PREPARTITA

Modena-Padova è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena (21.151 posti).

Arbitra Alberto Arena, con gli assistenti Valerio Colarossi e Ayoub El Filali; quarto ufficiale Alberto Poli. Al VAR Simone Sozza, assistito da Aleandro Di Paolo.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 80 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.2 Falli per cartellino 16.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0 22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1 30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1 12-09-2026 Serie A Atalanta-Cagliari 1-2 11-10-2026 Serie B Modena-Verona 3-2 24-10-2026 Serie A Lazio-Parma 2-1 01-11-2026 Serie B Palermo-Vicenza 3-1 22-11-2026 Serie A Juventus-Venezia 4-0

Il Modena è 2° in classifica con 30 punti in 14 partite (9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 24 gol fatti e 11 subiti.

Il Padova è 13° con 16 punti in 14 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 14 gol fatti e 17 subiti.

In casa il Modena ha fatto 16 punti in 7 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Padova ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Modena in Serie B (dalla più recente): Pisa-Modena 1-1, Modena-Juve Stabia 2-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Modena-Mantova 1-1, Vicenza-Modena 1-2 (N-V-V-N-V).

Le ultime 5 partite del Padova in Serie B (dalla più recente): Padova-Sampdoria 1-2, Arezzo-Padova 1-1, Padova-Empoli 2-2, Catanzaro-Padova 1-1, Padova-Sudtirol 2-0 (P-N-N-N-V).

Il miglior marcatore del Modena in Serie B: Andrea Belotti con 7 gol.

Il miglior marcatore del Padova in Serie B: Gabriele Artistico con 3 gol.

In panchina Daniele Galloppa per il Modena e Antonio Calabro per il Padova.

In Serie B Modena e Padova si sono affrontate 46 volte: 14 vittorie del Modena, 13 vittorie del Padova e 19 pareggi. L'ultimo precedente: Modena-Padova 1-2 del 28 febbraio 2026 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Modena-Padova 3-0 del 18 aprile 2021.

Modena-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto le ultime due gare di Serie BKT contro il Modena, dopo che non aveva trovato successi nelle precedenti cinque (2N, 3P): l'unica occasione in cui ha registrato tre vittorie consecutive contro i canarini nel torneo risale al periodo tra il 1967 e il 1968.

Il Modena è rimasto imbattuto in ben 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Padova in Serie BKT (6V, 5N), anche se l'unica sconfitta nel parziale è arrivata proprio nella più recente, 2-1 lo scorso 28 febbraio.

Il Modena ha vinto quattro delle sei gare casalinghe in questa Serie BKT (1N, 1P) e potrebbe registrare cinque successi nelle prime sette partite interne stagionali per due annate consecutive nel torneo per la prima volta dal 2004/05 - 2005/06.

Il Padova è rimasto imbattuto in quattro delle sei trasferte di questa Serie BKT (2V, 2N), tra cui tutte le tre più recenti (1V, 2N); l'ultima volta che ha evitato la sconfitta in più gare esterne consecutive nella competizione risale al periodo tra marzo e aprile 2014, in cui arrivò a cinque (2V, 3N in quel caso).

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Padova nel corso della ripresa in questa Serie BKT (cinque, come la Sampdoria); dall'altra parte, il Modena è la formazione che ha subito meno reti dopo l'intervallo (tre), oltre ad avere in generale la miglior difesa nel torneo in corso (11 gol subiti).

Giuseppe Ambrosino è il giocatore che ha tentato più conclusioni (48) ed è secondo dietro solo a Dennis Johnsen (80) per tocchi in area avversaria (77) in questa Serie BKT; dopo un assist fornito contro il Mantova e un gol contro la Juve Stabia, l'attaccante del Modena può prendere parte a una rete in tre incontri interni di fila per la prima volta nella competizione.

Solo Gabriele Alesi (850) ha all'attivo più minuti giocati rispetto a Luca Moro (826) tra gli attaccanti che non hanno ancora trovato il gol in questa Serie BKT; il giocatore del Padova (20) è dietro solo a Raffaele Russo (27) e Alberto Cerri (23) per numero di spizzate tra gli attaccanti nel torneo in corso.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Modena Padova Partite giocate 13 13 Vittorie 8 4 Pareggi 3 4 Sconfitte 2 5 Gol segnati 23 14 Gol subiti 11 16 Gol subiti per partita 0.8 1.2 Possesso palla (%) 56.6 45.6 Passaggi 6268 5182 Passaggi riusciti 5403 4189 Precisione nei passaggi (%) 86.2 80.8 Tiri 168 108 Tiri in porta 68 42 Tiri in porta sul totale (%) 40.5 38.9 Cross 228 256 Cross riusciti 57 65 Duelli vinti 626 613 Duelli persi 580 654 Calci d'angolo a favore 62 58 Calci d'angolo contro 51 77 Falli subiti 169 137 Falli commessi 155 162 Contrasti 195 228 Contrasti vinti (%) 66.7 57.5 Fuorigioco 28 29 Ammonizioni 23 27 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Modena-Padova in diretta tv e streaming

Modena-Padova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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