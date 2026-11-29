PREPARTITA

Sampdoria-Cremonese è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (36.685 posti).

Arbitra Davide Massa, con gli assistenti Valerio Vecchi e Matteo Lauri; quarto ufficiale Simone Galipò. Al VAR Federico Dionisi, assistito da Marco Piccinini.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 110 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2 19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2 18-10-2026 Serie A Juventus-Lazio 0-3 28-10-2026 Serie A Parma-Udinese 0-0 08-11-2026 Serie A Genoa-Milan 1-2

La Sampdoria è 11° in classifica con 17 punti in 13 partite (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 16 gol fatti e 20 subiti.

La Cremonese è 14° con 15 punti in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), con 14 gol fatti e 14 subiti.

In casa la Sampdoria ha fatto 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Cremonese ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Sampdoria in Serie B (dalla più recente): Padova-Sampdoria 1-2, Sampdoria-Benevento 3-1, Carrarese-Sampdoria 0-1, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Ascoli-Sampdoria 2-0 (V-V-V-V-P).

Le ultime 5 partite della Cremonese in Serie B (dalla più recente): Cremonese-Avellino 0-1, Sudtirol-Cremonese 1-0, Vicenza-Cremonese 1-4, Cremonese-Benevento 2-0, Mantova-Cremonese 0-2 (P-P-V-V-V).

I migliori marcatori della Sampdoria in Serie B: Lorenzo Insigne e Lorenzo Mezzotero con 4 gol.

Il miglior marcatore della Cremonese in Serie B: Federico Bonazzoli con 6 gol.

In panchina Luca D'Angelo per la Sampdoria e Fabio Pecchia per la Cremonese.

In Serie B Sampdoria e Cremonese si sono affrontate 8 volte: 3 vittorie della Sampdoria, 2 vittorie della Cremonese e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Sampdoria-Cremonese 0-0 del 1° maggio 2025 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cremonese-Sampdoria 2-0 del 17 agosto 2026 (Coppa Italia).

Sampdoria-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese è imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie BKT contro la Sampdoria (1V, 3N), dopo che aveva perso tre dei primi quattro confronti con questa avversaria nella competizione (1V).

La Sampdoria non ha trovato il successo nelle ultime tre gare casalinghe contro la Cremonese (1N, 2P) tra Serie A e Serie BKT, dopo che aveva vinto ben sei delle prime otto partite contro questa avversaria tra le due competizioni (2N).

Nonostante il ko nell'ultima trasferta contro il Südtirol, la Cremonese ha vinto due delle ultime tre gare esterne in Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti otto (3N, 3P - inclusa la sua precedente partecipazione al torneo cadetto).

La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime nove gare casalinghe in Serie BKT, trovando nel parziale ben sei successi e tre sconfitte; nel periodo (dal weekend del 21-22 marzo), solo il Palermo (nove) ha registrato più vittorie interne (sei anche per Avellino e Modena).

Sampdoria (53) e Cremonese (56) sono due delle tre squadre (insieme al Padova, 53) che hanno tentato meno conclusioni dalla distanza in questa Serie BKT.

Lorenzo Mezzotero è il primo giocatore nato dal 2008 in avanti ad avere almeno quattro gol all'attivo in Serie BKT; inoltre, con la doppietta nell'ultimo turno realizzata a 18 anni e 101 giorni, è il più giovane giocatore a realizzare una marcatura multipla in stagione considerando i cinque grandi campionati europei e relative seconde divisioni.

Federico Bonazzoli, che ha realizzato sei gol in 26 presenze in campionato con la Sampdoria tra il 2015 e il 2020, ha segnato quattro gol nelle ultime quattro trasferte di Serie BKT. Con lui in campo, la media gol della Cremonese nelle ultime due stagioni tra Serie A e Serie BKT è stata di 0.9 reti ogni 90 minuti, leggermente più alta rispetto allo 0.7 senza l'attaccante sul terreno di gioco.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Sampdoria Cremonese Partite giocate 13 13 Vittorie 5 4 Pareggi 2 3 Sconfitte 6 6 Gol segnati 16 14 Gol subiti 20 14 Gol subiti per partita 1.5 1.1 Possesso palla (%) 42.9 48.7 Passaggi 4794 5989 Passaggi riusciti 3808 5019 Precisione nei passaggi (%) 79.4 83.8 Tiri 132 118 Tiri in porta 56 52 Tiri in porta sul totale (%) 42.4 44.1 Cross 261 252 Cross riusciti 61 52 Duelli vinti 640 537 Duelli persi 637 542 Calci d'angolo a favore 66 51 Calci d'angolo contro 53 56 Falli subiti 153 127 Falli commessi 172 131 Contrasti 181 183 Contrasti vinti (%) 56.4 56.8 Fuorigioco 18 16 Ammonizioni 26 19 Espulsioni 1 3

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Sampdoria-Cremonese in diretta tv e streaming

Sampdoria-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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