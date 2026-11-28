Guardando ai precedenti in Serie B il bilancio è in perfetta parità: nei quattro confronti andati in scena fino ad ora si segnala una vittoria per i campani, una per i toscani e due pareggi.14:27

PREPARTITA

Carrarese-Juve Stabia è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara (15.000 posti).

La Carrarese è 13° in classifica con 16 punti in 13 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), con 11 gol fatti e 14 subiti.

La Juve Stabia è 16° con 12 punti in 13 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 13 gol fatti e 16 subiti.

In casa la Carrarese ha fatto 9 punti in 7 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); fuori casa la Juve Stabia ne ha fatti 9 in 7 (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Carrarese in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Carrarese 0-1, Carrarese-Virtus Entella 1-0, Carrarese-Sampdoria 0-1, Verona-Carrarese 3-0, Carrarese-Arezzo 2-1 (V-V-P-P-V).

Le ultime 5 partite della Juve Stabia in Serie B (dalla più recente): Juve Stabia-Catanzaro 1-3, Modena-Juve Stabia 2-0, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Empoli-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Verona 0-1 (P-P-V-N-P).

Il miglior marcatore della Carrarese in Serie B: Tommaso Rubino con 4 gol.

Il miglior marcatore della Juve Stabia in Serie B: Antonio Di Nardo con 7 gol.

In panchina Guido Pagliuca per la Carrarese e Pietro De Giorgio per la Juve Stabia.

In Serie B Carrarese e Juve Stabia si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria della Carrarese, 1 vittoria della Juve Stabia e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Juve Stabia-Carrarese 1-1 del 14 marzo 2026 (Serie B).

Carrarese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetta parità tra Carrarese e Juve Stabia nei quattro confronti andati in scena finora in Serie BKT: una vittoria per i campani (2-1 in casa nel gennaio 2025), una per i toscani (3-0 allo stadio Dei Marmi nell'ottobre 2025) e due pareggi.

La Carrarese ha vinto tre delle ultime quattro gare interne di questo campionato (1P) dopo che aveva perso le tre precedenti; inoltre, in seguito all'1-0 con la Virtus Entella nella sfida casalinga più recente, i toscani potrebbero collezionare due clean sheet interni consecutivi in Serie BKT solo per la seconda volta in quest'anno solare, dopo i tre nelle prime tre del 2026 contro Bari, Empoli e Südtirol.

La Carrarese ha vinto le ultime due partite di campionato, senza subire gol (entrambe per 1-0, contro Virtus Entella e Vicenza); i toscani potrebbero collezionare tre successi fila in Serie BKT per la prima volta da marzo-aprile scorsi, mentre con annesso clean sheet per la prima volta nella loro storia nel torneo cadetto.

La Juve Stabia ha perso le ultime due sfide di campionato - con un punteggio complessivo di 1-5 - dopo che aveva subito solo una sconfitta nelle precedenti otto (3V, 4N); i campani potrebbero incassare tre ko consecutivi in Serie BKT per la prima volta da luglio 2020 (le ultime tre partite di quel torneo, sotto la gestione di Fabio Caserta).

Si affrontano in questa gara le due squadre con la percentuale più bassa di grandi occasioni da gol trasformate nella Serie BKT in corso: la Juve Stabia - ultima con il 20% (5/25) - e la Carrarese, penultima con il 26% (8/31).

Nicolás Schiavi ha segnato in ciascuna delle ultime due sfide giocate contro la Juve Stabia in Serie BKT, tra gennaio e ottobre 2025; il centrocampista della Carrarese - che ha messo a referto sei reti sia nella stagione 2024/25 che 2025/26 con il suo attuale club - ha realizzato la sua prima marcatura nel torneo in corso nell'ultimo turno e potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila nella competizione per la prima volta dall'agosto-settembre 2025.

Tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno cinque marcature in questo campionato, Fabio Maistro (una rete e quattro assist) è quello che vanta la media migliore tra minuti giocati e partecipazioni: una ogni 114'.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Carrarese Juve Stabia Partite giocate 13 13 Vittorie 5 4 Pareggi 1 4 Sconfitte 7 5 Gol segnati 11 13 Gol subiti 14 16 Gol subiti per partita 1.1 1.2 Possesso palla (%) 48.4 54.1 Passaggi 5694 6114 Passaggi riusciti 4682 5170 Precisione nei passaggi (%) 82.2 84.6 Tiri 131 132 Tiri in porta 44 54 Tiri in porta sul totale (%) 33.6 40.9 Cross 247 236 Cross riusciti 52 62 Duelli vinti 648 687 Duelli persi 653 651 Calci d'angolo a favore 71 56 Calci d'angolo contro 61 66 Falli subiti 148 200 Falli commessi 187 157 Contrasti 210 201 Contrasti vinti (%) 58.6 60.2 Fuorigioco 13 23 Ammonizioni 26 21 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Carrarese-Juve Stabia in diretta tv e streaming

Carrarese-Juve Stabia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Carrarese: tutte le news

Juve Stabia: tutte le news