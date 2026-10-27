L’Ascoli sblocca la partita nel secondo tempo e si prende 3 punti pesantissimi. Dopo un primo tempo privo di emozioni è salita l’intensità della gara e i marchigiani hanno trovato il vantaggio con Silipo al minuto 55. Chiude la partita l’intervento sfortunatissimo di Abildgaard che di petto spiazza Krastev.

Una sola vittoria stagionale per una Sampdoria in crisi e che non riesce ad ingranare come successo nella passata stagione. I blucerchiati si trovano al penultimo posto con soli 5 punti, l'ultimo dei quali arrivato nell'ultima giornata di campionato nel pareggio esterno contro il Sudtirol. Il Doria era passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Verschaeren ed è stato ripreso in extremis dal calcio di rigore trasformato da Salvatore Molina.18:33

L'Ascoli esce bene da dietro palla al piede e la sfera arriva a Guiébré sulla sinistra. Ancora una volta la difesa doriana si ricompatta velocemente e l'esterno del Burkina Faso è costretto a tornare indietro.20:33

Henderson mette un buon pallone rasoterra da sinistra ma non è perfetto il controllo di Lauritsen che è costretto ad allargare e non riesce ad andare alla conclusione.20:42

PREPARTITA

Ascoli - Sampdoria è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente l'Ascoli si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Sampdoria si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte).

L'Ascoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; la Sampdoria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 18.

In casa l'Ascoli ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, l'Arezzo e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 1-6 mentre La Sampdoria ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.

Ascoli e Sampdoria si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Ascoli-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ascoli ha vinto solo uno degli otto precedenti in Serie BKT contro la Sampdoria (3N, 4P), un 3-2 casalingo datato 4 giugno 1978; i blucerchiati hanno vinto il confronto più recente (2-1 l'11 marzo 2024) e potrebbero ottenere due successi di fila contro i marchigiani per la seconda volta nel torneo cadetto, la prima dal periodo tra il 2003 e il 2011 (due anche in quel caso).

L'Ascoli non vince in casa contro la Sampdoria in Serie BKT da tre partite (2N,1P); in campionato l'ultimo successo interno dei bianconeri contro i blucerchiati risale al 16 ottobre 2005, quando in Serie A si imposero per 2-1 sotto la guida di Marco Giampaolo.

L'Ascoli (2V, 2N) potrebbe evitare la sconfitta nelle prime cinque partite interne stagionali in Serie BKT solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2002/03 (3V, 2N) e il 2018/19 (3V, 2N).

La Sampdoria ha vinto solo una delle prime otto partite in questo campionato (1V 2N 5P); solo in quattro precedenti stagioni di Serie BKT (1978/79, 1979/80, 2023/24 e 2025/26) i blucerchiati hanno registrato una sola vittoria nelle prime nove gare disputate.

L'Ascoli, insieme al Modena, è una delle due sole squadre a non aver ancora subito gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie BKT, mentre la Sampdoria, al pari del Padova, è una delle due sole formazioni ad aver incassato già tre reti nei primi 15 minuti.

Gabriele Gori è reduce da una doppietta e un assist nell'ultimo turno di Serie BKT, dopo aver fornito un passaggio vincente anche nella partita precedente; l'attaccante potrebbe partecipare a un gol per tre presenze consecutive per la prima volta nella competizione.

Yari Verschaeren ha partecipato a un gol e un assist nelle ultime due presenze in Serie BKT, dopo aver fornito un solo passaggio vincente nelle precedenti sei gare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: