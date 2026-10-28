Grazie per aver seguito la diretta scritta di Pisa-Palermo e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.21:00

90'+9' E FINISCE QUI!!! Partita pazza all'Arena Garibaldi. Finisce 3-3: doppio vantaggio Pisa con la doppietta di Pittarello. Il Palermo torna e la ribalta grazie a Johnsen, Peda e Vavassori, ma pareggia Marras.21:00

90'+8' Cassandro riesce a trovare Mazzitelli in area, ma l'ex Cagliari la tocca soltanto senza riuscire a mirare. Palla sul fondo20:59

90'+7' Ultimi secondi di partita e nel Pisa entra Canestrelli per Primasso. Magari per sfruttare un calcio piazzato in avanti20:58

90'+6' OCCHIO A MARRAS!!! Palla dentro per Petagna che non ci arriva, il rimbalzo favorisce Marras che può calciare da dentro l'area, ma colpisce malissimo. Che brivido per il Palermo, che errore di Marras20:57

90'+4' Angori crossa da sinistra, deviazione di Cassandro, c'è qualche protesta per un tocco di mano, ma Chiffi è vicino e fa cenno che tutto è regolare20:55

90'+2' Hernani fa correre Cassandro che si prende un fallo sulla spinta di Primasso. Il Palermo fa passare il tempo20:53

90' 7 minuti di recupero...20:51

89' Sugli sviluppi del corner, va al tiro Estevéz, ma la sua conclusione è da dimenticare20:50

88' Estevéz cerca Johnsen, altro intervento difensivo perfetto. Questa volta di Léris che manda in angolo20:50

86' Ancora Vavassori per Johsen, ma grande intervento difensivo di Primasso che prende palla, pulita, in tackle20:47

85' Mazzitelli in profondità per Vavassori che cerca il cross per Johnsen, ma intercetta Confente20:46

83' Augello cerca Johnsen in area, rovesciata del norvegese che però colpisce Rao e commette fallo20:44

82' In grafica ci mostrano l'ammonizione di Loyola. Da capire cosa è successo perché Loyola è già uscito da qualche minuto20:45

81' Si copre Inzaghi che toglie Pohjanpalo per inserire un difensore: dentro Ceccaroni20:42

81' 3° gol in campionato per Marras20:42

80' GOL! PISA-Palermo 3-3. Rete di Tommaso Marras. Partita incredibile. Rao velocissimo sulla sinistra, palla dentro per Moreo che fa da velo per Marras che col sinistro a giro batte Perin. L'assist è quindi di Rao20:43

78' Ci prova Rao due volte. La sua prima conclusione viene ribattuta, poi ci prova in rovesciata ma palla che finisce addirittura verso il fallo laterale20:40

78' Niente di fatto sul corner e il Pisa riparte veloce verso l'area avversaria20:39

77' È comunque calcio d'angolo in favore del Palermo. Angori, in realtà, è stato decisivo con la deviazione sulla spaccata di Pohjanpalo20:39

76' PALERMO VICINO AL QUARTO GOL!!! Metà campo liberissima per il Palermo che corre con Vavassori, palla per Pohjanpalo che va in spaccata ma non trova lo specchio della porta20:38

73' Ci prova ANGORI dalla distanza col mancino, ma conclusione centrale e para Perin20:34

72' Duello Rao-Magnani, l'attaccante del Pisa viene rallentato, forse con un fallo, ma per l'arbitro è tutto regolare20:33

71' E dentro anche Rao per dare più brio e velocità all'attacco pisano. Fuori Zanon20:33

71' Fuori anche Loyola. Dentro Vural per essere più produttivi a centrocampo20:32

70' TRIPLO CAMBIO BIANCO!!! E il tecnico del Pisa rivoluziona la squadra. Dentro Petagna al posto di Pittarello che comunque il suo l'ha fatto con una doppietta20:32

70' 4° gol in campionato per Vavassori20:31

70' GOL! Pisa-PALERMO 2-3. Rete di Dominic Vavassori. E il Palermo la ribalta. Cross precedente troppo lungo per Pohjanpalo? Il finlandese rincorre la palla fino alla bandierina e la rimette dentro. Colpo di testa di Estevéz per Vavassori che vince un rimpallo con Bozhinov e batte in uscita Confente. Clamoroso ribaltamento della partita.



Guarda la scheda del giocatore Dominic Vavassori21:35

69' Johnsen cerca Pohjanpalo sul secondo palo, ma palla troppo lunga per il finlandese che non ci arriva20:29

67' Confente sbaglia con i piedi, ma non ne approfitta Hernani20:28

65' Prova una reazione il Pisa con la fiammata di Léris da sinistra, palla per Moreo che si gira e calcia, ma non inquadra la porta di Perin20:26

64' ECCO IL CAMBIO!!! Cassandro può finalmente entrare al posto di Pierozzi infortunato alla spalla20:25

63' Pierozzi disperato per l'infortunio alla spalla. Viene portato via in barella fuori dal campo20:25

62' Il cambio è già pronto, ma c'è ancora Pierozzi a terra. Deve prima abbandonare il campo per fare la sostituzione. L'arbitro Chiffi chiama la barella20:23

61' Ma Pierozzi non è in grado di continuare. Colpo alla spalla e l'esterno di Inzaghi resta a terra dolorante20:23

60' Gioco fermo. Ha preso un colpo Pierozzi. Proteste dei giocatori di casa per "perdita di tempo"20:22

58' E 1° gol in campionato per Peda20:21

58' GOL VALIDO!!! L'assist di Pohjanpalo, diciamo così, è valido. Niente tocco di mano e il gol di Peda è regolare. 2-2 all'Arena Garibaldi20:21

58' C'è un check del VAR. Pohjanpalo l'ha toccata praticamente per caso, perché non si aspettava il pallone sul corpo. C'è da capire se il tocco dell'attaccante finlandese sia arrivato con la mano20:20

57' GOL! Pisa-PALERMO 2-2. Rete di Patryk Peda. E arriva anche il pareggio dei siciliani. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva il gol di Peda che raccoglie da Pohjanpalo e la spara sotto l'incrocio dove Confente non può arrivare.20:20

56' Buon calcio di punizione conquistato sull'out di sinistra da Magnani20:21

54' 6° gol in campionato per Johnsen20:14

53' GOL! Pisa-PALERMO 1-2. Rete di Dennis Johnsen. Abbiamo ancora una partita. Augello serve in profondità Johnsen che salta Zanon e col mancino batte Confente. C'è anche la deviazione di Zanon stesso che beffa il suo portiere.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen20:14

51' Pittarello ruba palla e cerca lo spazio per entrare in area, interviene Peda senza commettere fallo20:12

50' ANCORA PISA!!! Transizione dei padroni di casa con Zanon, si inserisce Moreo, ma Zanon non lo serve alla perfezione e recupera la difesa del Palermo. Moreo sarebbe stato solo davanti a Perin20:10

49' OCCHIO A JOHNSEN!!! Si accende il norvegese che ne salta due, entra in area, ma calcia centrale e para Confente. Subito un'occasione per il Palermo20:08

48' Risponde il Pisa col sinistro di Marras che inquadra la porta, ma si distende bene Perin20:09

47' E dentro anche Hernani al posto di Ranocchia. Palermo che torna, quindi, col 4-2-3-1. Hernani farà da trequartista con Johnsen e Vavassori larghi20:07

47' DOPPIO CAMBIO PALERMO!!! Inzaghi cambia tutto e inserisce Vavassori al posto di Gyasi. Vavassori decisivo con la Carrarese20:07

46' SI RIPARTE A PISA!!!20:05

Bene il Pisa che si è difeso bene ed è riuscito, nella seconda parte del primo tempo, a trovare più velocemente Pittarello. Nei primi 20 minuti si faceva fatica a trovare gli spazi per imbucare o calciare verso la porta, ma la squadra di Bianco è cresciuta ed è riuscita a scardinare la fase difensiva dei rosanero. Ora al Palermo servirà solo attaccare per rimettere la partita in piedi. Johnsen sembra, però, avulso dal gioco, per non dire di Pohjanpalo che avrà toccato sì o no due palloni. Inzaghi dovrà cambiare qualcosa in attacco.19:55

Primo tempo a ritmi non altissimi, ma meglio il Pisa che ha fatto davvero la partita ed è stato più pericoloso della squadra di Inzaghi. Pittarello incontenibile nell'area avversaria, mentre i siciliani si sono resi pericolosi solo con due conclusioni di Gyasi e Ranocchia. Palermo che deve fare i conti anche con l'infortunio del capitano Bani.19:59

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 2-0 per il Pisa che chiude in vantaggio sul Palermo dopo i primi 45 minuti. Decide una doppietta di Pittarello.19:51

45'+3' Palla vagante in area di rigore, ma arriva Moreo a spazzare via ogni pericolo19:50

45'+2' Primasso in ritardo su Ranocchia e si prende il cartellino giallo19:59

45'+1' 3 minuti di recupero...19:47

45' Brutta palla persa da Johnsen, ma non ne approfitta il Pisa con Primasso che non trova nessuno davanti19:47

43' Pierozzi ruba il tempo a Moreo e viene steso. Punizione per il Palermo sulla trequarti avversaria19:45

41' 4° gol in campionato per Pittarello19:44

40' GOL! PISA-Palermo 2-0. Rete di Filippo Pittarello. Ancora lui. Sugli sviluppi del corner di Marras, prolunga Bozhinov che fa l'assist per l'attaccante del Pisa che non sbaglia sulla linea della porta raddoppiando.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello20:02

40' Il cross di Angori viene respinto, va al tiro Zanon ben appostato, ma il suo destro viene deviato in angolo19:42

39' Estevéz troppo aggressivo in mezzo al campo e Pittarello guadagna un buon calcio di punizione sulla trequarti19:41

36' Ci provano in rapida successione Johnsen e Augello, in entrambi i casi la difesa respinge19:38

35' Ancora una palla dentro e Loyola anticipa Gyasi, mandando in angolo. Prova a crescere il Palermo dopo il gol preso e l'infortunio del suo capitano19:38

34' OCCASIONE PALERMO!!! Pierozzi crossa da destra, la palla sfila, arriva Ranocchia che però non colpisce benissimo e para in due tempi Confente. Reazione del Palermo19:37

33' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Magnani che prende il posto di Bani infortunato19:35

32' Inzaghi sarà costretto al cambio. Bani non riesce a continuare19:35

31' Nuovo duello Pittarello-Bani e ad avere la peggio è il difensore del Palermo. L'arbitro aveva fischiato il fuorigioco, ma il difensore del Palermo è rimasto a terra dopo lo scatto. Possibile guaio muscolare per il capitano dei siciliani19:34

31' 53% di possesso palla per il Pisa dopo la prima mezz'ora di gioco...19:33

30' E il Pisa continua ad attaccare. Prima respinto il cross di Angori, poi Pierozzi anticipa Moreo che si era inserito in area di rigore19:33

29' E sono 3 i gol in campionato di Pittarello19:32

29' GOL CONVALIDATO!!! Erano tutti in posizione regolare e, quindi, vantaggio del Pisa grazie al gol di Pittarello19:31

28' Check in sala VAR lunghissimo...19:30

27' Check del VAR in corso. Si valutano sia le posizioni di Zanon che di Pittarello.19:29

26' GOL! PISA-Palermo 1-0. Rete di Filippo Pittarello. Illuminante passaggio di Correia per Simone Zanon che prende il fondo e crossa dove trova, solo, Pittarello che appoggia in rete. Ci sarà un check in sala VAR, ma l'ex Catanzaro sembrava proprio in posizione regolare.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello19:29

26' Dopo 25 minuti abbiamo visto solo una conclusione. Il colpo di testa di Gyasi di qualche minuto fa19:27

25' Ancora duello Pittarello-Bani, torna Gyasi che vince il rimpallo togliendo la palla all'attaccante del Pisa. Sarà rimessa dal fondo19:27

23' Palla dentro per Pittarello, perfetta diagonale di Bani che anticipa l'ex attaccante del Catanzaro19:25

21' Lancio lungo per Gyasi, non male l'idea perché l'attaccante ghanese dà la giusta profondità, ma Confente capisce tutto e recupera in uscita19:24

18' PRIMA CHANCE!!! Prima vera chance della partita e ce l'ha il Palermo col cross di Augello da sinistra che trova Gyasi, girata di testa che finisce a lato non di tantissimo19:20

16' Palermo che fa possesso palla nella propria metà campo, ma ha rischiato molto qui sulla pressione del Pisa19:19

13' Johnsen fa correre Augello che si inserisce fino all'area di rigore avversaria, ma commette fallo in attacco. Palermo che non ha ancora creato nulla19:17

11' Palermo che fatica ad arrivare nell'area avversaria. Ranocchia prova una verticalizzazione, ma c'è Correia a chiudere la linea di passaggio19:13

8' Spiovente di Moreo, interviene Peda che manda in angolo19:10

6' Gyasi per Johnsen con una verticalizzazione sulla fascia sinistra, ma l'attaccante del Palermo viene fermato in fuorigioco19:09

4' Il Pisa fa la partita ma, per ora, non ci sono spazi per penetrare19:07

3' Prima offensiva del Pisa, ma Moreo non riesce ad andare al tiro e respinge la difesa del Palermo19:05

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...19:02

Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colaianni e dal quarto ufficiale, il sig. Alberto Ruben Arena. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Aleandro Di Paolo (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).17:13

Sono 37 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Pisa e Palermo. Bilancio che pende leggerissimamente dalla parte dei toscani con 14 vittorie oltre a 10 pareggi e 13 hurrà dei siciliani. Il Pisa ha vinto l'ultima in casa contro i rosanero per 2-0 grazie ai gol di Nedelcearu (autorete) e Bonfanti. Ed era il Pisa proprio di Filippo Inzaghi, oggi sull'altra panchina. Ma tutti si ricordano ancora del 4-3 del 1° aprile 2024. Doppio vantaggio Palermo con Brunori e Lund, Pisa che pareggia con D'Alessandro e Bonfanti. Nuovo vantaggio rosanero con Brunori e, nel finale, doppietta di Tramoni a ribaltare tutto.17:12

Inzaghi senza il trequartista, con Hernani in panchina e Palumbo infortunato. Si passa al 4-3-2-1 con un po' di turnover, con ben 6 cambi rispetto alla Carrarese. In difesa ci sono Pierozzi, Bani e Peda al posto di Cassandro, Magnani e Ceccaroni. Al fianco di Ranocchia abbiamo Mazzitelli e Estévez, e c'è Gyasi nel tridente con Johnsen e Pohjanpalo.18:25

Sono 3 i cambi di Bianco rispetto alla gara di Verona. Angori passa da esterno a tutta fascia a fare il braccetto di sinistra. Léris in fascia, davanti Marras e Pittarello prendono il posto di Rao e Petagna e compongono il tridente con Moreo.18:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con un 4-3-2-1 in cui figurano: Perin - Pierozzi, Bani, Peda, Augello - Ranocchia, Mazzitelli, Estévez - Gyasi, Johnsen - Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Nespola, Fortin - Cassandro, Ceccaroni, Magnani, C.Gomes, Bozzolan - Segre, Hernani - Vavassori, Gabrielloni.18:20

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Confente - Primasso, Bozhinov, Angori - S.Zanon, Loyola, O.Correia, Léris - Marras, Moreo - Pittarello. All. Paolo Bianco. A disposizione: Scuffet - Ant.Caracciolo, F.Coppola, Canestrelli, Denoon - Ferrah, Leone, Vural, Bettazzi, Piccinini - Rao, Petagna.19:48

Il Palermo, invece, tenta la fuga con 4 vittorie consecutive. La squadra di Filippo Inzaghi ha vinto le ultime contro Carrarese (2-1), Mantova (2-0 fuori), Empoli (4-2) e Padova (2-1). In caso di successo, i rosanero andrebbero a +6 sul Modena, a +7 sull'Ascoli e a +8 sul Mantova dopo sole 9 giornate. Per adesso lo score è di 7 vittorie e un pareggio: l'Avellino di Nesta è finora l'unisa squadra ad aver rallentato leggermente il Palermo.17:12

Il Pisa arriva dal pareggio esterno col Verona (1-1), con Marras a pareggiare i conti nel finale dopo il vantaggio iniziale di Iannoni. Tutto sommato, è un buon periodo per la squadra nerazzurra dopo la pausa per Nazionali, considerando i successi contro Vicenza (3-0) e Cremonese (3-1) dopo la sosta. La squadra di Bianco è risalita al 6° posto della classifica e, con una vittoria oggi, raggiungerebbe il Mantova al 4° posto a quota 17 punti.17:11

Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Palermo, gara valida per la Giornata 9 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca alla Cetilar Arena di Pisa.17:10

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