Le scelte di Galloppa: davanti a Chichizola tocca a Nieling, Nador e Folino, mentre sugli esterni agiranno Imputato e Azzi. In mediana spazio a Santoro, Brugman e Bianco, con Belotti e Ambrosino che compongono il tandem d'attacco19:13

Le scelte di Bianco: qualche cambiamento per il tecnico dei toscani, che rilancia Bozhinov al centro della difesa con Primasso e Angori a protezione della porta di Scuffet. Sugli esterni confermati Leris e Marras con Vural e Correia in mediana, mentre davanti ci sono Moreo e Tramoni a supporto di Pittarello19:07

Quattro punti seperano il Modena dalla capolista Palermo. Gli emiliani, con 26 punti in classifica, sono saldamente al secondo posto con cinque punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, e sono reduci da cinque risultati utili consecutivi17:58

PREPARTITA

Pisa-Modena è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca mercoledì 25 novembre alle 20:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa (25.000 posti).

Arbitra Gianluca Manganiello, con gli assistenti Simone Biffi e Stefano Galimberti; quarto ufficiale Paride Tremolada. Al VAR Daniele Paterna, assistito da Alessandro Prontera.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 37 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Fiorentina-Benevento 4-1 28-08-2026 Serie A Milan-Venezia 2-0 06-09-2026 Serie B Cremonese-Calcio Padova 3-1 15-09-2026 Coppa Italia Genoa-Südtirol 1-0 19-09-2026 Serie A Udinese-Cagliari 0-1

Il Pisa è 7° in classifica con 20 punti in 13 partite (5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), con 21 gol fatti e 17 subiti.

Il Modena è 2° con 27 punti in 13 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 22 gol fatti e 10 subiti.

In casa il Pisa ha fatto 9 punti in 7 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Modena ne ha fatti 14 in 7 (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Pisa in Serie B (dalla più recente): Empoli-Pisa 0-1, Pisa-Sudtirol 2-2, Avellino-Pisa 2-0, Pisa-Palermo 3-3, Verona-Pisa 1-1 (V-N-P-N-N).

Le ultime 5 partite del Modena in Serie B (dalla più recente): Modena-Juve Stabia 2-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Modena-Mantova 1-1, Vicenza-Modena 1-2, Modena-Cesena 3-0 (V-V-N-V-V).

Il miglior marcatore del Pisa in Serie B: Filippo Pittarello con 5 gol.

Il miglior marcatore del Modena in Serie B: Andrea Belotti con 7 gol.

In panchina Paolo Bianco per il Pisa e Daniele Galloppa per il Modena.

In Serie B Pisa e Modena si sono affrontate 44 volte: 15 vittorie del Pisa, 14 vittorie del Modena e 15 pareggi. L'ultimo precedente: Pisa-Modena 1-2 del 5 aprile 2025 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Pisa-Modena 1-1 del 22 aprile 2001.

Pisa-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa non ha vinto nessuno degli ultimi cinque precedenti contro il Modena in Serie BKT (1N, 4P); tra le squadre che militano nel campionato attuale, solo contro l'Avellino (sette - 2N, 5P) il Pisa ha una striscia aperta di partite senza successi più lunga.

Il Modena ha vinto solo due delle 22 trasferte di Serie BKT contro il Pisa (8N, 12P), ma dopo il successo nell'ultimo precedente all'Arena Garibaldi (2-1 il 5 aprile 2025), i canarini puntano a ottenere due vittorie esterne consecutive contro i toscani per la prima volta nella storia della competizione.

Il Pisa è reduce da due pareggi casalinghi consecutivi in Serie BKT: l'ultima volta che i toscani hanno registrato tre pareggi di fila in casa nello stesso campionato cadetto risale al periodo tra novembre e dicembre 2023.

Il Modena ha vinto le ultime due trasferte di Serie BKT e, in caso di successo contro il Pisa, registrerebbe tre vittorie esterne consecutive nella competizione per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2006.

Quella attuale è la miglior partenza del Modena considerando le prime 12 giornate di un campionato di Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria: 26 punti conquistati dagli emiliani, che hanno superato il primato risalente allo scorso torneo 25/26 (25 punti).

Filippo Pittarello, miglior marcatore del Pisa in questa Serie BKT con cinque reti, è andato a segno in entrambi gli ultimi precedenti di campionato cadetto contro il Modena (con la maglia del Catanzaro, all'andata e al ritorno del torneo 25/26).

Giuseppe Ambrosino, già giunto a quota quattro reti in questo campionato, ha nel Pisa una delle due squadre a cui ha segnato più di un gol in Serie BKT (l'altra è il Cesena): due reti agli emiliani, entrambe con la maglia del Catanzaro nella stagione 23/24.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Pisa Modena Partite giocate 12 12 Vittorie 5 8 Pareggi 4 2 Sconfitte 3 2 Gol segnati 21 22 Gol subiti 17 10 Gol subiti per partita 1.4 0.8 Possesso palla (%) 50.2 56.5 Passaggi 5454 5784 Passaggi riusciti 4613 4984 Precisione nei passaggi (%) 84.6 86.2 Tiri 136 161 Tiri in porta 71 66 Tiri in porta sul totale (%) 52.2 41.0 Cross 246 215 Cross riusciti 53 51 Duelli vinti 612 576 Duelli persi 578 538 Calci d'angolo a favore 80 61 Calci d'angolo contro 61 49 Falli subiti 146 154 Falli commessi 139 144 Contrasti 176 169 Contrasti vinti (%) 55.7 66.3 Fuorigioco 17 28 Ammonizioni 24 22 Espulsioni 1 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Pisa-Modena in diretta tv e streaming

Pisa-Modena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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