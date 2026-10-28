Partita equlibrata che non regala grandi emozioni, la Juve Stabia prova a condurre la gara nel primo tempo, ma nella ripresa sono gli ospiti a rendersi più pericolosi. Nel finale una ripartenza perfetta manda in gol Harroui, regalando la vittoria agli scaligeri.
Il Verona si porta a 12 lunghezze, mentre la Juve Stabia rimane ferma con 8 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:56
90'+3'
Fine partita: JUVE STABIA - VERONA 0-1.21:54
90'+3'
Altra ripartenza del Verona, palla dentro per Sarr che a tu per tu con Vukovic non trova l'angolo e si fa deviare la palla sul fondo.21:54
90'+2'
Sostituzione nel Verona, finisce la partita di Sezonienko, al suo posto entra Dawidowicz.21:51
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero. 21:50
90'
Juve Stabia tutta in avanti alla ricerca del pareggio.21:49
89'
Dentro anche Mango per Sibilli.21:49
88'
Sostituzione nella Juve Stabia entra Kurni per Pierobon.21:48
87'
GOL! Juve Stabia - VERONA 0-1! Rete di Harroui. Ripartenza micidiale del Verona, Sarr imbuca per Harroui che davanti a Vukovic lo batte con un tocco morbido che colpisce il palo e finisce in rete.
Sostituzione ne Verona, entra Le Borgne per Iannoni.21:41
79'
Ripartenza della Juve Stabia, Patenè in solitaria entra in area dalla destra e calcia di potenza, palla sull'esterno della rete.21:40
78'
Destro dalla distanza di Livramento, nessun problema per Vukovic.21:38
75'
Ci prova Sibilli che da posizione defilata si mette il pallone sul sinistro e prova la conclusione ma colpisce l'esterno della rete.21:35
72'
Dentro Mosquera per Ekuban.21:31
72'
Due cambi nel Verona, entra Sarr per Mulattieri.21:31
70'
EKUBAN! Zappa serve in mezzo per Ekuban conclusione di prima dell'attaccante ma Vukovic con un grande intervento salva la sua porta.21:31
67'
Azione confusa del Verona, la palla finisce a Iannoni che ci prova di prima dal limite dell'area ma non inquadra la porta.21:27
64'
Dentro anche Karic per Battistella.21:24
64'
Sostituzione nella Juve Stabia, entra Candellone per Di Nardo.21:24
59'
Cartellino giallo per Edmundsson, fallo su Patanè.21:19
57'
IANNONI! Gran conclusione di Iannoni da fuori area, la palla sfiora la traversa.21:17
55'
Sibilli serve Artioli al limite, controllo e conclusione che si spegne alta sopra la traversa.21:15
54'
Azione manovrata del Verona, cross teso in mezzo di Zappa ma non riesce ad arrivarci nessuno dei compagni.21:14
50'
Cross dalla destra, colpo di testa centrale di Di Nardo ma non riesce ad indirizzarlo.21:10
46'
Inizia il secondo tempo di JUVE STABIA - VERONA. Si riparte senza sostituzioni.21:05
Primo tempo senza grandi occasioni da rete. Parte meglio la Juve Stabia che si rende pericolosa con qualche affondo, il Verona risponde con un colpo di testa di Ekuban che non inquadra la porta.20:49
45'+1'
Fine primo tempo: JUVE STABIA - VERONA 0-0.20:49
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.20:48
40'
Più aggressivo il Verona in questa fase, la Juve Stabia sembra aver aarretrato un po' il proprio baricentro.20:42
34'
Pallone insidioso crossato dal fondo di Maggioni in area, Edmundsson devia in angolo.20:37
30'
Si fa vedere il Verona, Ekuban spizza di testa un cross dalla destra, palla alta sopra la traversa.20:33
26'
È una partita con molti contrasti in mezzo al campo e con le due squadre che fanno fatica a creare occasioni da rete.20:29
20'
PERILLI! Mischia in area di rigore, Perilli con un grande intervento manda in angolo una conclusione ravvicinata di Patanè.20:23
16'
Cross insidioso di Zappa dalla corsia di destra, palla deviata in angolo.20:18
13'
Problemi muscolari per Sandrucci al suo posto entra Patanè.20:16
11'
Partita equilibrata fino a questo momento, le due squadre continuano a studiarsi.20:13
5'
Nessuna occasione pericolosa per ora. Ma meglio nettamente i padroni di casa. Hellas abbastanza arretrato.20:09
2'
Partita forte la Juve Stabia, che attacca da subito. Un po' timido il Verona.20:05
1'
SI COMINCIA! Via al match tra Juve Stabia ed Hellas Verona.20:02
Baroni sceglie il tridente pesante Livramento, Ekuban, Mulattieri, mentre De Giorgio punta su Di Nardo e Sibilli. Arbitro del match: Claudio Giuseppe Allegretta (Sez. AIA di Molfetta). Fischio d'inizio alle ore 20.19:16
Juve Stabia - Verona è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:00 allo stadio .
Attualmente la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Verona si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). La Juve Stabia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9; il Verona ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Juve Stabia ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Sudtirol e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Catanzaro e il Pisa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 0-1 mentre Il Verona ha incontrato il Pisa pareggiando 1-1.
Juve Stabia e Verona si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Verona ha vinto 5 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Juve Stabia-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia ha perso cinque dei sei precedenti contro l'Hellas Verona in Serie BKT; l'unico successo risale al primo incrocio tra le due squadre, il 2-0 del 9 dicembre 1951. Soltanto contro l'Empoli ha disputato più partite senza mai pareggiare nella competizione (quattro vittorie e sei sconfitte).
La Juve Stabia ha perso le ultime due partite interne contro l'Hellas Verona in Serie BKT; solo contro il Livorno (quattro) ha registrato una serie di almeno tre sconfitte casalinghe consecutive nella competizione.
La Juve Stabia ha vinto l'ultima gara casalinga in Serie BKT (3-0 v Südtirol) e potrebbe quindi ottenere due successi interni di fila nel torneo per la prima volta da marzo-aprile scorsi (3-1 v Spezia e 2-0 v Cesena); tuttavia i campani potrebbero invece registrare due vittorie consecutive in casa con annesso clean sheet nel torneo per la prima volta in questo anno solare, l'ultima infatti maturata nel dicembre 2025 (contro Empoli e nuovamente Südtirol).
L'Hellas Verona non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (1N,2P); l'ultima volta che i gialloblù hanno iniziato una stagione senza successi nelle prime quattro gare esterne in Serie BKT risale al 2002/03, quando arrivarono a sette trasferte consecutive senza vittorie.
L'Hellas Verona non mantiene la porta inviolata in trasferta in Serie BKT da 13 partite consecutive, con l'ultimo clean sheet che risale al 22 dicembre 2018; l'ultima volta che ha subito gol per almeno 14 gare esterne di fila nella competizione risale al periodo tra l'aprile 1959 e il febbraio 1960, quando arrivò a 15.
Fabio Maistro ha fornito tre assist in questo campionato di Serie BKT, due dei quali nelle ultime due presenze; il calciatore della Juve Stabia ha già registrato una striscia di tre gare consecutive con almeno una partecipazione attiva a un gol nel dicembre 2025, quando mise a referto una rete e tre assist.
Daniel Mosquera guida la classifica di Serie BKT per differenza tra gol realizzati ed Expected Goals, avendo segnato 3.25 reti in più rispetto a quanto previsto dai suoi 2.75 xG (6 gol totali).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: