Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla scarsezza di occasioni da gol, con conseguente equilibrio in campo. Le opportunità più rilevanti sono state un diagonale di Kouan intorno a metà frazione che termina a lato di pochissimo e un tiro debole di Lamesta da ottima posizione proprio allo scadere. A inizio ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore, assegnato dopo un controllo Var, trasformato da Salvemini. Il numero 9 dei giallorossi fallisce in un paio di circostanze il gol del raddoppio., così come Mignani. Nel finale il Catanzaro spinge e in pieno recupero trova la rete del pareggio con una conclusione beffarda dal limite dell’area di Buso.21:10

PREPARTITA

Benevento - Catanzaro è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 19:00 allo stadio .

Attualmente il Benevento si trova 5° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8; il Catanzaro ha segnato 10 gol e ne ha subiti 21.

In casa il Benevento ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e l'Arezzo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, il Verona e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo vincendo 0-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato l'Ascoli perdendo 1-6.

Benevento e Catanzaro è la prima che si affrontano in campionato.

Benevento-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Benevento e Catanzaro si affrontano per la prima volta in Serie BKT. Nei 29 precedenti disputati nell'era dei tre punti a vittoria tra Serie C e Lega Pro, il Benevento ha registrato 12 successi contro i cinque del Catanzaro, completano 12 pareggi, tra cui uno proprio nel confronto più recente (1-1 il 6 marzo 2016 in Serie C).

Nell'era dei tre punti a vittoria, il Benevento ha perso solo una delle 14 sfide casalinghe di campionato contro il Catanzaro (8V, 5N); tra le squadre affrontate almeno dieci volte in casa nel periodo, quella calabrese è l'avversaria contro cui i campani hanno subito il minor numero di sconfitte. L'unico successo del Catanzaro risale al 3 novembre 1996 in Lega Pro 2 (2-1).

Il Benevento è imbattuto nelle ultime cinque gare di Serie BKT (4V 1N); non registra una striscia positiva più lunga nella competizione da quella di sei partite ottenuta tra febbraio e marzo 2022.

Dopo aver perso la prima partita casalinga di questa Serie BKT (1-2 v Modena), il Benevento è rimasto imbattuto nelle successive quattro (2V, 2N) e potrebbe evitare la sconfitta davanti ai propri tifosi nel torneo per cinque match di fila per la prima volta dal febbraio-aprile 2022 (cinque - 4V, 1N).

Il Catanzaro non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte di Serie BKT (3N, 6P) e potrebbe restare a secco di successi per più gare esterne di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra settembre 2004 e gennaio 2006 (33 - 5N, 28P).

Grazie al gol e ai due assist forniti nell'ultima giornata di Serie BKT, David Okereke ha raggiunto quota cinque partecipazioni attive in questo campionato (due gol e tre assist), risultando il giocatore del Benevento con il maggior numero di coinvolgimenti a rete.

Federico Di Francesco ha fornito un assist nell'ultima giornata di Serie BKT; in caso di gol in questa partita, diventerebbe il sesto giocatore a registrare almeno una rete e almeno un assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni del campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: