Conquista tre punti importanti la Carrarese nel derby toscano contro l'Arezzo. La formazione di Pagliuca s'impone per gran parte della gara e trova il 2-0 con Topalovic e Parlanti nell'arco dei dieci minuti finali. In pieno recupero i ragazzi di Bucchi nonostante l'inferiorità numerica - all'86' Chierico è dovuto uscire per infortunio a cambi finiti - accorciano le distanze da penalty con Pattarello senza però riuscire a completare la parziale rimonta.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:03
90'+8'
Finisce qui: Carrarese 2-1 Arezzo!21:59
90'+7'
Ammonito anche Marconi.21:58
90'+7'
Doppio cambio Carrarese: fuori Schiavi per Cudrig e Abiuso per Finotto.21:57
90'+5'
GOL! Carrarese 2-1 Arezzo! Rete di Pattarello che con il mancino incrocia e infila alle spalle di Pizzignacco!
Dieci minuti al novantesimo: si resta in equilibrio.21:39
78'
Sostituzione Carrarese: esce Martini per Topalovic.21:38
77'
Giallo per Cianci: intervento in ritardo su Schiavi.21:38
76'
L'Arezzo prova a spingere e conquista un calcio di punizione sulla trequarti avversaria.21:37
76'
Sostituzione Arezzo: esce anche Mancuso ed entra Cianci.21:36
72'
Sostituzione Arezzo: esce Mawuli per Ionita.21:32
69'
Doppio tentativo di tiro per la Carrarese: ci provano Marconi e Rouhi, muro dell'Arezzo.21:30
66'
NON È RIGORE. Dopo il check al monitor, Di Loreto torna sui suoi passi e annulla il penalty.21:27
65'
Il direttore di gara va al monitor.21:26
65'
RIGORE CARRARESE! Cross di Rouhi da sinistra e tocco di mano in area di Martinez.21:26
63'
Cartellino giallo per Mawuli, intervento irregolare su Abiuso. 21:24
61'
Carrarese in avanti, ci prova Abiuso ma la difesa ospite interviene con prontezza.21:21
57'
Rouhi dalla bandierina batte un cross insidioso, Nunziante para.21:17
54'
Parlanti libera il destro, il pallone viene smorzato e poi parato da Nunziante.21:15
52'
Braunöder tenta il destro da fuori, pallone alto.21:13
51'
Pattarello prova a sfondare a destra, controlla bene la difesa di casa.21:12
49'
L'Arezzo fa girare il pallone.21:09
46'
Si riparte!21:06
46'
Sostituzione Arezzo: Bucchi cambia anche Iaccarino per Chierico.21:05
46'
Sostituzione Arezzo: esce Leone per Tavernelli.21:05
46'
Sostituzione Carrarese: esce Rubino per Marconi.21:04
Tre i cartellini fino ad ora, tutti gialli: per Rouhi, Abiuso e Iaccarino.21:04
Termina in parità la prima metà del match tra Carrarese e Arezzo, con i padroni di casa che si mostrano più vivaci e provano a rendersi pericolosi più volte con Rubino, Rouhi e Parlanti senza però concretizzare. Di contro, i ragazzi di Bucchi hanno faticato non poco in fase offensiva, ricavando solo un timido colpo di testa di Pattarello bloccato con facilità da Pizzignacco.20:54
Fine primo tempo: 0-0. 20:50
45'+1'
Due minuti di recupero.20:47
45'
Ammonito anche Iaccarino, intervento duro su Braunöder.20:47
43'
Cartellino giallo per Abiuso che ferma con un fallo la ripartenza pericolosa di Pattarello.20:45
42'
Colpo di testa di Pattarello, debole.20:43
40'
Ultimi cinque giri di orologio più il recupero per la fine del primo tempo. Risultato inchiodato sullo 0-0.20:41
38'
Iaccarino prova il cross in area, Pizzignacco allontana.20:40
35'
Schiavi dalla distanza, conclusione imprecisa.20:36
34'
Rouhi va al cross in mezzo da sinistra, Coppolaro allontana ma i padroni di casa mantengono il pallino del gioco.20:36
32'
SEMPRE CARRARESE! Ci riprova Rouhi con il mancino al volo su cross da destra, pallone di nuovo oltre la linea di fondo.20:34
30'
L'Arezzo fatica a salire, la Carrarese torna in possesso.20:32
29'
ANCORA CARRARESE! Rouhi in area è travolgente, tenta il sinistro secco ma il pallone non centra lo specchio!20:31
27'
CHANCE CARRARESE! Parlanti a destra volta e poi tocca dentro per Rubino, il 10 tenta la botta di prima intenzione ma Coppolaro fa muro!20:29
26'
Abiuso prova a sorprendere Nunziante, ma l'estremo difensore in uscita è preciso e allontana.20:28
23'
Cagnano va al cross in area da palla in attiva, nessun compagno arriva sul pallone e la Carrarese riparte.20:25
22'
Sostituzione Arezzo: Gilli non riesce a proseguire, lascia il posto a Coppolaro.20:23
20'
Venti minuti sul cronometro: si resta fermi sullo 0-0, ma la Carrarese si mostra più dinamica.20:21
16'
SPINGE LA CARRARESE! Mancino ravvicinato al volo di Abiuso appoggiato da Rouhi, pallone alto!20:18
15'
Abiuso va via a destra e mette un bel pallone al centro, ci arriva Nunziante che sventa il pericolo.20:17
14'
L'Arezzo tenta l'offensiva ma la Carrarese si difende con ordine: i padroni di casa riavviano la manovra.20:16
12'
Cartellino giallo per Rouhi.20:14
9'
Ci prova anche Martini, conclusione imprecisa.20:11
9'
Torna in campo Gilli.20:10
8'
Destro di Rubino, muro della difesa ospite.20:09
7'
Riprende il gioco con l'Arezzo in momentanea inferiorità numerica (fuori Gilli). Nel frattempo brevissimo check in sala Var, che non cambia la decisione del direttore di gara.20:10
5'
Rouhi commette fallo in attacco ai danni di Gilli. L'Arezzo riconquista il possesso ma il gioco è fermo.20:07
4'
La Carrarese avvia il giropalla e prova subito a costruire in avanti.20:05
1'
Si comincia, batte l'Arezzo.20:02
Allo Stadio dei Marmi dirige Di Loreto della sezione di Terni.19:43
Carrarese - Arezzo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Arezzo sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Marco Di Loreto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
118
Fuorigioco
10
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
21
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Frosinone-Juve Stabia 4-1
23-08-2026
Serie B
Verona-Ascoli 1-2
06-09-2026
Serie B
Modena-Avellino 0-1
20-09-2026
Serie B
Arezzo-Südtirol 1-4
17-10-2026
Serie B
Pisa-Cremonese 3-1
Attualmente la Carrarese si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). La Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; l'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.
In casa la Carrarese ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Modena e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Sampdoria e il Benevento ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-1 mentre L'Arezzo ha incontrato il Benevento perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol.
Carrarese e Arezzo è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Carrarese e Arezzo si incontrano per la prima volta in Serie BKT: tutti i 21 precedenti nell'era dei tre punti a vittoria risalgono ai campionati di Serie C/Lega Pro. I gialloblù sono avanti per nove successi a sei (sei anche i pareggi). Solo in due casi (0-0 dell'8 settembre 2002 e 0-1 del 5 maggio 2018), la Carrarese non è riuscita a segnare almeno un gol agli avversari.
La Carrarese ha perso solo tre delle 11 sfide disputate in casa contro l'Arezzo; tutte le sconfitte sono arrivate nelle ultime cinque sfide (1V, 1N), mentre era rimasta imbattuta nelle precedenti sei (4V, 2N).
La Carrarese ha vinto l'ultima gara interna di Serie BKT (2-1v Modena) e potrebbe quindi ottenere due successi casalinghi di fila nel torneo per la prima volta da marzo-aprile scorsi (v Sampdoria e Spezia); tuttavia i toscani hanno perso le prime tre partite disputate in casa in questo campionato e mai nella loro storia hanno registrato almeno quattro ko nelle prime cinque partite giocate a domicilio in un singolo torneo cadetto.
L'Arezzo ha vinto le ultime due gare esterne di Serie BKT e potrebbe registrare una striscia di questo tipo più lunga in un singolo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dall'aprile-giugno 2007 (quattro in quel caso con Antonio Conte alla guida); inoltre, mai nella loro storia i toscani (3V, 1P nel 2026/27) hanno vinto almeno quattro delle prime cinque gare esterne stagionali in un torneo cadetto.
La Carrarese non ha ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie BKT 2026/27, mentre l'Arezzo ha incassato cinque reti nell'ultimo quarto d'ora, un dato peggiore solo rispetto ai sei gol subiti dal Catanzaro nello stesso intervallo temporale.
Tommaso Rubino ha già stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie BKT con tre reti, superando le due realizzate nel 2025/26; l'attaccante ha segnato il 44% dei gol totali della sua squadra in questo campionato (tre su sette).
Alessandro Arena ha partecipato a due reti (un gol e un assist) nelle sue ultime quattro presenze in Serie BKT, una sola in meno di quante ne aveva collezionate nelle precedenti 28 gare nel campionato (due gol e un assist).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: