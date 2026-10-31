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Catanzaro-Padova: 1-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
31 Ottobre 2026 ore 17:15
Catanzaro
1
Padova
1
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 27' 1-0 Mehdi Dorval
  2. 66' 1-1 Kevin Varas
0'
45'
90'
90'
95'

Termina in parità il match tra Catanzaro e Padova, un gol per tempo. Dorval al 27' sblocca il risultato, risponde Varas al 66' su assist di Capelli. Sorrentino al minuto 87 nega la rete del vantaggio a Mosti.

Nel prossimo turno di Serie B per il Catanzaro impegno in trasferta sul campo del Cesena, il Padova ospiterà l'Empoli.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Catanzaro-Padova, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:15

  2. 90'+5'

    Fine partita! CATANZARO-PADOVA 1-1 (27' Dorval, 66' Varas).19:09

  3. 90'+4'

    Tchaouna in area controlla e calcia, tiro deviato in corner. 19:08

  4. 90'+3'

    Un minuto al termine, pallone gestito dal Padova. 19:07

  5. 90'

    L'arbitro Turrini concede quattro minuti di recupero. 19:04

  7. 87'

    OCCASIONE CATANZARO! Cross rasoterra di Buso, Mosti in area conclude di sinistro, Sorrentino reattivo si oppone con il piede. 19:01

  8. 85'

    Capelli questa volta non dosa bene la misura del cross, nulla di fatto per il Padova. 18:59

  9. 82'

    Ammonito ARDITI per gioco scorretto su Pompetti. 18:56

  10. 81'

    Sostituzione PADOVA: entra Bortolussi esce Artistico. 18:55

  11. 79'

    Sostituzione CATANZARO: entra Buso esce Koffi.18:53

  13. 79'

    Sostituzione CATANZARO: entra Arditi esce Iemmello.18:52

  14. 78'

    Problema per Koffi, entra in campo lo staff medico del Catanzaro.18:52

  15. 76'

    Sostituzione CATANZARO: entra Mosti esce Petriccione.18:50

  16. 76'

    Sostituzione CATANZARO: entra D'Alessandro esce Frosinini. 18:50

  17. 74'

    Corner per il Catanzaro, già pronte due sostituzioni per i padroni di casa. 18:50

  19. 71'

    Koffi calcia da posizione deflata, ma viene contenuto dalla difesa ospite. 18:45

  20. 68'

    Il Padova resta in avanti, tiro fuori misura di Zuelli. 18:42

  21. 66'

    GOL! Catanzaro-PADOVA 1-1! Rete di Varas. Cross dalla destra di Capelli, Varas insacca da pochi passi dalla porta. 18:41

  22. 65'

    Sostituzione CATANZARO: esce Ruggero entra Candela.18:39

  23. 62'

    OCCASIONE CATANZARO! Due opportunità sugli sviluppi di un corner, salvataggi quasi sulla linea di porta su Koffi e Iemmello.18:39

  25. 60'

    Cocchi scodella in area, Dorval di testa non rischia e mette in corner. 18:34

  26. 57'

    OCCASIONE CATANZARO! Iemmello entra in area conclude verso la porta, Sorrentino fa buona guardia sul primo palo. 18:32

  27. 56'

    Sostituzione PADOVA: entra Cocchi esce Sgarbi. 18:30

  28. 52'

    Ammonito DELLAVALLE per gioco scorretto su Candela.18:26

  29. 51'

    Artistico lotta in area ma spinge Antonini, l'arbitro ferma il gioco. 18:25

  31. 48'

    Moro adesso parte da una posizione più centrale, alle spalle di Artistico. 18:23

  32. 46'

    Inizio secondo tempo di CATANZARO-PADOVA!18:19

  33. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Pompetti esce Fusi.18:19

  34. 46'

    Sostituzione PADOVA: entra Zuelli esce Giunti.18:19

  35. Il Catanzaro è avanti 1-0 sul Padova a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 27', in gol Dorval. Al 44' Imperiale sfiora il raddoppio. 18:07

  37. 45'+2'

    Fine primo tempo: CATANZARO-PADOVA 1-0! In gol Dorval. 18:04

  38. 44'

    OCCASIONE CATANZARO! Corner di Alesi, deviazione di Imperiale, pallone di poco a lato. 18:02

  39. 40'

    Tentativo in area con il mancino di Candela, pallone largo. 17:57

  40. 38'

    Fraseggio da parte del Padova, il Catanzaro non concede varchi. 17:56

  41. 35'

    Lovato necessita di cure mediche, sanitari del Padova in campo. 17:52

  43. 33'

    Lovato a terra dolorante dopo un contrasto di gioco con Koffi. 17:51

  44. 30'

    Il Catanzaro resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio. 17:47

  45. 27'

    GOL! CATANZARO-Padova 1-0! Rete di Dorval. Il pallone arriva a Dorval dopo un contrasto tra Frosinini e Fusi, l'esterno in area si coordina e di sinistro batte Sorrentino con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Mehdi Dorval17:46

  46. 27'

    Ammonito GIUNTI per gioco scorretto su Frosinini. 17:43

  47. 26'

    Alesi calcia con poca forza ma c'è una deviazione, corner per il Catanzaro. 17:43

  49. 23'

    Calcio da fermo per il Catanzaro: traversone di Dorval, intercetta di testa Artistico. 17:41

  50. 20'

    Cross di Carissoni deviato, Pigliacelli fa sua la sfera. 17:38

  51. 18'

    Punizione dalla trequarti per il Padova, c'è un fallo su Carissoni. 17:35

  52. 15'

    Ammonito CANDELA per gioco scorretto su Varas.17:32

  53. 12'

    Combinazione tra Koffi e Alesi, il tiro del numero 30 è fuori misura. 17:29

  55. 10'

    Iemmello calcia dal limite, tiro respinto da Lovato. 17:27

  56. 8'

    Catanzaro pericoloso: lancio di Pigliacelli, Sorrentino scavalcato dal pallone in uscita, Iemmello contenuto da Fusi con mestiere. 17:28

  57. 7'

    Iemmello di tacco prolunga per Koffi, Sorrentino esce all'area e libera con i piedi. 17:25

  58. 6'

    Padova schierato con la linea difensiva a quattro, in avanti Moro e Capelli a supporto di Artistico. 17:23

  59. 4'

    Catanzaro in avanti, ma Dorval non trova spazio sulla sinistra. 17:21

  61. 1'

    Inizio primo tempo di CATANZARO-PADOVA!17:17

  62. Le scelte di Calabro: in attacco Artistico e Moro, Capelli e Carissoni sulle fasce. Lovato guida la difesa, a metà campo chance per Varas.16:32

  63. Le scelte di Mignani: Iemmello e Koffi in attacco, Dorval e Candela gli esterni. Pafundi parte dalla panchina. In mediana spazio a Tchaouna.16:31

  64. Panchina PADOVA: Mouquet, Seghetti, Pompetti, Silletti, Bortolussi, Zuelli, Di Mariano, Galazzi, Cocchi, Pastina, Faedo, Marcolini.16:30

  65. Panchina CATANZARO: Marietta, Postiglione, Buso, Pogacar, Garnica, Pafundi, Cassa, Ruggero, Verrengia, D’Alessandro, Arditi, Mosti.16:29

  67. Formazione PADOVA (4-3-2-1): Sorrentino - Dellavalle, Lovato, Sgarbi, Carissoni - Fusi, Giunti, Varas - Capelli, Moro - Artistico.17:23

  68. Formazione CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli - Frosinini, Antonini, Imperiale - Candela, Tchaouna, Petriccione, Alesi, Dorval - Iemmello, Koffi.16:25

  69. Manca poco all'inizio di Catanzaro-Padova. Direzione di gara affidata all'arbitro Turrini. 16:24

  70. Benvenuti alla diretta della partita della 10^ giornata di Serie B, si affrontano Catanzaro e Padova.16:23

  72. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori16:23

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Padova

Catanzaro
Padova
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Michele Mignani
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Antonio Calabro
PREPARTITA

Catanzaro - Padova è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 17:15 allo stadio .

Attualmente il Catanzaro si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece il Padova si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22; il Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Padova ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Ascoli e il Benevento ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Benevento pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato il Sudtirol vincendo 2-0.

Catanzaro e Padova si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 7 volte, il Padova ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Catanzaro-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I confronti diretti tra Catanzaro e Padova in Serie BKT sono 26 ma solamente due di questi si sono disputati nell'era dei tre punti a vittoria. Il bilancio complessivo conta sette vittorie per la formazione calabrese, 10 per i veneti e nove pareggi. L'ultimo faccia a faccia risale allo scorso marzo con il Catanzaro che si è imposto con il punteggio di 3-1 all'Euganeo.
  • Il Padova ha vinto le ultime due trasferte disputate contro il Catanzaro in Serie BKT, dopo che aveva conquistato soltanto un successo in tutte le precedenti 11 gare esterne (4N, 6P); inoltre, nei 13 confronti andati in scena al Ceravolo nel torneo cadetto tra Catanzaro e Padova, in ben 11 almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol (otto 'clean sheet' per i giallorossi e sei per i biancoscudati nel periodo).
  • Il Catanzaro è reduce da due sconfitte consecutive in casa in Serie BKT; i giallorossi non registrano tre KO interni di fila dal periodo tra marzo e maggio 2006, quando arrivarono a quota cinque.
  • Il Padova è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Avellino. L'ultima volta che i veneti hanno centrato due successi di fila fuori casa nello stesso campionato risale alla scorsa stagione tra novembre e dicembre 2025. Inoltre, la formazione biancorossa non pareggia in trasferta da 11 gare (4V, 7P): l'ultimo pari risale allo scorso febbraio (3-3 sul campo della Juve Stabia).
  • Il Catanzaro ha subito 21 gol da dentro l'area di rigore in questa stagione di Serie BKT, almeno cinque in più rispetto ad Arezzo e Vicenza, al secondo posto in questa classifica. Al contempo, il Catanzaro rimane, insieme a Padova, Ascoli e Palermo, una delle formazioni a non aver ancora concesso gol da fuori area.
  • L'ultima delle 13 marcature multiple firmate da Pietro Iemmello in Serie BKT (inclusa post season) è stata realizzata proprio contro il Padova (doppietta), nel match di ritorno dello scorso campionato; l'attaccante del Catanzaro non va a segno da cinque partite e soltanto una volta è rimasto a secco di reti per più match di fila nel torneo cadetto con la maglia dei calabresi: tra aprile e maggio 2025 (sei in quel caso).
  • Gabriele Artistico ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite di Serie BKT (assist contro l'Avellino e gol contro il Südtirol nell'ultimo turno di campionato); il classe 2002 potrebbe partecipare a una marcatura per tre match consecutivi per la prima volta in carriera, dopo 68 sfide nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroPadova
Partite giocate99
Numero di partite vinte14
Numero di partite perse64
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati109
Gol totali subiti2110
Media gol subiti per partita2.31.1
Percentuale possesso palla52.642.3
Numero totale di passaggi40713307
Numero totale di passaggi riusciti34792638
Tiri nello specchio della porta3628
Percentuale di tiri in porta41.940.0
Numero totale di cross162172
Numero medio di cross riusciti3142
Duelli per partita vinti395423
Duelli per partita persi374472
Corner subiti6152
Corner guadagnati4140
Numero di punizioni a favore12087
Numero di punizioni concesse99118
Tackle totali128166
Percentuale di successo nei tackle57.860.2
Fuorigiochi totali1426
Numero totale di cartellini gialli1920
Numero totale di cartellini rossi01

Catanzaro - Padova Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo23
  2. Modena20
  3. Ascoli18
  4. Mantova18
  5. Pisa15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi8
  2. Andrea Belotti7
  3. Dennis Johnsen6
  4. Daniel Mosquera6
  5. Antonio Di Nardo5
MOSTRA COMPLETA

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