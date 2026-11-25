Le scelte di Nesta: in avanti il tandem Biasci-Pandolfi, Cheddira e Russo partono dalla panchina. Palmiero davanti alla difesa, Besaggio e Sounas ai suoi lati. Cancellotti e Sala sulle fasce.18:28

Le scelte di Pecchia: in attacco spazio a Stuckler, Nasti e Licina a suppporto. Bonazzoli squalificato, De Luca e Djuric in panchina. Barbieri e Pezzella i terzini. 18:27

PREPARTITA

Cremonese-Avellino è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 19:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona (14.834 posti).

Arbitra Giuseppe Collu, con gli assistenti Andrea Zingarelli e Aleksandar Djurdjevic; quarto ufficiale Daniele Perenzoni. Al VAR Francesco Cosso, assistito da Manuel Volpi.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 67 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0 29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3 12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0 11-10-2026 Serie A Lazio-Monza 3-1 27-10-2026 Serie A Torino-Como 1-3 07-11-2026 Serie B Mantova-Verona 0-0

La Cremonese è 13° in classifica con 15 punti in 12 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte), con 14 gol fatti e 13 subiti.

L'Avellino è 5° con 19 punti in 12 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 20 gol fatti e 12 subiti.

In casa la Cremonese ha fatto 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa l'Avellino ne ha fatti 6 in 5 (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite della Cremonese in Serie B (dalla più recente): Sudtirol-Cremonese 1-0, Vicenza-Cremonese 1-4, Cremonese-Benevento 2-0, Mantova-Cremonese 0-2, Cremonese-Juve Stabia 0-1 (P-V-V-V-P).

Le ultime 5 partite dell'Avellino in Serie B (dalla più recente): Avellino-Mantova 4-1, Benevento-Avellino 1-1, Avellino-Pisa 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Avellino-Padova 0-1 (V-N-V-N-P).

Il miglior marcatore della Cremonese in Serie B: Federico Bonazzoli con 6 gol.

I migliori marcatori dell'Avellino in Serie B: Raffaele Russo e Walid Cheddira con 5 gol.

In panchina Fabio Pecchia per la Cremonese e Alessandro Nesta per l'Avellino.

In Serie B Cremonese e Avellino si sono affrontate 10 volte: 2 vittorie della Cremonese, 4 vittorie dell'Avellino e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Avellino-Cremonese 0-0 del 27 gennaio 2018 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Cremonese-Avellino 2-2 del 2 settembre 1987 (Coppa Italia).

Cremonese-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso quattro delle prime sette gare di Serie BKT contro l'Avellino (3N) la Cremonese è poi rimasta imbattuta nelle tre più recenti registrando due successi e un pareggio. Le due vittorie grigiorosse sono arrivate proprio nelle ultime due sfide contro gli irpini disputate in casa.

La Cremonese non ha subito gol nell'ultima sfida contro l'Avellino in Serie BKT (0-0 il 27 gennaio 2018). I grigiorossi potrebbero registrare due clean sheet consecutivi contro i campani per la prima volta in questa competizione.

Dopo una striscia di tre vittorie consecutive, la Cremonese ha perso il match più recente contro il Südtirol (0-1) arrivando così a cinque sconfitte nei primi 12 turni di questa Serie BKT; a partire dagli anni 2000 solo una volta la squadra grigiorossa ha subito più sconfitte nelle prime 13 gare stagionali del torneo (nove nel 2005/06).

Dopo il 2-0 casalingo contro il Benevento, la Cremonese potrebbe collezionare due successi interni di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso).

L'Avellino (5V, 4N, 3P) potrebbe collezionare almeno sei successi nelle prime 13 gare stagionali di Serie BKT solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1989/90 (sei), il 2013/14 (sette) e il 2014/15 (sei).

Dal suo esordio in Serie BKT (2024/25), tra i giocatori attualmente presenti nel torneo che hanno preso parte a più di 15 gol, nessuno è più giovane di Tommaso Berti (18, 8G+10A - marzo 2004); inoltre, il centrocampista della Cremonese potrebbe andare a segno per due presenze interne di fila per la prima volta in cadetteria.

Dopo la rete contro il Benevento e la doppietta contro il Mantova, Walid Cheddira potrebbe andare a segno per tre presenze consecutive nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 (serie di tre con il Bari in Serie BKT in quel caso).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Cremonese Avellino Partite giocate 12 12 Vittorie 4 5 Pareggi 3 4 Sconfitte 5 3 Gol segnati 14 20 Gol subiti 13 12 Gol subiti per partita 1.1 1.0 Possesso palla (%) 49.0 49.3 Passaggi 5545 5148 Passaggi riusciti 4659 4268 Precisione nei passaggi (%) 84.0 82.9 Tiri 105 124 Tiri in porta 51 59 Tiri in porta sul totale (%) 48.6 47.6 Cross 227 244 Cross riusciti 45 75 Duelli vinti 491 595 Duelli persi 497 540 Calci d'angolo a favore 46 49 Calci d'angolo contro 51 65 Falli subiti 120 157 Falli commessi 124 128 Contrasti 172 220 Contrasti vinti (%) 57.0 56.8 Fuorigioco 15 14 Ammonizioni 18 23 Espulsioni 3 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Cremonese-Avellino in diretta tv e streaming

Cremonese-Avellino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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