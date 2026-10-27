La Cremonese espugna 0-2 lo stadio Danilo Martelli di Mantova: un gol per tempo, prima quello di Bonazzoli e poi nella ripresa la stoccata di Naspi, all'interno di una gara fatta di tanta abnegazione da parte degli uomini di Pecchia che mettono a referto tre punti pesantissimi per la loro classifica. Mantova che ha creato tanto, ma non è riuscito a concretizzare la mole di azioni sviluppate negli ultimi 30 metri di campo.

Nel contrasto aereo per andare a intercettare il pallone sono rimasti contusi Tomasevic da una parte e Baschirotto dall'altra: tutti e due soccorsi dai sanitari, staranno fuori per un minuto. Squadre ora in 10 vs 10.20:14

PREPARTITA

Mantova - Cremonese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente il Mantova si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Mantova ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; la Cremonese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Pisa e la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato la Juve Stabia perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 4 gol.

Mantova e Cremonese si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 4 volte, la Cremonese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Mantova-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova è in vantaggio nel bilancio degli otto precedenti di Serie BKT contro la Cremonese, con quattro vittorie contro le due dei grigiorossi e due pareggi. I biancorossi hanno trovato il gol in sette di queste sfide, restando a secco soltanto nello 0-0 dell’11 marzo 2006.

Il Mantova è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie BKT (3V, 1N); solo contro sei squadre i virgiliani hanno disputato almeno cinque gare interne nella competizione senza mai perdere (Treviso, Piacenza, Novara, Monza, Genoa, Arezzo).

Il Mantova ha vinto cinque delle prime otto partite in questo campionato di Serie BKT (2N 1P); nella storia del club, solo in quattro occasioni (1960/61, 1965/66, 1970/71 e 2005/06) la squadra aveva ottenuto almeno cinque successi nelle prime nove gare stagionali.

In caso di successo contro la Cremonese, il Mantova raggiungerebbero quota 10 punti nelle prime cinque partite interne di un campionato di Serie BKT, un traguardo che dal 2005/06 ha tagliato soltanto tre volte: proprio nel 2005/06 (15), nel 2006/07 (12) e più recentemente nel 2024/25 (11).

La Cremonese non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (2N,2P); in caso di mancato successo contro il Mantova, i grigiorossi rimarrebbero senza vittorie nelle prime cinque trasferte stagionali in Serie BKT per la prima volta dalla stagione 2020/21.

Ettore Gliozzi ha segnato nella sua ultima presenza in Serie BKT, ma non va a segno per due partite consecutive da settembre 2025, quando arrivò a tre; l'attaccante del Mantova ha realizzato due gol nelle prime otto gare di questo campionato, tre in meno dei cinque messi a segno nello stesso periodo della scorsa stagione.

Manuel De Luca sta vivendo un digiuno dal gol di 14 partite in Serie BKT; l'attaccante della Cremonese ha trovato una doppietta contro contro il Mantova nella competizione, nell'aprile 2025, e ha segnato tre gol solo contro Cittadella, Ternana e Südtirol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: