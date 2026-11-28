Niente conferenza stampa alla vigilia per Floro Flores per questioni logistiche: la squadra ha raggiunto Roma prima di volare per Palermo e, considerando il viaggio, è stato annullato l'appuntamento con la stampa. Il Benevento è tornato alla vittoria nel turno infrasettimanale dopo 4 partite senza successo. 16:34

Sabato scorso è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Palermo ma la squadra di Filippo Inzaghi ha subito reagito nel turno infrasettimanale con un 4 a 1 contro il Südtirol. I rosanero sono primi in classifica grazie alle 9 vittorie e i 3 pareggi con 30 punti totali, 3 in più rispetto al Modena, secondo. 16:18

PREPARTITA

Palermo-Benevento è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo (36.822 posti).

Arbitra Valerio Crezzini, con gli assistenti Marcello Rossi e Matteo Gentile; quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR Manuel Volpi, assistito da Simone Sozza.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 78 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.7 Falli per cartellino 26.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1 29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0 13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2 12-10-2026 Serie A Torino-Udinese 2-1 24-10-2026 Serie B Südtirol-Sampdoria 1-1 02-11-2026 Serie A Atalanta-Parma 0-3 08-11-2026 Serie B Virtus Entella-Modena 0-2

Il Palermo è 1° in classifica con 33 punti in 14 partite (10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 31 gol fatti e 17 subiti.

Il Benevento è 8° con 19 punti in 14 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 21 gol fatti e 15 subiti.

In casa il Palermo ha fatto 21 punti in 7 partite (7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Benevento ne ha fatti 6 in 6 (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Palermo in Serie B (dalla più recente): Palermo-Sudtirol 4-1, Catanzaro-Palermo 3-1, Ascoli-Palermo 1-1, Palermo-Vicenza 3-1, Pisa-Palermo 3-3 (V-P-N-V-N).

Le ultime 5 partite del Benevento in Serie B (dalla più recente): Benevento-Empoli 5-0, Sampdoria-Benevento 3-1, Benevento-Avellino 1-1, Cremonese-Benevento 2-0, Benevento-Catanzaro 1-1 (V-P-N-P-N).

Il miglior marcatore del Palermo in Serie B: Dennis Johnsen con 9 gol.

Il miglior marcatore del Benevento in Serie B: Antonis Siatounis con 5 gol.

In panchina Filippo Inzaghi per il Palermo e Antonio Floro Flores per il Benevento.

In Serie B Palermo e Benevento si sono affrontate 4 volte: 2 vittorie del Palermo, 0 vittorie del Benevento e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Palermo-Benevento 1-1 del 22 aprile 2023 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Benevento-Palermo 0-1 del 18 febbraio 2001.

Palermo-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è imbattuto nelle quattro sfide di Serie BKT contro il Benevento: due vittorie in trasferta e due pareggi interni; quella rosanero è la squadra affrontata più volte (quattro appunto) in cadetteria dai campani senza mai vincere.

Il Palermo è rimasto imbattuto negli ultimi quattro match casalinghi giocati contro il Benevento tra Serie C e Serie BKT (1V, 3N); tuttavia, tre di questi si sono conclusi in parità, compresi i due più recenti in ordine di tempo: 0-0 nel 2018 e 1-1 nel 2023, entrambi nel campionato cadetto.

Il Palermo è imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe di campionato (18V, 1N) e ha vinto ognuna delle ultime nove al Barbera; la formazione rosanero non arriva a 10 successi interni consecutivi in Serie BKT dal periodo compreso tra ottobre 1947 e aprile 1948.

Il Palermo ha vinto nove delle 13 partite (3N, 1P) disputate in questa Serie BKT; i rosanero potrebbero vincere almeno 10 match nelle prime 14 gare stagionali di un campionato per la prima volta nella loro storia tra Serie A e torneo cadetto.

Il Benevento ha perso le ultime due trasferte di campionato, con un punteggio complessivo di 1-5, dopo che aveva vinto le due precedenti tenendo la porta inviolata; la squadra campana non subisce tre sconfitte esterne di fila in un singolo torneo di Serie BKT dall'aprile 2017, sotto la gestione di Marco Baroni.

Il Palermo è la squadra con l'età media più alta dei giocatori schierati finora in questo campionato: 29 anni e 108 giorni, inclusi subentrati; quintultimo il Benevento in questa classifica con un'età media di 27 anni e 47 giorni.

Il Palermo è l'unica squadra a non avere ancora segnato gol di testa in questo campionato di Serie BKT (due invece il Benevento); l'ultima rete dei rosanero con questo fondamentale nella competizione risale allo scorso 20 maggio, contro il Catanzaro, in casa, a firma di Joel Pohjanpalo.

A partire da metà ottobre, Dominic Vavassori è il giocatore più giovane (nato a dicembre 2005) ad avere preso parte ad almeno otto gol (6 reti, 2 assist) nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni in corso (a seguire, Gustavo Varela con otto, ma nato nel gennaio dello stesso anno).

Dennis Johnsen è stato direttamente coinvolto in 15 reti (9G+6A) nelle 13 sfide di questo campionato: considerando Big-5 campionati e rispettive seconde divisioni 26/27, hanno partecipato ad almeno 15 gol, oltre al giocatore del Palermo, soltanto Yamal (19), Raphinha (18) e Mbappè (16); per il norvegese già lo stesso numero di partecipazioni al gol messe assieme nelle due stagioni precedenti di Serie BKT, ma in 44 match, con le maglie di Cremonese prima e Palermo poi.

Antonis Siatounis ha segnato cinque gol nelle 12 partite disputate in questo campionato (nessun centrocampista ha fatto meglio - a 5 anche Francesco Ruocco); tra i giocatori con almeno lo stesso bottino di reti nella Serie BKT 2026/27, soltanto Andrea Belotti (33%) e Cristian Shpendi (38%) vantano una percentuale realizzativa superiore a quella del classe 2002 del Benevento (31%).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Palermo Benevento Partite giocate 13 13 Vittorie 9 5 Pareggi 3 4 Sconfitte 1 4 Gol segnati 30 21 Gol subiti 17 14 Gol subiti per partita 1.3 1.1 Possesso palla (%) 48.7 53.6 Passaggi 5580 5943 Passaggi riusciti 4534 5103 Precisione nei passaggi (%) 81.3 85.9 Tiri 159 165 Tiri in porta 73 63 Tiri in porta sul totale (%) 45.9 38.2 Cross 254 261 Cross riusciti 64 72 Duelli vinti 585 566 Duelli persi 629 551 Calci d'angolo a favore 55 77 Calci d'angolo contro 64 63 Falli subiti 134 130 Falli commessi 155 186 Contrasti 188 180 Contrasti vinti (%) 60.1 60.0 Fuorigioco 17 19 Ammonizioni 20 33 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Palermo-Benevento in diretta tv e streaming

Palermo-Benevento si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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