PREPARTITA

Cremonese - Benevento è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente la Cremonese si trova 11° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Juve Stabia e il Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, l'Arezzo e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Mantova vincendo 0-2 mentre Il Benevento ha incontrato il Catanzaro pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 3 gol.

Cremonese e Benevento si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, il Benevento ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benevento è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro la Cremonese in Serie BKT (3V, 2N), pareggiando le due più recenti nella stagione 2021/22 - l'unico successo dei grigiorossi risale al 10 marzo 2019 (1-0).

Equilibrio perfetto nelle tre sfide disputate in casa dei grigiorossi tra Cremonese e Benevento in Serie BKT: una vittoria per parte e un pareggio, con due reti totali segnate da entrambe le formazioni.

La Cremonese non ha segnato nelle ultime due gare casalinghe di campionato, perdendo la più recente contro la Juve Stabia; i grigiorossi potrebbero rimanere a secco di gol in tre match interni di fila in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dal settembre-novembre 2020, mentre l'ultima volta che hanno registrato due sconfitte casalinghe consecutive nel torneo cadetto risale all'aprile 2024.

Il Benevento ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol contro Carrarese e Arezzo; solo una volta tra novembre e dicembre 2018 i giallorossi hanno registrato tre clean sheet fuori casa di fila in Serie BKT - mentre soltanto due volte hanno ottenuto almeno tre successi esterni consecutivi nel torneo cadetto: tra novembre 2019 e giugno 2020 (ben otto) e tra maggio 2017 e settembre 2018 (tre).

In questa stagione di Serie BKT, il Benevento (56) e la Cremonese (60) figurano penultima e quartultima per palloni intercettati, in mezzo a loro troviamo la Juve Stabia (59), mentre il Südtirol ultimo con 55.

Due dei tre gol segnati nel primo minuto di gioco in questo campionato di Serie BKT sono stati realizzati dalla Cremonese, entrambi da Federico Bonazzoli (contro Padova e Mantova); il terzo è stato siglato da Fabio Abiuso della Carrarese contro il Modena.

In questo campionato di Serie BKT, solo Christian Pierobon della Juve Stabia (28) e Alessandro Dellavalle del Padova (27) hanno effettuato più contrasti di Mattia Maita (23). Il centrocampista del Benevento è anche il quarto giocatore per numero di passaggi riusciti verso l'ultimo terzo di campo (126), dietro soltanto a Gastón Brugman (142), Alessandro Bianco (139) e Jacopo Petriccione (138).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: