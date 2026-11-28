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Dove si gioca la partita:
Stadio: Cino e Lillo Del Duca
Città: Ascoli Piceno
Capienza: 20550 spettatori14:30
Buonasera allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la sfida tra Ascoli e Virtus Entella, gara valevole per la14esima giornata del campionato di Serie B.14:30
I padroni di casa, che occupano il quinto posto in classifica a pari merito col Cesena, devono riscattare la pesante sconfitta per 5-1 patita proprio sul campo degli emiliani.14:31
Gli ospiti, reduci da un successo interno per 2-1 ai danni del Verona, sono 15esimi in classifica con 13 punti.14:32
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato ad Ascoli nella Serie B 2024-25, è terminato con un successo per 1-0 a favore degli ospiti.14:33
ASCOLI(4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Bolsius, D’Uffizi; Brunori Allenatore: Francesco Tomei14:46
VIRTUS ENTELLA(4-4-2): Del Frate; Mezzoni, Previtali, Marconi, Di Mario; Vignali, Annoni, Felippe, Benedetti; Cuppone, Corona Allenatore: Andrea Chiappella14:47
Ascoli-Virtus Entella è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno (20.550 posti).
L'Ascoli è 5° in classifica con 21 punti in 13 partite (5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 14 subiti.
La Virtus Entella è 15° con 13 punti in 13 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 13 gol fatti e 16 subiti.
In casa l'Ascoli ha fatto 13 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Virtus Entella ne ha fatti 7 in 6 (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Ascoli in Serie B (dalla più recente): Cesena-Ascoli 5-1, Ascoli-Vicenza 2-2, Ascoli-Palermo 1-1, Arezzo-Ascoli 0-0, Ascoli-Sampdoria 2-0 (P-N-N-N-V).
Le ultime 5 partite della Virtus Entella in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Verona 2-1, Carrarese-Virtus Entella 1-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1 (V-P-P-P-N).
Il miglior marcatore dell'Ascoli in Serie B: Andrea Silipo con 4 gol.
Il miglior marcatore della Virtus Entella in Serie B: Giacomo Corona con 3 gol.
In panchina Francesco Tomei per l'Ascoli e Andrea Chiappella per la Virtus Entella.
In Serie B Ascoli e Virtus Entella si sono affrontate 12 volte: 3 vittorie dell'Ascoli, 3 vittorie della Virtus Entella e 6 pareggi. L'ultimo precedente: Virtus Entella-Ascoli 0-0 del 6 marzo 2021 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Ascoli-Virtus Entella 0-1 del 12 gennaio 2025.
Ascoli-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Ascoli
|Virtus Entella
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|5
|3
|Pareggi
|6
|4
|Sconfitte
|2
|6
|Gol segnati
|20
|13
|Gol subiti
|14
|16
|Gol subiti per partita
|1.1
|1.2
|Possesso palla (%)
|63.6
|49.7
|Passaggi
|6728
|5364
|Passaggi riusciti
|5935
|4346
|Precisione nei passaggi (%)
|88.2
|81.0
|Tiri
|152
|132
|Tiri in porta
|61
|48
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.1
|36.4
|Cross
|241
|316
|Cross riusciti
|63
|75
|Duelli vinti
|656
|649
|Duelli persi
|589
|619
|Calci d'angolo a favore
|79
|51
|Calci d'angolo contro
|59
|50
|Falli subiti
|192
|183
|Falli commessi
|134
|165
|Contrasti
|176
|193
|Contrasti vinti (%)
|59.1
|63.7
|Fuorigioco
|18
|39
|Ammonizioni
|25
|31
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Ascoli-Virtus Entella in diretta tv e streaming
Ascoli-Virtus Entella si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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