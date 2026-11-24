Arbitra la sfida Niccolò Turrini di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Colaianni e Santarossa e dal quarto uomo Galipò. Volpi e Piccinini rispettivamente al Var e Avar.19:46

Il Vicenza deve fare a meno degli infortunati Tsadjout, Pellizzari, Alessio e dello squalificato Cuomo. Moncini e Morra in attacco con Merkaj in panchina, mentre a centrocampo partono titolari Valoti e Costa.19:36

La Carrarese è invece quattordicesima con tredici punti, al limite della zona salvezza. La squadra di Pagliuca è tornata al successo dopo due sconfitte battendo 1-0 l’Entella grazie alla rete di Rubino.19:15

Il Vicenza è terzultimo con dieci punti, a tre lunghezze dalla zona salvezza. Il pareggio conquistato ad Ascoli in inferiorità numerica (2-2) ha permesso ai biancorossi di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive.19:11

PREPARTITA

Vicenza-Carrarese è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza (17.163 posti).

Arbitra Niccolò Turrini, con gli assistenti Marco Colaianni e Davide Santarossa; quarto ufficiale Simone Galipò. Al VAR Manuel Volpi, assistito da Marco Piccinini.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 60 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Sassuolo-Cesena 3-0 10-10-2026 Serie B Südtirol-Ascoli 0-0 25-10-2026 Serie B Verona-Pisa 1-1 31-10-2026 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 1-1

Il Vicenza è 19° in classifica con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 16 gol fatti e 26 subiti.

La Carrarese è 14° con 13 punti in 12 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), con 10 gol fatti e 14 subiti.

In casa il Vicenza ha fatto 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa la Carrarese ne ha fatti 4 in 5 (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Vicenza in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Vicenza 2-2, Vicenza-Cremonese 1-4, Palermo-Vicenza 3-1, Vicenza-Modena 1-2, Empoli-Vicenza 0-2 (N-P-P-P-V).

Le ultime 5 partite della Carrarese in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Virtus Entella 1-0, Carrarese-Sampdoria 0-1, Verona-Carrarese 3-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Palermo-Carrarese 2-1 (V-P-P-V-P).

Il miglior marcatore della Carrarese in Serie B: Tommaso Rubino con 4 gol.

In panchina Fabio Gallo per il Vicenza e Guido Pagliuca per la Carrarese.

È il primo incontro fra Vicenza e Carrarese in Serie B.

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Carrarese-Vicenza 1-0 del 9 giugno 2024.

Vicenza-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Vicenza è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro la Carrarese in campionato (2V, 1N), perdendo tuttavia quella più recente: 0-1 il 9 giugno 2024.

Il Vicenza ha perso le ultime tre partite casalinghe in Serie BKT e l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte interne di fila in campionato risale al periodo tra agosto e ottobre 2021, proprio nel campionato cadetto.

Il Vicenza ha subito almeno due gol in ognuna delle ultime quattro gare di Serie BKT e potrebbe registrare una striscia di questo tipo più lunga in serie cadetta per la prima volta da maggio-giugno 2000 (cinque).

La Carrarese ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di campionato, perdendone ben sei (1N): l'unico successo fuori casa nel periodo è arrivato lo scorso 11 ottobre contro il Padova (2-0).

Dopo aver guadagnato un solo punto nelle prime cinque giornate di questa Serie BKT, la Carrarese ha poi vinto quattro delle successive sette (3P), tra cui la più recente contro la Virtus Entella (1-0); i toscani, già una volta hanno registrato successi consecutivi in questo campionato (v Padova e Modena in ottobre).

Claudio Morra ha realizzato entrambe le sue reti in questo campionato subentrando dalla panchina: in generale su 13 reti totali segnate in carriera in Serie BKT, ben otto (il 61.5%) sono arrivate da subentrato; il giocatore del Vicenza non realizza un gol in cadetteria in un match iniziato da titolare dal 14 dicembre 2019 (Virtus Entella-Empoli).

Tra Serie A e Serie BKT, Tommaso Rubino (nato il 10 novembre 2006) è il giocatore italiano più giovane con almeno quattro gol all'attivo. Per lui quattro centri in questo campionato (in nove presenze), il doppio dei due messi a segno nello scorso torneo cadetto (due in 26 presenze).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Vicenza Carrarese Partite giocate 12 12 Vittorie 2 4 Pareggi 4 1 Sconfitte 6 7 Gol segnati 16 10 Gol subiti 26 14 Gol subiti per partita 2.2 1.2 Possesso palla (%) 46.3 49.0 Passaggi 4529 5313 Passaggi riusciti 3682 4390 Precisione nei passaggi (%) 81.3 82.6 Tiri 100 123 Tiri in porta 40 42 Tiri in porta sul totale (%) 40.0 34.1 Cross 278 237 Cross riusciti 65 48 Duelli vinti 538 597 Duelli persi 608 595 Calci d'angolo a favore 65 68 Calci d'angolo contro 52 53 Falli subiti 143 130 Falli commessi 191 170 Contrasti 190 196 Contrasti vinti (%) 55.8 57.7 Fuorigioco 15 13 Ammonizioni 30 24 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Vicenza-Carrarese in diretta tv e streaming

Vicenza-Carrarese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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