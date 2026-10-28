È una partita con molti contrasti in mezzo al campo e con le due squadre che fanno fatica a creare occasioni da rete.20:29

PREPARTITA

Juve Stabia - Verona è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .

Attualmente la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Verona si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Juve Stabia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9; il Verona ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Juve Stabia ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Sudtirol e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Catanzaro e il Pisa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato il Pisa pareggiando 1-1.

Juve Stabia e Verona si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Verona ha vinto 5 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Juve Stabia-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha perso cinque dei sei precedenti contro l'Hellas Verona in Serie BKT; l'unico successo risale al primo incrocio tra le due squadre, il 2-0 del 9 dicembre 1951. Soltanto contro l'Empoli ha disputato più partite senza mai pareggiare nella competizione (quattro vittorie e sei sconfitte).

La Juve Stabia ha perso le ultime due partite interne contro l'Hellas Verona in Serie BKT; solo contro il Livorno (quattro) ha registrato una serie di almeno tre sconfitte casalinghe consecutive nella competizione.

La Juve Stabia ha vinto l'ultima gara casalinga in Serie BKT (3-0 v Südtirol) e potrebbe quindi ottenere due successi interni di fila nel torneo per la prima volta da marzo-aprile scorsi (3-1 v Spezia e 2-0 v Cesena); tuttavia i campani potrebbero invece registrare due vittorie consecutive in casa con annesso clean sheet nel torneo per la prima volta in questo anno solare, l'ultima infatti maturata nel dicembre 2025 (contro Empoli e nuovamente Südtirol).

L'Hellas Verona non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (1N,2P); l'ultima volta che i gialloblù hanno iniziato una stagione senza successi nelle prime quattro gare esterne in Serie BKT risale al 2002/03, quando arrivarono a sette trasferte consecutive senza vittorie.

L'Hellas Verona non mantiene la porta inviolata in trasferta in Serie BKT da 13 partite consecutive, con l'ultimo clean sheet che risale al 22 dicembre 2018; l'ultima volta che ha subito gol per almeno 14 gare esterne di fila nella competizione risale al periodo tra l'aprile 1959 e il febbraio 1960, quando arrivò a 15.

Fabio Maistro ha fornito tre assist in questo campionato di Serie BKT, due dei quali nelle ultime due presenze; il calciatore della Juve Stabia ha già registrato una striscia di tre gare consecutive con almeno una partecipazione attiva a un gol nel dicembre 2025, quando mise a referto una rete e tre assist.

Daniel Mosquera guida la classifica di Serie BKT per differenza tra gol realizzati ed Expected Goals, avendo segnato 3.25 reti in più rispetto a quanto previsto dai suoi 2.75 xG (6 gol totali).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: