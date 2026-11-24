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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
Città: Chiavari
Capienza: 5535 spettatori19:36
Benvenuti alla diretta del match tra Entella e Verona, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. 19:36
Entrambe le squadre sono uscite sconfitte dall'ultimo turno di campionato: i liguri contro la Carrarese, gli scaligeri contro il Cesena.19:41
La situazione in classifica è tuttavia diversa: l'Entella ha vinto due sole partite in questo campionato, il Verona è a ridosso della zona play-off. 19:43
L'Entella è in digiuno realizzativo da oltre trecento minuti, il peggiore dell'attuale campionato. 19:45
Anche il Verona ha un problema con i gol: dietro l'Entella ci sono proprio gli uomini di Baroni, senza reti da oltre duecento minuti. 19:47
3-5-2 per l'Entella: Del Frate - Previtali, Annoni, Marconi - Mezzoni, Vignali, Felippe, Benedetti, Di Mario - Cuppone, Corona. 19:50
4-2-3-1 per il Verona: Perilli - Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Calabrese - Bernede, Iannoni - Livramento, Harroui, Sarr - Mosquera.19:56
Virtus Entella-Verona è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari (5.535 posti).
Arbitra Juan Luca Sacchi, con gli assistenti Dario Garzelli e Lorenzo Giuggioli; quarto ufficiale Mario Perri. Al VAR Daniele Rutella, assistito da Lorenzo Maggioni.
Juan Luca Sacchi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|99
|Fuorigioco
|24
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|14
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.8
|Falli per cartellino
|7.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie B
|Cesena-Sampdoria 1-1
|07-09-2026
|Serie A
|Cagliari-Lecce 1-0
|13-09-2026
|Serie A
|Sassuolo-Juventus 3-2
|09-10-2026
|Serie B
|Avellino-Sampdoria 4-1
|17-10-2026
|Serie A
|Venezia-Napoli 1-0
|28-10-2026
|Serie A
|Milan-Bologna 2-4
|06-11-2026
|Serie A
|Venezia-Udinese 2-1
La Virtus Entella è 18° in classifica con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 11 gol fatti e 15 subiti.
Il Verona è 9° con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 19 gol fatti e 15 subiti.
In casa la Virtus Entella ha fatto 3 punti in 6 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Verona ne ha fatti 5 in 5 (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Virtus Entella in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Virtus Entella 1-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Virtus Entella-Mantova 0-1 (P-P-P-N-P).
Le ultime 5 partite del Verona in Serie B (dalla più recente): Verona-Cesena 0-2, Mantova-Verona 0-0, Verona-Carrarese 3-0, Juve Stabia-Verona 0-1, Verona-Pisa 1-1 (P-N-V-V-N).
Il miglior marcatore del Verona in Serie B: Daniel Mosquera con 7 gol.
In panchina Andrea Chiappella per la Virtus Entella e Marco Baroni per il Verona.
In Serie B Virtus Entella e Verona si sono affrontate 2 volte: 0 vittorie della Virtus Entella, 2 vittorie del Verona e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Virtus Entella-Verona 1-2 del 6 maggio 2017 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Verona-Virtus Entella 2-2 del 16 agosto 2026 (Coppa Italia).
Virtus Entella-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Virtus Entella
|Verona
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|4
|4
|Sconfitte
|6
|4
|Gol segnati
|11
|19
|Gol subiti
|15
|15
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.2
|Possesso palla (%)
|50.1
|51.9
|Passaggi
|4962
|5486
|Passaggi riusciti
|4038
|4645
|Precisione nei passaggi (%)
|81.4
|84.7
|Tiri
|121
|133
|Tiri in porta
|42
|62
|Tiri in porta sul totale (%)
|34.7
|46.6
|Cross
|297
|314
|Cross riusciti
|69
|70
|Duelli vinti
|579
|587
|Duelli persi
|564
|594
|Calci d'angolo a favore
|44
|77
|Calci d'angolo contro
|45
|44
|Falli subiti
|163
|125
|Falli commessi
|157
|175
|Contrasti
|175
|183
|Contrasti vinti (%)
|65.7
|62.3
|Fuorigioco
|36
|13
|Ammonizioni
|28
|22
|Espulsioni
|1
|2
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Virtus Entella-Verona in diretta tv e streaming
Virtus Entella-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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