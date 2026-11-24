La situazione in classifica è tuttavia diversa: l'Entella ha vinto due sole partite in questo campionato, il Verona è a ridosso della zona play-off. 19:43

PREPARTITA

Virtus Entella-Verona è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari (5.535 posti).

Arbitra Juan Luca Sacchi, con gli assistenti Dario Garzelli e Lorenzo Giuggioli; quarto ufficiale Mario Perri. Al VAR Daniele Rutella, assistito da Lorenzo Maggioni.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 99 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.8 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1 07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0 13-09-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 3-2 09-10-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 4-1 17-10-2026 Serie A Venezia-Napoli 1-0 28-10-2026 Serie A Milan-Bologna 2-4 06-11-2026 Serie A Venezia-Udinese 2-1

La Virtus Entella è 18° in classifica con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 11 gol fatti e 15 subiti.

Il Verona è 9° con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 19 gol fatti e 15 subiti.

In casa la Virtus Entella ha fatto 3 punti in 6 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Verona ne ha fatti 5 in 5 (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Virtus Entella in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Virtus Entella 1-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Virtus Entella-Mantova 0-1 (P-P-P-N-P).

Le ultime 5 partite del Verona in Serie B (dalla più recente): Verona-Cesena 0-2, Mantova-Verona 0-0, Verona-Carrarese 3-0, Juve Stabia-Verona 0-1, Verona-Pisa 1-1 (P-N-V-V-N).

Il miglior marcatore del Verona in Serie B: Daniel Mosquera con 7 gol.

In panchina Andrea Chiappella per la Virtus Entella e Marco Baroni per il Verona.

In Serie B Virtus Entella e Verona si sono affrontate 2 volte: 0 vittorie della Virtus Entella, 2 vittorie del Verona e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Virtus Entella-Verona 1-2 del 6 maggio 2017 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Verona-Virtus Entella 2-2 del 16 agosto 2026 (Coppa Italia).

Virtus Entella-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha vinto entrambi i due precedenti disputati contro la Virtus Entella in Serie BKT, incroci andati in scena nel 2016/17 coi gialloblù vittoriosi per 1-0 all'andata e per 2-1 al ritorno. I veneti già contro cinque squadre sono riusciti a vincere tutti i primi tre incroci nel torneo (Carrarese, Cesena, Liguria, Salernitana e Spezia).

Dopo l'1-2 del 6 maggio 2017, l'Hellas Verona potrebbe diventare la seconda squadra, dopo la SPAL (tra il 2017 e il 2020), contro cui la Virtus Entella perde entrambe le prime due sfide casalinghe in Serie BKT.

La Virtus Entella ha perso senza segnare tutte le ultime tre gare di Serie BKT; i liguri potrebbero quindi subire quattro ko di fila nel torneo per la prima volta dal maggio 2021, tuttavia non hanno mai registrato una striscia di questo tipo senza mai andare a bersaglio nella competizione.

L'Hellas Verona ha perso per 0-2 nel turno scorso contro il Cesena e potrebbe subire due ko di fila senza andare a bersaglio in Serie BKT per la prima volta da aprile 2019 in quella che è stata anche l'ultima volta che il club gialloblù ha registrato sconfitte consecutive nel torneo con un singolo allenatore (Fabio Grosso in quel caso).

Dopo aver sempre trovato la rete nelle prime 10 gare di questo campionato, l'Hellas Verona ha poi mancato il bersaglio nelle due più recenti e potrebbe quindi rimanere a secco di gol per almeno tre match consecutivi in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2017 (tre in quel caso).

Mattia Tirelli ha realizzato due delle ultime cinque marcature della Virtus Entella in questa Serie BKT ed ha già eguagliato il suo record di realizzazioni in una singola stagione della competizione (due, come nel 2025/26). Tirelli è partito dal primo minuto in tutte le ultime quattro gare del torneo anche se non ha mai disputato l'intero match in tutta la sua carriera in serie cadetta.

L'Hellas Verona è l'unica squadra con più di un calciatore con almeno due reti realizzate da subentrato in questa Serie BKT: Salvatore Cerbone e Daniel Mosquera. Mosquera ha più in generale realizzato sette reti nel torneo, meno solo rispetto a Cristian Shpendi (nove) - sette anche per Dennis Johnsen, Dominic Vavassori, Andrea Belotti e Antonio Di Nardo.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Virtus Entella Verona Partite giocate 12 12 Vittorie 2 4 Pareggi 4 4 Sconfitte 6 4 Gol segnati 11 19 Gol subiti 15 15 Gol subiti per partita 1.2 1.2 Possesso palla (%) 50.1 51.9 Passaggi 4962 5486 Passaggi riusciti 4038 4645 Precisione nei passaggi (%) 81.4 84.7 Tiri 121 133 Tiri in porta 42 62 Tiri in porta sul totale (%) 34.7 46.6 Cross 297 314 Cross riusciti 69 70 Duelli vinti 579 587 Duelli persi 564 594 Calci d'angolo a favore 44 77 Calci d'angolo contro 45 44 Falli subiti 163 125 Falli commessi 157 175 Contrasti 175 183 Contrasti vinti (%) 65.7 62.3 Fuorigioco 36 13 Ammonizioni 28 22 Espulsioni 1 2

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Virtus Entella-Verona in diretta tv e streaming

Virtus Entella-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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