Primo tempo dominato dall'Entella, che sigla il vantaggio grazie a un ottimo Tirelli. Nella ripresa l'Avellino, pur senza mai impensierire Del Frate, si fa vedere più spesso in avanti. Allo scadere è Adamo, mossa dalla panchina di Nesta, a pareggiare i conti.
Continua il tabù casalingo per l'Entella, ancora alla ricerca di una vittoria.
Prossima giornata: Sampdoria-Entella e Avellino-Pisa.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:55
90'+5'
FINE PARTITA: ENTELLA-AVELLINO 1-1. A Tirelli risponde, allo scadere, Adamo. 21:53
90'+4'
GOL! Entella-AVELLINO 1-1. Rete di Adamo. Tacco di Izzo per Adamo, autore di un tiro-cross che beffa Del Frate.
Cross di Besaggio, raccoglie facile Del Frate.21:50
90'+2'
Calcio d'angolo per l'Avellino, che ci prova fino alla fine. 21:49
90'
Cinque minuti di recupero. 21:48
89'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Di Mario, dentro Corona. 21:47
89'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Squizzato, dentro Turicchia.21:46
88'
Destro di Guiu, tutto facile per Martinelli. 21:45
86'
Mancino a giro di Vignali, blocca Martinelli. 21:43
84'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Di Maggio, dentro Pandolfi. 21:41
82'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Palumbo per un fallo su Squizzato. 21:40
80'
Sinistro sballato di Di Maggio. 21:38
72'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Tirelli, dentro Benedetti. 21:29
71'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Missori, dentro Adamo. 21:29
68'
Cross da destra, Franzoni colpisce di testa ma centrale: nessun problema per Martinelli. 21:26
67'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Venturi per un fallo su Tirelli. 21:25
66'
Fase piuttosto tesa del match, con molte interruzioni. 21:25
63'
CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Franzoni per una trattenuta su Di Maggio. 21:20
59'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Cuppone, dentro Guiu. 21:16
58'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Annoni, dentro Mezzoni. 21:16
58'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Russo. 21:16
58'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Faticanti, dentro Palumbo. 21:15
58'
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Sounas, dentro Besaggio. 21:15
57'
CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Alborghetti. 21:16
56'
Grande slalom di Di Mario a sinistra e cross al centro per Vignali che va a botta sicura, Moruzzi salva l'Avellino. 21:13
54'
Destro di Franzoni ribattuto da Faticanti. 21:11
51'
Possesso palla saldamente in mano dell'Avellino in questo avvio di ripresa.21:08
48'
Esterno di Di Maggio ampiamente fuori sugli sviluppi dell'angolo. 21:06
48'
Traversone di Moruzzi con deviazione di Vignali: calcio d'angolo per l'Avellino. 21:05
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI ENTELLA-AVELLINO. Si riparte dall'1-0 della prima frazione.21:03
Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 21:02
Arriva a pochi minuti dallo scadere il primo tiro in porta per l'Avellino. Il vantaggio, firmato Tirelli su assist di uno scatenato Di Mario, è il coronamento di una frazione dominata dai padroni di casa. 20:57
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: ENTELLA-AVELLINO 1-0. Decide Tirelli. 20:48
45'+1'
Un caparbio Vignali irrompe in area e calcia di punta, palla sul fondo. 20:48
45'
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Enrici per un fallo su Cuppone. 20:46
43'
Scatto di Cuppone, Martinelli lo anticipa con sicurezza.20:45
41'
Sponda forse involontaria di Missori per Biasci, che calcia centralmente: è il primo tiro in porta dell'Avellino. 20:42
37'
Biasci punta Previtali e conclude, ma il suo destro non gira abbastanza. 20:38
33'
Moruzzi direttamente da punizione da distanza siderale, c'è il muro di Cuppone. 20:34
31'
Biasci cerca il destro dal limite, murato. 20:33
27'
GOL! ENTELLA-Avellino 1-0. Rete di Tirelli. Di Mario supera ogni avversario palla al piede per settanta metri e serve Tirelli che inventa un destro perfetto sul secondo palo. 20:29
26'
Del Frate in uscita su Biasci, l'Avellino fatica a rendersi pericoloso in avanti. 20:28
20'
Lancio di Tirelli per Cuppone, che non aggancia in area per un soffio. 20:22
18'
Squadre un po' lunghe in questo frangente, c'è il tentativo sul fondo di Cuppone. 20:20
17'
Altro destro, questa volta di Franzoni: Martinelli blocca a terra.20:18
16'
Cross di Cuppone, Martinelli sicuro in uscita.20:17
15'
Tirelli cerca il primo palo con un destro rasoterra, Martinelli si assicura che la palla esca.20:17
13'
Respinta corta dell'Avellino, Annoni dal limite strozza il destro. 20:15
10'
Tiro-cross di Cuppone, attento Martinelli. 20:11
5'
Ritmi piuttosto bassi in questo avvio. 20:08
INIZIA ENTELLA-AVELLINO. Prima palla per i padroni di casa.20:02
Modulo speculare per l'Avellino: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Faticanti, Sounas, Moruzzi - Biasci, Favilli.19:58
3-5-2 per l'Entella: Del Frate - Previtali, Tiritiello, Alborghetti - Vignali, Franzoni, Squizzato, Annoni, Di Mario - Cuppone, Tirelli. 19:46
In una classifica ancora così corta, i tre punti possono spingere le due squadre verso le zone alte della classifica. 19:44
Di fronte ci sono i lupi irpini guidati da Nesta, che dopo un buon avvio hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide. 19:42
Sfida intrigante a Chiavari: i liguri, attualmente dodicesimi in classifica, cercano un successo importante per il morale. 19:41
Benvenuti alla diretta del match tra Entella e Avellino, valido per la nona giornata del campionato di Serie B. 19:39
Virtus Entella - Avellino è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; l'Avellino ha segnato 13 gol e ne ha subiti 10.
In casa la Virtus Entella ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Padova e il Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Cesena e il Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Mantova perdendo 0-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Padova perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 4 gol.
Virtus Entella e Avellino si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Virtus Entella-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nei 10 precedenti in Serie BKT tra Virtus Entella e Avellino, il pareggio è il risultato più frequente, verificatosi cinque volte, a fronte di tre vittorie dei campani e due dei liguri. Entrambi i successi dell’Entella in particolare sono arrivati in casa, l’ultimo il 4 settembre 2016, per 2-0.
La Virtus Entella potrebbe chiudere le prime cinque gare casalinghe stagionali di Serie BKT senza vittorie per la seconda volta nella propria storia nel torneo: l’unico precedente risale al 2020/21, quando i liguri collezionarono un pareggio e quattro sconfitte nelle prime cinque partite interne.
L'Avellino ha raccolto quattro punti nelle prime tre trasferte di questo campionato (1V,1N,1P); in caso di vittoria contro la Virtus Entella nel prossimo turno, i campani eguaglierebbero il loro miglior avvio esterno di sempre in Serie BKT, arrivando a sette punti nelle prime quattro gare in trasferta, come accaduto nella stagione 1977/78.
La Virtus Entella non ha segnato nell'ultima partita di Serie BKT contro il Mantova; i liguri non rimangono a secco per due gare consecutive nella competizione dall'aprile 2021.
La sfida tra Virtus Entella e Avellino mette di fronte la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (la Virtus Entella con 175) e quella con la più alta percentuale di cross su azione riusciti (l'Avellino con il 32%).
Bernat Guiu ha partecipato a quattro reti in questo campionato di Serie BKT (due gol e due assist), almeno il doppio di qualsiasi altro compagno di squadra della Virtus Entella; nella scorsa stagione, il giocatore aveva registrato due gol e quattro assist in 27 presenze.
Raffaele Russo dell'Avellino guida la classifica di Serie BKT per occasioni create totali (25) e su azione (21) in questa stagione; l'attaccante ha già collezionato quattro gol e due assist in questo campionato, avvicinandosi al bottino di quattro gol e tre assist registrato nell'intera stagione precedente.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: