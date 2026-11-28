Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:22

PREPARTITA

Vicenza-Cesena è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 17:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza (17.163 posti).

Arbitra Luca Pairetto, con gli assistenti Gamal Mokhtar e Francesco Luciani; quarto ufficiale Andrea Zanotti. Al VAR Matteo Gariglio, assistito da Davide Ghersini.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 117 Fuorigioco 34 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 19 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Napoli-Como 1-2 14-09-2026 Serie A Inter-Udinese 5-3 11-10-2026 Serie A Lecce-Bologna 1-2 28-10-2026 Serie A Venezia-Inter 0-2 08-11-2026 Serie A Napoli-Lazio 1-1 22-11-2026 Serie A Milan-Frosinone 5-1

Il Vicenza è 19° in classifica con 10 punti in 14 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte), con 16 gol fatti e 28 subiti.

Il Cesena è 4° con 24 punti in 14 partite (6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 15 subiti.

In casa il Vicenza ha fatto 4 punti in 7 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); fuori casa il Cesena ne ha fatti 11 in 7 (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Vicenza in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Carrarese 0-1, Ascoli-Vicenza 2-2, Vicenza-Cremonese 1-4, Palermo-Vicenza 3-1, Vicenza-Modena 1-2 (P-N-P-P-P).

Le ultime 5 partite del Cesena in Serie B (dalla più recente): Cesena-Ascoli 5-1, Verona-Cesena 0-2, Cesena-Catanzaro 1-0, Sudtirol-Cesena 1-1, Cesena-Empoli 2-1 (V-V-V-N-V).

Il miglior marcatore del Cesena in Serie B: Cristian Shpendi con 12 gol.

In panchina Davide Dionigi per il Vicenza e Alessandro Diamanti per il Cesena.

In Serie B Vicenza e Cesena si sono affrontate 30 volte: 9 vittorie del Vicenza, 11 vittorie del Cesena e 10 pareggi. L'ultimo precedente: Cesena-Vicenza 1-1 del 4 marzo 2017 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cesena-Vicenza 0-0 del 31 maggio 2023.

Vicenza-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Vicenza e Cesena hanno chiuso in parità tutte le ultime quattro partite di Serie BKT (tre volte col punteggio di 1-1): soltanto due pareggi in meno rispetto a quelli collezionati (sei) in tutte le precedenti 26 sfide tra le due squadre nella competizione (10 successi per i veneti e 10 per i romagnoli nel parziale).

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime quattro trasferte in assoluto (2V, 2N) contro il Vicenza in Serie BKT, il Cesena ha perso ben sette delle successive 11 (1V, 3N), sebbene abbia pareggiato le due più recenti: 1-1 nel novembre 2015 e 0-0 nell'ottobre 2016.

Il Vicenza ha raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque partite (4P) di campionato; nel periodo (dalla nona giornata), meno di qualsiasi altra squadra in Serie BKT - Ed è anche una delle due con più reti subite nel periodo nella competizione (12, al pari dell'Empoli).

Il Cesena ha vinto l'ultima trasferta di questo campionato (2-0 sul campo dell'Hellas Verona) - prima di questa, i romagnoli avevano strappato il successo soltanto in un'occasione nelle precedenti 13 gare esterne del torneo (5N, 7P) - i bianconeri potrebbero infilare due vittorie consecutive lontano dal Dino Manuzzi per la prima volta da oltre un anno nella competizione (ottobre 2025, contro Spezia e Südtirol).

Nessuna squadra ha subito più gol del Vicenza su sviluppi di palla inattiva in questo campionato: 10, come il Catanzaro; di questi, tre sono stati incassati dai veneti su rigore: record negativo nel torneo in corso.

Gabriele Moncini ha esordito in Serie BKT con la maglia del Cesena l'8 novembre 2013, mettendo assieme nel torneo 38 partite e otto reti tra il 2013 e il 2018. L'attaccante del Vicenza non va in gol da sei partite e potrebbe restare a secco per più match di fila per la prima volta nel 2026 (in generale invece dalle ultime nove giocate nel 2025 con il Bari).

Dall'esordio col Cesena in Serie BKT (2024/25), nessun giocatore nato dal 2003 in avanti ha segnato più gol di Cristian Shpendi nei Big-5 tornei europei e relative seconde divisioni in corso: 35, come Junior Kroupi (2006) e Lamine Yamal (2007). Inoltre, l'attaccante dei romagnoli conta 12 reti nelle prime 13 gare di questo campionato: nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08) solo quattro giocatori ne hanno realizzate di più nelle prime 14: Alfredo Donnarumma (14 nel 2018), Cristian Galano (13, 2017), Giampaolo Pazzini (14, 2016) e Davide Succi (14, 2010).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Vicenza Cesena Partite giocate 13 13 Vittorie 2 5 Pareggi 4 6 Sconfitte 7 2 Gol segnati 16 19 Gol subiti 27 15 Gol subiti per partita 2.1 1.2 Possesso palla (%) 47.3 44.1 Passaggi 5053 5224 Passaggi riusciti 4121 4252 Precisione nei passaggi (%) 81.6 81.4 Tiri 107 126 Tiri in porta 42 51 Tiri in porta sul totale (%) 39.3 40.5 Cross 319 199 Cross riusciti 72 54 Duelli vinti 596 557 Duelli persi 659 608 Calci d'angolo a favore 73 53 Calci d'angolo contro 55 80 Falli subiti 160 118 Falli commessi 209 189 Contrasti 212 191 Contrasti vinti (%) 57.1 63.9 Fuorigioco 18 36 Ammonizioni 32 27 Espulsioni 1 2

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Vicenza-Cesena in diretta tv e streaming

Vicenza-Cesena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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