 0-1
|20-09-2026
|Serie B
|Arezzo-Südtirol 1-4
|17-10-2026
|Serie B
|Pisa-Cremonese 3-1
|28-10-2026
|Serie B
|Carrarese-Arezzo 2-1
|07-11-2026
|Serie B
|Cesena-Catanzaro 1-0
Il Palermo è 1° in classifica con 27 punti in 12 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 26 gol fatti e 16 subiti.
Il Sudtirol è 7° con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 14 gol fatti e 12 subiti.
In casa il Palermo ha fatto 15 punti in 5 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Sudtirol ne ha fatti 5 in 5 (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Palermo in Serie B (dalla più recente): Catanzaro-Palermo 3-1, Ascoli-Palermo 1-1, Palermo-Vicenza 3-1, Pisa-Palermo 3-3, Palermo-Carrarese 2-1 (P-N-V-N-V).
Le ultime 5 partite del Sudtirol in Serie B (dalla più recente): Sudtirol-Cremonese 1-0, Pisa-Sudtirol 2-2, Sudtirol-Cesena 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1 (V-N-N-P-N).
I migliori marcatori del Palermo in Serie B: Dennis Johnsen e Dominic Vavassori con 7 gol.
I migliori marcatori del Sudtirol in Serie B: Kenny Mixtur, Aljosa Vasic e Fabio Rispoli con 2 gol.
In panchina Filippo Inzaghi per il Palermo e Davide Possanzini per il Sudtirol.
In Serie B Palermo e Sudtirol si sono affrontate 8 volte: 5 vittorie del Palermo, 2 vittorie del Sudtirol e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Palermo-Sudtirol 3-0 del 21 febbraio 2026 (Serie B).
Palermo-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Palermo
|Sudtirol
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|8
|4
|Pareggi
|3
|6
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|26
|14
|Gol subiti
|16
|12
|Gol subiti per partita
|1.3
|1.0
|Possesso palla (%)
|49.6
|52.7
|Passaggi
|5208
|5883
|Passaggi riusciti
|4233
|5096
|Precisione nei passaggi (%)
|81.3
|86.6
|Tiri
|151
|106
|Tiri in porta
|69
|45
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.7
|42.5
|Cross
|235
|146
|Cross riusciti
|63
|35
|Duelli vinti
|550
|511
|Duelli persi
|573
|575
|Calci d'angolo a favore
|51
|38
|Calci d'angolo contro
|61
|71
|Falli subiti
|125
|147
|Falli commessi
|143
|155
|Contrasti
|178
|175
|Contrasti vinti (%)
|59.6
|62.3
|Fuorigioco
|15
|9
|Ammonizioni
|20
|23
|Espulsioni
|0
|4
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Palermo-Sudtirol in diretta tv e streaming
Palermo-Sudtirol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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