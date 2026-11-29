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Dove si gioca la partita:
Stadio: Druso
Città: Bolzano
Capienza: 3000 spettatori14:30
Buonasera allo Stadio Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Mantova, gara valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie B.14:30
I padroni di casa, che occupano il decimo posto in classifica con 18 punti, devono riscattare la pesante sconfitta per 4-1 patita sul campo del Palermo.14:31
Gli ospiti, reduci da un successo interno per 3-0 ai danni dell’Arezzo, condividono la quarta posizione, in compagnia di Avellino e Cesena, con 22 punti.14:32
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato a Bolzano nella scorsa Serie B, è terminato con un successo per 3-0 a favore degli ospiti.14:33
SUDTIROL(3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Veroli; Molina, Brik, Tronchin, Vasic; Lopes, Rispoli; Burnete Allenatore: Davide Possanzini15:00
MANTOVA(3-4-3): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Kouda, Ignacchiti, Benassi; Bragantini, Spinaccè, Ilie Allenatore: Francesco Modesto14:58
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Dario Madonia di Palermo.14:59
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone toccato dal Mantova.15:02
Bragantini da destra prova a mettere in mezzo un pallone che viene intercettato da Plizzari.15:05
Molta aggressività in campo in qiuesto avvio, soprattutto da parte del Mantova, che pressa molto alto.15:11
Imbucava di Rispoli per Vlasic, che non arriva in tempo sul pallone.15:11
Calcio di rigore per il Sudtirol. Cross di Vasic dalla sinistra, respinto di testa e sul pallone si avventa Molina, sul quale entra in contrasto Castellini.15:19
L'arbitro viene richiamato a rivedere il contrasto, ritenuto dal campo falloso.15:21
Dopo una revisione al monitor l'arbitro non considera falloso l'intervento di Castellini e ammonisce Molina per simulazione.15:23
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Salvatore Molina per simulazione in area avversaria.15:24
Punizione dalla sinistra di Lopez e colpo di testa di Vasic che termina alto.15:25
Fuga di Benaissa, che intercetta un pallone e fugge sulla fascia sinistra, ma viene fermato da un avversario.15:27
Bragantini rientra e prova la conclusione di sinistro, che termina alta.15:28
Vasic è a terra e non pare in grado di proseguire la partita.15:29
Conclusione di Ignacchiti deviata in corner dalla difesa.15:30
Su azione di corner la palla giunge a Kouda, che prova di controbalzo. Il pallone viene deviato in angolo.15:31
Kouda controlla un pallone in area e impegna Plizzari. Sulla ribattuta Spinaccè batte a colpo sicuro e Giorgini salva sulla linea di porta. I giocatori del Mantova reclamano un fallo di mano.15:33
L'arbitro viene richaimato al Var a verificare l'intercetto di Giorgini sulla linea.15:34
A seguito di una revisione l'arbitro decreta il calcio di rigore a favore del Mantova.15:35
Cartellino Giallo Andrea Giorgini15:36
Rigore Parato Alessandro Plizzari15:36
Sudtirol-Mantova è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 allo stadio Druso di Bolzano (3.000 posti).
Arbitra Dario Madonia, con gli assistenti Davide Imperiale e Luca Chiavaroli; quarto ufficiale Edoardo Mazzoni. Al VAR Daniele Rutella, assistito da Matteo Gariglio.
Dario Madonia
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|89
|Fuorigioco
|17
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|12
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.6
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-10-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Virtus Entella 1-2
|24-10-2026
|Serie B
|Modena-Cesena 3-0
|01-11-2026
|Serie B
|Empoli-Juve Stabia 2-2
|21-11-2026
|Serie B
|Carrarese-Virtus Entella 1-0
Il Sudtirol è 9° in classifica con 19 punti in 14 partite (4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte), con 15 gol fatti e 16 subiti.
Il Mantova è 4° con 23 punti in 14 partite (6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), con 19 gol fatti e 15 subiti.
In casa il Sudtirol ha fatto 14 punti in 8 partite (3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Mantova ne ha fatti 12 in 7 (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Sudtirol in Serie B (dalla più recente): Palermo-Sudtirol 4-1, Sudtirol-Cremonese 1-0, Pisa-Sudtirol 2-2, Sudtirol-Cesena 1-1, Padova-Sudtirol 2-0 (P-V-N-N-P).
Le ultime 5 partite del Mantova in Serie B (dalla più recente): Mantova-Arezzo 3-0, Avellino-Mantova 4-1, Mantova-Verona 0-0, Modena-Mantova 1-1, Mantova-Cremonese 0-2 (V-P-N-N-P).
Il miglior marcatore del Sudtirol in Serie B: Fabio Rispoli con 3 gol.
Il miglior marcatore del Mantova in Serie B: Francesco Ruocco con 5 gol.
In panchina Davide Possanzini per il Sudtirol e Francesco Modesto per il Mantova.
In Serie B Sudtirol e Mantova si sono affrontate 4 volte: 0 vittorie del Sudtirol, 2 vittorie del Mantova e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Sudtirol-Mantova 0-3 del 25 aprile 2026 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Sudtirol-Mantova 1-0 del 6 marzo 2022.
Sudtirol-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Sudtirol
|Mantova
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|4
|6
|Pareggi
|6
|4
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|15
|19
|Gol subiti
|16
|15
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.2
|Possesso palla (%)
|53.5
|52.0
|Passaggi
|6518
|5984
|Passaggi riusciti
|5661
|4847
|Precisione nei passaggi (%)
|86.9
|81.0
|Tiri
|116
|142
|Tiri in porta
|52
|69
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.8
|48.6
|Cross
|157
|181
|Cross riusciti
|38
|41
|Duelli vinti
|567
|632
|Duelli persi
|610
|644
|Calci d'angolo a favore
|41
|55
|Calci d'angolo contro
|75
|56
|Falli subiti
|159
|170
|Falli commessi
|166
|191
|Contrasti
|191
|181
|Contrasti vinti (%)
|62.3
|56.9
|Fuorigioco
|12
|13
|Ammonizioni
|25
|26
|Espulsioni
|4
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Sudtirol-Mantova in diretta tv e streaming
Sudtirol-Mantova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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