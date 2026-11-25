Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Città: Mantova
Capienza: 14884 spettatori19:03
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Mantova e Arezzo, valevole per la tredicesima giornata di Serie B.19:03
Turno infrasettimanale che vede una delle sorprese del campionato, il Mantova sesto in classifica, ospitare una formazione in difficoltá di risultati come l'Arezzo, con il Cavallino che non vince dal 18 ottobre e si trova in piena zona play out.19:07
Sono ufficiali le formazioni del match: MANTOVA (3-4-2-1), Bardi - Tomasevic, Cella, Castellini - Radaelli, Trimboli, Kouda, Benaissa - Ruocco, Bragantini - Spinaccè.19:18
Formazione AREZZO (4-3-3): Nunziante - Renzi, Coppolaro, Gilli, Righetti - Sala, Iaccarino, Leone - Pattarello, Cerri, Tavernelli.19:17
Mantova che schiera Spinaccé in avanti con Ruocco e Brigantini alle sue spalle. Radaelli come quinto di destra, Cella a guidare la difesa.19:21
Bucchi con Cerri a guidare il tridente formato da Pattarello e Tavernelli, a centrocampo Leone, in difesa Coppolaro con Gilli.19:21
Dirige il match l'arbitro Davide Di Marco.19:21
INIZIA MANTOVA - AREZZO! Primo pallone per i locali.20:04
Mantova in completo bianco, Arezzo in nero con fasce laterali bianche.20:04
Sala rientra e conclude, palla respinta.20:06
Righetti entra pericolosamente in area, ma azione ferma per un suo precedente fallo su Radaelli.20:07
Buon inizio dell?Arezzo, che sta obbligando il Mantova a chiudersi nella propria metá campo.20:09
BRAGANTINI! ripartenza del Mantova, conclusione potente ma alta sopra la traversa.20:10
Fallo su Trimboli al limite dell'area. Punizione da posizione pericolosa per il Mantova.20:11
CASTELLINI! Punizione bassa sul palo lontano, Nunziante in tuffo mette in corner!20:12
Mantova che sta prendendo decisamente metri, dopo aver subito i primi minuti dell'Arezzo.20:15
GOL! MANTOVA - Arezzo 1-0! Rete di Matteo Spinaccè. Kouda con una percussione centrale spacca la linea dell'Arezzo, scarico per la punta che mette la palla a giro, di potenza, che termina sul sette.
Guarda la scheda del giocatore Matteo Spinaccè20:16
Che conclusione per Spinaccé, Arezzo peró sorpreso dalla percussione palla al piede di Kouda.20:16
Arezzo che sta faticando nella reazione, Mantova in controllo.20:18
Bragantini guadagna un'altra punizione dal limite.20:18
Schema del Mantova con il pallone basso per Kouda: conclusione a giro altissima.20:19
Cerri non riesce ad arrivare su un pallone di Renzi, ottima la chiusura di Cella.20:23
Sponda di Cerri che non arriva ai compagni, ma Arezzo che sta prendendo metri.20:25
BRAGANTINI! Bella percussione del trequartista, la sua conclusione a giro é peró preda di Nunziante.20:26
AMMONITO Cristian Bucchi. Giallo all'allenatore per proteste.20:29
Leone perde una palla pericolosa, non ne approfitta Bragantini.20:30
Trimboli lancia per Ruocco, anticipato all'ultimo da Renzi. Angolo per il Mantova.20:30
Nunziante in anticipo su Spinaccé, attento il giovane portiere ospite.20:32
Ancora pericoloso Bragantini, in ottima giornata: il fantasista non trova lo spazio per il tiro dopo almeno due dribbling.20:34
Gran bella palla di Cerri per Sala, ottima anche la chiusura dei centrali del Mantova.20:35
Punizione per l'Arezzo: Righetti con il sinistro, palla altissima sopra la traversa.20:37
TAVERNELLI! Conclusione a giro dal limite, attento Bardi che mette in angolo!20:39
Buon momento ora per l'Arezzo, che sta spingendo con continuitá.20:40
Cartellino Giallo Camillo Tavernelli20:42
Mantova-Arezzo è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 20:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova (14.884 posti).
Arbitra Davide Di Marco, con gli assistenti Glauco Zanellati e Giulia Tempestilli; quarto ufficiale Andrea Calzavara. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Davide Ghersini.
Davide Di Marco
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|45
|Fuorigioco
|12
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|29-08-2026
|Serie A
|Sassuolo-Torino 2-1
|03-09-2026
|Coppa Italia
|Palermo-Mantova 5-2
|12-09-2026
|Serie B
|Catanzaro-Carrarese 1-0
|10-10-2026
|Serie B
|Vicenza-Pisa 0-3
|24-10-2026
|Serie A
|Como-Sassuolo 2-0
|31-10-2026
|Serie B
|Südtirol-Cesena 1-1
|08-11-2026
|Serie B
|Carrarese-Sampdoria 0-1
Il Mantova è 4° in classifica con 22 punti in 13 partite (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 17 gol fatti e 15 subiti.
L'Arezzo è 18° con 12 punti in 13 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 10 gol fatti e 22 subiti.
In casa il Mantova ha fatto 11 punti in 7 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Arezzo ne ha fatti 9 in 7 (3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Mantova in Serie B (dalla più recente): Avellino-Mantova 4-1, Mantova-Verona 0-0, Modena-Mantova 1-1, Mantova-Cremonese 0-2, Virtus Entella-Mantova 0-1 (P-N-N-P-V).
Le ultime 5 partite dell'Arezzo in Serie B (dalla più recente): Arezzo-Padova 1-1, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Arezzo-Ascoli 0-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Arezzo-Benevento 0-3 (N-P-N-P-P).
Il miglior marcatore del Mantova in Serie B: Francesco Ruocco con 5 gol.
I migliori marcatori dell'Arezzo in Serie B: Leonardo Mancuso e Pietro Cianci con 2 gol.
In panchina Francesco Modesto per il Mantova e Cristian Bucchi per l'Arezzo.
In Serie B Mantova e Arezzo si sono affrontate 10 volte: 3 vittorie del Mantova, 3 vittorie dell'Arezzo e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Mantova-Arezzo 1-1 del 17 aprile 2007 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Arezzo-Mantova 1-1 del 3 marzo 2021.
Mantova-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Mantova
|Arezzo
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|5
|3
|Pareggi
|4
|3
|Sconfitte
|3
|6
|Gol segnati
|16
|10
|Gol subiti
|15
|21
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.8
|Possesso palla (%)
|52.1
|43.5
|Passaggi
|5549
|4458
|Passaggi riusciti
|4503
|3610
|Precisione nei passaggi (%)
|81.1
|81.0
|Tiri
|125
|99
|Tiri in porta
|60
|37
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.0
|37.4
|Cross
|173
|242
|Cross riusciti
|36
|58
|Duelli vinti
|581
|568
|Duelli persi
|587
|552
|Calci d'angolo a favore
|52
|49
|Calci d'angolo contro
|51
|56
|Falli subiti
|153
|168
|Falli commessi
|175
|155
|Contrasti
|174
|179
|Contrasti vinti (%)
|56.3
|55.9
|Fuorigioco
|12
|18
|Ammonizioni
|24
|21
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Mantova-Arezzo in diretta tv e streaming
Mantova-Arezzo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Mantova: tutte le news
Arezzo: tutte le news
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI