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Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris
Città: Genova
Capienza: 36685 spettatori18:19
Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Cremonese, gara valida per il 14° turno del campionato di Serie B. 18:19
Il match del "Ferraris" mette di fronte due compagini separate da due lunghezze: padroni di casa a 17 punti, ospiti a quota 15. 18:23
Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Lauri. Quarto Ufficiale Galipò. Al VAR Dionisi dell'Aquila, AVAR Piccinini di Forlì. 18:22
Nel turno infrasettimanale, i liguri hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva espugnando Padova mentre i lombardi hanno rimediato il secondo ko di fila a opera di un corsaro Avellino. 18:24
FORMAZIONE SAMPDORIA (4-2-3-1): Krastev - Depaoli, Ferrari, Delli Carri, Gartenmann - Makoumbou, Abildgaard - Begic, Mezzotero, Insigne - Tutino. A disposizione: Bianchi, Massolo, Meijer, Lauritsen, Ravanelli, Karamoh, Verschaeren, Di Pardo, Amarandei, Mbabu, Donegà. 17:15
FORMAZIONE CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati - Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Vandeputte, Thorsby - Collocolo, Bonazzoli, Nasti - Stuckler. A disposizione: Festa, Agazzi, Lottici, Tessadri, De Luca, Licina, Djuric, Jack, Berti, Bianchetti, Pontisso, Rocchetti, Lordkipanidze. 17:13
D'Angelo recupera l'influenzato Makoumbou mentre Verschaeren va in panchina; Mezzotero-Tutino in attacco, Begic e Insigne esterni offensivi di centrocampo. Pecchia inserisce Thorsby in mediana al fianco di Vandeputte per coprire una trequarti molto offensiva dove agiranno Bonazzoli, Nasti e Collocolo alle spalle di Stuckler. 17:14
Squadre in campo agli ordini di Massa: padroni di casa in maglia blucerchiata, ospiti in casacca grigiorossa. 17:14
Sampdoria-Cremonese è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (36.685 posti).
Arbitra Davide Massa, con gli assistenti Valerio Vecchi e Matteo Lauri; quarto ufficiale Simone Galipò. Al VAR Federico Dionisi, assistito da Marco Piccinini.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|110
|Fuorigioco
|19
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|17
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.4
|Falli per cartellino
|6.4
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 1-2
|19-09-2026
|Serie A
|Roma-Inter 2-2
|18-10-2026
|Serie A
|Juventus-Lazio 0-3
|28-10-2026
|Serie A
|Parma-Udinese 0-0
|08-11-2026
|Serie A
|Genoa-Milan 1-2
La Sampdoria è 11° in classifica con 17 punti in 13 partite (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 16 gol fatti e 20 subiti.
La Cremonese è 14° con 15 punti in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), con 14 gol fatti e 14 subiti.
In casa la Sampdoria ha fatto 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Cremonese ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Sampdoria in Serie B (dalla più recente): Padova-Sampdoria 1-2, Sampdoria-Benevento 3-1, Carrarese-Sampdoria 0-1, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Ascoli-Sampdoria 2-0 (V-V-V-V-P).
Le ultime 5 partite della Cremonese in Serie B (dalla più recente): Cremonese-Avellino 0-1, Sudtirol-Cremonese 1-0, Vicenza-Cremonese 1-4, Cremonese-Benevento 2-0, Mantova-Cremonese 0-2 (P-P-V-V-V).
I migliori marcatori della Sampdoria in Serie B: Lorenzo Insigne e Lorenzo Mezzotero con 4 gol.
Il miglior marcatore della Cremonese in Serie B: Federico Bonazzoli con 6 gol.
In panchina Luca D'Angelo per la Sampdoria e Fabio Pecchia per la Cremonese.
In Serie B Sampdoria e Cremonese si sono affrontate 8 volte: 3 vittorie della Sampdoria, 2 vittorie della Cremonese e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Sampdoria-Cremonese 0-0 del 1° maggio 2025 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cremonese-Sampdoria 2-0 del 17 agosto 2026 (Coppa Italia).
Sampdoria-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Sampdoria
|Cremonese
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|5
|4
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|6
|6
|Gol segnati
|16
|14
|Gol subiti
|20
|14
|Gol subiti per partita
|1.5
|1.1
|Possesso palla (%)
|42.9
|48.7
|Passaggi
|4794
|5989
|Passaggi riusciti
|3808
|5019
|Precisione nei passaggi (%)
|79.4
|83.8
|Tiri
|132
|118
|Tiri in porta
|56
|52
|Tiri in porta sul totale (%)
|42.4
|44.1
|Cross
|261
|252
|Cross riusciti
|61
|52
|Duelli vinti
|640
|537
|Duelli persi
|637
|542
|Calci d'angolo a favore
|66
|51
|Calci d'angolo contro
|53
|56
|Falli subiti
|153
|127
|Falli commessi
|172
|131
|Contrasti
|181
|183
|Contrasti vinti (%)
|56.4
|56.8
|Fuorigioco
|18
|16
|Ammonizioni
|26
|19
|Espulsioni
|1
|3
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Sampdoria-Cremonese in diretta tv e streaming
Sampdoria-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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