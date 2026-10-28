Conquista tre punti importanti la Carrarese nel derby toscano contro l'Arezzo. La formazione di Pagliuca s'impone per gran parte della gara e trova il 2-0 con Topalovic e Parlanti nell'arco dei dieci minuti finali. In pieno recupero i ragazzi di Bucchi nonostante l'inferiorità numerica - all'86' Chierico è dovuto uscire per infortunio a cambi finiti - accorciano le distanze da penalty con Pattarello senza però riuscire a completare la parziale rimonta.

In classifica Carrarese e Arezzo sono distanti di tre punti. La squadra di Bucchi è a quota 10, i ragazzi di Pagliuca inseguono a 7.19:39

Termina in parità la prima metà del match tra Carrarese e Arezzo, con i padroni di casa che si mostrano più vivaci e provano a rendersi pericolosi più volte con Rubino, Rouhi e Parlanti senza però concretizzare. Di contro, i ragazzi di Bucchi hanno faticato non poco in fase offensiva, ricavando solo un timido colpo di testa di Pattarello bloccato con facilità da Pizzignacco.20:54

PREPARTITA

Carrarese - Arezzo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Arezzo sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Marco Di Loreto Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 118 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 21 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1 23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2 06-09-2026 Serie B Modena-Avellino 0-1 20-09-2026 Serie B Arezzo-Südtirol 1-4 17-10-2026 Serie B Pisa-Cremonese 3-1

Attualmente la Carrarese si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

La Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; l'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.

In casa la Carrarese ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Modena e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Sampdoria e il Benevento ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-1 mentre L'Arezzo ha incontrato il Benevento perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol.

Carrarese e Arezzo è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Arezzo si incontrano per la prima volta in Serie BKT: tutti i 21 precedenti nell'era dei tre punti a vittoria risalgono ai campionati di Serie C/Lega Pro. I gialloblù sono avanti per nove successi a sei (sei anche i pareggi). Solo in due casi (0-0 dell'8 settembre 2002 e 0-1 del 5 maggio 2018), la Carrarese non è riuscita a segnare almeno un gol agli avversari.

La Carrarese ha perso solo tre delle 11 sfide disputate in casa contro l'Arezzo; tutte le sconfitte sono arrivate nelle ultime cinque sfide (1V, 1N), mentre era rimasta imbattuta nelle precedenti sei (4V, 2N).

La Carrarese ha vinto l'ultima gara interna di Serie BKT (2-1v Modena) e potrebbe quindi ottenere due successi casalinghi di fila nel torneo per la prima volta da marzo-aprile scorsi (v Sampdoria e Spezia); tuttavia i toscani hanno perso le prime tre partite disputate in casa in questo campionato e mai nella loro storia hanno registrato almeno quattro ko nelle prime cinque partite giocate a domicilio in un singolo torneo cadetto.

L'Arezzo ha vinto le ultime due gare esterne di Serie BKT e potrebbe registrare una striscia di questo tipo più lunga in un singolo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dall'aprile-giugno 2007 (quattro in quel caso con Antonio Conte alla guida); inoltre, mai nella loro storia i toscani (3V, 1P nel 2026/27) hanno vinto almeno quattro delle prime cinque gare esterne stagionali in un torneo cadetto.

La Carrarese non ha ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie BKT 2026/27, mentre l'Arezzo ha incassato cinque reti nell'ultimo quarto d'ora, un dato peggiore solo rispetto ai sei gol subiti dal Catanzaro nello stesso intervallo temporale.

Tommaso Rubino ha già stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie BKT con tre reti, superando le due realizzate nel 2025/26; l'attaccante ha segnato il 44% dei gol totali della sua squadra in questo campionato (tre su sette).

Alessandro Arena ha partecipato a due reti (un gol e un assist) nelle sue ultime quattro presenze in Serie BKT, una sola in meno di quante ne aveva collezionate nelle precedenti 28 gare nel campionato (due gol e un assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: