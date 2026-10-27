Imputato con fretta calcia dalla distanza, palla ampiamente a lato.21:30
69'
AMMONITO Mattia Valoti. Intervento duro su Santoro. 21:29
69'
Vicenza calato molto nel secondo tempo, probabilmente anche per gli sforzi fatti nel primo tempo per imporre un grande ritmo.21:26
67'
ANCORA AMBROSINO! Altro destro dalla distanza, altro pallone alto.21:26
66'
Gran uscita a centrocampo di Gagno che anticipa Ambrosino e salva i suoi.21:25
64'
AMMONITO Francesco Folino. Tocco di mano per il difensore. 21:23
62'
AMMONITO Alessandro Bellemo. Giallo per proteste. 21:21
62'
AMBROSINO! Conclusione della punta dopo la sgroppata di Folino, pallone deviato in angolo21:21
60'
Punizione dai 40 metri per il Modena: Olzer mette in mezzo, alla fine prova la conclusione Imputato che manda altissimo.21:19
58'
Vicenza prova lo schema su angolo, ma recupera immediatamente il Modena. Biancorossi molto meno incisivi in questo secondo tempo.21:16
56'
Altro cambio obbligato per Galloppa: Modena che ora dovrebbe schierarsi con 4-3-3.21:15
55'
Sostituzione MODENA: esce Giuseppe Caso, entra Gastón Brugman21:14
53'
A terra Caso, un problema al ginocchio per lui: gioco momentaneamente fermo.21:12
52'
Modena che ha iniziato molto forte questo secondo tempo: Vicenza ora costretto alla difensiva.21:11
50'
Non essendoci la gol line technology, controllo al VAR per verificare se la palla avesse superato la linea: viene confermata la scelta del campo.21:10
49'
CHE RISCHIO PER IL VICENZA! Un retropassaggio errato di Papetti viene salvato sulla linea da Gagno, con il Modena che chiedeva il gol.21:11
47'
Nessun cambio per le due formazioni, si inizia con gli stessi 22 che hanno chiuso la frazione.21:06
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:05
Primo tempo vivace, con il Vicenza a fare la partita e il Modena a controllare le offensive locali. I biancorossi passano in vantaggio con la deviazione nella sua porta di Nieling, risponde il solito Belotti dopo appena quattro minuti.20:51
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI VICENZA - MODENA! 1-1 il parziale!20:50
45'+2'
AMBROSINO! Conclusione da buona posizione, ottima la risposta di Gagno!20:48
45'+1'
Ci prova anche Olzer, palla altissima.20:47
45'+1'
VALOTI! Punizione alta del trequartista, non soddisfatto Gallo.20:47
45'
Tre i minuti di recupero.20:47
44'
Ruti steso al limite dell'area: Valoti cerca di giocarla subito, ma Perenzoni ferma tutto perché stava indicando la distanza.20:46
42'
Modena che non riesce a rendersi pericoloso da corner, respinge la difesa biancorossa.20:44
40'
Altra percussione di Ambrosino, il suo cross respinto: Belotti si dispera sul secondo palo, ma ringrazia comunque il compagno.20:42
38'
Che spinta della curva biancorossa, Menti sempre ottimo nello spingere la squardra.20:41
36'
Sostituzione MODENA: esce Francesco Zampano, entra Antonio Imputato.20:38
35'
Probabile cambio per Zampano, che non sembra poter continuare la partita.20:37
34'
Valoti recupera su Zampano ma non si invola, mette in out perché il laterale avena lasciato il pallone per un infortunio muscolare.20:36
32'
Sicuramente un Vicenza molto concentrato e offensivo, Modena costretto alla difensiva.20:35
30'
Caferri trova un cross al volo da posizione defilata, gran gesto tecnico che non trova compagni.20:31
28'
VALOTI! Gran botta dalla distanza del trequartista, attento Chichizola che mette in angolo.20:30
26'
Vicenza che, dopo il pareggio ospite, ha ripreso in mano il pallino del gioco e continua a spingere.20:28
24'
Punizione dalla destra per il Vicenza: Corazza al centro, deviazione della minibarriera. Proteste dei locali che indicano la vicinanza dei giocatori ospiti al punto di battuta.20:25
22'
Trattenuta di Nieling a centrocampo su Pellizzari, solo richiamo per lui.20:22
20'
Pareggio immediato del Modena, quinta partita consecutiva in gol per Belotti.20:20
19'
AMMONITO Nicolò Brighenti. Giallo su Belotti che si era lanciato a rete palla al piede. 20:20
17'
GOL! Vicenza - MODENA 1-1! Rete di Andrea Belotti. Palla persa sanguinosa a centrocampo del Vicenza, il Gallo triangola con Caso e battle Gagno in uscita.
Ambrosino trova il fondo e crossa, Papetti mette in angolo. Primo corner per la squadra di Galloppa.20:17
14'
Gran discesa di Bellemo che entra in area e crossa di potenza, sfortunato il Modena con Nieling che devia nella sua porta: locali che sfruttano al meglio l'ottimo inizio di partita.20:16
13'
AUTOGOL! VICENZA - Modena 1-0! Autorete di Bryant Nieling. Tiro cross di Bellemo da centro l'area, il difensore del Modena devia nella sua porta mandando fuori giri Chichizola. 20:15
12'
Olzer prova a scappare, gran chiusura di Bellemo.20:14
10'
Modena che sta soffrendo l'assenza di Brugman, Vicenza che sta controllando completamente i ritmi di gioco.20:12
8'
Cross di Caferri, palla che non trova compagni. Buon inizio per il Vicenza.20:09
6'
Punizione Vicenza: Corazza mette al centro, palla rinviata sui piedi di Brighenti che calcia in curva.20:07
5'
Corner al centro per Merkaj, attento Folino che allontana.20:06
4'
Merkaj fermato in angolo dopo l'ottimo assist di Pellizzari: primo corner per il Vicenza.20:05
3'
Lancio per Ambrosino, che scatta peró oltre la linea del Vicenza: biancorossi molto compatti e alti.20:04
2'
Vicenza in classica maglia biancorossa, Modena con la divisa canarino.20:04
1'
INIZIA VICENZA - MODENA! Primo pallone per i locali.20:02
Dirige il match l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto.19:47
Modena offensivo con il Gallo Belotti supportato da Ambrosino e Caso. Zampano e Olzer sulle fasce, Santoro e Bianco in mediana, Nieling e Folino ad accompagnare Nador.19:46
Gallo che si affida a Merkaj in avanti, con Valoti e Rauti alle sue spalle. Caferri e Corazza sugli esterni, Pellizzari con Bellemo in mediana. In difesa Brighenti a guidare Papetti e Marchizza.19:44
La formazione del MODENA (3-4-2-1): Chichizola - Folino, Nador, Nieling - Zampano, Bianco, Santoro, Olzer - Ambrosino, Caso - Belotti.19:37
Sono ufficiali le formazioni del match: VICENZA (3-4-2-1), Gagno - Papetti, Brighenti, Marchizza - Caferri, Pellizzari, Bellemo, Corazza - Valoti, Rauti - Merkaj.19:42
Lanerossi che ospita un Modena lanciato verso i piani alti della classifica, terzo ma ad un solo punto dal Mantova secondo; locali che hanno respirato dopo la vittoria con l'Empoli, ma con la zona calda della retrocessione a solo tre punti.19:13
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Vicenza - Modena, valevole per la nona giornata di Serie B.19:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Vicenza Città: Vicenza Capienza: 17163 spettatori19:12
Vicenza - Modena è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente il Vicenza si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 2° in classifica con 19 punti (frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Vicenza ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17; il Modena ha segnato 17 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Modena ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Benevento e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Carrarese e il Cesena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 0-2 mentre Il Modena ha incontrato il Cesena vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Corazza con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 6 gol.
Vicenza e Modena si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 18 volte, il Modena ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Vicenza-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Vicenza ha vinto 18 delle 50 partite disputate contro il Modena in Serie BKT (13N, 19P), comprese le tre più recenti, e potrebbe collezionare quattro successi consecutivi contro questa avversaria per la prima volta in cadetteria.
Il Vicenza ha un bilancio positivo nelle sfide casalinghe di Serie BKT contro il Modena (10V, 8N, 7P); dopo aver vinto l'ultimo precedente interno, i biancorossi puntano a ottenere due successi consecutivi in casa contro gli emiliani per la prima volta dal 1976-1993 (quattro in quel caso).
Il Vicenza ha registrato un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre gare casalinghe di questo campionato di Serie BKT; in caso di risultato positivo contro il Modena, la squadra biancorossa otterrebbe la sua miglior partenza interna nelle ultime cinque stagioni nella competizione.
Il Modena ha conquistato sette punti nelle prime quattro trasferte di questo campionato (2V, 1N, 1P). In caso di vittoria contro il Vicenza, gli emiliani raggiungerebbero quota 10 punti, eguagliando il loro miglior avvio esterno nella storia della Serie BKT, stabilito nella stagione 1933/34.
Nicola Rauti è l'unico giocatore dell'attuale rosa del Vicenza che può vantare almeno due gol segnati e almeno due assist in questa Serie BKT ed inoltre è il giocatore tra i veneti che ha partecipato attivamente a più reti, quattro appunto grazie ai due gol e ai due passaggi vincenti.
Tra i giocatori con almeno 120 minuti disputati nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni in questa stagione, Andrea Belotti vanta la miglior media realizzativa, con un gol ogni 37 minuti (cinque reti in 185 minuti totali).
Nicola Rauti ha trovato la rete nell'ultima gara di Serie BKT, ma non ha mai segnato in due presenze consecutive nel torneo; tuttavia, grazie all'assist fornito nel turno precedente, l'attaccante ha partecipato attivamente a un gol per due partite di fila per la prima volta in carriera nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: