Quello di questa sera è il settimo incrocio tra Padova e Sampdoria in Serie B e i veneti andranno a caccia del primo successo in cadetteria contro i liguri. Il bilancio infatti annovera due successi per i blucerchiati e quattro pareggi.19:04

Grandissimo momento per la Sampdoria che, da quando D'angelo si è seduto sulla sua panchina, ha collezionato tre vittorie, nelle ultime tre, sulle cinque partite con il tecnico abruzzese al comando. I blucerchiati sono così balzati da 5 a 14 punti in classifica, salendo al 14° posto ed emergendo dalle sabbie mobili della zona retrocessione. 18:59

PREPARTITA

Padova-Sampdoria è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 20:00 allo stadio Euganeo di Padova (32.420 posti).

Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta, con gli assistenti Eugenio Scarpa e Gianluca Grasso; quarto ufficiale Mattia Drigo. Al VAR Alberto Santoro, assistito da Daniele Rutella.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 39 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2 29-08-2026 Serie A Monza-Udinese 2-3 12-09-2026 Serie B Cesena-Cremonese 2-2 11-10-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 0-2 23-10-2026 Serie B Empoli-Vicenza 0-2 28-10-2026 Serie B Juve Stabia-Verona 0-1 08-11-2026 Serie A Monza-Atalanta 0-1

Il Padova è 10° in classifica con 17 punti in 13 partite (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), con 14 gol fatti e 15 subiti.

La Sampdoria è 14° con 15 punti in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), con 15 gol fatti e 20 subiti.

In casa il Padova ha fatto 9 punti in 7 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Sampdoria ne ha fatti 6 in 8 (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Padova in Serie B (dalla più recente): Arezzo-Padova 1-1, Padova-Empoli 2-2, Catanzaro-Padova 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Avellino-Padova 0-1 (N-N-N-V-V).

Le ultime 5 partite della Sampdoria in Serie B (dalla più recente): Sampdoria-Benevento 3-1, Carrarese-Sampdoria 0-1, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1 (V-V-V-P-N).

Il miglior marcatore del Padova in Serie B: Gabriele Artistico con 3 gol.

Il miglior marcatore della Sampdoria in Serie B: Lorenzo Insigne con 4 gol.

In panchina Antonio Calabro per il Padova e Luca D'Angelo per la Sampdoria.

In Serie B Padova e Sampdoria si sono affrontate 6 volte: 0 vittorie del Padova, 2 vittorie della Sampdoria e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Sampdoria-Padova 1-0 del 14 febbraio 2026 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Sampdoria-Padova 3-1 del 10 marzo 1996 (Serie A).

Padova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova non ha mai sconfitto la Sampdoria nei sei precedenti in Serie BKT (4N, 2P); i blucerchiati rappresentano la squadra contro cui i veneti hanno disputato più partite in questa competizione senza mai ottenere un successo (a sei anche la Fiorentina con un pareggio e cinque sconfitte).

Il Padova non ha mai vinto in casa contro la Sampdoria in Serie BKT (due pareggi e una sconfitta); i blucerchiati sono, insieme alla Fiorentina (un pareggio e due sconfitte), l'avversario che i biancorossi hanno affrontato più volte tra le mura amiche senza mai ottenere il successo.

Il Padova ha pareggiato tutte le ultime tre gare di Serie BKT dopo che aveva chiuso sul pari solo una delle prime nove partite di questo campionato (4V, 4P); i veneti non registrano almeno quattro pareggi di fila nella competizione dal periodo tra dicembre 1996 e gennaio 1997.

Dopo aver ottenuto i tre punti in solo una delle prime nove gare di questa Serie BKT (2N, 6P), la Sampdoria ha poi vinto tutte le tre più recenti con un punteggio aggregato di 6-1. L'ultima volta che i blucerchiati hanno conquistato quattro successi di fila in serie cadetta risale a marzo-aprile 2024, con Andrea Pirlo alla guida.

Il Padova è una delle tre squadre senza reti subite da fuori area in questa Serie BKT, al pari di Catanzaro e Palermo; la Sampdoria, che ha realizzato proprio in trasferta le sue uniche due marcature dalla distanza nel torneo ne ha però subite ben tre da fuori area, meno soltanto di Pisa (sei) e Cesena (cinque).

Gabriele Artistico ha trovato la rete in ognuna delle ultime due gare di Serie BKT (v Empoli e Arezzo) e potrebbe quindi andare a segno in più presenze di fila per la prima volta nella competizione. L'attaccante ha già trovato la rete contro la Sampdoria in serie cadetta, il 30 novembre 2025 con lo Spezia.

Tra i giocatori con almeno due reti realizzate in questa Serie BKT, sia il più giovane che il più anziano giocano nella Sampdoria: il classe 2008 Lorenzo Mezzotero (due) e il classe 1991 Lorenzo Insigne (quattro).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Padova Sampdoria Partite giocate 12 12 Vittorie 4 4 Pareggi 4 2 Sconfitte 4 6 Gol segnati 13 14 Gol subiti 14 19 Gol subiti per partita 1.2 1.6 Possesso palla (%) 45.2 42.3 Passaggi 4748 4367 Passaggi riusciti 3840 3460 Precisione nei passaggi (%) 80.9 79.2 Tiri 98 122 Tiri in porta 40 52 Tiri in porta sul totale (%) 40.8 42.6 Cross 241 241 Cross riusciti 59 54 Duelli vinti 564 584 Duelli persi 598 588 Calci d'angolo a favore 56 61 Calci d'angolo contro 72 51 Falli subiti 117 143 Falli commessi 151 152 Contrasti 216 164 Contrasti vinti (%) 57.9 54.3 Fuorigioco 28 17 Ammonizioni 26 24 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Padova-Sampdoria in diretta tv e streaming

Padova-Sampdoria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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