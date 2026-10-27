PREPARTITA

Virtus Entella - Avellino è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; l'Avellino ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Virtus Entella ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Padova e il Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Cesena e il Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Mantova perdendo 0-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Padova perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol.

Virtus Entella e Avellino si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Virtus Entella-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nei 10 precedenti in Serie BKT tra Virtus Entella e Avellino, il pareggio è il risultato più frequente, verificatosi cinque volte, a fronte di tre vittorie dei campani e due dei liguri. Entrambi i successi dell’Entella in particolare sono arrivati in casa, l’ultimo il 4 settembre 2016, per 2-0.

La Virtus Entella potrebbe chiudere le prime cinque gare casalinghe stagionali di Serie BKT senza vittorie per la seconda volta nella propria storia nel torneo: l’unico precedente risale al 2020/21, quando i liguri collezionarono un pareggio e quattro sconfitte nelle prime cinque partite interne.

L'Avellino ha raccolto quattro punti nelle prime tre trasferte di questo campionato (1V,1N,1P); in caso di vittoria contro la Virtus Entella nel prossimo turno, i campani eguaglierebbero il loro miglior avvio esterno di sempre in Serie BKT, arrivando a sette punti nelle prime quattro gare in trasferta, come accaduto nella stagione 1977/78.

La Virtus Entella non ha segnato nell'ultima partita di Serie BKT contro il Mantova; i liguri non rimangono a secco per due gare consecutive nella competizione dall'aprile 2021.

La sfida tra Virtus Entella e Avellino mette di fronte la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (la Virtus Entella con 175) e quella con la più alta percentuale di cross su azione riusciti (l'Avellino con il 32%).

Bernat Guiu ha partecipato a quattro reti in questo campionato di Serie BKT (due gol e due assist), almeno il doppio di qualsiasi altro compagno di squadra della Virtus Entella; nella scorsa stagione, il giocatore aveva registrato due gol e quattro assist in 27 presenze.

Raffaele Russo dell'Avellino guida la classifica di Serie BKT per occasioni create totali (25) e su azione (21) in questa stagione; l'attaccante ha già collezionato quattro gol e due assist in questo campionato, avvicinandosi al bottino di quattro gol e tre assist registrato nell'intera stagione precedente.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: