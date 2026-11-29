Bianco decide per un attacco con Pittarello supportato da Marras e Rao, Leris e Zanon potrebbero essere i quinti nel caso di una difesa a tre, con Leone e Correia mediani.19:14

PREPARTITA

Arezzo-Pisa è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo (13.128 posti).

Arbitra Luca Zufferli, con gli assistenti Khaled Bahri e Mattia Politi; quarto ufficiale Marco Di Loreto. Al VAR Luca Massimi, assistito da Stefano Del Giovane.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 83 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 11 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2 06-09-2026 Serie B Verona-Arezzo 5-0 20-09-2026 Serie A Juventus-Atalanta 2-0 17-10-2026 Serie B Mantova-Palermo 0-2 27-10-2026 Serie A Sassuolo-Lazio 2-6 07-11-2026 Serie A Parma-Bologna 1-2

L'Arezzo è 15° in classifica con 15 punti in 14 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 11 gol fatti e 24 subiti.

Il Pisa è 7° con 20 punti in 14 partite (5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte), con 22 gol fatti e 19 subiti.

In casa l'Arezzo ha fatto 6 punti in 7 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Pisa ne ha fatti 11 in 7 (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Arezzo in Serie B (dalla più recente): Mantova-Arezzo 3-0, Arezzo-Padova 1-1, Juve Stabia-Arezzo 1-0, Arezzo-Ascoli 0-0, Carrarese-Arezzo 2-1 (P-N-P-N-P).

Le ultime 5 partite del Pisa in Serie B (dalla più recente): Pisa-Modena 1-1, Empoli-Pisa 0-1, Pisa-Sudtirol 2-2, Avellino-Pisa 2-0, Pisa-Palermo 3-3 (N-V-N-P-N).

I migliori marcatori dell'Arezzo in Serie B: Leonardo Mancuso e Pietro Cianci con 2 gol.

Il miglior marcatore del Pisa in Serie B: Filippo Pittarello con 5 gol.

In panchina Fabio Caserta per l'Arezzo e Paolo Bianco per il Pisa.

In Serie B Arezzo e Pisa si sono affrontate 10 volte: 2 vittorie dell'Arezzo, 3 vittorie del Pisa e 5 pareggi. L'ultimo precedente: Arezzo-Pisa 0-0 del 10 maggio 1987 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Pisa-Arezzo 1-0 del 2 giugno 2019.

Arezzo-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie BKT contro l'Arezzo (2V, 5N), con l'unica sconfitta nel parziale arrivata il 24 gennaio 1971 (3-0); tuttavia, tutte le ultime tre sfide tra queste due squadre nella competizione sono terminate in parità.

L'Arezzo ha subito un solo gol in cinque confronti casalinghi contro il Pisa in Serie BKT, contro nessuna avversaria affrontata almeno quattro volte in casa nella competizione ha incassato meno reti (alla pari di Campobasso, Reggina e Ascoli).

L'Arezzo non ha ancora trovato il successo in casa in questa Serie BKT (3N, 3P): l'unica volta in cui non ha registrato alcuna vittoria nelle prime sette gare interne stagionali nella competizione risale al 2006/07.

Il Pisa ha vinto tre delle sei trasferte di questa Serie BKT, a fronte di due pareggi e una sconfitta: l'unica volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui ha registrato al massimo una sconfitta nelle prime sette gare esterne stagionali nella competizione risale al 2007/08 (6V, 1P in quell'occasione).

Il Pisa è la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio in questa Serie BKT (76), mentre l'Arezzo è quella che ne conta meno (39).

Camillo Tavernelli, grazie a un gol e due assist, ha preso parte a tre dei quattro centri realizzati in casa dall'Arezzo in questa Serie BKT: il 75%, la percentuale più alta di coinvolgimento per un singolo giocatore rispetto al totale delle reti domestiche segnate dalla propria squadra nel torneo in corso.

Nessun giocatore ha segnato più gol fuori casa di Filippo Pittarello in Serie BKT da inizio maggio in avanti: cinque (alla pari di Antonio Di Nardo), tre dei quali nelle quattro trasferte in cui è sceso in campo da titolare nel torneo in corso con la maglia del Pisa.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Arezzo Pisa Partite giocate 13 13 Vittorie 3 5 Pareggi 3 5 Sconfitte 7 3 Gol segnati 10 22 Gol subiti 24 18 Gol subiti per partita 1.8 1.4 Possesso palla (%) 43.9 49.6 Passaggi 4874 5823 Passaggi riusciti 3914 4919 Precisione nei passaggi (%) 80.3 84.5 Tiri 104 147 Tiri in porta 38 76 Tiri in porta sul totale (%) 36.5 51.7 Cross 257 253 Cross riusciti 60 54 Duelli vinti 625 654 Duelli persi 603 628 Calci d'angolo a favore 54 82 Calci d'angolo contro 59 62 Falli subiti 183 157 Falli commessi 175 155 Contrasti 196 187 Contrasti vinti (%) 57.7 55.6 Fuorigioco 19 17 Ammonizioni 24 28 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Arezzo-Pisa in diretta tv e streaming

Arezzo-Pisa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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