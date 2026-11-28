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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
Città: Carrara
Capienza: 15000 spettatori14:25
Benvenuti alla diretta scritta di Carrarese-Juve Stabia, gara che vale la 14ª giornata del campionato di Serie B.14:25
Guardando ai precedenti in Serie B il bilancio è in perfetta parità: nei quattro confronti andati in scena fino ad ora si segnala una vittoria per i campani, una per i toscani e due pareggi.14:27
Il match dello Stadio dei Marmi sarà diretto da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.14:34
La Carrarese di Pagliuca è reduce dal successo contro il Vicenza, ora guidato dal nuovo allenatore Davide Dionigi. La Juve Stabia di De Giorgio arriva dalla sconfitta in casa con il Catanzaro.14:39
FORMAZIONE CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco - Ruggeri, Oliana, Reale - Belloni, Parlanti, Braunoder, Schiavi, Rouhi - Rubino, Abiuso.14:41
FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-3): Vismara - Maggioni, Baldi, Bellich, Ricciardi - Pierobon, Kumi, Karic - Piscopo, Candellone, Maistro.14:42
Carrarese-Juve Stabia è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara (15.000 posti).
La Carrarese è 13° in classifica con 16 punti in 13 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), con 11 gol fatti e 14 subiti.
La Juve Stabia è 16° con 12 punti in 13 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 13 gol fatti e 16 subiti.
In casa la Carrarese ha fatto 9 punti in 7 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); fuori casa la Juve Stabia ne ha fatti 9 in 7 (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Carrarese in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Carrarese 0-1, Carrarese-Virtus Entella 1-0, Carrarese-Sampdoria 0-1, Verona-Carrarese 3-0, Carrarese-Arezzo 2-1 (V-V-P-P-V).
Le ultime 5 partite della Juve Stabia in Serie B (dalla più recente): Juve Stabia-Catanzaro 1-3, Modena-Juve Stabia 2-0, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Empoli-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Verona 0-1 (P-P-V-N-P).
Il miglior marcatore della Carrarese in Serie B: Tommaso Rubino con 4 gol.
Il miglior marcatore della Juve Stabia in Serie B: Antonio Di Nardo con 7 gol.
In panchina Guido Pagliuca per la Carrarese e Pietro De Giorgio per la Juve Stabia.
In Serie B Carrarese e Juve Stabia si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria della Carrarese, 1 vittoria della Juve Stabia e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Juve Stabia-Carrarese 1-1 del 14 marzo 2026 (Serie B).
Carrarese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Carrarese
|Juve Stabia
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|5
|4
|Pareggi
|1
|4
|Sconfitte
|7
|5
|Gol segnati
|11
|13
|Gol subiti
|14
|16
|Gol subiti per partita
|1.1
|1.2
|Possesso palla (%)
|48.4
|54.1
|Passaggi
|5694
|6114
|Passaggi riusciti
|4682
|5170
|Precisione nei passaggi (%)
|82.2
|84.6
|Tiri
|131
|132
|Tiri in porta
|44
|54
|Tiri in porta sul totale (%)
|33.6
|40.9
|Cross
|247
|236
|Cross riusciti
|52
|62
|Duelli vinti
|648
|687
|Duelli persi
|653
|651
|Calci d'angolo a favore
|71
|56
|Calci d'angolo contro
|61
|66
|Falli subiti
|148
|200
|Falli commessi
|187
|157
|Contrasti
|210
|201
|Contrasti vinti (%)
|58.6
|60.2
|Fuorigioco
|13
|23
|Ammonizioni
|26
|21
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in diretta tv e streaming
Carrarese-Juve Stabia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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