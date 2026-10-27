Il Padova batte il Sudtirol 2-0 grazie alle reti di Artistico su assist di Giunti nel primo tempo e di Capelli nel finale di gara. Secondo tempo ricco di emozioni e di rovesciamenti di fronte. Buona la prova anche del Sudtirol che ha dominato il possesso palla ma il Padova si è difeso bene ed ha colpito in ripartenza.
Seconda vittoria consecutiva per il Padova che raggiunge quota tredici punti ed agguanta proprio il Sudtirol in classifica. La squadra di Calabro conquista anche il secondo clean sheet consecutivo e nel prossimo turno sarà impegnata in trasferta contro il Catanzaro.
Il Sudtirol subisce la seconda sconfitta nelle ultime tre gare, nonostante una prova tutto sommato positiva dal punto di vista del gioco. La squadra di Possanzini, che non vince da oltre un mese, nel prossimo turno ospiterà il Cesena al Druso di Bolzano.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Padova-Sudtirol 2-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!22:07
90'+8'
Non c'è più tempo! Finisce la partita! PADOVA-SUDTIROL 2-0 (19’ Artistico, 87’ Capelli)!21:56
90'+7'
Calcia Rispoli, palla deviata dalla barriera e palla in angolo.21:56
90'+7'
Zeroli guadagna una buona posizione a pochi metri dal limite dell'area del Padova.21:55
90'+6'
Si difende bene il Padova.21:54
90'+4'
Varas steso da Vasco Lopes, punizione per il Padova.21:53
90'+3'
Punizione dalla trequarti di Rispoli, colpo di testa di Zeroli che finisce sul fondo.21:51
90'+2'
AMMONITO Alessandro Dellavalle.21:52
90'+2'
Ci prova con orgoglio adesso il Sudtirol.21:50
90'
Sette minuti di recupero.21:49
90'
SOSTITUZIONE PADOVA Esce Pietro Fusi ed entra Nicolas Galazzi.21:48
87'
GOL! PADOVA-Sudtirol 2-0! CAPELLI! Dopo la revisione al Var viene convalidata la posizione di Capelli che firma la prima rete stagionale!
Check in corso per valutare la posizione di Capelli.21:48
87'
GOL ANNULLATO AL PADOVA! Tiro al volo di Varas dal limite dell'area, miracolo di Plizzarri! Poi sulla ribattuta Capelli inasacca ma è in fuorigioco!21:46
85'
MIRACOLO SORRENTINO! Il portiere del Padova si getta coraggiosamente su un pallone vagante in area piccola e anticipa provvidenzialmente Veroli!21:44
83'
Azione personale di Seghetti che da sinistra si accentra e calcia con il destro, para comodo Plizzari.21:42
83'
Conclusione di Burnete da buona posizione, palla fuori.21:41
81'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Federico Davi ed entra Kevin Zeroli.21:40
81'
AMMONITO Fabio Rispoli che spinge Fusi a gioco fermo.21:39
80'
DOPPIA OCCASIONE PADOVA! Fusi ci prova dalla destra, tiro sul primo palo respinto da Plizzari! Poi la palla arriva ad Artistico che calcia debole: para ancora Plizzari.21:39
79'
Ancora Mixtur, palla sull'esterno della rete!21:37
78'
DOPPIA SOSTITUZIONE PADOVA Escono Zuelli e Pompetti, entrano Capelli e Varas.21:36
77'
MIXTUR! L'attaccante del Sudtirol ci prova dal limite dell'area piccola su assist di Rispoli, palla sul fondo!21:36
75'
Ci prova Veroli ma calcia male. Palla sul fondo.21:33
74'
CARTELLINO GIALLO anche per Pietro Fusi, in ritardo su Molina.21:33
73'
Altro corner per il Padova.21:31
72'
Artistico guadagna un calcio d'angolo.21:31
72'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Fuori Alvin Okoro e dentro Kenny Mixtur.21:30
71'
OCCASIONE SUDTIROL! Tentativo da fuori area di Rispoli, Sorrentino con qualche difficoltà mette in angolo!21:30
70'
DOPPIO CAMBIO PADOVA Fuori Cocchi e Moro, dentro Carissoni e Seghetti.21:28
69'
CARTELLINO GIALLO per Matteo Cocchi che stende Vasco Lopes.21:27
68'
AMMONITO anche Salvatore Molina.21:28
68'
AMMONITO Matteo Lovato.21:27
67'
Mischia in campo dopo uno scambio acceso tra Lovato e Okoro. Animi tesi in campo.21:29
66'
Contropiede Padova con Artistico che si invola verso la porta avversaria ma viene fermato da Giorgini.21:24
63'
OCCASIONE SUDTIROL! Vasco Lopes ruba palla a Fusi sulla trequarti destra, si accentra e dal limite dell'area calcia con il sinistro: para Sorrentino!21:23
62'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Dhirar Brik ed entra Fabio Rispoli.21:20
60'
Movimenti sulla panchina del Sudtirol.21:19
56'
Ci prova anche Dellavalle dalla trequarti, tiro fuori misura.21:14
55'
Errore in disimpegno del Sudtirol, la palla arriva a Moro che calcia dalla distanza: tiro deviato in calcio d'angolo.21:13
55'
Colpo di testa di Veroli, Sorrentino agguanta il pallone.21:13
53'
Brik calcia direttamente in porta, Pastina devia in calcio d'angolo.21:12
52'
Brik guadagna una punizione interessante dalla parte sinistra dell'area di rigore del Padova.21:11
49'
OCCASIONE PADOVA! Fusi ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta ma perde il momento giusto per servire Moro; serve invece indietro per Artistico che calcia debolmente dal limite ed il tiro viene ribattuto dalla difesa ospite!21:08
45'
Inizia il secondo tempo! PADOVA-SUDTIROL 1-0 (19’ Artistico)!21:04
45'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Aljosa Vasic ed entra Rares Burnete.21:04
I giocatori stanno rientrando sul terreno di gioco.21:02
Il Padova chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla prima rete di Artistico in maglia biancorossa, arrivata con un colpo di testa potente su cross di Giunti. Avvio veemente dei padovani, mentre il Sudtirol prova a reagire dopo lo svantaggio creando un paio di buone occasioni che però non vengono sfruttate adeguatamente.20:52
45'+1'
Finisce la prima frazione di gioco. PADOVA-SUDTIROL 1-0 (19’ Artistico)!20:48
44'
Prova a farsi pericolosa in area la squadra di Possanzini ma commette fallo in attacco.20:46
40'
Cerca di alzare il ritmo adesso il Sudtirol.20:43
37'
Cocchi salta ancora Vasco Lopes che lo stende: Mazzoni grazia il capoverdiano.20:39
35'
OCCASIONE SUDTIROL! Contropiede della squadra ospite con Tronchin che apre bene a sinistra per Federico Davi che sterza e calcia con il destro ma il suo tiro finisce alto!20:37
31'
Azione confusa in area padovana, la palla arriva ad Okoro che però calcia alto.20:33
28'
Contropiede Sudtirol con Vasic che serve Okoro ma l'attaccante, pressato da Pastina, si allunga troppo il pallone e l'occasione sfuma.20:31
27'
OCCASIONE SUDTIROL! Vasic prende palla a sinistra, si accentra e prova il tiro a giro: Sorrentino devia in corner!20:29
26'
Contropiede del Padova, Moro serve Fusi a sinistra ma Stivanelli chiude bene sul centrocampista biancorosso.20:28
23'
Prova a reagire il Sudtirol: cross di Molina per la sponda di Davi, la palla arriva a Vasic che calcia in porta ma il tiro colpisce il compagno di squadra Okoro.20:26
23'
Il direttore di gara toglie il corner ed assegna la rimessa dal fondo.20:25
22'
Continua ad attaccare il Padova: Fusi guadagna un calcio d'angolo.20:24
21'
Prima rete con la maglia del Padova per Gabriele Artistico.20:23
19'
GOL! PADOVA-Sudtirol 1-0! ARTISTICO! Palombella di Giunti dalla trequarti sul secondo palo per l'incornata dell'attaccante padovano!
In fase offensiva Pompetti si accentra sulla trequarti mentre Dellavalle va ad occupare la fascia destra.20:27
17'
Fatica ad avanzare la squadra di Possanzini che sta subendo il pressing padovano.20:19
16'
Cross di Cocchi da sinistra, libera la difesa del Sudtirol.20:18
13'
Zuelli calcia direttamente in porta, palla che finisce alta.20:15
12'
Vasco Lopes stende Cocchi sulla trequarti sinistra. Punizione per il Padova.20:15
11'
Buona palla in mezzo di Artistico per Moro che però è in ritardo. L'arbitro comunque aveva fischiato il fuorigioco dell'attaccante ex Spezia.20:14
7'
Punizione dalla trequarti sinistra per il Sudtirol, Vasco Lopes prova il traversone in mezzo, uscita in presa di Sorrentino.20:09
4'
Padova in completo bianco con finiture rosse, Sudtirol in completo nero.20:07
2'
Pressa subito alto il Padova.20:04
Allo stadio Euganeo di Padova è tutto pronto. Comincia la sfida PADOVA-SUDTIROL!20:02
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.19:59
Arbitra la sfida Alessandro Mazzoni di Chiavari, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Gentile e dal quarto uomo Calzavara. Pezzuto e Prontera rispettivamente al Var e Avar.19:52
Il Sudtirol deve rinunciare agli indisponibili El Kaouakibi, Pyyhtia, Varnier e Bjarkason. Okoro riprende il suo posto in avanti e rientra Vasco Lopes dopo la squaifica. Spazio anche a Veroli, Brik e Federico Davi.19:40
Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto e Lasagna. Rientrano Pastina e Cocchi al posto di Sgarbi e Capelli, in attacco confermato il tandem Moro-Artistico. Riposa Carissoni, al suo posto Pompetti.20:04
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol scende in campo con il 3-4-2-1: Plizzari – Stivanello, Giorgini, Veroli – Molina, Brik, Tronchin, F. Davi – Vasco Lopes, Vasic – Okoro. A disposizione: Vadjunec, Tait, Mixtur, Rispoli, S. Davi, Schrott, Pellini, Anghelè, Stabile, Zeroli, Burnete, Iuliano. All. Possanzini.19:34
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 3-5-2: Sorrentino – Dellavalle, Lovato, Pastina – Pompetti, Zuelli, Giunti Fusi, Cocchi – Artistico, Moro. A disposizione: Mouquet, Marcolini, Sgarbi, Silletti, Carissoni, Varas, Di Mariano, Seghetti, Galazzi, Bortolussi, Capelli, Faedo. All. Calabro.20:05
Il Sudtirol è invece settimo con tredici punti, tre in più degli avversari. La squadra di Possanzini non vince da tre gare e nell’ultimo turno ha pareggiato in extremis contro la Sampdoria (1-1, rete di Molina al 96’).19:17
Il Padova è nono in classifica con dieci punti ed è reduce dalla vittoria in casa dell’Avellino per 0-1 grazie alla rete di Zuelli.19:08
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Padova e Sudtirol, gara valida per la nona giornata del campionato di serie B.19:00
Padova - Sudtirol è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente il Padova si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Il Padova ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; il Sudtirol ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, la Virtus Entella e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, la Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Padova ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 0-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Padova e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Padova-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova e il Südtirol si sono affrontati solo due volte in Serie BKT, entrambe la scorsa stagione, con i veneti che non hanno mai vinto (1N, 1P). Considerando anche i precedenti in Serie C/Lega Pro nell'era dei tre punti a vittoria, il bilancio è in perfetto equilibrio con quattro vittorie per parte e sette pareggi.
Il Padova e il Südtirol si sono affrontati otto volte in casa dei veneti tra Serie BKT e Serie C/Lega Pro nell'era dei tre punti a vittoria, con un bilancio di quattro vittorie per il Padova, due per il Südtirol e due pareggi. In entrambe le occasioni in cui gli altoatesini hanno espugnato lo stadio Euganeo, i Biancoscudati non sono riusciti a segnare (0-2 il 3 ottobre 2015 e 0-1 il 10 novembre 2019).
Dopo un pareggio ed un successo nelle prime due partite casalinghe di questa Serie BKT, il Padova ha perso entrambe le due gare interne più recenti e potrebbe collezionare tre ko consecutivi davanti ai propri tifosi solo per la quinta volta in cadetteria, la prima dal novembre-dicembre 2018.
Il Südtirol ha raccolto quattro punti nelle prime tre trasferte di questo campionato (1V, 1N, 1P); in caso di successo contro il Padova, la squadra altoatesina registrerebbe il miglior avvio di sempre in trasferta nella sua storia in Serie BKT (dopo quattro match esterni stagionali).
Il Südtirol non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due partite consecutive nelle ultime 10 gare di Serie BKT (3V 5N 2P), dopo il pareggio contro la Sampdoria nell'ultimo turno.
Il Padova ha segnato due dei suoi sette gol in questo campionato grazie ad autogol degli avversari; con il 29%, si tratta della percentuale più alta registrata in questa Serie BKT.
Dopo la presenza (con gol) nell'ultima giornata di Serie BKT, Salvatore Molina ha raggiunto quota 332 partite nel campionato cadetto (inclusi playoff e playout) dal suo esordio, datato 24 agosto 2013; nel periodo, solo Massimo Coda ha collezionato più apparizioni (354). Inoltre, il calciatore del Südtirol ha trovato la rete per due gare consecutive solo tra novembre e dicembre 2017.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: