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Dove si gioca la partita:
Stadio: Renzo Barbera
Città: Palermo
Capienza: 36822 spettatori16:15
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Palermo-Benevento, match valido per la 14ª giornata di Serie B.16:15
Sabato scorso è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Palermo ma la squadra di Filippo Inzaghi ha subito reagito nel turno infrasettimanale con un 4 a 1 contro il Südtirol. I rosanero sono primi in classifica grazie alle 9 vittorie e i 3 pareggi con 30 punti totali, 3 in più rispetto al Modena, secondo. 16:18
Niente conferenza stampa alla vigilia per Floro Flores per questioni logistiche: la squadra ha raggiunto Roma prima di volare per Palermo e, considerando il viaggio, è stato annullato l'appuntamento con la stampa. Il Benevento è tornato alla vittoria nel turno infrasettimanale dopo 4 partite senza successo. 16:34
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO (4-3-3): Perin - Cassandro, Magnani, Peda, Augello - Segre, Ranocchia, Gomes - Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen. All. F. Inzaghi 19:11
FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi - Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Sernicola - Siatounis, Prisco, Maita - Cherubini, Tumminello, Okereke. All. Floro Flores19:15
Si parte! Comincia Palermo-Benevento! Primo lancio del Benevento.19:32
Subito all'attacco la squadra di casa, da rimessa laterale va alla conclusione Ranocchia, facile per Vannucchi. 19:35
Bell'iniziativa anche del Benevento: lancio lungo per Tumminello, copre bene Cassandro che facilita così l'intervento di Perin. 19:37
Lancio lungo di Romano, protegge Augello che consente così la rimessa dal fondo. 19:38
Attacca il Benevento, prima con un cross dalla destra di Cherubini sul secondo palo, Scognamillo va alla conclusione raso terra, intuisce tutto Perin. 19:40
Occasione Palermo! Filtrante di Pohjanpalo per Gomes, la sua conclusione viene parata da Vannucchi! Sarà corner.19:42
GOL! PALERMO-Benevento 1-0! Rete di Johnsen! Direttamente dalla bandiera la palla finisce dalle parti del norvegese che al volo con il piattone gira la palla sul secondo palo! Gran rete del numero 17 rosanero!
Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen19:42
Assist di Filippo Ranocchia direttamente dalla bandierina. 19:42
Ammonito Leonardo Sernicola per fallo su Magnani. 19:44
Tentativo di testa di Peda, la palla termina lontana dallo specchio della porta.19:47
Il Palermo raddoppia con Vavassori ma la rete è annullata a causa della posizione di fuorigioco di Pohjanpalo, che aveva servito proprio il compagno con un assist.19:49
Palermo-Benevento è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo (36.822 posti).
Arbitra Valerio Crezzini, con gli assistenti Marcello Rossi e Matteo Gentile; quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR Manuel Volpi, assistito da Simone Sozza.
Valerio Crezzini
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|78
|Fuorigioco
|16
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|0.7
|Falli per cartellino
|26.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-08-2026
|Coppa Italia
|Parma-Catania 2-0
|23-08-2026
|Serie A
|Atalanta-Sassuolo 2-1
|29-08-2026
|Serie B
|Avellino-Vicenza 3-0
|13-09-2026
|Serie A
|Lecce-Monza 3-2
|12-10-2026
|Serie A
|Torino-Udinese 2-1
|24-10-2026
|Serie B
|Südtirol-Sampdoria 1-1
|02-11-2026
|Serie A
|Atalanta-Parma 0-3
|08-11-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Modena 0-2
Il Palermo è 1° in classifica con 33 punti in 14 partite (10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 31 gol fatti e 17 subiti.
Il Benevento è 8° con 19 punti in 14 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), con 21 gol fatti e 15 subiti.
In casa il Palermo ha fatto 21 punti in 7 partite (7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Benevento ne ha fatti 6 in 6 (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Palermo in Serie B (dalla più recente): Palermo-Sudtirol 4-1, Catanzaro-Palermo 3-1, Ascoli-Palermo 1-1, Palermo-Vicenza 3-1, Pisa-Palermo 3-3 (V-P-N-V-N).
Le ultime 5 partite del Benevento in Serie B (dalla più recente): Benevento-Empoli 5-0, Sampdoria-Benevento 3-1, Benevento-Avellino 1-1, Cremonese-Benevento 2-0, Benevento-Catanzaro 1-1 (V-P-N-P-N).
Il miglior marcatore del Palermo in Serie B: Dennis Johnsen con 9 gol.
Il miglior marcatore del Benevento in Serie B: Antonis Siatounis con 5 gol.
In panchina Filippo Inzaghi per il Palermo e Antonio Floro Flores per il Benevento.
In Serie B Palermo e Benevento si sono affrontate 4 volte: 2 vittorie del Palermo, 0 vittorie del Benevento e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Palermo-Benevento 1-1 del 22 aprile 2023 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Benevento-Palermo 0-1 del 18 febbraio 2001.
Palermo-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Palermo
|Benevento
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|9
|5
|Pareggi
|3
|4
|Sconfitte
|1
|4
|Gol segnati
|30
|21
|Gol subiti
|17
|14
|Gol subiti per partita
|1.3
|1.1
|Possesso palla (%)
|48.7
|53.6
|Passaggi
|5580
|5943
|Passaggi riusciti
|4534
|5103
|Precisione nei passaggi (%)
|81.3
|85.9
|Tiri
|159
|165
|Tiri in porta
|73
|63
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.9
|38.2
|Cross
|254
|261
|Cross riusciti
|64
|72
|Duelli vinti
|585
|566
|Duelli persi
|629
|551
|Calci d'angolo a favore
|55
|77
|Calci d'angolo contro
|64
|63
|Falli subiti
|134
|130
|Falli commessi
|155
|186
|Contrasti
|188
|180
|Contrasti vinti (%)
|60.1
|60.0
|Fuorigioco
|17
|19
|Ammonizioni
|20
|33
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Palermo-Benevento in diretta tv e streaming
Palermo-Benevento si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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