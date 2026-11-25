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Dove si gioca la partita:
Stadio: Giovanni Zini
Città: Cremona
Capienza: 14834 spettatori18:16
Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie B, si affrontano Cremonese e Avellino. 18:16
Manca poco all'inizio di Cremonese-Avellino. Direzione di gara affidata all'arbitro Collu.18:17
Formazione CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati - Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Lordkipanidze, Berti - Licina, Collocolo, Nasti - Stuckler.18:19
Formazione AVELLINO (3-5-2): Martinelli - Missori, Izzo, Enrici - Cancellotti, Besaggio, Palmiero, Sounas, Sala - Biasci, Pandolfi.18:21
Panchina CREMONESE: Festa, Agazzi, Felipe Janck, Bianchetti, Ronchetti, Thorsby, Grassi, Lottici Tessardi, Vandeputte, Djuric, De Luca, Lickunas.18:37
Panchina AVELLINO: Sassi, Margiotta, Di Bitonto, Venturi, Moruzzi, Faticanti, Adamo, Di Paolo, Palumbo, Russo, Cheddira, Berenbruch.18:38
Le scelte di Pecchia: in attacco spazio a Stuckler, Nasti e Licina a suppporto. Bonazzoli squalificato, De Luca e Djuric in panchina. Barbieri e Pezzella i terzini. 18:27
Le scelte di Nesta: in avanti il tandem Biasci-Pandolfi, Cheddira e Russo partono dalla panchina. Palmiero davanti alla difesa, Besaggio e Sounas ai suoi lati. Cancellotti e Sala sulle fasce.18:28
Cremonese-Avellino è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 19:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona (14.834 posti).
Arbitra Giuseppe Collu, con gli assistenti Andrea Zingarelli e Aleksandar Djurdjevic; quarto ufficiale Daniele Perenzoni. Al VAR Francesco Cosso, assistito da Manuel Volpi.
Giuseppe Collu
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|67
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie B
|Palermo-Juve Stabia 1-0
|29-08-2026
|Serie A
|Fiorentina-Frosinone 0-3
|12-09-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Ascoli 1-0
|11-10-2026
|Serie A
|Lazio-Monza 3-1
|27-10-2026
|Serie A
|Torino-Como 1-3
|07-11-2026
|Serie B
|Mantova-Verona 0-0
La Cremonese è 13° in classifica con 15 punti in 12 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte), con 14 gol fatti e 13 subiti.
L'Avellino è 5° con 19 punti in 12 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 20 gol fatti e 12 subiti.
In casa la Cremonese ha fatto 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa l'Avellino ne ha fatti 6 in 5 (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite della Cremonese in Serie B (dalla più recente): Sudtirol-Cremonese 1-0, Vicenza-Cremonese 1-4, Cremonese-Benevento 2-0, Mantova-Cremonese 0-2, Cremonese-Juve Stabia 0-1 (P-V-V-V-P).
Le ultime 5 partite dell'Avellino in Serie B (dalla più recente): Avellino-Mantova 4-1, Benevento-Avellino 1-1, Avellino-Pisa 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Avellino-Padova 0-1 (V-N-V-N-P).
Il miglior marcatore della Cremonese in Serie B: Federico Bonazzoli con 6 gol.
I migliori marcatori dell'Avellino in Serie B: Raffaele Russo e Walid Cheddira con 5 gol.
In panchina Fabio Pecchia per la Cremonese e Alessandro Nesta per l'Avellino.
In Serie B Cremonese e Avellino si sono affrontate 10 volte: 2 vittorie della Cremonese, 4 vittorie dell'Avellino e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Avellino-Cremonese 0-0 del 27 gennaio 2018 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Cremonese-Avellino 2-2 del 2 settembre 1987 (Coppa Italia).
Cremonese-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Cremonese
|Avellino
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|3
|4
|Sconfitte
|5
|3
|Gol segnati
|14
|20
|Gol subiti
|13
|12
|Gol subiti per partita
|1.1
|1.0
|Possesso palla (%)
|49.0
|49.3
|Passaggi
|5545
|5148
|Passaggi riusciti
|4659
|4268
|Precisione nei passaggi (%)
|84.0
|82.9
|Tiri
|105
|124
|Tiri in porta
|51
|59
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.6
|47.6
|Cross
|227
|244
|Cross riusciti
|45
|75
|Duelli vinti
|491
|595
|Duelli persi
|497
|540
|Calci d'angolo a favore
|46
|49
|Calci d'angolo contro
|51
|65
|Falli subiti
|120
|157
|Falli commessi
|124
|128
|Contrasti
|172
|220
|Contrasti vinti (%)
|57.0
|56.8
|Fuorigioco
|15
|14
|Ammonizioni
|18
|23
|Espulsioni
|3
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Cremonese-Avellino in diretta tv e streaming
Cremonese-Avellino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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