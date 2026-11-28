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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Città: Empoli
Capienza: 19795 spettatori14:00
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Empoli ed Hellas Verona, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di serie B.14:00
L’Empoli è ultimo in classifica con soli nove punti e la pesante sconfitta (5-0) sul campo del Benevento ha portato all’esonero di Andreoletti e alla promozione di Lorenzo Tonelli sulla panchina della prima squadra direttamente dall’Under 17. Con lui anche i collaboratori tecnici Tavano ed Albiol.14:10
Il Verona è invece undicesimo con sedici punti, a tre lunghezze dalla zona playoff. La squadra di Baroni è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subìta in rimonta sul campo dell’Entella (2-1), e la posizione dell’allenatore della squadra veneta è in discussione.14:19
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli si schiera con il 4-3-1-2: Seghetti – Zedadka, Bembnista, Indragoli, Curto, Corrado – Bandinelli, Yepes, Ceesay – Saporiti – Distefano, Shpendi. A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Belardinelli, Romagnoli, Deli, Berizzi, Antonini, Egan, Biondini, Indragoli, Meznar. All. Tonelli.14:32
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Verona scende in campo con il 4-2-3-1: Perilli – Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese – Iannoni, Lella – Livramento, Harroui, Sarr – Mosquera. A diaposizione: Leali, Calabrese, Dawidowicz, Bradaric, Bernede, Serdar, Le Borgne, Kastanos, Sezonienko, Akalé, Mulattieri, Ekuban. All. Baroni.14:33
L’Empoli deve fare a meno degli infortunati Monaco, Magnino, Cauz e Popov. Tonelli debutta con la difesa a quattro, davanti spazio a Shpendi e Distefano supportati da Saporiti.14:46
L’Hellas deve rinunciare agli indisponibili Bega, Compagnon, Korac, Cerbone, Suslov e De Battisti. Baroni ne cambia tre rispetto all’ultimo turno: rientrano Frese e Slotsager in difesa, a centrocampo occasione per Lella.14:48
Empoli-Verona è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli (19.795 posti).
L'Empoli è 20° in classifica con 9 punti in 13 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 12 gol fatti e 25 subiti.
Il Verona è 11° con 16 punti in 13 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 20 gol fatti e 17 subiti.
In casa l'Empoli ha fatto 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); fuori casa il Verona ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Empoli in Serie B (dalla più recente): Benevento-Empoli 5-0, Empoli-Pisa 0-1, Padova-Empoli 2-2, Empoli-Juve Stabia 2-2, Cesena-Empoli 2-1 (P-P-N-N-P).
Le ultime 5 partite del Verona in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Verona 2-1, Verona-Cesena 0-2, Mantova-Verona 0-0, Verona-Carrarese 3-0, Juve Stabia-Verona 0-1 (P-P-N-V-V).
Il miglior marcatore dell'Empoli in Serie B: Edoardo Saporiti con 4 gol.
Il miglior marcatore del Verona in Serie B: Daniel Mosquera con 7 gol.
In panchina Lorenzo Tonelli per l'Empoli e Marco Baroni per il Verona.
In Serie B Empoli e Verona si sono affrontate 12 volte: 5 vittorie dell'Empoli, 3 vittorie del Verona e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Verona-Empoli 0-0 del 18 maggio 2013 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Empoli-Verona 1-2 del 25 maggio 2025 (Serie A).
Empoli-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Empoli
|Verona
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|3
|4
|Sconfitte
|8
|5
|Gol segnati
|12
|20
|Gol subiti
|25
|17
|Gol subiti per partita
|1.9
|1.3
|Possesso palla (%)
|45.3
|52.2
|Passaggi
|5101
|5974
|Passaggi riusciti
|4130
|5037
|Precisione nei passaggi (%)
|81.0
|84.3
|Tiri
|109
|144
|Tiri in porta
|48
|67
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.0
|46.5
|Cross
|287
|345
|Cross riusciti
|61
|80
|Duelli vinti
|574
|642
|Duelli persi
|620
|664
|Calci d'angolo a favore
|62
|82
|Calci d'angolo contro
|65
|51
|Falli subiti
|166
|133
|Falli commessi
|174
|195
|Contrasti
|207
|201
|Contrasti vinti (%)
|58.0
|62.7
|Fuorigioco
|22
|17
|Ammonizioni
|24
|24
|Espulsioni
|4
|2
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Empoli-Verona in diretta tv e streaming
Empoli-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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