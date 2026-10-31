PREPARTITA

Catanzaro - Padova è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 17:15 allo stadio .

Attualmente il Catanzaro si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece il Padova si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22; il Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Padova ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, l'Ascoli e il Benevento ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Benevento pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato il Sudtirol vincendo 2-0.

Catanzaro e Padova si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 7 volte, il Padova ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Catanzaro-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I confronti diretti tra Catanzaro e Padova in Serie BKT sono 26 ma solamente due di questi si sono disputati nell'era dei tre punti a vittoria. Il bilancio complessivo conta sette vittorie per la formazione calabrese, 10 per i veneti e nove pareggi. L'ultimo faccia a faccia risale allo scorso marzo con il Catanzaro che si è imposto con il punteggio di 3-1 all'Euganeo.

Il Padova ha vinto le ultime due trasferte disputate contro il Catanzaro in Serie BKT, dopo che aveva conquistato soltanto un successo in tutte le precedenti 11 gare esterne (4N, 6P); inoltre, nei 13 confronti andati in scena al Ceravolo nel torneo cadetto tra Catanzaro e Padova, in ben 11 almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol (otto 'clean sheet' per i giallorossi e sei per i biancoscudati nel periodo).

Il Catanzaro è reduce da due sconfitte consecutive in casa in Serie BKT; i giallorossi non registrano tre KO interni di fila dal periodo tra marzo e maggio 2006, quando arrivarono a quota cinque.

Il Padova è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Avellino. L'ultima volta che i veneti hanno centrato due successi di fila fuori casa nello stesso campionato risale alla scorsa stagione tra novembre e dicembre 2025. Inoltre, la formazione biancorossa non pareggia in trasferta da 11 gare (4V, 7P): l'ultimo pari risale allo scorso febbraio (3-3 sul campo della Juve Stabia).

Il Catanzaro ha subito 21 gol da dentro l'area di rigore in questa stagione di Serie BKT, almeno cinque in più rispetto ad Arezzo e Vicenza, al secondo posto in questa classifica. Al contempo, il Catanzaro rimane, insieme a Padova, Ascoli e Palermo, una delle formazioni a non aver ancora concesso gol da fuori area.

L'ultima delle 13 marcature multiple firmate da Pietro Iemmello in Serie BKT (inclusa post season) è stata realizzata proprio contro il Padova (doppietta), nel match di ritorno dello scorso campionato; l'attaccante del Catanzaro non va a segno da cinque partite e soltanto una volta è rimasto a secco di reti per più match di fila nel torneo cadetto con la maglia dei calabresi: tra aprile e maggio 2025 (sei in quel caso).

Gabriele Artistico ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite di Serie BKT (assist contro l'Avellino e gol contro il Südtirol nell'ultimo turno di campionato); il classe 2002 potrebbe partecipare a una marcatura per tre match consecutivi per la prima volta in carriera, dopo 68 sfide nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: