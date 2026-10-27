Il Padova batte il Sudtirol 2-0 grazie alle reti di Artistico su assist di Giunti nel primo tempo e di Capelli nel finale di gara. Secondo tempo ricco di emozioni e di rovesciamenti di fronte. Buona la prova anche del Sudtirol che ha dominato il possesso palla ma il Padova si è difeso bene ed ha colpito in ripartenza.

Il Sudtirol è invece settimo con tredici punti, tre in più degli avversari. La squadra di Possanzini non vince da tre gare e nell’ultimo turno ha pareggiato in extremis contro la Sampdoria (1-1, rete di Molina al 96’).19:17

Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto e Lasagna. Rientrano Pastina e Cocchi al posto di Sgarbi e Capelli, in attacco confermato il tandem Moro-Artistico. Riposa Carissoni, al suo posto Pompetti.20:04

Il Sudtirol deve rinunciare agli indisponibili El Kaouakibi, Pyyhtia, Varnier e Bjarkason. Okoro riprende il suo posto in avanti e rientra Vasco Lopes dopo la squaifica. Spazio anche a Veroli, Brik e Federico Davi.19:40

Arbitra la sfida Alessandro Mazzoni di Chiavari, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Gentile e dal quarto uomo Calzavara. Pezzuto e Prontera rispettivamente al Var e Avar.19:52

PREPARTITA

Padova - Sudtirol è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente il Padova si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Il Padova ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; il Sudtirol ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, la Virtus Entella e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, la Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Padova ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 0-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Padova e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Padova-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova e il Südtirol si sono affrontati solo due volte in Serie BKT, entrambe la scorsa stagione, con i veneti che non hanno mai vinto (1N, 1P). Considerando anche i precedenti in Serie C/Lega Pro nell'era dei tre punti a vittoria, il bilancio è in perfetto equilibrio con quattro vittorie per parte e sette pareggi.

Il Padova e il Südtirol si sono affrontati otto volte in casa dei veneti tra Serie BKT e Serie C/Lega Pro nell'era dei tre punti a vittoria, con un bilancio di quattro vittorie per il Padova, due per il Südtirol e due pareggi. In entrambe le occasioni in cui gli altoatesini hanno espugnato lo stadio Euganeo, i Biancoscudati non sono riusciti a segnare (0-2 il 3 ottobre 2015 e 0-1 il 10 novembre 2019).

Dopo un pareggio ed un successo nelle prime due partite casalinghe di questa Serie BKT, il Padova ha perso entrambe le due gare interne più recenti e potrebbe collezionare tre ko consecutivi davanti ai propri tifosi solo per la quinta volta in cadetteria, la prima dal novembre-dicembre 2018.

Il Südtirol ha raccolto quattro punti nelle prime tre trasferte di questo campionato (1V, 1N, 1P); in caso di successo contro il Padova, la squadra altoatesina registrerebbe il miglior avvio di sempre in trasferta nella sua storia in Serie BKT (dopo quattro match esterni stagionali).

Il Südtirol non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due partite consecutive nelle ultime 10 gare di Serie BKT (3V 5N 2P), dopo il pareggio contro la Sampdoria nell'ultimo turno.

Il Padova ha segnato due dei suoi sette gol in questo campionato grazie ad autogol degli avversari; con il 29%, si tratta della percentuale più alta registrata in questa Serie BKT.

Dopo la presenza (con gol) nell'ultima giornata di Serie BKT, Salvatore Molina ha raggiunto quota 332 partite nel campionato cadetto (inclusi playoff e playout) dal suo esordio, datato 24 agosto 2013; nel periodo, solo Massimo Coda ha collezionato più apparizioni (354). Inoltre, il calciatore del Südtirol ha trovato la rete per due gare consecutive solo tra novembre e dicembre 2017.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: