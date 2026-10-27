I padroni di casa non riescono a bissare il successo contro l’Arezzo e salgono a quota 15.
Gli ospiti ottengono il primo punto della nuova gestione Mignani, ma restano all’ultimo posto, a quota 5.
Nel prossimo turno il Benevento andrà in scena sul campo della Cremonese, mentre il Catanzaro ospiterà sul proprio terreno di gioco il Padova.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!!21:12
Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla scarsezza di occasioni da gol, con conseguente equilibrio in campo. Le opportunità più rilevanti sono state un diagonale di Kouan intorno a metà frazione che termina a lato di pochissimo e un tiro debole di Lamesta da ottima posizione proprio allo scadere. A inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore, assegnato dopo un controllo Var, trasformato da Salvemini. Il numero 9 dei giallorossi fallisce in un paio di circostanze il gol del raddoppio., così come Mignani. Nel finale il Catanzaro spinge e in pieno recupero trova la rete del pareggio con una conclusione beffarda dal limite dell’area di Buso.21:10
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Benevento-Catanzaro 1-121:08
90'+3'
Giallo per il Benevento. Ammonito Mattia Maita per proteste.21:08
90'+2'
GOL! Benevento-CATANZARO 1-1. Rete di Nicolò Buso. Cross di Pafundi per Iemmello, Scognamillo allontana male e Buso, con un tiro lento, ma che passa in mezzo a una selva di gambe, beffa Vannucchi.21:07
90'+1'
Okereke fugge in contropiede, ma si impappina al momento di crossare e si trascina il pallone sul fondo.21:05
90'+1'
Cinque minuti di recupero.21:04
89'
Scognamillo intercetta il cross di D'Alessandro e manda il pallone in corner.21:02
88'
La conclusione di Buso viene deviata in corner.21:01
87'
Mignani liscia, poi recupera il pallone e mette in mezzo per Saio, che non a tu per tu col portiere non riesce a beffarlo.21:00
86'
Cambio per il Benevento. Esce l'attaccante Luigi Cherubini ed entra il difensore Pietro Saio.21:01
86'
Cambio per il Benevento. Esce Pietro Beruatto ed entra Raffaele Romano.20:59
85'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Marco Imperiale per aver trattenuto Mignani.20:58
81'
Sernicola prova un sinistro da fuori area, ma la sua conclusione termina alta.20:54
80'
Okereke si libera di Pafundi, entra in area, ma il suo tiro è completamente sballato.20:54
79'
Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Federico Di Francescoi ed entra Nicolò Buso.20:53
79'
Di Francesco è zoppicante e non è in grado di terminare l'incontro.20:52
74'
Mignani in diagonale sfiora il gol del 2-0.20:47
71'
Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Jacopo Petriccione ed entra Simone Pafundi.20:45
71'
Cambio per il Catanzaro. Esce l'esterno Antonio Candela ed entra l'attaccante Marco D'Alessandro.20:45
70'
Dalle Mura stoppa con un grande intervento difensivo un'imbucata avversaria.20:44
68'
Beruatto prova la conclusione dal limite dell'area. Pallone che termina sul fondo.20:41
67'
Cambio in attacco per il Benevento. Esce Francesco Salvemini ed entra Guglielmo Mignani.20:41
66'
Salvemini approfitta di un'ingenuità di Ruggero e si invola verso la porta, ma la sua conclusione da ottima posizione termina a lato.20:40
64'
Contropiede per il Benevento, impostasto da Cherubini, ma nè Salvemini prima nè Okereke poi riescono a concludere.20:38
63'
Giallo per il Benevento. Ammonito Stefano Scognamillo per un duro intervento da tergo ai danni di Koffi.20:37
62'
Cambio a centrocampo per il Benevento. Esce Christian Kouan ed entra Antonio Prisco.20:36
62'
Cambio in attacco per il Benevento. Esce Davide Lamesta ed entra David Okereke.20:35
59'
Cambio per il Catanzaro. Esce l'esterno Mehdi Dorval ed entra l'attaccante Federico Di Francesco.20:35
59'
Cambio in difesa per il Catanzaro. Esce Matias Antonini Lui ed entra Ruggero Frosinini.20:33
57'
Cherubini per Siatounis, che mette in mezzo per Salvemini, che calcia addosso a Pigliacelli da pochi passi.20:31
56'
La punizione di Petriccione termina alta.20:29
55'
Punizione per il Catanzaro da posizione interessante a seguito di un fallo di mano di Kouan.20:29
51'
GOL! BENEVENTO-Catanzaro 1-0. Rete di Francesco Salvemini, che trasforma il calcio di rigore con una conclusione alla sinistra di Pigliacelli, che viene spiazzato.
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Antonio Candela per il pestone ai danni di Cherubini.20:25
50'
A seguito di revisione l'arbitro giudica falloso l'intervento di Candela e decreta il calcio di rigore a favore del Benevento.20:24
50'
L'arbitro viene richiamato al monitori per verificare un pestone di Candela ai danni di Cherubini.20:23
48'
Maita pennella un cross morbido per Salvemini, che di testa colpisce il palo.20:21
46'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Matias Antonini Lui per un intervento scomposto ai danni di Salvemini.20:20
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Catanzaro.20:18
La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla scarsezza di occasioni da gol, con conseguente equilibrio in campo. Le opportunità più rilevanti sono state un diagonale di Kouan intorno a metà frazione che termina a lato di pochissimo e un tiro debole di Lamesta da ottima posizione proprio allo scadere.20:03
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Benevento-Catanzaro 0-020:02
45'+1'
Lamesta approfitta di un mancato intervento della difesa del Catanzaro e da buona posizione calcia devolmente e Pigliacelli para a terra.20:01
45'+1'
Due minuti di recupero.19:59
44'
Beruatto prova a mettere in metto rasotetrra per Siatounis, che viene anticipato da Imperiale.19:58
43'
Alesi tenta il tiro da fuori area, imbeccato da Tchaouna, ma la conclusione termina alta.19:57
40'
Cross di Cherubini, sponda di Lamesta per Kouan, che tenta la conclusione, ma viene ribattuta in angolo.19:54
37'
Tentativo al volo di Cherubini che termina alto.19:52
35'
Koffi esce dal campo per un minuto a seguito di un colpo subito nell'azione precedente.19:49
33'
Petriccione cerca Koffi, ma Sernicola mette in corner per evitare guai.19:47
29'
Iemmello calcia al volo dal limite dell'area. Pallone che termina alto.19:43
26'
Arditi nel frattempo dall'infermeria rientra direttamente negli spogliatoi.19:40
25'
Torre di testa di Siatounis per Lamesta, che calcia alto al volo, pur trovandosi in posizione di fuorigioco.19:39
23'
Lamesta vede l'inserimento di Kouan, che gira di prima intenzione. Il tiro esce di pochissimo.19:37
22'
Giallo per il Benevento. Ammonito Christian Kouan per un intervento ai danni di Petriccione.19:36
18'
Cross di Ruggero da destra e Vannucchi blocca in presa alta.19:32
12'
Salvemini finisce a terra in area avversaria a seguito di un contatto con Antonini, ma l'arbitro fa segno di proseguire.19:27
10'
Su azione di corner di Petriccione, ribattuto dalla difesa, Koffi calcia alto di prima intenzione.19:25
10'
Il Catanzaro conquista il primo calcio d'angolo della gara.19:24
6'
Le due squadre sono in fase di studio e per il momento non hanno prodotto nessuna azione degna di nota.19:20
Calcio d'inizio della partita. Primo pallone giocato dal Benevento.19:14
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Alberto Poli di Verona.19:10
Secondo le prime voci Gabriele Arditi avrebbe avuto un malore nel sottopassaggio.19:05
Le squadre non sono ancora scese in campo, pare a causa di un problema medico relativo a un componente della panchina del Catanzaro.19:03
Benevento - Catanzaro è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 19:00 allo stadio .
Attualmente il Benevento si trova 5° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8; il Catanzaro ha segnato 10 gol e ne ha subiti 21.
In casa il Benevento ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e l'Arezzo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, il Verona e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo vincendo 0-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato l'Ascoli perdendo 1-6.
Benevento e Catanzaro è la prima che si affrontano in campionato.
Benevento-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Benevento e Catanzaro si affrontano per la prima volta in Serie BKT. Nei 29 precedenti disputati nell'era dei tre punti a vittoria tra Serie C e Lega Pro, il Benevento ha registrato 12 successi contro i cinque del Catanzaro, completano 12 pareggi, tra cui uno proprio nel confronto più recente (1-1 il 6 marzo 2016 in Serie C).
Nell'era dei tre punti a vittoria, il Benevento ha perso solo una delle 14 sfide casalinghe di campionato contro il Catanzaro (8V, 5N); tra le squadre affrontate almeno dieci volte in casa nel periodo, quella calabrese è l'avversaria contro cui i campani hanno subito il minor numero di sconfitte. L'unico successo del Catanzaro risale al 3 novembre 1996 in Lega Pro 2 (2-1).
Il Benevento è imbattuto nelle ultime cinque gare di Serie BKT (4V 1N); non registra una striscia positiva più lunga nella competizione da quella di sei partite ottenuta tra febbraio e marzo 2022.
Dopo aver perso la prima partita casalinga di questa Serie BKT (1-2 v Modena), il Benevento è rimasto imbattuto nelle successive quattro (2V, 2N) e potrebbe evitare la sconfitta davanti ai propri tifosi nel torneo per cinque match di fila per la prima volta dal febbraio-aprile 2022 (cinque - 4V, 1N).
Il Catanzaro non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte di Serie BKT (3N, 6P) e potrebbe restare a secco di successi per più gare esterne di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra settembre 2004 e gennaio 2006 (33 - 5N, 28P).
Grazie al gol e ai due assist forniti nell'ultima giornata di Serie BKT, David Okereke ha raggiunto quota cinque partecipazioni attive in questo campionato (due gol e tre assist), risultando il giocatore del Benevento con il maggior numero di coinvolgimenti a rete.
Federico Di Francesco ha fornito un assist nell'ultima giornata di Serie BKT; in caso di gol in questa partita, diventerebbe il sesto giocatore a registrare almeno una rete e almeno un assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni del campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: