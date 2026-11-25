PREPARTITA

Mantova-Arezzo è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 20:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova (14.884 posti).

Arbitra Davide Di Marco, con gli assistenti Glauco Zanellati e Giulia Tempestilli; quarto ufficiale Andrea Calzavara. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Davide Ghersini.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1 03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2 12-09-2026 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-0 10-10-2026 Serie B Vicenza-Pisa 0-3 24-10-2026 Serie A Como-Sassuolo 2-0 31-10-2026 Serie B Südtirol-Cesena 1-1 08-11-2026 Serie B Carrarese-Sampdoria 0-1

Il Mantova è 4° in classifica con 22 punti in 13 partite (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 17 gol fatti e 15 subiti.

L'Arezzo è 18° con 12 punti in 13 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 10 gol fatti e 22 subiti.

In casa il Mantova ha fatto 11 punti in 7 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Arezzo ne ha fatti 9 in 7 (3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Mantova in Serie B (dalla più recente): Avellino-Mantova 4-1, Mantova-Verona 0-0, Modena-Mantova 1-1, Mantova-Cremonese 0-2, Virtus Entella-Mantova 0-1 (P-N-N-P-V).

Le ultime 5 partite dell'Arezzo in Serie B (dalla più recente): Arezzo-Padova 1-1, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Arezzo-Ascoli 0-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Arezzo-Benevento 0-3 (N-P-N-P-P).

Il miglior marcatore del Mantova in Serie B: Francesco Ruocco con 5 gol.

I migliori marcatori dell'Arezzo in Serie B: Leonardo Mancuso e Pietro Cianci con 2 gol.

In panchina Francesco Modesto per il Mantova e Cristian Bucchi per l'Arezzo.

In Serie B Mantova e Arezzo si sono affrontate 10 volte: 3 vittorie del Mantova, 3 vittorie dell'Arezzo e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Mantova-Arezzo 1-1 del 17 aprile 2007 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Arezzo-Mantova 1-1 del 3 marzo 2021.

Mantova-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Mantova e Arezzo si sono affrontate 10 volte in Serie BKT (tre vittorie per parte e quattro pareggi); dopo aver pareggiato nelle ultime due sfide (entrambi 1-1), le due squadre potrebbero registrare lo stesso risultato per tre incontri consecutivi per la prima volta nella competizione.

Il Mantova è imbattuto nei cinque precedenti casalinghi contro l'Arezzo in Serie BKT (3V, 2N); tra le squadre che partecipano a questo campionato, i toscani rappresentano l'avversario affrontato più volte dai biancorossi in casa senza mai subire una sconfitta.

Il Mantova non vince da quattro partite casalinghe consecutive in Serie BKT e non segna in casa da tre gare; l'ultima volta che i biancorossi sono rimasti a secco di gol per quattro incontri interni di fila in questa competizione risale al periodo tra settembre e novembre 1972.

L'Arezzo è reduce da due sconfitte esterne consecutive in Serie BKT e, in caso di ulteriore ko contro il Mantova, registrerebbe la sua peggior striscia di sconfitte fuori casa nel torneo cadetto dal periodo tra marzo e aprile 2007 (quattro in quel caso).

Il Mantova è una delle tre squadre con meno reti subite nel corso dei primi tempi in questa Serie BKT (quattro, come Avellino e Südtirol); dall'altra parte l'Arezzo ha realizzato solamente due gol nel corso della prima frazione, record negativo nel torneo in corso.

Nessun calciatore ha fornito più assist di Alessio Castellini in questa Serie BKT (cinque, come Dennis Johnsen, Mattéo Tramoni e Martin Palumbo). Da quando il dato sugli assist è disponibile (2008/09) Castellini è già l'unico difensore del Mantova arrivato ad almeno cinque assist serviti in un singolo campionato cadetto.

Leonardo Mancuso ha segnato due reti in questa Serie BKT e dopo quella nel turno scorso contro il Padova potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nella competizione per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025, quattro di fila proprio con la maglia del Mantova. L'attaccante ha infatti disputato le scorse due stagioni coi virgiliani realizzando 18 gol in 73 presenze.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Mantova Arezzo Partite giocate 12 12 Vittorie 5 3 Pareggi 4 3 Sconfitte 3 6 Gol segnati 16 10 Gol subiti 15 21 Gol subiti per partita 1.2 1.8 Possesso palla (%) 52.1 43.5 Passaggi 5549 4458 Passaggi riusciti 4503 3610 Precisione nei passaggi (%) 81.1 81.0 Tiri 125 99 Tiri in porta 60 37 Tiri in porta sul totale (%) 48.0 37.4 Cross 173 242 Cross riusciti 36 58 Duelli vinti 581 568 Duelli persi 587 552 Calci d'angolo a favore 52 49 Calci d'angolo contro 51 56 Falli subiti 153 168 Falli commessi 175 155 Contrasti 174 179 Contrasti vinti (%) 56.3 55.9 Fuorigioco 12 18 Ammonizioni 24 21 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Mantova-Arezzo in diretta tv e streaming

Mantova-Arezzo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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