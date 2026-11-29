Cambiare orario, ma non abitudini
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dove si gioca la partita:
Stadio: Città di Arezzo
Città: Arezzo
Capienza: 13128 spettatori18:49
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Arezzo - Pisa, sfida valevole per la 14a giornata di Serie B.18:49
Un derby toscano che vede i padroni di casa con il nuovo tecnico Caserta, arrivato dopo l'esonero di Bucchi. Ospiti alla ricerca dei tre punti per consolidare la zona play off.18:49
Sono ufficiali le formazioni del match: AREZZO (4-1-4-1) Nunziante - Renzi, Gilli, Illanes, Righetti - Mawuli - Pattarello, Viviani, Ionita, Tavernelli - Mancuso.18:52
La formazione del PISA (3-4-2-1): Scuffet - Primasso, Caracciolo, Loyola - Zanon, Correia, Leone, Leris - Marras, Rao - Pittarello19:12
Caserta opta per Mancuso in avanti, con Pattarello e Tavernelli sulle fasce. Mawuli come perno davanti alla difesa, Viviani e Ionita mezzali. In difesa Illanes con Gilli, confermato Nunziante in porta.19:13
Bianco decide per un attacco con Pittarello supportato da Marras e Rao, Leris e Zanon potrebbero essere i quinti nel caso di una difesa a tre, con Leone e Correia mediani.19:14
Dirige il match Luca Zufferli.19:15
INIZIA AREZZO - PISA! Dopo sette anni, torna questo derby toscano!19:32
Arezzo in completo amaranto, Pisa in bianco con strisce sottili azzurre.19:34
Pisa con la difesa a quattro, decisamente offensivo, con Zanon e Leris terzini, Loyola da mezzala con Leone in regia.19:35
Caserta sta chiedendo ai suoi di pressare alto, ritmi buoni e tanta fisicitá in questo inizio gara.19:38
Marras prova la percussione sulla destra, lo chiude Illanes.19:39
Pittarello si gira e conclude con il sinistro: palla alta sopra la traversa.19:39
MARRAS! Prima occasione per il Pisa, Rao trova il compagno che, da posizione defilata, calcia di pochissimo a lato.19:40
GOL! AREZZO - Pisa 1-0! Rete di Shaka Mawuli. Incredibile conclusione dai 35 metri del mediano che mette la palla sotto il sette! 19:42
Eurogol di Mawuli che fa esplodere il Comunale di Arezzo, assist di Viviani per il centrocampista che mette sotto il sette dai 35 metri19:43
Pisa che prova subito la reazione, angolo di Rao che Pattarello rimette in corner.19:44
Intervento del VAR, revocato l'angolo al Pisa.19:45
Altro cross basso di Marras, Gilli chiude Pittarello.19:47
ZANON! Tiro cross dell'esterno che quasi beffa Nunziante, che riesce con un colpo di reni a salvare la porta.19:48
LEONE! Ci prova anche il centrocampista da fuori, palla di poco a alto.19:49
Rischia Gilli, Correia recupera al limite dell'area ma non riesce ad approfittarne.19:50
Tutto il Pisa ora nella metá campo dell'Arezzo.19:51
Ci prova da fuori Righetti, conclusione alta.19:51
Altro angolo per il Pisa: Rao ancora sul primo palo, allontana la difesa locale.19:53
PATTARELLO! Conclusione a giro dell'esterno che sfiora il raddoppio, Scuffet in tuffo respinge!19:55
Pisa che fa la partita, ma i pericoli li crea l'Arezzo, mortifero anche in contropiede.19:56
Punizione per l'Arezzo: Tavernelli al centro, Pittarello in tuffo respinge.19:59
AMMONITO Samuele Righetti. Il terzino stende Rao che si era lanciato in velocitá. 19:59
Rischia Viviani sul pressing di Loyola, é fallo del pisano.20:03
Che rischio di Renzi che di testa sbaglia il retropassaggio: Nunziante in due tempi evita l'angolo.20:04
Punizione per il Pisa: Marras al centro, Loyola non trova la porta.20:05
Pisa con il 65% di possesso palla, ma nessun tiro ancora in porta.20:06
Illanes chiude in angolo Pittarello. Altro corner per il Pisa.20:09
OCCASIONE PISA! Cross di Zanon, Primasso devia sottoporta ma non abbastanza per sorprende Nunziante.20:10
CHE RISCHIO PER L'AREZZO! Gilli sbaglia il retropassaggio di testa per Nunziante, ne approfitta Correia che calcia a botta sicura: il centrale in spaccata salva i suoi mettendo in angolo.20:12
Attenzione che il VAR sta lavorando per valutare un precedente tocco di mano in area del Pisa. Check terminato, nessun rigore.20:13
Altro fallo Rao, una vera e propria spina nel fianco della difesa dell'Arezzo.20:17
Gioco fermo, rotta una bandierina dell'angolo.20:18
Due i minuti di recupero.20:19
Espulso ora un componente della panchina del Pisa.20:20
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Arezzo - Pisa 1-0!20:20
Arezzo in vantaggio sul Pisa grazie all'eurogol di Mawuli, una saetta da piú di 30 metri che si é infilata sotto il sette.20:21
Pisa che poi ha gestito il pallone e provato a sfondare, ma senza trovare vere occasioni: Scuffet salva i suoi con una grande parata su Pattarello.20:22
Arezzo-Pisa è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo (13.128 posti).
Arbitra Luca Zufferli, con gli assistenti Khaled Bahri e Mattia Politi; quarto ufficiale Marco Di Loreto. Al VAR Luca Massimi, assistito da Stefano Del Giovane.
Luca Zufferli
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|83
|Fuorigioco
|11
|Rigori assegnati
|4
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|2
|Cartellini per partita
|3.2
|Falli per cartellino
|6.3
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie A
|Torino-Milan 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Verona-Arezzo 5-0
|20-09-2026
|Serie A
|Juventus-Atalanta 2-0
|17-10-2026
|Serie B
|Mantova-Palermo 0-2
|27-10-2026
|Serie A
|Sassuolo-Lazio 2-6
|07-11-2026
|Serie A
|Parma-Bologna 1-2
L'Arezzo è 15° in classifica con 15 punti in 14 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 11 gol fatti e 24 subiti.
Il Pisa è 7° con 20 punti in 14 partite (5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), con 22 gol fatti e 19 subiti.
In casa l'Arezzo ha fatto 6 punti in 7 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Pisa ne ha fatti 11 in 7 (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Arezzo in Serie B (dalla più recente): Mantova-Arezzo 3-0, Arezzo-Padova 1-1, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Arezzo-Ascoli 0-0, Carrarese-Arezzo 2-1 (P-N-P-N-P).
Le ultime 5 partite del Pisa in Serie B (dalla più recente): Pisa-Modena 1-1, Empoli-Pisa 0-1, Pisa-Sudtirol 2-2, Avellino-Pisa 2-0, Pisa-Palermo 3-3 (N-V-N-P-N).
I migliori marcatori dell'Arezzo in Serie B: Leonardo Mancuso e Pietro Cianci con 2 gol.
Il miglior marcatore del Pisa in Serie B: Filippo Pittarello con 5 gol.
In panchina Fabio Caserta per l'Arezzo e Paolo Bianco per il Pisa.
In Serie B Arezzo e Pisa si sono affrontate 10 volte: 2 vittorie dell'Arezzo, 3 vittorie del Pisa e 5 pareggi. L'ultimo precedente: Arezzo-Pisa 0-0 del 10 maggio 1987 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Pisa-Arezzo 1-0 del 2 giugno 2019.
Arezzo-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Arezzo
|Pisa
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|3
|5
|Pareggi
|3
|5
|Sconfitte
|7
|3
|Gol segnati
|10
|22
|Gol subiti
|24
|18
|Gol subiti per partita
|1.8
|1.4
|Possesso palla (%)
|43.9
|49.6
|Passaggi
|4874
|5823
|Passaggi riusciti
|3914
|4919
|Precisione nei passaggi (%)
|80.3
|84.5
|Tiri
|104
|147
|Tiri in porta
|38
|76
|Tiri in porta sul totale (%)
|36.5
|51.7
|Cross
|257
|253
|Cross riusciti
|60
|54
|Duelli vinti
|625
|654
|Duelli persi
|603
|628
|Calci d'angolo a favore
|54
|82
|Calci d'angolo contro
|59
|62
|Falli subiti
|183
|157
|Falli commessi
|175
|155
|Contrasti
|196
|187
|Contrasti vinti (%)
|57.7
|55.6
|Fuorigioco
|19
|17
|Ammonizioni
|24
|28
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Arezzo-Pisa in diretta tv e streaming
Arezzo-Pisa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Arezzo: tutte le news
Pisa: tutte le news
Come risparmiare in bolletta senza rinunceLEGGI
Dai legumi alla frutta secca, facciamo chiarezza tra falsi miti e veritàLEGGI