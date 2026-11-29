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Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia
Città: Modena
Capienza: 21151 spettatori14:40
Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Padova, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. 14:40
Gli emiliani si presentano alla sfida da seconda forza del campionato, dopo il pareggio ottenuto contro il Pisa. 14:42
L'ultima sconfitta degli uomini di Galloppa risale a oltre un mese fa.14:42
Il Padova, che naviga attorno a metà classifica, non vince da quattro turni ed è reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria.14:43
4-2-3-1 per il Modena: Consiglio - Folino, Adorni, Nador, Nieling - Brugman, Bianco - Olzer, Ambrosino, Bozhanaj - Montevago.14:59
Modulo 3-5-1-1 per il Padova: Sorrentino - Faedo, Silletti, Pastina - Carissoni, Zuelli, Giunti, Pompetti, Zanimacchia - Varas - Bortolussi. 15:00
INIZIA MODENA-PADOVA. Prima palla per gli ospiti. 15:02
Bene il Padova in assetto difensivo, il Modena fa girare palla ma senza spunti offensivi. 15:06
Cross di Zanimacchia da sinistra, Bortolussi colpisce di testa ma la palla non termina nemmeno sul fondo. 15:09
A seguito di check VAR, viene annullato un rigore assegnato al Padova per presunto fallo di Folino su Pompetti. 15:12
Ritmi bassi in questo avvio di match. 15:14
Sinistro di Nieling da posizione defilata, Sorrentino è attento sul primo palo. 15:16
Ambrosino cerca la porta con il destro da dentro l'area, conclusione smorzata.15:19
GOL! MODENA-Padova 1-0. Rete di Olzer. Punizione battuta di Brugman, Olzer di testa infila Sorrentino. 15:23
Il primo calcio d'angolo della partita è per il Modena, che resta in avanti dopo il gol di Olzer.15:25
Cross di Bozhanaj sugli sviluppi dell'angolo, il destro di Montevago impegna Sorrentino: secondo corner consecutivo. 15:26
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Silletti per un fallo su Ambrosino. 15:30
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Ambrosino per una reazione eccessiva al fallo di Silletti. 15:30
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito anche il tecnico Calabro per proteste.15:32
Conclusione di Varas parata a terra da Consiglio.15:32
Bel destro di Olzer da dentro l'area, Sorrentino in protezione del primo palo: terzo angolo per il Modena.15:34
Montevago ha un angolo di tiro parziale, ma si gira e conclude lo stesso: rimessa dal fondo per il Padova.15:35
Modena-Padova è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena (21.151 posti).
Arbitra Alberto Arena, con gli assistenti Valerio Colarossi e Ayoub El Filali; quarto ufficiale Alberto Poli. Al VAR Simone Sozza, assistito da Aleandro Di Paolo.
Alberto Arena
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|80
|Fuorigioco
|11
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|1.2
|Falli per cartellino
|16.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2026
|Coppa Italia
|Palermo-Lecce 2-0
|22-08-2026
|Serie A
|Udinese-Como 1-1
|30-08-2026
|Serie B
|Pisa-Catanzaro 2-1
|12-09-2026
|Serie A
|Atalanta-Cagliari 1-2
|11-10-2026
|Serie B
|Modena-Verona 3-2
|24-10-2026
|Serie A
|Lazio-Parma 2-1
|01-11-2026
|Serie B
|Palermo-Vicenza 3-1
|22-11-2026
|Serie A
|Juventus-Venezia 4-0
Il Modena è 2° in classifica con 30 punti in 14 partite (9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 24 gol fatti e 11 subiti.
Il Padova è 13° con 16 punti in 14 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 14 gol fatti e 17 subiti.
In casa il Modena ha fatto 16 punti in 7 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Padova ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Modena in Serie B (dalla più recente): Pisa-Modena 1-1, Modena-Juve Stabia 2-0, Virtus Entella-Modena 0-2, Modena-Mantova 1-1, Vicenza-Modena 1-2 (N-V-V-N-V).
Le ultime 5 partite del Padova in Serie B (dalla più recente): Padova-Sampdoria 1-2, Arezzo-Padova 1-1, Padova-Empoli 2-2, Catanzaro-Padova 1-1, Padova-Sudtirol 2-0 (P-N-N-N-V).
Il miglior marcatore del Modena in Serie B: Andrea Belotti con 7 gol.
Il miglior marcatore del Padova in Serie B: Gabriele Artistico con 3 gol.
In panchina Daniele Galloppa per il Modena e Antonio Calabro per il Padova.
In Serie B Modena e Padova si sono affrontate 46 volte: 14 vittorie del Modena, 13 vittorie del Padova e 19 pareggi. L'ultimo precedente: Modena-Padova 1-2 del 28 febbraio 2026 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Modena-Padova 3-0 del 18 aprile 2021.
Modena-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Modena
|Padova
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|8
|4
|Pareggi
|3
|4
|Sconfitte
|2
|5
|Gol segnati
|23
|14
|Gol subiti
|11
|16
|Gol subiti per partita
|0.8
|1.2
|Possesso palla (%)
|56.6
|45.6
|Passaggi
|6268
|5182
|Passaggi riusciti
|5403
|4189
|Precisione nei passaggi (%)
|86.2
|80.8
|Tiri
|168
|108
|Tiri in porta
|68
|42
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.5
|38.9
|Cross
|228
|256
|Cross riusciti
|57
|65
|Duelli vinti
|626
|613
|Duelli persi
|580
|654
|Calci d'angolo a favore
|62
|58
|Calci d'angolo contro
|51
|77
|Falli subiti
|169
|137
|Falli commessi
|155
|162
|Contrasti
|195
|228
|Contrasti vinti (%)
|66.7
|57.5
|Fuorigioco
|28
|29
|Ammonizioni
|23
|27
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Modena-Padova in diretta tv e streaming
Modena-Padova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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