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Dove si gioca la partita:
Stadio: Euganeo
Città: Padova
Capienza: 32420 spettatori18:46
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Padova e Sampdoria, gara valida per la 13° giornata di Serie BKT.18:46
Siamo allo Stadio Euganeo! Il Padova di Antonio Calabro ospita la Samdpdoria di Luca D'Angelo.18:47
Il Padova arriva da un filotto di cinque risultati utili consecutivi ma la vittoria latita dal 27 Ottobre, quando i biancoscudati hanno superato il Sudtirol tra le mura dell'Euganeo. I patavini si trovano, con 16 punti, esattamente a metà classifica e, in caso di successo questa sera, raggiungerebbero il Benevento in ottava posizione agganciando la zona play-off.18:53
Grandissimo momento per la Sampdoria che, da quando D'angelo si è seduto sulla sua panchina, ha collezionato tre vittorie, nelle ultime tre, sulle cinque partite con il tecnico abruzzese al comando. I blucerchiati sono così balzati da 5 a 14 punti in classifica, salendo al 14° posto ed emergendo dalle sabbie mobili della zona retrocessione. 18:59
Quello di questa sera è il settimo incrocio tra Padova e Sampdoria in Serie B e i veneti andranno a caccia del primo successo in cadetteria contro i liguri. Il bilancio infatti annovera due successi per i blucerchiati e quattro pareggi.19:04
Dirige la gara il sig. Claudio Allegretta della sez. AIA di Molfetta.19:05
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA. 3-5-2. Sorrentino; Pastina, Silletti, Carissoni; Zanimacchia, Varas, Giunti, Pompetti, Fusi; Moro, Seghetti.19:34
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA. 4-3-3. Krastev; Meijer, Delli Carri, Ravanelli, Mbabu; Makoumbou, Abildgaard, Henderson; Begic, Tutino, Mezzotero.19:37
A disposizione Padova. Mouquet, Scaglia, Barreca, Bortolussi, Capelli, Cocchi, Di Mariano, Faedo, Marcolini, Tonini, Zuelli.19:36
A disposizione Sampdoria. Vindahl, Massolo, Amarandei, Conti, Depaoli, Donegà, Ferrari, Gartenmann, Insigne, Karamoh, Lauritsen, Verschaeren.19:40
Condizione meteo avverse all'Euganeo mentre scendono in campo le squadre. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Padova-Sampdoria!20:01
Problemi alla radio del direttore di gara. Slitta l'inizio della partita.20:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Allegretta e il Padova muove il primo pallone del match,20:04
Controllo involontario col braccio da parte di Carissoni. Si riparte con una punizione dalla trequarti sinistra per la formazione ospite.20:05
Altro fischio in favore della Sampdoria. Begic atterrato da Seghetti sulla corsia di destra.20:07
Batte male il piazzato la Samp e il Padova può ripartire con l'accelerazione centrale di Seghetti. Impreciso il tocco del terzino giunto al limite dell'area avversaria. La pioggia sta rendendo difficile il gioco palla a terra.20:09
Fusi punta l'area da destra sfidando Delli Carri che viene superato ma riesce, in seconda battuta, a mettere la palla in corner.20:09
OCCASIONE SAMPDORIA! Bello sviluppo dei blucerchiati con Begic liberato a destra che va al cross. Mezzotero taglia verso il primo palo e colpisce di testa trovando la risposta pronta di Sorrentino che alza sopra la traversa.20:12
Arriva il primo cartellino del match. Fallo tattico di Mbabu a fermare la ripartenza biancoscudata.20:12
Ancora alta la pressione offensiva della Sampdoria. La difesa patavina si salva grazie ad una svirgolata poi controllata da Carissoni.20:13
OCCASIONE PADOVA! Moro sposta Delli Carri senza commettere fallo e si invola verso la porta difesa da Krastev. Un recupero formidabile Ravanelli riesce a disturbare Moro e fargli sparare largo il destro da ottima posizione.20:15
Mezzotero se ne va di gran classe sulla sinistra e spacca in due la difesa avversaria. Palla al centro a cercare Begic che viene anticipato dalla retroguardia veneta che mette in corner.20:17
Henderson va dalla bandierina e trova ancora Mezzotero al centro che di testa manda alto.20:19
Numerose le interruzioni di gioco fischiate da Allegretta. Tanti i falli commessi, specialmente nella zona centrale del campo, anche a causa del terreno scivoloso.20:21
Ottima uscita di Krastev che raccoglie il pallone su un cross tagliato da destra.20:22
GOOL!! Padova-SAMPDORIA 0-1!! Rete di Lorenzo Mezzotero! Grande difesa del pallone di Mbabu che sfonda sulla destra e crossa al centro. La palla la trova sempre Mezzotero che converte con il colpo di testa da centro area.
Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Mezzotero20:24
Duello sulla fascia tra Carissoni e Mezzotero con il difensore della formazione veneta che riesce a prevalere dopo 20 minuti piuttosto complicati nel gestire il giovane 2008.20:26
REAZIONE DEL PADOVA! Buona iniziativa di Zanimacchia che mette crossa da destra. Moro stacca all'altezza del secondo palo ma non riesce a schiacciare di testa mandando alto.20:29
Il Padova riesce ora a costruire dal basso aggirando il debole pressing degli avversari. Carissoni raggiunge il fondo dove viene arginato in rimessa laterale.20:31
Punizione da destra per i veneti. Pastina tenta la deviazione con il tacco con il pallone che si perde oltre la linea di fondo.20:31
GOOL!! PADOVA-Sampdoria 1-1!! Rete di Giovanni Giunti! Assist fortunoso di Fusi che calcia con l'esterno destro a cercare il palo lontano. Giunti si trova sulla traiettoria, piuttosto violenta, della conclusione ed è bravissimo a mettere la testa mandando la palla alle spalle di Krastev.20:34
Zanimacchina riceve al limite con grande spazio ma perde il momento per andare alla conclusione. Appoggio a Fusi che prova ancora una volta la conclusione che viene respinta dal muro blucerchiato.20:37
Ripartenza Sampdoria guidata da Begic con solo lui e Tutitno a sfidare la difesa del Padova schierata. Begic ottiene un ottimo calcio d'angolo dopo essersi allargato a destra.20:39
Intervento in ritardo di Henderson che va a prendersi il giallo. Diffidato, il capitano della Sampdoria, salterà la sfida contro la Cremonese.20:40
Prima Zanimacchia a sinistra e poi Varas da destra tentano il cross al centro. Allontana la difesa doriana.20:42
Padova-Sampdoria è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 20:00 allo stadio Euganeo di Padova (32.420 posti).
Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta, con gli assistenti Eugenio Scarpa e Gianluca Grasso; quarto ufficiale Mattia Drigo. Al VAR Alberto Santoro, assistito da Daniele Rutella.
Claudio Giuseppe Allegretta
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|39
|Fuorigioco
|6
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2026
|Coppa Italia
|Catanzaro-Südtirol 2-2
|29-08-2026
|Serie A
|Monza-Udinese 2-3
|12-09-2026
|Serie B
|Cesena-Cremonese 2-2
|11-10-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Carrarese 0-2
|23-10-2026
|Serie B
|Empoli-Vicenza 0-2
|28-10-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Verona 0-1
|08-11-2026
|Serie A
|Monza-Atalanta 0-1
Il Padova è 10° in classifica con 17 punti in 13 partite (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), con 14 gol fatti e 15 subiti.
La Sampdoria è 14° con 15 punti in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), con 15 gol fatti e 20 subiti.
In casa il Padova ha fatto 9 punti in 7 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Sampdoria ne ha fatti 6 in 8 (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Padova in Serie B (dalla più recente): Arezzo-Padova 1-1, Padova-Empoli 2-2, Catanzaro-Padova 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Avellino-Padova 0-1 (N-N-N-V-V).
Le ultime 5 partite della Sampdoria in Serie B (dalla più recente): Sampdoria-Benevento 3-1, Carrarese-Sampdoria 0-1, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1 (V-V-V-P-N).
Il miglior marcatore del Padova in Serie B: Gabriele Artistico con 3 gol.
Il miglior marcatore della Sampdoria in Serie B: Lorenzo Insigne con 4 gol.
In panchina Antonio Calabro per il Padova e Luca D'Angelo per la Sampdoria.
In Serie B Padova e Sampdoria si sono affrontate 6 volte: 0 vittorie del Padova, 2 vittorie della Sampdoria e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Sampdoria-Padova 1-0 del 14 febbraio 2026 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Sampdoria-Padova 3-1 del 10 marzo 1996 (Serie A).
Padova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Padova
|Sampdoria
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|4
|4
|Pareggi
|4
|2
|Sconfitte
|4
|6
|Gol segnati
|13
|14
|Gol subiti
|14
|19
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.6
|Possesso palla (%)
|45.2
|42.3
|Passaggi
|4748
|4367
|Passaggi riusciti
|3840
|3460
|Precisione nei passaggi (%)
|80.9
|79.2
|Tiri
|98
|122
|Tiri in porta
|40
|52
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.8
|42.6
|Cross
|241
|241
|Cross riusciti
|59
|54
|Duelli vinti
|564
|584
|Duelli persi
|598
|588
|Calci d'angolo a favore
|56
|61
|Calci d'angolo contro
|72
|51
|Falli subiti
|117
|143
|Falli commessi
|151
|152
|Contrasti
|216
|164
|Contrasti vinti (%)
|57.9
|54.3
|Fuorigioco
|28
|17
|Ammonizioni
|26
|24
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Padova-Sampdoria in diretta tv e streaming
Padova-Sampdoria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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