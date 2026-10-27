IL VAR RICHIAMA PERRI: da valutare il calcio di Shpendi (EMP) a Siano. 21:56
90'+2'
Spunto di Saporiti che mette a centro area, Biondini non riesce a controllare e perde l'occasione. 21:53
90'
Tre minuti di recupero. 21:52
89'
AMMONITO MAGNI: fallo su Biondini. 21:51
88'
Distefano sguscia sulla corsia di destra ma poi crossa troppo sul portiere che blocca. 21:50
87'
David spazza avanti, Bembnista sbaglia il controllo e regala una rimessa laterale. 21:49
85'
Cinque minuti al 90'. 21:47
83'
QUINTO CAMBIO NEL CESENA: entra Magni, esce Druiventak. 21:45
83'
Forcing dell'Empoli, termina con una spinta fallosa di Ceesay su Bisoli. 21:44
81'
AMMONITO SHPENDI (CES): fallo su Saporiti. 21:42
80'
ZEDADKA, ALTO! Rilancio profondo che pesca l'esterno destro, che calcia al volo. 21:42
79'
AMMONITO DEBENEDETTI: reo di aver allontanato la palla. 21:40
78'
Dribbling di Pagano e fallo di Distefano. 21:40
76'
QUINTO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Distefano, esce Cauz. 21:39
74'
AUTOGOL! CESENA-Empoli 2-1! Autorete di Seghetti. Padroni di casa in vantaggio in maniera rocambolesca: sul corner, colpo di testa di Gelli, presa di Seghetti che però si scontra col proprio compagno di squadra Shpendi (EMP) e la palla finisce in fondo alla rete. 21:40
74'
OCCASIONE CESENA! Sponda aerea di Gelli per Shpendi (CES) che colpisce debole di testa, sfera in calcio d'angolo. 21:36
71'
QUARTO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Bandinelli, esce Yepes. 21:33
71'
QUARTO CAMBIO NEL CESENA: entra Guidi, esce Bohinen. 21:33
71'
TERZO CAMBIO NEL CESENA: entra Debenedetti, esce D'Andrea. 21:33
70'
Seghetti ritarda la battuta della rimessa dal fondo, Perri comanda il corner per i romagnoli. 21:32
69'
Ripartenza bianconera con Druiventak che passa a Shpendi (CES), sinistro dal limite a lato. 21:31
68'
BISOLI! Reazione del Cesena con Ciofi che serve Bisoli, destro fuori di poco. 21:30
68'
Sinistro di Zedadka dalla distanza, il portiere di casa respinge con i pugni. 21:30
65'
OCCASIONISSIMA PER L'EMPOLI! Velo in area, la sfera arriva a Corrado che può calciare indisturbato ma Siano lo mura in uscita. 21:28
64'
Calcio d'angolo per la formazione di Andreoletti che prova a sfruttare il momento. 21:26
62'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro per il numero 10 azzurro. 21:25
62'
GOL! Cesena-EMPOLI 1-1! Rete di Saporiti. Pareggio degli ospiti: Yepes appoggia a Saporiti che dal limite dell'area calcia di destro e batte Siano. 21:25
61'
Assist di Corrado, Ceesay sfiora ma non impensierisce l'estremo difensore di casa. 21:23
58'
Sinistro di Pagano a giro, deviazione di Indragoli in corner. 21:20
57'
Cross teso di D'Andrea, doppio rimpallo e sfera che arriva tra i guantoni di Seghetti. 21:19
56'
TERZO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Ceesay, esce Popov. 21:18
53'
Tiro dalla bandierina in favore dell'Empoli. 21:15
51'
Fallo reiterato di Biondini ai danni di Shpendi (CES). 21:13
49'
Assist di Ciofi per Bohinen, controllo e destro da buona posizione: manca la precisione. 21:12
47'
Andreoletti ha sostituito 2/3 della retroguardia, entrambi già ammoniti. 21:10
46'
SECONDO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Indragoli, esce Romagnoli. 21:08
46'
PRIMO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Bembnista, esce Magnino.21:07
46'
SECONDO CAMBIO NEL CESENA: entra Ciofi, esce Piacentini. 21:07
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CESENA-EMPOLI! Si riparte dal risultato di 1-0. 21:06
Squadre nagli spogliatoi dove Diamanti e Andreoletti studiano le mosse in vista della ripresa. 20:57
All'intervallo il Cesena conduce grazie a un gran gol di Shpendi, imbeccato da D'Andrea, che batte Seghetti di sinistro. La rete ha di fatto rotto l'equilibrio in una prima frazione che aveva visto un buon avvio dell'Empoli con un tiro di Saporiti e una risposta romagnola con Pagano e D'Andrea. Out Frabotta, sostituito da David. 20:57
45'+5'
FINE PRIMO TEMPO! CESENA-EMPOLI 1-0! Rete di Shpendi al 39'. 20:52
45'+4'
Colpo di testa dello stesso Druiventak, alto in curva. 20:51
45'+3'
AMMONITO MAGNINO: fallo su Druiventak. Era diffidato, salterà la Juve Stabia. 20:51
45'+3'
Probabile un prolungamento del recupero. 20:49
45'+1'
Gioco fermo: scontro in uscita di Siano con Popov, sanitari in campo. 20:48
45'
Tre minuti di recupero. 20:47
44'
Saporiti conquista un tiro dalla bandierina. 20:46
43'
David ci mette troppo tempo a battere, inversione della rimessa laterale. 20:45
41'
Andreoletti prova a chiamare la reazione della formazione ospite, passata da poco in svantaggio. 20:43
39'
PILLOLA STATISTICA: 7° centro per l'attaccante bianconero. 20:43
39'
GOL! CESENA-Empoli 1-0! Rete di Shpendi. Padroni di casa in vantaggio: D'Andrea lancia Shpendi (CES) che arriva al limite dell'area e batte Seghetti con un gran sinistro sotto l'incrocio.
PRIMO CAMBIO NEL CESENA: entra David, esce Frabotta. 20:36
33'
Uscita tenpestiva di Seghetti a sbarrare la strada a Druiventak, il quale è comunque in offside. 20:35
31'
AMMONITO D'ANDREA: fallo su Yepes. 20:32
30'
Giocata di Shpendi (EMP) che dribbla e poi va al tiro: mancino a giro, parata a terra di Siano. 20:32
29'
Sul corner susseguente, spizzata aerea di Mangraviti, Biondini spazza ancora in calcio d'angolo. 20:31
28'
OCCASIONISSIMA CESENA! Batte Pagano, smanaccia Seghetti che poi respinge il tap in di D'Andrea sulla linea di porta! 20:33
27'
Fallo di Biondini ai danni di Frabotta ai 20 metri dalla porta ospite. 20:29
24'
AMMONITO FRABOTTA: fallo su Zedadka. 20:26
23'
Metà della prima frazione al "Manuzzi": punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 20:25
22'
Traversone di Frabotta, presa alta di Seghetti. 20:24
20'
RIPARTENZA DELL'EMPOLI! Shpendi (EMP) conduce fino al limite, scarico a Popov che calcia largo sul fondo. 20:23
19'
Possesso palla degli ospiti che però non trovano varchi e indietreggiano fino al proprio estremo difensore. 20:21
17'
Sugli sviluppi, la sfera esce dall'area dove si coordina Bohinen: sinistro deviato da Piacentini, facile per Seghetti. 20:19
16'
Traversone di D'Andrea, Romagnoli intercetta mettendo in calcio d'angolo. 20:18
16'
Scontro aereo che vede coinvolto Shpendi (EMP), ora sarà il numero 11 azzurro a dover restare fuori per 60 secondi. 20:18
14'
AMMONITO ROMAGNOLI: trattenuta ai danni di Druiventak. 20:16
13'
EMPOLI AL TIRO! Saporiti si smarca sulla linea di fondo e poi calcia: destro respinto da Siano. 20:16
12'
Shpendi (EMP) controlla la sfera e calcia alto da pochi metri ma ha commesso fallo sul diretto avversario. 20:14
10'
Il numero 14 bianconero rientra in campo dopo il minuto a bordo campo. 20:12
9'
Gioco fermo: pallonata al volto subita da Druiventak, intervento dei sanitari. 20:11
7'
Cross di Corrado profondo, blocca Siano. 20:09
6'
Shpendi (EMP) conquista una punizione all'altezza del vertice dell'area di rigore romagnola. 20:08
4'
Fallo di mano di Saporiti nel tentativo di controllare il pallone. 20:06
3'
Druiventak scatta e poi va a terra, tutto regolare per il direttore di gara. 20:05
1'
Incursione di D'Andrea dalla corsia di destra, ingresso in area, rimpallo e sfera sul fondo. 20:03
1'
INIZIA CESENA-EMPOLI! Primo pallone giocato da Popov. 20:02
Squadre in campo agli ordini di Perri: padroni di casa in maglia bianca e bordi neri, ospiti in completo blu scuro. 20:00
Novità dell'ultimo minuto in casa toscana: Biondini in campo, Belardinelli in panchina a causa di un problema muscolare. 20:10
Diamanti è senza lo squalificato Fiori e punta sui trequartisti D'Andrea, Pagano e Druiventak alle spalle della punta Shpendi; Bohinen scalza Guidi in mediana, in difesa spazio a Piacentini e Mangraviti. Andreoletti rimpiazza lo squalificato Curto con Romagnoli, a centrocampo Yepes preferito a Degli Innocenti, in attacco Shpendi scalza Ceesay a far coppia con Popov. 19:45
Cesena - Empoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente il Cesena si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte). Il Cesena ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13; l'Empoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15.
In casa il Cesena ha fatto 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, l'Avellino e il Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Ascoli e il Vicenza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Modena perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Vicenza perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Edoardo Saporiti con 3 gol.
Cesena e Empoli si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 4 volte, l'Empoli ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Cesena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Cesena ed Empoli si sono affrontate 24 volte in Serie BKT (quattro vittorie per il romagnoli, 13 per i toscani e sette pareggi). L'ultima vittoria del Cesena risale al 13 maggio 2014 quando si impose per 1-0; da quel momento ha registrato un pareggio e tre sconfitte incassando 10 gol totali in quattro sfide.
Tra le squadre affrontate in casa più di 10 volte in Serie BKT, l'Empoli è quella contro cui il Cesena registra la percentuale di sconfitte più alta: 50% (6/12 - 4V, 2N); inoltre, dopo i due ko più recenti, la formazione bianconera potrebbe perdere tre match interni di fila contro i toscani per la prima volta in cadetteria.
Il Cesena, che ha pareggiato tutte le prime quattro gare casalinghe di questa stagione di Serie BKT, potrebbe collezionare cinque segni ‘X’ di fila davanti ai propri tifosi solo per la seconda volta in cadetteria, la prima dal settembre-dicembre 2007 (cinque).
L'Empoli ha pareggiato l'ultima gara disputata in trasferta in questa Serie BKT (1-1 v Ascoli) e potrebbe quindi impattare due partite esterne di fila nel torneo per la prima volta dalla striscia di quattro registrata tra gennaio e febbraio 2021.
L'Empoli ha perso almeno cinque delle prime otto partite in un campionato di Serie BKT per la terza volta nella sua storia, dopo 2011/12 (cinque ko) e 1949/50 (otto sconfitte su otto); nel 2011/12 i toscani persero anche nel nono turno, mentre nel 1949/50 pareggiarono.
Dopo aver segnato per sei partite consecutive di Serie BKT tra questa e la scorsa stagione, Cristian Shpendi del Cesena è rimasto a secco nelle ultime tre, fornendo in questo parziale soltanto un assist; prima della striscia di sei gare in gol, l'attaccante aveva registrato un digiuno di 10 partite.
Si affrontano Cristian e Stiven Shpendi: i due giocatori più giovani (nati il 19 maggio 2003) ad aver segnato almeno 20 gol in Serie BKT dalla stagione 2024/25 in avanti.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: