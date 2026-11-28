Il Verona è invece undicesimo con sedici punti, a tre lunghezze dalla zona playoff. La squadra di Baroni è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subìta in rimonta sul campo dell’Entella (2-1), e la posizione dell’allenatore della squadra veneta è in discussione.14:19

L’Empoli è ultimo in classifica con soli nove punti e la pesante sconfitta (5-0) sul campo del Benevento ha portato all’esonero di Andreoletti e alla promozione di Lorenzo Tonelli sulla panchina della prima squadra direttamente dall’Under 17. Con lui anche i collaboratori tecnici Tavano ed Albiol.14:10

PREPARTITA

Empoli-Verona è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli (19.795 posti).

L'Empoli è 20° in classifica con 9 punti in 13 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 12 gol fatti e 25 subiti.

Il Verona è 11° con 16 punti in 13 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 20 gol fatti e 17 subiti.

In casa l'Empoli ha fatto 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); fuori casa il Verona ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Empoli in Serie B (dalla più recente): Benevento-Empoli 5-0, Empoli-Pisa 0-1, Padova-Empoli 2-2, Empoli-Juve Stabia 2-2, Cesena-Empoli 2-1 (P-P-N-N-P).

Le ultime 5 partite del Verona in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Verona 2-1, Verona-Cesena 0-2, Mantova-Verona 0-0, Verona-Carrarese 3-0, Juve Stabia-Verona 0-1 (P-P-N-V-V).

Il miglior marcatore dell'Empoli in Serie B: Edoardo Saporiti con 4 gol.

Il miglior marcatore del Verona in Serie B: Daniel Mosquera con 7 gol.

In panchina Lorenzo Tonelli per l'Empoli e Marco Baroni per il Verona.

In Serie B Empoli e Verona si sono affrontate 12 volte: 5 vittorie dell'Empoli, 3 vittorie del Verona e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Verona-Empoli 0-0 del 18 maggio 2013 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Empoli-Verona 1-2 del 25 maggio 2025 (Serie A).

Empoli-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Empoli e Hellas Verona hanno pareggiato le ultime tre partite di Serie BKT (due per 0-0, compresa la più recente del maggio 2013, e una per 1-1), dopo che avevano chiuso in parità soltanto una delle precedenti nove sfide del torneo cadetto (cinque successi per gli azzurri e tre per i gialloblù).

L'Empoli non vince da 10 partite di campionato (3N, 7P) - dal 5 settembre scorso sul campo della Carrarese - striscia in cui ha subito ben 22 gol (una media di 2.2 a incontro); inoltre, dopo lo 0-1 con l'Empoli e lo 0-5 con il Benevento, i toscani potrebbero subire tre ko consecutivi senza segnare solo per la terza volta in Serie BKT, dopo il novembre 1946 e il giugno-luglio 1949.

L'Empoli ha guadagnato solo un punto nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato (1N, 4P); nel periodo (dalla quarta giornata), nessuna squadra ha fatto peggio considerando le partite interne - uno anche per il Vicenza.

Dopo cinque risultati utili di fila (2V, 3N), l'Hellas Verona ha perso le ultime due gare di campionato (contro Cesena e Virtus Entella); i gialloblù potrebbero subire tre sconfitte consecutive in Serie BKT per la prima volta dall'aprile-maggio 2007, quando alla guida degli scaligeri c'era Giampiero Ventura (quattro ko in quel caso).

Nessuna squadra ha subito più gol su sviluppi di punizione indiretta nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni in corso rispetto all'Empoli: quattro al pari di Milan e Manchester United.

Niccolò Corrado è il giocatore dell'Empoli che ha preso parte al maggior numero di conclusioni in questo campionato senza ancora aver segnato un gol: 22, frutto di 10 tiri totali e 12 occasioni create per i compagni.

Amin Sarr ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle prime sei trasferte di questo campionato; nelle ultime 20 stagioni (dal 2007/08), soltanto tre giocatori hanno partecipato a più marcature nelle prime sette gare esterne giocate con l'Hellas Verona in Serie BKT: Mattia Valoti (6, nel 2016/17); Giampaolo Pazzini (8, nel 2016) e Daniele Cacia (9, nel 2012).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Empoli Verona Partite giocate 13 13 Vittorie 2 4 Pareggi 3 4 Sconfitte 8 5 Gol segnati 12 20 Gol subiti 25 17 Gol subiti per partita 1.9 1.3 Possesso palla (%) 45.3 52.2 Passaggi 5101 5974 Passaggi riusciti 4130 5037 Precisione nei passaggi (%) 81.0 84.3 Tiri 109 144 Tiri in porta 48 67 Tiri in porta sul totale (%) 44.0 46.5 Cross 287 345 Cross riusciti 61 80 Duelli vinti 574 642 Duelli persi 620 664 Calci d'angolo a favore 62 82 Calci d'angolo contro 65 51 Falli subiti 166 133 Falli commessi 174 195 Contrasti 207 201 Contrasti vinti (%) 58.0 62.7 Fuorigioco 22 17 Ammonizioni 24 24 Espulsioni 4 2

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Empoli-Verona in diretta tv e streaming

Empoli-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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