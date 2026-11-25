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Dove si gioca la partita:
Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Città: Pisa
Capienza: 25000 spettatori17:54
Benvenuti alla diretta di Pisa-Modena, gara valida per la 13' giornata del campionato di Serie B!17:54
Dopo aver ritrovato la vittoria a Empoli, il Pisa punta a consolidare la propria posizione in zona play off nella complicata sfida contro il Modena. I toscani si trovano al sesto posto in classifica, a soli due punti dal terzo posto e -7 dallo stesso Modena secondo17:56
Quattro punti seperano il Modena dalla capolista Palermo. Gli emiliani, con 26 punti in classifica, sono saldamente al secondo posto con cinque punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, e sono reduci da cinque risultati utili consecutivi17:58
La direzione di gara è affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo17:59
FORMAZIONE UFFICIALE PISA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Scuffet - Primasso, Bozhiov, Angori - Leris, Vural, Correia, Marras - Moreo, Tramoni - Pittarello19:06
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Chichizola - Folino, Nador, Nieling - Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi - Ambrosino, Belotti19:11
Le scelte di Bianco: qualche cambiamento per il tecnico dei toscani, che rilancia Bozhinov al centro della difesa con Primasso e Angori a protezione della porta di Scuffet. Sugli esterni confermati Leris e Marras con Vural e Correia in mediana, mentre davanti ci sono Moreo e Tramoni a supporto di Pittarello19:07
Le scelte di Galloppa: davanti a Chichizola tocca a Nieling, Nador e Folino, mentre sugli esterni agiranno Imputato e Azzi. In mediana spazio a Santoro, Brugman e Bianco, con Belotti e Ambrosino che compongono il tandem d'attacco19:13
SI PARTE! È iniziata PISA-MODENA!20:02
Cross di Azzi dalla sinistra, Belotti controlla spalle alla porta ma non riesce ad appoggiare al limite dell'area per Santoro20:05
A terra Pittarello dopo un pestone, l'attaccante del Pisa non dovrebbe avere problemi a proseguire20:09
Va subito in verticale il Pisa con Tramoni che brucia Brugman, il tiro del 10 nerazzurro termina sull'esterno della rete20:11
In avanti il Modena: Imputato dalla destra crossa sul secondo palo dove arriva Leris a chiudere in corner20:14
OCCASIONE PISA! Moreo serve Tramoni al limite, il primo tiro viene ribattuto da Folino, molto più pericoloso il secondo tentativo che sfiora il palo con Chichizola immobile!20:17
Buoni ritmi fin qui, il Modena prova ad alzare il ritmo dopo un avvio più aggressivo da parte del Pisa20:21
Problemi per Bozhinov, che lamenta un problema al ginocchio sinistro. Al momento il difensore del Pisa prova a stringere i denti, ma non sembra farcela20:23
Primo cambio nel Pisa: non ce la fa Bozhinov, al suo posto entra Caracciolo20:23
Anticipo decisivo di Azzi che toglie il pallone dalla disponibilità di Marras sul cross dalla sinistra di Angori20:26
Transizione rapida del Modena, Belotti cerca Ambrosino con un cross al centro su cui però il compagno non può arrivare20:28
OCCASIONE PISA! Tiro cross di Marras, la sfera viene respinta in qualche modo da Chichizola. Sulla ribattuta si avventa Moreo che con pochissimo angolo colpisce il palo, poi Pittarello a porta sguarnita non riesce a centrare lo specchio!20:29
Ha preso un colpo Belotti, che adesso si rialza dopo essere stato qualche minuto a terra20:32
PALO MODENA! Belotti si coordina splendidamente in girata sul cross dalla trequarti di Azzi, la sfera sbatte sul legno e ritorna in campo!20:36
Marras converge dalla destra e carica il mancino dal limite: blocca senza problemi Chichizola20:37
Pittarello di tacco favorisce l'inserimento di Angori che però non riesce a controllare dentro l'area20:40
Santoro carica il sinistro dal limite, si oppone con il corpo Primasso20:42
Pisa-Modena è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca mercoledì 25 novembre alle 20:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa (25.000 posti).
Arbitra Gianluca Manganiello, con gli assistenti Simone Biffi e Stefano Galimberti; quarto ufficiale Paride Tremolada. Al VAR Daniele Paterna, assistito da Alessandro Prontera.
Gianluca Manganiello
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|37
|Fuorigioco
|11
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|6.1
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-08-2026
|Coppa Italia
|Fiorentina-Benevento 4-1
|28-08-2026
|Serie A
|Milan-Venezia 2-0
|06-09-2026
|Serie B
|Cremonese-Calcio Padova 3-1
|15-09-2026
|Coppa Italia
|Genoa-Südtirol 1-0
|19-09-2026
|Serie A
|Udinese-Cagliari 0-1
Il Pisa è 7° in classifica con 20 punti in 13 partite (5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), con 21 gol fatti e 17 subiti.
Il Modena è 2° con 27 punti in 13 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 22 gol fatti e 10 subiti.
In casa il Pisa ha fatto 9 punti in 7 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Modena ne ha fatti 14 in 7 (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Pisa in Serie B (dalla più recente): Empoli-Pisa 0-1, Pisa-Sudtirol 2-2, Avellino-Pisa 2-0, Pisa-Palermo 3-3, Verona-Pisa 1-1 (V-N-P-N-N).
Le ultime 5 partite del Modena in Serie B (dalla più recente): Modena-Juve Stabia 2-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Modena-Mantova 1-1, Vicenza-Modena 1-2, Modena-Cesena 3-0 (V-V-N-V-V).
Il miglior marcatore del Pisa in Serie B: Filippo Pittarello con 5 gol.
Il miglior marcatore del Modena in Serie B: Andrea Belotti con 7 gol.
In panchina Paolo Bianco per il Pisa e Daniele Galloppa per il Modena.
In Serie B Pisa e Modena si sono affrontate 44 volte: 15 vittorie del Pisa, 14 vittorie del Modena e 15 pareggi. L'ultimo precedente: Pisa-Modena 1-2 del 5 aprile 2025 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Pisa-Modena 1-1 del 22 aprile 2001.
Pisa-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Pisa
|Modena
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|5
|8
|Pareggi
|4
|2
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|21
|22
|Gol subiti
|17
|10
|Gol subiti per partita
|1.4
|0.8
|Possesso palla (%)
|50.2
|56.5
|Passaggi
|5454
|5784
|Passaggi riusciti
|4613
|4984
|Precisione nei passaggi (%)
|84.6
|86.2
|Tiri
|136
|161
|Tiri in porta
|71
|66
|Tiri in porta sul totale (%)
|52.2
|41.0
|Cross
|246
|215
|Cross riusciti
|53
|51
|Duelli vinti
|612
|576
|Duelli persi
|578
|538
|Calci d'angolo a favore
|80
|61
|Calci d'angolo contro
|61
|49
|Falli subiti
|146
|154
|Falli commessi
|139
|144
|Contrasti
|176
|169
|Contrasti vinti (%)
|55.7
|66.3
|Fuorigioco
|17
|28
|Ammonizioni
|24
|22
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Pisa-Modena in diretta tv e streaming
Pisa-Modena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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