L’Ascoli sblocca la partita nel secondo tempo e si prende 3 punti pesantissimi. Dopo un primo tempo privo di emozioni è salita l’intensità della gara e i marchigiani hanno trovato il vantaggio con Silipo al minuto 55. Chiude la partita l’intervento sfortunatissimo di Abildgaard che di petto spiazza Krastev.
L’Ascoli non si ferma più! Quinto risultato utile consecutivo e 3° posto in classifica per i marchigiani, che salgono a 18 punti, in virtù del risultato maturato a Mantova. Nel prossimo turno di campionato il Picchio sarà ospitato dall’Arezzo.
Continua il momento negativo della Sampdoria che ha totalizzato un solo punto nelle ultime quattro partite e viene raggiunta dal Catanzaro a 5 punti condividendone l’ultimo posto in classifica. I blucerchiati ospiteranno la Virtus Entella nella prossima giornata di campionato.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!21:55
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO CINO E LILLO DEL LUCA! Ascoli-Sampdoria 2-021:54
90'+5'
Tentativo di Gori da buona posizione ma il suo destro risulta scarico.21:54
90'+4'
4° sostituzione Sampdoria. Esce Alessandro Di Pardo ed entra Karim Diop.21:53
90'+3'
Silipo, da buona posizione, non cerca la doppietta e tenta la palla morbida verso il secondo palo. La difesa ligure si rifugia in corner.21:53
90'
Quattro minuti di recupero.21:50
90'
TUTINO!! Tutino vede Vitale mal piazzato e tenta la conclusione da distanza siderale. Il portiere dell'Ascoli rientra velocemente e riesce per un soffio ad intercettare il pallone diretto in fondo alla rete.21:49
89'
Cartellino Giallo Abdoul Guiébré21:51
89'
Si scaldano gli animi in campo. Ammonito Begic.21:50
86'
Percussione centrale del neo entrato Perciun che taglia l'area e raggiunge il fondo a destra dove crossa verso il secondo palo. Palla deviata in corner.21:45
85'
5° sostituzione Ascoli. Esce Giovanni Corradini ed entra Sergiu Perciun.21:44
82'
GOOL!! ASCOLI-Sampdoria 2-0!! Autorete di Oliver Abildgaard. Sfortunato Abilgaard che con il petto devia verso la propria porta il pallone sul cross da destra di Corradini.
PALO SAMPDORIA! Henderson riceve all'interno dell'area di rigore, defilato a sinistra, e batte con il destro verso il secondo palo trovando una deviazione che mette fuorigioco Vitale. La palla rotola piano verso la porta e viene fermata solamente dal palo.21:41
80'
Strappo di Guiébré che ha ancora energie nel finale di gara. Gori parte troppo presto nel movimento e cade nella trappola del fuorigioco.21:39
78'
Sviluppa bene la Samp in questa occasione con Karamoh che trova la profondità a destra. Il cross dei blucerchiati non è però preciso e termina direttamente a Vitale.21:38
77'
Rientra ora in campo Silipo dopo aver ricevuto assiestenza medica. Nel mentre i blucerchiati hanno sprecato una ripartenza con la difesa marchigiana scoperta.21:36
76'
4° sostituzione Ascoli. Esce Manuel Nicoletti ed entra Nicholas Rizzo.21:35
74'
Curado abbatte il compagno di squadra Silipo nel tentativo di rinviare la sfera. Rimane a terra dolorante il 7 dell'Ascoli.21:35
73'
ANCORA ASCOLI! Si incarica Silipo di battere il piazzato, dal limite ma da posizione defilata, e va direttamente in porta dove Krastev va per allontanare di pungo ma manca l'impatto con la palla che rimbalza sotto la sua figura e rimane miracolosamente li. Si salva la Samp.21:33
73'
Spunto in mezzo a due di Corradini che viene stesso in prossimità della linea che delimita l'area di rigore. Di Bello indica che sarà punzione dal limite.21:32
72'
3° sostituzione Sampdoria. Esce Tobias Lauritsen ed entra Yann Karamoh.21:31
72'
OCCASIONE ASCOLI! Gran botta di Guiébré dalla distanza. Krastev si allunga e respinge con i pugni.21:31
71'
Corradini prova ad inventare per l'inserimento di Gori ma la palla non passa tra le maglie blucerchiate.21:30
70'
Tesse la trama a destra l'Ascoli che ora, se possibile, prova a gestire ancora di più il pallone mantenendone a lungo il possesso.21:30
67'
Girandola di cambi su entrambe le panchine.21:26
66'
3° sostituzione Ascoli. Esce Gennaro Acampora ed entra Tommaso Milanese.21:26
66'
2° sostituzione Ascoli. Esce Lorenzo Venuti ed entra Andrea Oliveri.21:25
66'
1° sostituzione Ascoli. Esce Matteo Brunori ed entra Gabriele Gori.21:25
66'
2° sostituzione Sampdoria. Esce Alex Ferrari ed entra Stefan Gartenmann.21:24
66'
1° sostituzione Sampdoria. Esce Antoine Makoumbou ed entra Gennaro Tutino.21:24
65'
Dalla distanza Henderson con una rasoiata di destro. Vitale blocca sulla sua destra.21:24
64'
Di Pardo servito in profondità con i tempi perfetti da Begic. Grande chiusura in tackle da parte di Guiébré e pallone spedito in corner.21:23
61'
Azione insistita da parte di Guiébré che sfonda a sinistra ma manca la precisione al momento del passaggio verso il centro.21:21
61'
Sampdoria molto più propositiva da quando ha subito la rete dello svantaggio.21:20
59'
OCCASIONE SAMP! Altro conrner per i blucerchiati che, su calcio d'angolo, trovano la deviazione di Delli Carri che fa terminare il pallone sul secondo palo dove Begic si coordina con il destro, non preferendo una soluzione più naturale con il mancino, e calcia a lato da ottima posizione.21:19
58'
Buona l'azione della Sampdoria che prova a rispondere subito. Verschaeren va al centro da destra e trova la chiusura in corner della difesa avversaria.21:17
55'
GOOL!! ASCOLI-Sampdoria 1-0!! Rete di Andrea Silipo! Passa l'Ascoli grazie all'ottimo spunto di Brunori che raggiunge il fondo a destra e mette palla sul secondo palo dove Silipo mette giù con il petto e con il mancino trafigge Krastev facendogli passare il pallone sotto.21:14
53'
Calcio di Delli Carri per fermare la ripartenza di Brunori. Proteste bianconere che chiedevano addirittura il rosso.21:13
53'
Henderson trova spazio sulla destra ma non lo sfrutta facendosi rimontare da Nicoletti.21:12
51'
D'Uffizi trova spazio centralmente e avanza prima di allargare a destra per Silipo che va al cross verso il secondo palo ma disegna una traiettoria troppo lunga.21:10
49'
L'Ascoli tenta lo schema su calcio piazzato. Brunori, trovato a centro area, stoppa con il petto e calcia girandosi con il destro mandando a lato.21:08
47'
Punizione Sampdoria dalla trequarti sinistra. Il pallone crossato al centro è facile preda di Vitale.21:06
46'
SI RIPARTE! Primo possesso del secondo tempo gestito dall'Ascoli. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.21:04
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.20:50
Termina un primo tempo non particolarmente ricco di emozioni. Dominio territoriale dell'Ascoli che registra un possesso palla che sfiora il 75% contro una Sampdoria che difende molto bassa e organizzata.20:50
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Ascoli-Sampdoria 0-020:49
45'
Un minuto di recupero.20:48
45'
Si muove bene Silipo sulla corsia di destra e riesce a liberare il cross che termina tra le braccia di Krastev.20:48
43'
Buon movimento di Brunori che riceve l'imbucata di Silipo. La palla arriva al limite dove Acampora calcia con il sinistro trovando la risposta con i pugni di Krastev. Di Bello ferma successivamente l'azione per l'iniziale posizione irregolare di Brunori.20:46
40'
Henderson mette un buon pallone rasoterra da sinistra ma non è perfetto il controllo di Lauritsen che è costretto ad allargare e non riesce ad andare alla conclusione.20:42
37'
Torna in avanti la Sampdoria con Begic servito a destra ma completamente isolato rispetto ai compagni di squadra. Buona l'iniziatica del n° 11 doriano che va a prendersi una rimessa laterale in zona d'attacco.20:40
34'
Calcio d'angolo battuto verso il primo palo. Krastev devia nuovamente in calcio d'angolo.20:37
34'
OCCASIONE ASCOLI! Primo tiro verso lo specchio per i marchiagiani. Cross da sinistra dove Brunori tiene vivo il pallone di testa consegnandolo a Silipo che si coordina e batte con il mancino verso il primo palo. Krastev devia in corner.20:37
32'
D'Uffizi mette palla al centro dove Brunori tenta il controllo e finisce a terra in uno scontro con la difesa avversaria. Non c'è nulla per Di Bello, si continua a giocare.20:35
30'
L'Ascoli esce bene da dietro palla al piede e la sfera arriva a Guiébré sulla sinistra. Ancora una volta la difesa doriana si ricompatta velocemente e l'esterno del Burkina Faso è costretto a tornare indietro.20:33
28'
Nicoletti e Silipo cercano di sfondare a destra ma non passano sulla marcatura di Cicconi.20:30
27'
Cross di Silipo da sinistra verso il secondo palo. Rigettato dalla difesa ligure.20:29
26'
Difende molto bassa la Sampdoria non concedendo spazi all'Ascoli che non è ancora riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Krastev.20:29
23'
Ancora Begic non si fida del suo mancino e sfuma una buona offensiva della Samp al limite dell'area marchigiana.20:26
20'
Azione solitaria di Begic che, giunto nelle prossimità dell'area avversaria, non si fida del mancino e sterza per andare alla conclusione con il destro. Ne esce un tiro debole che termina docile tra le mani di Vitale.20:22
19'
Brutto pallone perso dalla retroguardia blucerchiata e recuperato da Silipo che va al limite da Acampora. Il suo mancino viene prontamente murato dalla difesa avversaria.20:21
15'
Passati i primi 15 minuti di gioco. 0-0 e nessun tiro in porta tra Ascoli e Sampdoria.20:19
12'
Sulla pressione doriana, Vitale con grande calma trova Acampora tra le linee dando il via ad un'azione che porta l'Ascoli ad ottenere un altro corner.20:15
10'
Ribaltamento di fronte improvviso dell'Ascoli. Guiébré scarica un mancino potente da posizione defilata e ottiene calcio d'angolo sulla deviazione della difesa avversaria.20:12
9'
Sta trovando spazio la Samp sulla corsia di sinistra.20:12
9'
Mancino dalla lunga distanza tentato da Cicconi. Palla in curva.20:11
8'
Corner conquistato da Verschaeren sulla pressione di Damiani. Chance per i blucerchiati.20:11
6'
Verschaeren prova a controllare un pallone complicato sulla trequarti avversaria ma viene immediatamente raddoppiato dalla retroguardia marchigiana.20:09
4'
L'Ascoli sviluppa sulla sinistra dopo la buona apertura di Brunori ma non trova spazio per affondare nella difesa avversaria.20:07
3'
Prime fasi di studio. La Sampdoria aspetta ordinata nella propria metà campo.20:05
INIZIA LA PARTITA! Fischia Di Bello e la Sampdoria muove il primo pallone del match.20:03
I giocatori fanno il loro ingresso in campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Ascoli-Sampdoria!20:00
A disposizione Ascoli. Crespi, Bolsius, Chakir, De Pieri, Gattoni, Gori, Lo Scalzo, Milanese, Oliveri, Perciun, Ricci, Rizzo.19:35
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA. 4-3-2-1. Krastev; Cicconi, Delli Carri, Ferrari, Di Pardo; Abildgaard, Makoumbou, Henderson;Verschaeren, Begic; Lauritsen.19:33
FORMAZIONE UFFICIALE ASCOLI. 3-5-2. Vitale; Nicoletti, Curado, Venuti; Guiébré, Acampora, Damiani, Corradini, Silipo; D'Uffizi, Brunori.19:32
Dirige la gara il sig. Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi.18:36
Ascoli e Sampdoria si sono affrontate otto volte in cadetteria con i liguri che si trovano in netto vantaggio negli scontri diretti in virtù delle quattro vittorie ottenuta contro l'unico successo marchigiano che risale al Giugno del 1978.18:36
Una sola vittoria stagionale per una Sampdoria in crisi e che non riesce ad ingranare come successo nella passata stagione. I blucerchiati si trovano al penultimo posto con soli 5 punti, l'ultimo dei quali arrivato nell'ultima giornata di campionato nel pareggio esterno contro il Sudtirol. Il Doria era passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Verschaeren ed è stato ripreso in extremis dal calcio di rigore trasformato da Salvatore Molina.18:33
Avvio di stagione strepitoso dell'Ascoli che si trova in 4° posizione, 15 i punti racimolati nelle prime otto giornate, in cadetteria ed è reduce da quattro risultati utili consecutivi e dalla roboante vittoria per 6-1 al Ceravolo contro un Catanzaro in grandissima difficoltà.18:29
Siamo allo Stadio Cino e Lillo Del Luca! L'Ascoli di Francesco Tomei ospita la Sampdoria di Luca D'Angelo.18:25
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ascoli e Sampdoria, gara valida per la 9° giornata di Serie BKT.18:24
Dove si gioca la partita:
Stadio: Cino e Lillo Del Duca Città: Ascoli Piceno Capienza: 20550 spettatori18:24
Ascoli - Sampdoria è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente l'Ascoli si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Sampdoria si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). L'Ascoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; la Sampdoria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 18.
In casa l'Ascoli ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Empoli e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, l'Arezzo e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 1-6 mentre La Sampdoria ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.
Ascoli e Sampdoria si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Ascoli-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Ascoli ha vinto solo uno degli otto precedenti in Serie BKT contro la Sampdoria (3N, 4P), un 3-2 casalingo datato 4 giugno 1978; i blucerchiati hanno vinto il confronto più recente (2-1 l'11 marzo 2024) e potrebbero ottenere due successi di fila contro i marchigiani per la seconda volta nel torneo cadetto, la prima dal periodo tra il 2003 e il 2011 (due anche in quel caso).
L'Ascoli non vince in casa contro la Sampdoria in Serie BKT da tre partite (2N,1P); in campionato l'ultimo successo interno dei bianconeri contro i blucerchiati risale al 16 ottobre 2005, quando in Serie A si imposero per 2-1 sotto la guida di Marco Giampaolo.
L'Ascoli (2V, 2N) potrebbe evitare la sconfitta nelle prime cinque partite interne stagionali in Serie BKT solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2002/03 (3V, 2N) e il 2018/19 (3V, 2N).
La Sampdoria ha vinto solo una delle prime otto partite in questo campionato (1V 2N 5P); solo in quattro precedenti stagioni di Serie BKT (1978/79, 1979/80, 2023/24 e 2025/26) i blucerchiati hanno registrato una sola vittoria nelle prime nove gare disputate.
L'Ascoli, insieme al Modena, è una delle due sole squadre a non aver ancora subito gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie BKT, mentre la Sampdoria, al pari del Padova, è una delle due sole formazioni ad aver incassato già tre reti nei primi 15 minuti.
Gabriele Gori è reduce da una doppietta e un assist nell'ultimo turno di Serie BKT, dopo aver fornito un passaggio vincente anche nella partita precedente; l'attaccante potrebbe partecipare a un gol per tre presenze consecutive per la prima volta nella competizione.
Yari Verschaeren ha partecipato a un gol e un assist nelle ultime due presenze in Serie BKT, dopo aver fornito un solo passaggio vincente nelle precedenti sei gare.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: