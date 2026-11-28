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Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Vicenza
Città: Vicenza
Capienza: 17163 spettatori16:22
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:22
Inizia il Primo tempo.17:16
Alessandro Pietrelli (L.R. Vicenza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:20
Fallo di Marco Dalla Vecchia (Cesena).17:20
Marco Dalla Vecchia (Cesena) e' ammonito per fallo.17:20
Tentativo fallito. Tommaso Corazza (L.R. Vicenza) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.17:21
Gara momentaneamente sospesa, (Cesena).17:22
Gara riprende.17:22
Alessandro Pietrelli (L.R. Vicenza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:25
Fallo di Jacopo Gelli (Cesena).17:25
Fallo di Nicola Rauti (L.R. Vicenza).17:29
Andrea Ciofi (Cesena) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:29
Nicola Rauti (L.R. Vicenza) e' ammonito per fallo.17:29
Tentativo fallito. Alessandro Pietrelli (L.R. Vicenza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Riccardo Marchizza con cross.17:31
Calcio d'angolo,Cesena. Calcio d'angolo causato da Nicola Rauti (L.R. Vicenza).17:36
Calcio d'angolo,Cesena. Calcio d'angolo causato da Silvio Merkaj (L.R. Vicenza).17:36
Tiro respinto. Maat Caprini (Cesena) un tiro di destro da fuori area. Assist di Massimiliano Mangraviti.17:42
Tiro parato. Marco Dalla Vecchia (Cesena) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:42
Tentativo fallito. Alessandro Debenedetti (Cesena) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrea Ciofi con suggerimento di testa.17:44
Tiro parato. Maat Caprini (Cesena) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matteo Francesconi con cross.17:44
Gol! L.R. Vicenza 0, Cesena 1. Marco Dalla Vecchia (Cesena) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alessandro Debenedetti.Gol confermato dopo VAR Review.17:45
Silvio Merkaj (L.R. Vicenza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:47
Fallo di Jacopo Gelli (Cesena).17:47
Tentativo fallito. Andrea Papetti (L.R. Vicenza) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tommaso Corazza con cross in seguito a un calcio da fermo.17:48
Tiro parato. Luca D'Andrea (Cesena) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jacopo Gelli.17:48
Calcio d'angolo,Cesena. Calcio d'angolo causato da Tommaso Corazza (L.R. Vicenza).17:49
Tiro parato. Jacopo Gelli (Cesena) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Riccardo Pagano con cross.17:50
Fallo di Alessandro Pietrelli (L.R. Vicenza).17:50
Maat Caprini (Cesena) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:50
Alessandro Bellemo (L.R. Vicenza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:51
Fallo di Maat Caprini (Cesena).17:51
Tiro respinto. Luca D'Andrea (Cesena) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alessandro Debenedetti.17:55
Calcio d'angolo,Cesena. Calcio d'angolo causato da Riccardo Marchizza (L.R. Vicenza).17:55
Tentativo fallito. Jacopo Gelli (Cesena) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Luca D'Andrea con cross da calcio d'angolo.17:55
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:01
Primo tempo terminato, L.R. Vicenza 0, Cesena 1.18:01
Vicenza-Cesena è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 17:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza (17.163 posti).
Arbitra Luca Pairetto, con gli assistenti Gamal Mokhtar e Francesco Luciani; quarto ufficiale Andrea Zanotti. Al VAR Matteo Gariglio, assistito da Davide Ghersini.
Luca Pairetto
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|6
|Falli fischiati
|117
|Fuorigioco
|34
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|19
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.1
|Falli per cartellino
|6.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie A
|Napoli-Como 1-2
|14-09-2026
|Serie A
|Inter-Udinese 5-3
|11-10-2026
|Serie A
|Lecce-Bologna 1-2
|28-10-2026
|Serie A
|Venezia-Inter 0-2
|08-11-2026
|Serie A
|Napoli-Lazio 1-1
|22-11-2026
|Serie A
|Milan-Frosinone 5-1
Il Vicenza è 19° in classifica con 10 punti in 14 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte), con 16 gol fatti e 28 subiti.
Il Cesena è 4° con 24 punti in 14 partite (6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 15 subiti.
In casa il Vicenza ha fatto 4 punti in 7 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte); fuori casa il Cesena ne ha fatti 11 in 7 (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Vicenza in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Carrarese 0-1, Ascoli-Vicenza 2-2, Vicenza-Cremonese 1-4, Palermo-Vicenza 3-1, Vicenza-Modena 1-2 (P-N-P-P-P).
Le ultime 5 partite del Cesena in Serie B (dalla più recente): Cesena-Ascoli 5-1, Verona-Cesena 0-2, Cesena-Catanzaro 1-0, Sudtirol-Cesena 1-1, Cesena-Empoli 2-1 (V-V-V-N-V).
Il miglior marcatore del Cesena in Serie B: Cristian Shpendi con 12 gol.
In panchina Davide Dionigi per il Vicenza e Alessandro Diamanti per il Cesena.
In Serie B Vicenza e Cesena si sono affrontate 30 volte: 9 vittorie del Vicenza, 11 vittorie del Cesena e 10 pareggi. L'ultimo precedente: Cesena-Vicenza 1-1 del 4 marzo 2017 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cesena-Vicenza 0-0 del 31 maggio 2023.
Vicenza-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Vicenza
|Cesena
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|2
|5
|Pareggi
|4
|6
|Sconfitte
|7
|2
|Gol segnati
|16
|19
|Gol subiti
|27
|15
|Gol subiti per partita
|2.1
|1.2
|Possesso palla (%)
|47.3
|44.1
|Passaggi
|5053
|5224
|Passaggi riusciti
|4121
|4252
|Precisione nei passaggi (%)
|81.6
|81.4
|Tiri
|107
|126
|Tiri in porta
|42
|51
|Tiri in porta sul totale (%)
|39.3
|40.5
|Cross
|319
|199
|Cross riusciti
|72
|54
|Duelli vinti
|596
|557
|Duelli persi
|659
|608
|Calci d'angolo a favore
|73
|53
|Calci d'angolo contro
|55
|80
|Falli subiti
|160
|118
|Falli commessi
|209
|189
|Contrasti
|212
|191
|Contrasti vinti (%)
|57.1
|63.9
|Fuorigioco
|18
|36
|Ammonizioni
|32
|27
|Espulsioni
|1
|2
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Vicenza-Cesena in diretta tv e streaming
Vicenza-Cesena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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