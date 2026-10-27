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Formazioni ufficiali di Virtus Entella-Avellino - Serie B 2026/2027

Stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari
27 Ottobre 2026 ore 20:00
Virtus Entella
1
Avellino
1
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 27' 1-0 Mattia Tirelli
  2. 90+4' 1-1 Emanuele Adamo
0'
45'
90'
90'
94'

Primo tempo dominato dall'Entella, che sigla il vantaggio grazie a un ottimo Tirelli. Nella ripresa l'Avellino, pur senza mai impensierire Del Frate, si fa vedere più spesso in avanti. Allo scadere è Adamo, mossa dalla panchina di Nesta, a pareggiare i conti.

Continua il tabù casalingo per l'Entella, ancora alla ricerca di una vittoria.

Prossima giornata: Sampdoria-Entella e Avellino-Pisa.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:55

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: ENTELLA-AVELLINO 1-1. A Tirelli risponde, allo scadere, Adamo. 21:53

  3. 90'+4'

    GOL! Entella-AVELLINO 1-1. Rete di Adamo. Tacco di Izzo per Adamo, autore di un tiro-cross che beffa Del Frate.

    Guarda la scheda del giocatore Emanuele Adamo21:52

  4. 90'+3'

    Cross di Besaggio, raccoglie facile Del Frate.21:50

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo per l'Avellino, che ci prova fino alla fine. 21:49

  7. 90'

    Cinque minuti di recupero. 21:48

  8. 89'

    SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Di Mario, dentro Corona. 21:47

  9. 89'

    SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Squizzato, dentro Turicchia.21:46

  10. 88'

    Destro di Guiu, tutto facile per Martinelli. 21:45

  12. 86'

    Mancino a giro di Vignali, blocca Martinelli. 21:43

  13. 84'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Di Maggio, dentro Pandolfi. 21:41

  14. 82'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Palumbo per un fallo su Squizzato. 21:40

  15. 80'

    Sinistro sballato di Di Maggio. 21:38

  16. 72'

    SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Tirelli, dentro Benedetti. 21:29

  18. 71'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Missori, dentro Adamo. 21:29

  19. 68'

    Cross da destra, Franzoni colpisce di testa ma centrale: nessun problema per Martinelli. 21:26

  20. 67'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Venturi per un fallo su Tirelli. 21:25

  21. 66'

    Fase piuttosto tesa del match, con molte interruzioni. 21:25

  22. 63'

    CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Franzoni per una trattenuta su Di Maggio. 21:20

  24. 59'

    SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Cuppone, dentro Guiu. 21:16

  25. 58'

    SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Annoni, dentro Mezzoni. 21:16

  26. 58'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Russo. 21:16

  27. 58'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Faticanti, dentro Palumbo. 21:15

  28. 58'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Sounas, dentro Besaggio. 21:15

  30. 57'

    CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Alborghetti. 21:16

  31. 56'

    Grande slalom di Di Mario a sinistra e cross al centro per Vignali che va a botta sicura, Moruzzi salva l'Avellino. 21:13

  32. 54'

    Destro di Franzoni ribattuto da Faticanti. 21:11

  33. 51'

    Possesso palla saldamente in mano dell'Avellino in questo avvio di ripresa.21:08

  34. 48'

    Esterno di Di Maggio ampiamente fuori sugli sviluppi dell'angolo. 21:06

  36. 48'

    Traversone di Moruzzi con deviazione di Vignali: calcio d'angolo per l'Avellino. 21:05

  37. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI ENTELLA-AVELLINO. Si riparte dall'1-0 della prima frazione.21:03

  38. Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 21:02

  39. Arriva a pochi minuti dallo scadere il primo tiro in porta per l'Avellino. Il vantaggio, firmato Tirelli su assist di uno scatenato Di Mario, è il coronamento di una frazione dominata dai padroni di casa. 20:57

  40. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO: ENTELLA-AVELLINO 1-0. Decide Tirelli. 20:48

  42. 45'+1'

    Un caparbio Vignali irrompe in area e calcia di punta, palla sul fondo. 20:48

  43. 45'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Enrici per un fallo su Cuppone. 20:46

  44. 43'

    Scatto di Cuppone, Martinelli lo anticipa con sicurezza.20:45

  45. 41'

    Sponda forse involontaria di Missori per Biasci, che calcia centralmente: è il primo tiro in porta dell'Avellino. 20:42

  46. 37'

    Biasci punta Previtali e conclude, ma il suo destro non gira abbastanza. 20:38

  48. 33'

    Moruzzi direttamente da punizione da distanza siderale, c'è il muro di Cuppone. 20:34

  49. 31'

    Biasci cerca il destro dal limite, murato. 20:33

  50. 27'

    GOL! ENTELLA-Avellino 1-0. Rete di Tirelli. Di Mario supera ogni avversario palla al piede per settanta metri e serve Tirelli che inventa un destro perfetto sul secondo palo. 20:29

  51. 26'

    Del Frate in uscita su Biasci, l'Avellino fatica a rendersi pericoloso in avanti. 20:28

  52. 20'

    Lancio di Tirelli per Cuppone, che non aggancia in area per un soffio. 20:22

  54. 18'

    Squadre un po' lunghe in questo frangente, c'è il tentativo sul fondo di Cuppone. 20:20

  55. 17'

    Altro destro, questa volta di Franzoni: Martinelli blocca a terra.20:18

  56. 16'

    Cross di Cuppone, Martinelli sicuro in uscita.20:17

  57. 15'

    Tirelli cerca il primo palo con un destro rasoterra, Martinelli si assicura che la palla esca.20:17

  58. 13'

    Respinta corta dell'Avellino, Annoni dal limite strozza il destro. 20:15

  60. 10'

    Tiro-cross di Cuppone, attento Martinelli. 20:11

  61. 5'

    Ritmi piuttosto bassi in questo avvio. 20:08

  62. INIZIA ENTELLA-AVELLINO. Prima palla per i padroni di casa.20:02

  63. Modulo speculare per l'Avellino: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Faticanti, Sounas, Moruzzi - Biasci, Favilli.19:58

  64. 3-5-2 per l'Entella: Del Frate - Previtali, Tiritiello, Alborghetti - Vignali, Franzoni, Squizzato, Annoni, Di Mario - Cuppone, Tirelli. 19:46

  66. In una classifica ancora così corta, i tre punti possono spingere le due squadre verso le zone alte della classifica. 19:44

  67. Di fronte ci sono i lupi irpini guidati da Nesta, che dopo un buon avvio hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide. 19:42

  68. Sfida intrigante a Chiavari: i liguri, attualmente dodicesimi in classifica, cercano un successo importante per il morale. 19:41

  69. Benvenuti alla diretta del match tra Entella e Avellino, valido per la nona giornata del campionato di Serie B. 19:39

  71. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
    Città: Chiavari
    Capienza: 5535 spettatori19:39

    Stadio Enrico Sannazzari Fonte: Gettyimages

Formazioni Virtus Entella - Avellino

Virtus Entella
Avellino
TITOLARI VIRTUS ENTELLA
PANCHINA VIRTUS ENTELLA
  • (16) RICCARDO TURICCHIA (C)
  • (39) MATTIA MOTOLESE (D)
  • (9) GIACOMO CORONA (A)
  • (40) GABRIELE COSTA (C)
  • (11) BERNAT GUIU (A)
  • (55) LUCAS FELIPPE (C)
  • (80) LEONARDO BENEDETTI (C)
  • (12) EDOARDO TORRIELLI (P)
  • (70) MARWANE KRITTA (D)
  • (1) MATTEO TASSARA (P)
  • (94) FRANCESCO MEZZONI (C)
  • (15) IVAN MARCONI (D)
ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
  • Andrea Chiappella
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Alessandro Nesta
PREPARTITA

Virtus Entella - Avellino è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; l'Avellino ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Virtus Entella ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Padova e il Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Cesena e il Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Mantova perdendo 0-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Padova perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol.

Virtus Entella e Avellino si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Virtus Entella-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nei 10 precedenti in Serie BKT tra Virtus Entella e Avellino, il pareggio è il risultato più frequente, verificatosi cinque volte, a fronte di tre vittorie dei campani e due dei liguri. Entrambi i successi dell’Entella in particolare sono arrivati in casa, l’ultimo il 4 settembre 2016, per 2-0.
  • La Virtus Entella potrebbe chiudere le prime cinque gare casalinghe stagionali di Serie BKT senza vittorie per la seconda volta nella propria storia nel torneo: l’unico precedente risale al 2020/21, quando i liguri collezionarono un pareggio e quattro sconfitte nelle prime cinque partite interne.
  • L'Avellino ha raccolto quattro punti nelle prime tre trasferte di questo campionato (1V,1N,1P); in caso di vittoria contro la Virtus Entella nel prossimo turno, i campani eguaglierebbero il loro miglior avvio esterno di sempre in Serie BKT, arrivando a sette punti nelle prime quattro gare in trasferta, come accaduto nella stagione 1977/78.
  • La Virtus Entella non ha segnato nell'ultima partita di Serie BKT contro il Mantova; i liguri non rimangono a secco per due gare consecutive nella competizione dall'aprile 2021.
  • La sfida tra Virtus Entella e Avellino mette di fronte la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (la Virtus Entella con 175) e quella con la più alta percentuale di cross su azione riusciti (l'Avellino con il 32%).
  • Bernat Guiu ha partecipato a quattro reti in questo campionato di Serie BKT (due gol e due assist), almeno il doppio di qualsiasi altro compagno di squadra della Virtus Entella; nella scorsa stagione, il giocatore aveva registrato due gol e quattro assist in 27 presenze.
  • Raffaele Russo dell'Avellino guida la classifica di Serie BKT per occasioni create totali (25) e su azione (21) in questa stagione; l'attaccante ha già collezionato quattro gol e due assist in questo campionato, avvicinandosi al bottino di quattro gol e tre assist registrato nell'intera stagione precedente.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Virtus EntellaAvellino
Partite giocate88
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati1012
Gol totali subiti99
Media gol subiti per partita1.11.1
Percentuale possesso palla51.450.7
Numero totale di passaggi34603553
Numero totale di passaggi riusciti28622972
Tiri nello specchio della porta3236
Percentuale di tiri in porta35.642.9
Numero totale di cross209164
Numero medio di cross riusciti4652
Duelli per partita vinti384391
Duelli per partita persi362344
Corner subiti2344
Corner guadagnati3629
Numero di punizioni a favore102106
Numero di punizioni concesse10881
Tackle totali126128
Percentuale di successo nei tackle65.159.4
Fuorigiochi totali246
Numero totale di cartellini gialli1517
Numero totale di cartellini rossi00

Virtus Entella - Avellino Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo22
  2. Modena19
  3. Ascoli18
  4. Mantova17
  5. Benevento15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi7
  2. Andrea Belotti6
  3. Daniel Mosquera6
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Dennis Johnsen5
MOSTRA COMPLETA

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