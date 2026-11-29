PREPARTITA

Sudtirol-Mantova è valida per la giornata 14 di Serie B 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 allo stadio Druso di Bolzano (3.000 posti).

Arbitra Dario Madonia, con gli assistenti Davide Imperiale e Luca Chiavaroli; quarto ufficiale Edoardo Mazzoni. Al VAR Daniele Rutella, assistito da Matteo Gariglio.

Dario Madonia Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 89 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-10-2026 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 1-2 24-10-2026 Serie B Modena-Cesena 3-0 01-11-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 2-2 21-11-2026 Serie B Carrarese-Virtus Entella 1-0

Il Sudtirol è 9° in classifica con 19 punti in 14 partite (4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte), con 15 gol fatti e 16 subiti.

Il Mantova è 4° con 23 punti in 14 partite (6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), con 19 gol fatti e 15 subiti.

In casa il Sudtirol ha fatto 14 punti in 8 partite (3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Mantova ne ha fatti 12 in 7 (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Sudtirol in Serie B (dalla più recente): Palermo-Sudtirol 4-1, Sudtirol-Cremonese 1-0, Pisa-Sudtirol 2-2, Sudtirol-Cesena 1-1, Padova-Sudtirol 2-0 (P-V-N-N-P).

Le ultime 5 partite del Mantova in Serie B (dalla più recente): Mantova-Arezzo 3-0, Avellino-Mantova 4-1, Mantova-Verona 0-0, Modena-Mantova 1-1, Mantova-Cremonese 0-2 (V-P-N-N-P).

Il miglior marcatore del Sudtirol in Serie B: Fabio Rispoli con 3 gol.

Il miglior marcatore del Mantova in Serie B: Francesco Ruocco con 5 gol.

In panchina Davide Possanzini per il Sudtirol e Francesco Modesto per il Mantova.

In Serie B Sudtirol e Mantova si sono affrontate 4 volte: 0 vittorie del Sudtirol, 2 vittorie del Mantova e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Sudtirol-Mantova 0-3 del 25 aprile 2026 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Sudtirol-Mantova 1-0 del 6 marzo 2022.

Sudtirol-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova è imbattuto in Serie BKT contro il Südtirol, grazie a due successi e due pareggi: quella altoatesina può diventare la terza formazione, tra quelle contro cui non ha mai perso, contro cui lombardi hanno all'attivo almeno cinque sfide nel torneo, dopo lo Spezia (otto) e la Carrarese (sette).

Dopo aver vinto ben otto delle prime 10 sfide casalinghe disputate negli anni 2000 contro il Mantova nei campionati professionistici (1N, 1P), il Südtirol non è riuscito a trovare il successo nelle due più recenti: un pareggio e una sconfitta, entrambi in Serie BKT.

Il Südtirol ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (4N, 3P), dopo che aveva iniziato questa stagione di Serie BKT con tre successi nelle prime cinque giornate (2N).

Il Mantova è rimasto imbattuto in cinque delle sei trasferte disputate in questa Serie BKT, registrando tre successi e due pareggi; la formazione lombarda non ha mai ottenuto più vittorie nelle prime sette gare esterne di una singola stagione nella competizione.

Il Südtirol è la squadra che ha subito meno gol in casa in questa Serie BKT, appena tre (in sette match): almeno un terzo rispetto a quanto i biancorossi avevano concesso nelle precedenti partecipazioni al torneo cadetto dopo lo stesso numero di gare giocate.

La prossima sarà la 100ª presenza per Salvatore Molina con il Südtirol nella stagione regolare di Serie BKT (attualmente a 99); nonostante abbia all'attivo 325 gare giocate nel campionato cadetto (meno solo di Massimo Coda, 342, dalla sua stagione d'esordio nel torneo nel 2013/14, playoff-playout esclusi), quella biancorossa potrebbe diventare la prima squadra con cui taglia questo traguardo nel torneo.

Tra i difensori nati dal 2005 in avanti, Bodin Tomasevic è quello con il minutaggio più alto in questa Serie BKT (1075); il giocatore del Mantova è, inoltre, il difensore con più duelli aerei vinti nel torneo in corso (47).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Sudtirol Mantova Partite giocate 13 13 Vittorie 4 6 Pareggi 6 4 Sconfitte 3 3 Gol segnati 15 19 Gol subiti 16 15 Gol subiti per partita 1.2 1.2 Possesso palla (%) 53.5 52.0 Passaggi 6518 5984 Passaggi riusciti 5661 4847 Precisione nei passaggi (%) 86.9 81.0 Tiri 116 142 Tiri in porta 52 69 Tiri in porta sul totale (%) 44.8 48.6 Cross 157 181 Cross riusciti 38 41 Duelli vinti 567 632 Duelli persi 610 644 Calci d'angolo a favore 41 55 Calci d'angolo contro 75 56 Falli subiti 159 170 Falli commessi 166 191 Contrasti 191 181 Contrasti vinti (%) 62.3 56.9 Fuorigioco 12 13 Ammonizioni 25 26 Espulsioni 4 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Sudtirol-Mantova in diretta tv e streaming

Sudtirol-Mantova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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