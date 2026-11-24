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Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Vicenza
Città: Vicenza
Capienza: 17163 spettatori18:56
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Vicenza e Carrarese, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di serie B.18:56
Il Vicenza è terzultimo con dieci punti, a tre lunghezze dalla zona salvezza. Il pareggio conquistato ad Ascoli in inferiorità numerica (2-2) ha permesso ai biancorossi di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive.19:11
La Carrarese è invece quattordicesima con tredici punti, al limite della zona salvezza. La squadra di Pagliuca è tornata al successo dopo due sconfitte battendo 1-0 l’Entella grazie alla rete di Rubino.19:15
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Vicenza si schiera con il 3-5-2: Gagno – Vescovi, Brighenti, Sandon – Caferri, Bellemo, Corazza, Valoti, Costa – Moncini, Morra. A disposizione: Bagheria, Tantalocchi, Leverbe, Marchizza, Papetti, Carraro, Zonta, Talarico, Rada, Pietrelli, Rauti, Merkaj. All. Gallo.19:47
FORMAZIONI UFFICIALI: La Carrarese scende in campo con il 3-5-2: Pizzignacco – Ruggeri, Oliana, Reale – Belloni, Dagba, Schiavi, Braunoder, Rouhi – Abiuso, Topalovic. A disposizione: Vujevic, Garofani, Parlanti, Macchioni, Guercio, Romani, Rubino, Martini, Finotto, Cudrig, Cissè, Marconi. All. Pagliuca.19:32
Il Vicenza deve fare a meno degli infortunati Tsadjout, Pellizzari, Alessio e dello squalificato Cuomo. Moncini e Morra in attacco con Merkaj in panchina, mentre a centrocampo partono titolari Valoti e Costa.19:36
La Carrarese deve rinunciare all’indisponibile Bonfanti. Pagliuca schiera Dagba in mediana e Topalovic in attacco al fianco di Abiuso, con Rubino pronto a subentrare a partita in corso.19:43
Arbitra la sfida Niccolò Turrini di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Colaianni e Santarossa e dal quarto uomo Galipò. Volpi e Piccinini rispettivamente al Var e Avar.19:46
Vicenza-Carrarese è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza (17.163 posti).
Arbitra Niccolò Turrini, con gli assistenti Marco Colaianni e Davide Santarossa; quarto ufficiale Simone Galipò. Al VAR Manuel Volpi, assistito da Marco Piccinini.
Niccolò Turrini
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|60
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|12
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.3
|Falli per cartellino
|4.6
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2026
|Coppa Italia
|Sassuolo-Cesena 3-0
|10-10-2026
|Serie B
|Südtirol-Ascoli 0-0
|25-10-2026
|Serie B
|Verona-Pisa 1-1
|31-10-2026
|Serie B
|Catanzaro-Calcio Padova 1-1
Il Vicenza è 19° in classifica con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 16 gol fatti e 26 subiti.
La Carrarese è 14° con 13 punti in 12 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), con 10 gol fatti e 14 subiti.
In casa il Vicenza ha fatto 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa la Carrarese ne ha fatti 4 in 5 (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Vicenza in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Vicenza 2-2, Vicenza-Cremonese 1-4, Palermo-Vicenza 3-1, Vicenza-Modena 1-2, Empoli-Vicenza 0-2 (N-P-P-P-V).
Le ultime 5 partite della Carrarese in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Virtus Entella 1-0, Carrarese-Sampdoria 0-1, Verona-Carrarese 3-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Palermo-Carrarese 2-1 (V-P-P-V-P).
Il miglior marcatore della Carrarese in Serie B: Tommaso Rubino con 4 gol.
In panchina Fabio Gallo per il Vicenza e Guido Pagliuca per la Carrarese.
È il primo incontro fra Vicenza e Carrarese in Serie B.
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Carrarese-Vicenza 1-0 del 9 giugno 2024.
Vicenza-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Vicenza
|Carrarese
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|4
|1
|Sconfitte
|6
|7
|Gol segnati
|16
|10
|Gol subiti
|26
|14
|Gol subiti per partita
|2.2
|1.2
|Possesso palla (%)
|46.3
|49.0
|Passaggi
|4529
|5313
|Passaggi riusciti
|3682
|4390
|Precisione nei passaggi (%)
|81.3
|82.6
|Tiri
|100
|123
|Tiri in porta
|40
|42
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.0
|34.1
|Cross
|278
|237
|Cross riusciti
|65
|48
|Duelli vinti
|538
|597
|Duelli persi
|608
|595
|Calci d'angolo a favore
|65
|68
|Calci d'angolo contro
|52
|53
|Falli subiti
|143
|130
|Falli commessi
|191
|170
|Contrasti
|190
|196
|Contrasti vinti (%)
|55.8
|57.7
|Fuorigioco
|15
|13
|Ammonizioni
|30
|24
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Vicenza-Carrarese in diretta tv e streaming
Vicenza-Carrarese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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