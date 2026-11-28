PREPARTITA

Ascoli-Virtus Entella è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno (20.550 posti).

L'Ascoli è 5° in classifica con 21 punti in 13 partite (5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 14 subiti.

La Virtus Entella è 15° con 13 punti in 13 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 13 gol fatti e 16 subiti.

In casa l'Ascoli ha fatto 13 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Virtus Entella ne ha fatti 7 in 6 (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Ascoli in Serie B (dalla più recente): Cesena-Ascoli 5-1, Ascoli-Vicenza 2-2, Ascoli-Palermo 1-1, Arezzo-Ascoli 0-0, Ascoli-Sampdoria 2-0 (P-N-N-N-V).

Le ultime 5 partite della Virtus Entella in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Verona 2-1, Carrarese-Virtus Entella 1-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1 (V-P-P-P-N).

Il miglior marcatore dell'Ascoli in Serie B: Andrea Silipo con 4 gol.

Il miglior marcatore della Virtus Entella in Serie B: Giacomo Corona con 3 gol.

In panchina Francesco Tomei per l'Ascoli e Andrea Chiappella per la Virtus Entella.

In Serie B Ascoli e Virtus Entella si sono affrontate 12 volte: 3 vittorie dell'Ascoli, 3 vittorie della Virtus Entella e 6 pareggi. L'ultimo precedente: Virtus Entella-Ascoli 0-0 del 6 marzo 2021 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Ascoli-Virtus Entella 0-1 del 12 gennaio 2025.

Ascoli-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ascoli e Virtus Entella hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie BKT - entrambe nel 2020/21 (1-1 in casa dei marchigiani all'andata e 0-0 sul campo dei liguri nella sfida di ritorno); bianconeri e biancocelesti potrebbero chiudere in parità tre match consecutivi di fila per la prima volta nel torneo cadetto.

La Virtus Entella non ha mai vinto nelle cinque trasferte disputate contro l'Ascoli in Serie BKT (due pareggi e tre sconfitte senza mai segnare più di un gol a match); considerando le squadre di questo torneo, contro nessuna i liguri hanno giocato più gare esterne senza mai vincere nella competizione - cinque anche contro l'Avellino.

L'Ascoli non ha perso nessuna delle sette partite casalinghe di questo campionato (3V, 4N); i marchigiani potrebbero restare senza sconfitte nelle prime otto gare interne di un torneo di Serie BKT per la settima volta nella loro storia, la prima dal 1993/94 (6V, 2N), stagione in cui rimasero imbattuti in tutte le 19 sfide disputate tra le mura amiche.

Dal suo ritorno in Serie BKT (2025/26), nessuna squadra ha perso più trasferte rispetto alla Virtus Entella: 16 sulle 25 disputate (3V, 6N), come l'Empoli; inoltre, nelle ultime due stagioni, la squadra ligure non ha trovato il gol in ben 15 gare esterne - comprese le due più recenti - record nel periodo nel torneo.

Si affrontano in questa sfida la squadra che in percentuale ha subito meno gol su sviluppi di palla inattiva (l'Ascoli con il 14%, ovvero due sui 14 totali) e quella che sempre in percentuale ne ha incassati di più da fermo nella Serie BKT 2026/27: la Virtus Entella (44%, 7/16).

Matteo Brunori ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due gare casalinghe di campionato e potrebbe andare a segno per tre match interni di fila solo per la seconda volta in Serie BKT, dopo l'agosto-settembre 2022 con il Palermo (una delle tre sfide fu proprio contro l'Ascoli). Inoltre, l'ultimo giocatore dei marchigiani ad avere realizzato una rete per tre partite casalinghe consecutive nel torneo cadetto è stato Andrea Favilli, nel febbraio 2017.

Giacomo Corona ha segnato tre gol nelle 12 partite disputate in questo campionato - non ne aveva realizzato nessuno nelle 13 del precedente con la maglia del Palermo; tra chi conta almeno tre marcature in questa Serie BKT, solo Daniele Montevago ha giocato meno minuti (152) rispetto all'attaccante della Virtus Entella (297, un gol ogni 99').

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Ascoli Virtus Entella Partite giocate 13 13 Vittorie 5 3 Pareggi 6 4 Sconfitte 2 6 Gol segnati 20 13 Gol subiti 14 16 Gol subiti per partita 1.1 1.2 Possesso palla (%) 63.6 49.7 Passaggi 6728 5364 Passaggi riusciti 5935 4346 Precisione nei passaggi (%) 88.2 81.0 Tiri 152 132 Tiri in porta 61 48 Tiri in porta sul totale (%) 40.1 36.4 Cross 241 316 Cross riusciti 63 75 Duelli vinti 656 649 Duelli persi 589 619 Calci d'angolo a favore 79 51 Calci d'angolo contro 59 50 Falli subiti 192 183 Falli commessi 134 165 Contrasti 176 193 Contrasti vinti (%) 59.1 63.7 Fuorigioco 18 39 Ammonizioni 25 31 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Ascoli-Virtus Entella in diretta tv e streaming

Ascoli-Virtus Entella si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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