La Cremonese espugna 0-2 lo stadio Danilo Martelli di Mantova: un gol per tempo, prima quello di Bonazzoli e poi nella ripresa la stoccata di Naspi, all'interno di una gara fatta di tanta abnegazione da parte degli uomini di Pecchia che mettono a referto tre punti pesantissimi per la loro classifica. Mantova che ha creato tanto, ma non è riuscito a concretizzare la mole di azioni sviluppate negli ultimi 30 metri di campo.
Con questa vittoria la Cremonese sale a 9 punti in classifica abbandonando, almeno per il momento, la terz'ultima posizione. Resta fermo invece a 17 punti il Mantova che scivola al quarto posto, superato da Ascoli e Modena, sempre dietro al Palermo.
Nel prossimo turno della Serie BKT il Mantova sarà impegnato in trasfeta contro il Modena, mentre la Cremonese ospiterà il Benevento.
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Grazie per aver seguito la diretta di Mantova-Cremonese 0-2. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.22:01
90'+5'
Finisce qui: Mantova-Cremonese 0-2.21:54
90'+5'
Vesentini cerca un altro cross da sinistra: palla che si perde sul fondo.21:53
90'+4'
Vesentini non trova l'impatto perfetto con il pallone a pochi passi dalla porta di Fulignati: l'estremo difensore blocca a terra. Si dispera l'esterno offensivo del Mantova che ha sprecato l'assist volante di Trimboli.21:53
90'+2'
Resiste il fortino della Cremonese che si ancora alla coppia esperta formata da Luperto e Baschirotto per evitare pericoli aerei nel finale.21:51
90'+2'
Vesentini ancora con il cross a rientrare da sinistra: Luperto allontana di testa.21:51
90'+1'
Ammonito nelle fila del Mantova Simone Trimboli per un intervento in ritardo in mezzo al campo.21:49
90'+1'
Saranno 5 i minuti di recupero.21:50
90'
Salvataggi clamorosi di Baschirotto e Lordkipanidze che negano al Mantova la possibilità di riaprire parzialmente la gara con due interventi prodigiosi sui colpi di testa dell'attacco dei padroni di casa. 21:49
89'
Attacca a testa bassa il Mantova: altro corner.21:48
89'
Cella ci prova di testa: a metà fra un tiro e una sponda. Fulignati legge il pericolo andando a prendersi la palla molto in alto.21:47
88'
Tantissimi i contrasti in mezzo al campo in questi minuti finali della partita. Ora il Mantova prova ad affidarsi ai lanci di Vesentini e Trimboli: altro corner per i padroni di casa.21:47
86'
Berti sigilla un pallone che si perde sul fondo, dopo che la Cremonese aveva sofferto sugli sviluppi del piazzato accordato al Mantova per la seconda ammonizione comminata a Barbieri.21:45
84'
2° giallo e cartellino rosso per Tommaso Barbieri: Cremonese in 10. Entrata in ritardo del difensore degli ospiti che ferma in maniera irregolare Vesentini. L'arbitro lo ammonisce per la seconda volta andando poi a espellerlo.21:44
84'
Baschirotto legge in anticipo un pallone proveniente dal centrocampo del Mantova: guadagna un fallo.21:42
82'
Reazione immediata del Mantova: colpo di testa di Tomasevic, palla che si perde a lato della porta degli ospiti.21:41
80'
GOL! Mantova-Cremonese 0-2! Rete di Marco Nasti! Thorsby lancia Lordkipanidze sulla destra: fuga del georgiano che mette dentro un cross perfetto sul quale Nasti arriva col tempo giusto per incornare e siglare la rete del raddoppio dei grigiorossi.
Nuovo cambio nel mantova: esce Rachid Kouda, al suo posto entra in campo Lorenzo Ignacchiti.21:38
79'
Nasti nel tentativo di ripiegare aggancia un Trimboli attivissimo in cabina di regia per il Mantova: punizione per i padroni di casa.21:37
77'
Trimboli per Ilie: conclusione al volo dall'interno dell'area di rigore, palla fuori di poco! A centimetri dal pareggio il Mantova.21:36
76'
Prova De Luca a lanciarsi in campo aperto su un lancio lungo proveniente dalla propria linea difensiva: l'attaccante della Cremonese viene contenuto.21:34
74'
Ultimo cambio per la Cremonese: esce Jari Vandeputte, a rilevarlo è Dachi Lordkipanidze.21:33
74'
Scegle un doppio cambio per l'ultimo slot Pecchia. Nella Cremonese esce Federico Bonazzoli, al suo posto Manuel De Luca.21:33
73'
Mantova che ora si presenta con un super offensivo 4-2-4.21:31
72'
Ulteriore avvicendamento per il Mantova, sempre nel reparto offensivo: esce Francesco Ruocco, al suo posto Vanja Vlahovic che occuperà la posizione da punta centrale.21:30
71'
Il Mantova sceglie di sostituire Davide Bragantini: al suo posto un altro uomo offensivo, ovvero Matteo Spinaccè.21:30
71'
Meno di venti minuti alla fine del match, il Mantova prova nuovamente ad alzare il ritmo e il baricentro.21:29
70'
Corner gestito male dalla squadra di Pecchia che è costretta addirittura a tornare dal proprio portiere.21:28
69'
Lampo di Vandeputte: paratissima di Bardi! Molto attento l'estremo difensore del Mantova nel mettere in angolo un tiro a giro del fantasista degli ospiti.21:28
68'
Il Mantova accerchia la Cremonese, si crea uno scarico per Castellini: il suo destro non gira abbastanza perdendosi sul fondo.21:27
66'
Piovono ammonizioni: Alessio Castellini si vede sventolare in faccia il cartellino giallo. Intervento da dietro e in ritardo sulla spoinda tentata da Bonazzoli.21:25
66'
Sinistro da fuori di Bragantini: palla che si perde a lato.21:24
65'
Ammonito anche Tommaso Barbieri per aver tolto la possibilità di battere una rimessa veloce al Mantova: gesto antisportivo segnalato dall'arbitro.21:24
64'
Ammonito Tommaso Berti che in mezzo al campo ferma con le cattive Bragantini.21:23
63'
Cremonese che ha effettuato due sostituzioni utilizzando due slot di cambio: per le prossime mosse, Pecchia dovrà tenere conto anche di questa cosa. L'allenatore dei grigiorossi ha solo uno slot a disposizione.21:22
62'
Elia va a fare il terzino, Vandeputte passa sulla fascia destra e Nasti si sistema sulla sinistra nella linea dei trequartisti della squadra di Pecchia.21:21
61'
Arriva la sostituzione per gli ospiti, ancora costretti a cambiare per un problema fisico: fuori Giuseppe Pezzella, al suo posto Marco Nasti.21:20
61'
Problemi per Pezzella: la Cremonese pensa a un cambio.21:19
58'
Bonazzoli ci prova in acrobazia girando un cross da sinistra: l'attaccante non trova in pieno il pallone che termina alto rispetto alla porta del Mantova.21:17
58'
Mantova che sin qui ha compiuto due sostituzioni utilizzando uno slot.21:16
57'
Nuovo cambio nel Mantova: lascia il campo Tommaso Del Lungo, al suo posto Filippo Vesentini.21:15
54'
Rete annullata alla Cremonese: inserimento di Elia che poi a tu per tu con Bardi era riuscito a segnare la rete del raddoppio, ma la sua partenza rispetto alla genesi dell'azione era avvenuta da una posizione irregolare. Segnalato l'offside.21:13
52'
Ammonito Stefano Cella: il centrale del Mantova cerca di pressare in avanti. Berti lo supera di slancio, a quel punto arriva la trattenuta: il direttore di gara tira fuori immediatamente il cartellino giallo.21:11
51'
Ruocco sul ribaltamento di fronte: parata di Fulignati! Attentissimo l'estremo difensore della Cremonese a respingere sul piazzato a giro dell'attaccante del Mantova. La difesa dei grigiorossi - in oggi tenuta blu - riesce ad allontanare. 21:10
50'
Si affaccia in attacco la Cremonese: Elia cerca Thorsby in area di rigore. Il centrocampista non arriva per poco sul pallone che si perde sul fondo.21:09
49'
Prova il cross Tomasevic: tentativo sballato che si perde sul fondo.21:08
47'
Trimboli raccoglie la respinta dal corner e prova al volo: il suo tiro, smorzato, termina fra le braccia di Fulignati.21:06
47'
Mantova subito in attacco, Con Ruocco che guadagna calcio d'angolo.21:05
46'
All'intervallo, prima sostituzione per il Mantova: esce Ettore Gliozzi, al suo posto entra in campo Rares Ilie.21:04
46'
Comincia la ripresa! Il Mantova dà il via al secondo tempo.21:04
Nella ripresa il Mantova cercherà in tutti i modi di riprendere la partita, magari affidandosi anche ai cambi. La Cremonese, dal canto suo, proverà ad alzare ulteriormente il muro difensivo provando a fare male in contropiede.20:53
La rete immediata di Bonazzoli, dopo meno di un minuto, sta fornendo alla Cremonese il vantaggio nel derby lombardo contro il Mantova. I biancorossi di Modesto hanno provato ad attaccare in tutti i modi in questo primo tempo, trascinati da un Bragantini ispirato, senza trovare però il modo di superare Fulignati.20:52
45'+2'
Termina il primo tempo: Mantova-Cremonese 0-1.20:51
45'+2'
Grandissima parata di Bardi! Tiro di Bonazzoli, sugli sviluppi del corner: palla deviata da Benaissa che costringe Bardi a compiere un balzo verso l'angolo basso per effettuare una respinta che evita il raddoppio ospite.20:50
45'+1'
Ripartenza inattesa della Cremonese: azione in fotocopia a quella del gol del vantaggio. Questa volta il cross di Vandeputte non arriva a Bonazzoli, ma crea comunque pericoli, con la difesa del Mantova che mette in angolo.20:49
45'
Saranno 2 i minuti di recupero in questa prima frazione.20:47
45'
Si attende di conoscere l'entità del recupero di questo primo tempo.20:47
44'
Fallo di Pezzella su Tomasevic: il direttore di gara sceglie di non ammonire il giocatore della Cremonese, per lui arriva comunque un richiamo robusto.20:46
43'
Palla che spiove nell'area del Mantova: Trimboli non riesce ad arrivare a colpire di testa, complice anche l'uscita di Fulignati che accompagna fuori la sfera.20:45
41'
Ruocco duetta con Benaissa che gli restituisce il pallone: destro da fuori, palla fuori di pochissimo rispetto alla porta della Cremonese!20:43
40'
Cremonese chiusa tutta nella propria trequarti difensiva. Mantova che muove il pallone alla ricerca di uno spazio, una scintilla per creare un'occasione da gol.20:42
39'
Cerca di alzare ulteriormente i ritmi il Mantova in questa coda di primo tempo.20:40
37'
Termina in offside Gliozzi: riparte la Cremonese. Ora è forte la pressione sugli uomini di Pecchia.20:40
35'
Bragantini-Gliozzi-Bragantini: l'esterno arriva con il sinistro a giro a colpire dal limite dell'area: palla alta sopra la traversa della porta difesa da Fulignati.20:37
34'
Chisura solida di Lottici Tessadri che fa carambolare il pallone su Bragantini per andare a prendersi una rimessa dal fondo.20:36
32'
Altra azione elaboratissima per il Mantova, da destra a sinistra: Castellini arriva al cross, la sua traiettoria viene letta dalla difesa della Cremonese. Poi Fulignati interviente impossessandosi della sfera.20:35
30'
Altra accelerazione di Bragantini sul settore offensivo di destra della Cremonese: i compagni però non lo seguono, il pallone torna nei piedi dei giocatori della Cremonese.20:32
28'
Thorsby e Bonazzoli vengono contenuti fisicamente dai difensori del Mantova.20:30
26'
Kouda non controlla un pallone a metà campo: respira la Cremonese che prova a tornare ad affacciarsi nella trequarti offensiva.20:28
24'
Primo ammonito del match per la Cremonse: Simone Lottici Tessadri trattiene in maniera reiterata Del Lungo in mezzo al campo. Il direttore di gara non ha dubbi sul provvedimento.20:26
22'
Bragantini prova ad attivarsi ancora: questa volta la sua verticalizzazione per Ruocco viene schermata.20:24
20'
Botta di Ruocco da fuori: Fulignati si complica la vita, ma riesce comunque a bloccare in due tempi.20:21
18'
Cerca ancora il Mantova di aggredire ancora la metà campo avversaria, ospiti che tengono botta. Tomasevic ancora protagonista con un colpo di testa: facile la parata di Fulignati.20:21
16'
Giro dalla bandierina con un cross basso a cercare nuovamente Castellini: deviazione che non produce effetti.20:18
15'
Punizione per la Cremonese sul lato corto dell'area di rigore: colpo di testa di Castellini, Fulignati mette in angolo.20:17
14'
Intanto Tomasevic e Baschirotto tornano in campo: ristabilità la parità numerica a pieni effettivi, 11 vs 11.20:16
13'
Prima sositituzione per la Cremonese: problemi fisici per Alessandro Vogliacco. Al suo posto entra Sebastiano Luperto.20:15
12'
Nel contrasto aereo per andare a intercettare il pallone sono rimasti contusi Tomasevic da una parte e Baschirotto dall'altra: tutti e due soccorsi dai sanitari, staranno fuori per un minuto. Squadre ora in 10 vs 10.20:14
11'
Azione infinita del Mantova che porta anche i difensori centrali a partecipare alla manovra: Tomasevic si proietta in attacco cercando un colpo di testa risolutivo. La sua conclusione termina sul fondo. 20:13
9'
Tentativo di verticalizzazione di Del Lungo: Fulignati legge la traiettoria della palla e arriva a prenderla in uscita.20:11
8'
Ora la Cremonese attende tenendo le linee strette deitro la linea di metà campo.20:11
6'
Calcio d'angolo che la Cremonese riesce a disinnescare grazie ai suoi colpitori di testa.20:09
6'
Fiammata di Bragantini: l'esterno offensivo dei padroni di casa scappa sulla destra. Entra in area, rientra sul sinistro facendo partire un tiro secco: Fulignati mette in angolo.20:08
5'
Mantova che, dopo essere stato colpito a freddo, fatica a riorganizzarsi.20:08
3'
Ora la Cremonese è chiamata a reagire in questo derby lombardo che si è subito sbloccato.20:06
1'
GOL! Mantova-Cremonese 0-1! Rete di Federico Bonazzoli! Alla prima azione della partita, attaccano gli ospiti sul settore di sinistra: Vandeputte entra in area e fa partire un cross basso su cui si avventa il centravanti della Cremonese che con il tacco indirizza il pallone dove Bardi non può arrivare.
Si comincia! Primo pallone mosso dalla Cremonese.20:02
Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.19:59
Ad arbitrare il derby lombardo sarà Antonio Rapuano della Sezione di Rimini.19:55
La Cremonese invece è incappata in una sconfitta interna cedendo 0-1 alla Juve Stabia.19:52
Nell'ultimo turno di campionato, il Mantova si è imposto in trasferta contro l'Entella con il punteggio di 0-1.19:46
Duello fra bomber: Ruocco del Mantova è a quota 5 centri messi sin qui a referto, mentre Bonazzoli della Cremonese ha segnato 3 reti in questa Serie BKT 2026-2027.19:45
Quasi un testa-coda quello lombardo che andrà in scena all stadio Danilo Martelli dalle ore 20: i padroni di casa del Mantova occupano la seconda posizione a quota 17 punti, la Cremonese invece è terz'ultima a quota 6 punti.19:41
FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese risponde con un 4-2-3-1: Fulignati; Barbieri, Vogliacco, Baschirotto, Pezzella; Lottici Tessadri, Thorsby; Elia, Berti, Vandeputte; Bonazzoli19:39
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova scende in campo con il 3-4-3: Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Del Lungo, Kouda, Trimboli, Benaissa; Bragantini, Gliozzi, Ruocco.19:35
Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Mantova e Cremonese, gara valida per la nona giornata della Serie BKT 2026-2027.19:30
Mantova - Cremonese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente il Mantova si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Mantova ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; la Cremonese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Palermo e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Pisa e la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato la Juve Stabia perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 4 gol.
Mantova e Cremonese si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 4 volte, la Cremonese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Mantova-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Mantova è in vantaggio nel bilancio degli otto precedenti di Serie BKT contro la Cremonese, con quattro vittorie contro le due dei grigiorossi e due pareggi. I biancorossi hanno trovato il gol in sette di queste sfide, restando a secco soltanto nello 0-0 dell’11 marzo 2006.
Il Mantova è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie BKT (3V, 1N); solo contro sei squadre i virgiliani hanno disputato almeno cinque gare interne nella competizione senza mai perdere (Treviso, Piacenza, Novara, Monza, Genoa, Arezzo).
Il Mantova ha vinto cinque delle prime otto partite in questo campionato di Serie BKT (2N 1P); nella storia del club, solo in quattro occasioni (1960/61, 1965/66, 1970/71 e 2005/06) la squadra aveva ottenuto almeno cinque successi nelle prime nove gare stagionali.
In caso di successo contro la Cremonese, il Mantova raggiungerebbero quota 10 punti nelle prime cinque partite interne di un campionato di Serie BKT, un traguardo che dal 2005/06 ha tagliato soltanto tre volte: proprio nel 2005/06 (15), nel 2006/07 (12) e più recentemente nel 2024/25 (11).
La Cremonese non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (2N,2P); in caso di mancato successo contro il Mantova, i grigiorossi rimarrebbero senza vittorie nelle prime cinque trasferte stagionali in Serie BKT per la prima volta dalla stagione 2020/21.
Ettore Gliozzi ha segnato nella sua ultima presenza in Serie BKT, ma non va a segno per due partite consecutive da settembre 2025, quando arrivò a tre; l'attaccante del Mantova ha realizzato due gol nelle prime otto gare di questo campionato, tre in meno dei cinque messi a segno nello stesso periodo della scorsa stagione.
Manuel De Luca sta vivendo un digiuno dal gol di 14 partite in Serie BKT; l'attaccante della Cremonese ha trovato una doppietta contro contro il Mantova nella competizione, nell'aprile 2025, e ha segnato tre gol solo contro Cittadella, Ternana e Südtirol.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: