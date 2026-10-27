Gallo che si affida a Merkaj in avanti, con Valoti e Rauti alle sue spalle. Caferri e Corazza sugli esterni, Pellizzari con Bellemo in mediana. In difesa Brighenti a guidare Papetti e Marchizza.19:44

Modena offensivo con il Gallo Belotti supportato da Ambrosino e Caso. Zampano e Olzer sulle fasce, Santoro e Bianco in mediana, Nieling e Folino ad accompagnare Nador.19:46

PREPARTITA

Vicenza - Modena è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente il Vicenza si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 2° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Vicenza ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17; il Modena ha segnato 17 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Modena ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Benevento e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese e il Cesena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 0-2 mentre Il Modena ha incontrato il Cesena vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Corazza con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 6 gol.

Vicenza e Modena si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 18 volte, il Modena ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Vicenza-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Vicenza ha vinto 18 delle 50 partite disputate contro il Modena in Serie BKT (13N, 19P), comprese le tre più recenti, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta in cadetteria.

Il Vicenza ha un bilancio positivo nelle sfide casalinghe di Serie BKT contro il Modena (10V, 8N, 7P); dopo aver vinto l'ultimo precedente interno, i biancorossi puntano a ottenere due successi consecutivi in casa contro gli emiliani per la prima volta dal 1976-1993 (quattro in quel caso).

Il Vicenza ha registrato un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre gare casalinghe di questo campionato di Serie BKT; in caso di risultato positivo contro il Modena, la squadra biancorossa otterrebbe la sua miglior partenza interna nelle ultime cinque stagioni nella competizione.

Il Modena ha conquistato sette punti nelle prime quattro trasferte di questo campionato (2V, 1N, 1P). In caso di vittoria contro il Vicenza, gli emiliani raggiungerebbero quota 10 punti, eguagliando il loro miglior avvio esterno nella storia della Serie BKT, stabilito nella stagione 1933/34.

Nicola Rauti è l'unico giocatore dell'attuale rosa del Vicenza che può vantare almeno due gol segnati e almeno due assist in questa Serie BKT ed inoltre è il giocatore tra i veneti che ha partecipato attivamente a più reti, quattro appunto grazie ai due gol e ai due passaggi vincenti.

Tra i giocatori con almeno 120 minuti disputati nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni in questa stagione, Andrea Belotti vanta la miglior media realizzativa, con un gol ogni 37 minuti (cinque reti in 185 minuti totali).

Nicola Rauti ha trovato la rete nell'ultima gara di Serie BKT, ma non ha mai segnato in due presenze consecutive nel torneo; tuttavia, grazie all'assist fornito nel turno precedente, l'attaccante ha partecipato attivamente a un gol per due partite di fila per la prima volta in carriera nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: