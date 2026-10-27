Diamanti è senza lo squalificato Fiori e punta sui trequartisti D'Andrea, Pagano e Druiventak alle spalle della punta Shpendi; Bohinen scalza Guidi in mediana, in difesa spazio a Piacentini e Mangraviti. Andreoletti rimpiazza lo squalificato Curto con Romagnoli, a centrocampo Yepes preferito a Degli Innocenti, in attacco Shpendi scalza Ceesay a far coppia con Popov. 19:45

All'intervallo il Cesena conduce grazie a un gran gol di Shpendi, imbeccato da D'Andrea, che batte Seghetti di sinistro. La rete ha di fatto rotto l'equilibrio in una prima frazione che aveva visto un buon avvio dell'Empoli con un tiro di Saporiti e una risposta romagnola con Pagano e D'Andrea. Out Frabotta, sostituito da David. 20:57

PREPARTITA

Cesena - Empoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente il Cesena si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13; l'Empoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Cesena ha fatto 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, l'Avellino e il Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Ascoli e il Vicenza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Modena perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Vicenza perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Edoardo Saporiti con 3 gol.

Cesena e Empoli si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Cesena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cesena ed Empoli si sono affrontate 24 volte in Serie BKT (quattro vittorie per il romagnoli, 13 per i toscani e sette pareggi). L'ultima vittoria del Cesena risale al 13 maggio 2014 quando si impose per 1-0; da quel momento ha registrato un pareggio e tre sconfitte incassando 10 gol totali in quattro sfide.

Tra le squadre affrontate in casa più di 10 volte in Serie BKT, l'Empoli è quella contro cui il Cesena registra la percentuale di sconfitte più alta: 50% (6/12 - 4V, 2N); inoltre, dopo i due ko più recenti, la formazione bianconera potrebbe perdere tre match interni di fila contro i toscani per la prima volta in cadetteria.

Il Cesena, che ha pareggiato tutte le prime quattro gare casalinghe di questa stagione di Serie BKT, potrebbe collezionare cinque segni ‘X’ di fila davanti ai propri tifosi solo per la seconda volta in cadetteria, la prima dal settembre-dicembre 2007 (cinque).

L'Empoli ha pareggiato l'ultima gara disputata in trasferta in questa Serie BKT (1-1 v Ascoli) e potrebbe quindi impattare due partite esterne di fila nel torneo per la prima volta dalla striscia di quattro registrata tra gennaio e febbraio 2021.

L'Empoli ha perso almeno cinque delle prime otto partite in un campionato di Serie BKT per la terza volta nella sua storia, dopo 2011/12 (cinque ko) e 1949/50 (otto sconfitte su otto); nel 2011/12 i toscani persero anche nel nono turno, mentre nel 1949/50 pareggiarono.

Dopo aver segnato per sei partite consecutive di Serie BKT tra questa e la scorsa stagione, Cristian Shpendi del Cesena è rimasto a secco nelle ultime tre, fornendo in questo parziale soltanto un assist; prima della striscia di sei gare in gol, l'attaccante aveva registrato un digiuno di 10 partite.

Si affrontano Cristian e Stiven Shpendi: i due giocatori più giovani (nati il 19 maggio 2003) ad aver segnato almeno 20 gol in Serie BKT dalla stagione 2024/25 in avanti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: