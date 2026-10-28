Grande reazione del Palermo, nella ripresa, dopo un primo tempo negativo per la squadra di Inzaghi. Poi blackout del Pisa che però, a sua volta, ha una reazione al 2-3 e riesce a non buttare via quanto fatto nella prima frazione di gioco, dove era stato superiore ai siciliani. Alla fine il gol di Marras crea un pirotecnico 3-3, con ambo due le squadre che muovono la classifica. Tante cose da 'rivedere' in difesa, ma un bel risultato tra due grandi del campionato cadetto.
Palermo che mantiene l'imbattibilità e sale a quota 23 punti, a +4 sul Modena e +5 sull'Ascoli. Pisa 5° in classifica con 15 punti insieme al Benevento.
Il Pisa tornerà in campo domenica 1° novembre alle 15 contro l'Avellino in casa. Il Palermo se la vedrà, lo stesso giorno, contro il Vicenza alle 19.30.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Pisa-Palermo e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.21:00
90'+9'
E FINISCE QUI!!! Partita pazza all'Arena Garibaldi. Finisce 3-3: doppio vantaggio Pisa con la doppietta di Pittarello. Il Palermo torna e la ribalta grazie a Johnsen, Peda e Vavassori, ma pareggia Marras.21:00
90'+8'
Cassandro riesce a trovare Mazzitelli in area, ma l'ex Cagliari la tocca soltanto senza riuscire a mirare. Palla sul fondo20:59
90'+7'
Ultimi secondi di partita e nel Pisa entra Canestrelli per Primasso. Magari per sfruttare un calcio piazzato in avanti20:58
90'+6'
OCCHIO A MARRAS!!! Palla dentro per Petagna che non ci arriva, il rimbalzo favorisce Marras che può calciare da dentro l'area, ma colpisce malissimo. Che brivido per il Palermo, che errore di Marras20:57
90'+4'
Angori crossa da sinistra, deviazione di Cassandro, c'è qualche protesta per un tocco di mano, ma Chiffi è vicino e fa cenno che tutto è regolare20:55
90'+2'
Hernani fa correre Cassandro che si prende un fallo sulla spinta di Primasso. Il Palermo fa passare il tempo20:53
90'
7 minuti di recupero...20:51
89'
Sugli sviluppi del corner, va al tiro Estevéz, ma la sua conclusione è da dimenticare20:50
88'
Estevéz cerca Johnsen, altro intervento difensivo perfetto. Questa volta di Léris che manda in angolo20:50
86'
Ancora Vavassori per Johsen, ma grande intervento difensivo di Primasso che prende palla, pulita, in tackle20:47
85'
Mazzitelli in profondità per Vavassori che cerca il cross per Johnsen, ma intercetta Confente20:46
83'
Augello cerca Johnsen in area, rovesciata del norvegese che però colpisce Rao e commette fallo20:44
82'
In grafica ci mostrano l'ammonizione di Loyola. Da capire cosa è successo perché Loyola è già uscito da qualche minuto20:45
81'
Si copre Inzaghi che toglie Pohjanpalo per inserire un difensore: dentro Ceccaroni20:42
81'
3° gol in campionato per Marras20:42
80'
GOL! PISA-Palermo 3-3. Rete di Tommaso Marras. Partita incredibile. Rao velocissimo sulla sinistra, palla dentro per Moreo che fa da velo per Marras che col sinistro a giro batte Perin. L'assist è quindi di Rao20:43
78'
Ci prova Rao due volte. La sua prima conclusione viene ribattuta, poi ci prova in rovesciata ma palla che finisce addirittura verso il fallo laterale20:40
78'
Niente di fatto sul corner e il Pisa riparte veloce verso l'area avversaria20:39
77'
È comunque calcio d'angolo in favore del Palermo. Angori, in realtà, è stato decisivo con la deviazione sulla spaccata di Pohjanpalo20:39
76'
PALERMO VICINO AL QUARTO GOL!!! Metà campo liberissima per il Palermo che corre con Vavassori, palla per Pohjanpalo che va in spaccata ma non trova lo specchio della porta20:38
73'
Ci prova ANGORI dalla distanza col mancino, ma conclusione centrale e para Perin20:34
72'
Duello Rao-Magnani, l'attaccante del Pisa viene rallentato, forse con un fallo, ma per l'arbitro è tutto regolare20:33
71'
E dentro anche Rao per dare più brio e velocità all'attacco pisano. Fuori Zanon20:33
71'
Fuori anche Loyola. Dentro Vural per essere più produttivi a centrocampo20:32
70'
TRIPLO CAMBIO BIANCO!!! E il tecnico del Pisa rivoluziona la squadra. Dentro Petagna al posto di Pittarello che comunque il suo l'ha fatto con una doppietta20:32
70'
4° gol in campionato per Vavassori20:31
70'
GOL! Pisa-PALERMO 2-3. Rete di Dominic Vavassori. E il Palermo la ribalta. Cross precedente troppo lungo per Pohjanpalo? Il finlandese rincorre la palla fino alla bandierina e la rimette dentro. Colpo di testa di Estevéz per Vavassori che vince un rimpallo con Bozhinov e batte in uscita Confente. Clamoroso ribaltamento della partita.
Johnsen cerca Pohjanpalo sul secondo palo, ma palla troppo lunga per il finlandese che non ci arriva20:29
67'
Confente sbaglia con i piedi, ma non ne approfitta Hernani20:28
65'
Prova una reazione il Pisa con la fiammata di Léris da sinistra, palla per Moreo che si gira e calcia, ma non inquadra la porta di Perin20:26
64'
ECCO IL CAMBIO!!! Cassandro può finalmente entrare al posto di Pierozzi infortunato alla spalla20:25
63'
Pierozzi disperato per l'infortunio alla spalla. Viene portato via in barella fuori dal campo20:25
62'
Il cambio è già pronto, ma c'è ancora Pierozzi a terra. Deve prima abbandonare il campo per fare la sostituzione. L'arbitro Chiffi chiama la barella20:23
61'
Ma Pierozzi non è in grado di continuare. Colpo alla spalla e l'esterno di Inzaghi resta a terra dolorante20:23
60'
Gioco fermo. Ha preso un colpo Pierozzi. Proteste dei giocatori di casa per "perdita di tempo"20:22
58'
E 1° gol in campionato per Peda20:21
58'
GOL VALIDO!!! L'assist di Pohjanpalo, diciamo così, è valido. Niente tocco di mano e il gol di Peda è regolare. 2-2 all'Arena Garibaldi20:21
58'
C'è un check del VAR. Pohjanpalo l'ha toccata praticamente per caso, perché non si aspettava il pallone sul corpo. C'è da capire se il tocco dell'attaccante finlandese sia arrivato con la mano20:20
57'
GOL! Pisa-PALERMO 2-2. Rete di Patryk Peda. E arriva anche il pareggio dei siciliani. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva il gol di Peda che raccoglie da Pohjanpalo e la spara sotto l'incrocio dove Confente non può arrivare.20:20
56'
Buon calcio di punizione conquistato sull'out di sinistra da Magnani20:21
54'
6° gol in campionato per Johnsen20:14
53'
GOL! Pisa-PALERMO 1-2. Rete di Dennis Johnsen. Abbiamo ancora una partita. Augello serve in profondità Johnsen che salta Zanon e col mancino batte Confente. C'è anche la deviazione di Zanon stesso che beffa il suo portiere.
Pittarello ruba palla e cerca lo spazio per entrare in area, interviene Peda senza commettere fallo20:12
50'
ANCORA PISA!!! Transizione dei padroni di casa con Zanon, si inserisce Moreo, ma Zanon non lo serve alla perfezione e recupera la difesa del Palermo. Moreo sarebbe stato solo davanti a Perin20:10
49'
OCCHIO A JOHNSEN!!! Si accende il norvegese che ne salta due, entra in area, ma calcia centrale e para Confente. Subito un'occasione per il Palermo20:08
48'
Risponde il Pisa col sinistro di Marras che inquadra la porta, ma si distende bene Perin20:09
47'
E dentro anche Hernani al posto di Ranocchia. Palermo che torna, quindi, col 4-2-3-1. Hernani farà da trequartista con Johnsen e Vavassori larghi20:07
47'
DOPPIO CAMBIO PALERMO!!! Inzaghi cambia tutto e inserisce Vavassori al posto di Gyasi. Vavassori decisivo con la Carrarese20:07
46'
SI RIPARTE A PISA!!!20:05
Bene il Pisa che si è difeso bene ed è riuscito, nella seconda parte del primo tempo, a trovare più velocemente Pittarello. Nei primi 20 minuti si faceva fatica a trovare gli spazi per imbucare o calciare verso la porta, ma la squadra di Bianco è cresciuta ed è riuscita a scardinare la fase difensiva dei rosanero. Ora al Palermo servirà solo attaccare per rimettere la partita in piedi. Johnsen sembra, però, avulso dal gioco, per non dire di Pohjanpalo che avrà toccato sì o no due palloni. Inzaghi dovrà cambiare qualcosa in attacco.19:55
Primo tempo a ritmi non altissimi, ma meglio il Pisa che ha fatto davvero la partita ed è stato più pericoloso della squadra di Inzaghi. Pittarello incontenibile nell'area avversaria, mentre i siciliani si sono resi pericolosi solo con due conclusioni di Gyasi e Ranocchia. Palermo che deve fare i conti anche con l'infortunio del capitano Bani.19:59
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 2-0 per il Pisa che chiude in vantaggio sul Palermo dopo i primi 45 minuti. Decide una doppietta di Pittarello.19:51
45'+3'
Palla vagante in area di rigore, ma arriva Moreo a spazzare via ogni pericolo19:50
45'+2'
Primasso in ritardo su Ranocchia e si prende il cartellino giallo19:59
45'+1'
3 minuti di recupero...19:47
45'
Brutta palla persa da Johnsen, ma non ne approfitta il Pisa con Primasso che non trova nessuno davanti19:47
43'
Pierozzi ruba il tempo a Moreo e viene steso. Punizione per il Palermo sulla trequarti avversaria19:45
41'
4° gol in campionato per Pittarello19:44
40'
GOL! PISA-Palermo 2-0. Rete di Filippo Pittarello. Ancora lui. Sugli sviluppi del corner di Marras, prolunga Bozhinov che fa l'assist per l'attaccante del Pisa che non sbaglia sulla linea della porta raddoppiando.
Il cross di Angori viene respinto, va al tiro Zanon ben appostato, ma il suo destro viene deviato in angolo19:42
39'
Estevéz troppo aggressivo in mezzo al campo e Pittarello guadagna un buon calcio di punizione sulla trequarti19:41
36'
Ci provano in rapida successione Johnsen e Augello, in entrambi i casi la difesa respinge19:38
35'
Ancora una palla dentro e Loyola anticipa Gyasi, mandando in angolo. Prova a crescere il Palermo dopo il gol preso e l'infortunio del suo capitano19:38
34'
OCCASIONE PALERMO!!! Pierozzi crossa da destra, la palla sfila, arriva Ranocchia che però non colpisce benissimo e para in due tempi Confente. Reazione del Palermo19:37
33'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Magnani che prende il posto di Bani infortunato19:35
32'
Inzaghi sarà costretto al cambio. Bani non riesce a continuare19:35
31'
Nuovo duello Pittarello-Bani e ad avere la peggio è il difensore del Palermo. L'arbitro aveva fischiato il fuorigioco, ma il difensore del Palermo è rimasto a terra dopo lo scatto. Possibile guaio muscolare per il capitano dei siciliani19:34
31'
53% di possesso palla per il Pisa dopo la prima mezz'ora di gioco...19:33
30'
E il Pisa continua ad attaccare. Prima respinto il cross di Angori, poi Pierozzi anticipa Moreo che si era inserito in area di rigore19:33
29'
E sono 3 i gol in campionato di Pittarello19:32
29'
GOL CONVALIDATO!!! Erano tutti in posizione regolare e, quindi, vantaggio del Pisa grazie al gol di Pittarello19:31
28'
Check in sala VAR lunghissimo...19:30
27'
Check del VAR in corso. Si valutano sia le posizioni di Zanon che di Pittarello.19:29
26'
GOL! PISA-Palermo 1-0. Rete di Filippo Pittarello. Illuminante passaggio di Correia per Simone Zanon che prende il fondo e crossa dove trova, solo, Pittarello che appoggia in rete. Ci sarà un check in sala VAR, ma l'ex Catanzaro sembrava proprio in posizione regolare.
Dopo 25 minuti abbiamo visto solo una conclusione. Il colpo di testa di Gyasi di qualche minuto fa19:27
25'
Ancora duello Pittarello-Bani, torna Gyasi che vince il rimpallo togliendo la palla all'attaccante del Pisa. Sarà rimessa dal fondo19:27
23'
Palla dentro per Pittarello, perfetta diagonale di Bani che anticipa l'ex attaccante del Catanzaro19:25
21'
Lancio lungo per Gyasi, non male l'idea perché l'attaccante ghanese dà la giusta profondità, ma Confente capisce tutto e recupera in uscita19:24
18'
PRIMA CHANCE!!! Prima vera chance della partita e ce l'ha il Palermo col cross di Augello da sinistra che trova Gyasi, girata di testa che finisce a lato non di tantissimo19:20
16'
Palermo che fa possesso palla nella propria metà campo, ma ha rischiato molto qui sulla pressione del Pisa19:19
13'
Johnsen fa correre Augello che si inserisce fino all'area di rigore avversaria, ma commette fallo in attacco. Palermo che non ha ancora creato nulla19:17
11'
Palermo che fatica ad arrivare nell'area avversaria. Ranocchia prova una verticalizzazione, ma c'è Correia a chiudere la linea di passaggio19:13
8'
Spiovente di Moreo, interviene Peda che manda in angolo19:10
6'
Gyasi per Johnsen con una verticalizzazione sulla fascia sinistra, ma l'attaccante del Palermo viene fermato in fuorigioco19:09
4'
Il Pisa fa la partita ma, per ora, non ci sono spazi per penetrare19:07
3'
Prima offensiva del Pisa, ma Moreo non riesce ad andare al tiro e respinge la difesa del Palermo19:05
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...19:02
Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colaianni e dal quarto ufficiale, il sig. Alberto Ruben Arena. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Aleandro Di Paolo (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).17:13
Sono 37 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Pisa e Palermo. Bilancio che pende leggerissimamente dalla parte dei toscani con 14 vittorie oltre a 10 pareggi e 13 hurrà dei siciliani. Il Pisa ha vinto l'ultima in casa contro i rosanero per 2-0 grazie ai gol di Nedelcearu (autorete) e Bonfanti. Ed era il Pisa proprio di Filippo Inzaghi, oggi sull'altra panchina. Ma tutti si ricordano ancora del 4-3 del 1° aprile 2024. Doppio vantaggio Palermo con Brunori e Lund, Pisa che pareggia con D'Alessandro e Bonfanti. Nuovo vantaggio rosanero con Brunori e, nel finale, doppietta di Tramoni a ribaltare tutto.17:12
Inzaghi senza il trequartista, con Hernani in panchina e Palumbo infortunato. Si passa al 4-3-2-1 con un po' di turnover, con ben 6 cambi rispetto alla Carrarese. In difesa ci sono Pierozzi, Bani e Peda al posto di Cassandro, Magnani e Ceccaroni. Al fianco di Ranocchia abbiamo Mazzitelli e Estévez, e c'è Gyasi nel tridente con Johnsen e Pohjanpalo.18:25
Sono 3 i cambi di Bianco rispetto alla gara di Verona. Angori passa da esterno a tutta fascia a fare il braccetto di sinistra. Léris in fascia, davanti Marras e Pittarello prendono il posto di Rao e Petagna e compongono il tridente con Moreo.18:35
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con un 4-3-2-1 in cui figurano: Perin - Pierozzi, Bani, Peda, Augello - Ranocchia, Mazzitelli, Estévez - Gyasi, Johnsen - Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Nespola, Fortin - Cassandro, Ceccaroni, Magnani, C.Gomes, Bozzolan - Segre, Hernani - Vavassori, Gabrielloni.18:20
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Confente - Primasso, Bozhinov, Angori - S.Zanon, Loyola, O.Correia, Léris - Marras, Moreo - Pittarello. All. Paolo Bianco. A disposizione: Scuffet - Ant.Caracciolo, F.Coppola, Canestrelli, Denoon - Ferrah, Leone, Vural, Bettazzi, Piccinini - Rao, Petagna.19:48
Il Palermo, invece, tenta la fuga con 4 vittorie consecutive. La squadra di Filippo Inzaghi ha vinto le ultime contro Carrarese (2-1), Mantova (2-0 fuori), Empoli (4-2) e Padova (2-1). In caso di successo, i rosanero andrebbero a +6 sul Modena, a +7 sull'Ascoli e a +8 sul Mantova dopo sole 9 giornate. Per adesso lo score è di 7 vittorie e un pareggio: l'Avellino di Nesta è finora l'unisa squadra ad aver rallentato leggermente il Palermo.17:12
Il Pisa arriva dal pareggio esterno col Verona (1-1), con Marras a pareggiare i conti nel finale dopo il vantaggio iniziale di Iannoni. Tutto sommato, è un buon periodo per la squadra nerazzurra dopo la pausa per Nazionali, considerando i successi contro Vicenza (3-0) e Cremonese (3-1) dopo la sosta. La squadra di Bianco è risalita al 6° posto della classifica e, con una vittoria oggi, raggiungerebbe il Mantova al 4° posto a quota 17 punti.17:11
Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Palermo, gara valida per la Giornata 9 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca alla Cetilar Arena di Pisa.17:10
Pisa - Palermo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 19:00 allo stadio .
Attualmente il Pisa si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 13; il Palermo ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Pisa ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e il Palermo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Mantova e la Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 3-3 mentre Il Palermo ha incontrato la Carrarese vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Filippo Pittarello con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 6 gol.
Pisa e Palermo si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 13 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Pisa-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Pisa e Palermo si sono affrontate 34 volte in Serie BKT, con i toscani in vantaggio per 13 vittorie a 11 (10 pareggi). Il Pisa è reduce da tre successi consecutivi contro i siciliani e punta a vincere quattro gare di fila contro i rosanero per la prima volta nella sua storia nella competizione.
Il Pisa è imbattuto da nove gare casalinghe di Serie BKT contro il Palermo; l'ultima sconfitta interna contro i rosanero risale al 17 marzo 1968 (0-1). Quella partita rappresenta, insieme allo 0-0 del 26 marzo 1967, una delle sole due occasioni in cui i toscani non sono riusciti a segnare in casa contro i siciliani nella competizione.
Il Pisa non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime nove gare casalinghe di Serie BKT (5V, 1N, 3P); tuttavia dopo il successo in quella più recente (3-1 v Cremonese), i nerazzurri potrebbero festeggiare due vittorie interne di fila nel torneo per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (doppio 3-1 contro Juve Stabia e Mantova con Filippo Inzaghi alla guida).
Dopo i successi contro Empoli (4-2) e Mantova (2-0), il Palermo potrebbe ottenere tre successi esterni di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-settembre 2024 (tre con Alessio Dionisi in panchina). Risale invece al maggio 2014 l'ultima volta che i rosanero hanno raccolto due successi esterni con annesso clean sheet nella competizione.
Il Palermo ha conquistato 10 punti nelle prime quattro trasferte di questo campionato (3V,1N); in caso di successo contro il Pisa, i rosanero eguaglierebbero il loro miglior avvio fuori casa di sempre in Serie BKT, raggiungendo quota 13 punti nelle prime cinque gare esterne stagionali, come nel campionato 2023/24.
Dopo aver perso due delle prime quattro partite di Serie B in questa stagione, il Pisa è rimasto imbattuto nelle successive quattro (2V 2N); inoltre, dopo essere rimasto a secco all'esordio, la squadra ha segnato in tutte le sette partite seguenti, mantenendo una media di 2.1 gol a incontro.
Il Palermo ha collezionato sette vittorie e un pareggio nelle prime otto partite di questo campionato di Serie BKT; nell'era dei tre punti a vittoria, le uniche due squadre capaci di vincere otto delle prime nove gare stagionali sono state la Juventus nel 2006/07 e il Sassuolo nel 2012/13, entrambe poi classificatesi al primo posto.
Pisa e Palermo sono le due squadre che hanno mandato in gol più calciatori diversi in questa Serie BKT (10 entrambe).
Mattéo Tramoni del Pisa e Dennis Johnsen del Palermo figurano tra i primi tre giocatori per assist forniti in questo campionato di Serie BKT, rispettivamente con quattro e cinque passaggi vincenti, a pari merito con Alessandro Castellini del Mantova (quattro). Per Tramoni, i quattro assist rappresentano già il suo record personale in una singola stagione del torneo cadetto.
Dennis Johnsen guida la Serie BKT in questa stagione per conclusioni totali (31) e partecipazione ai tiri (50), terzo in classifica Mattéo Tramoni (43). Con cinque gol già all'attivo, l'attaccante è vicino al suo record di marcature in una singola stagione nel campionato cadetto, fissato a sei reti nel 2024/25 con la Cremonese.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: