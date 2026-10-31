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Formazioni ufficiali di Cremonese-Benevento - Serie B 2026/2027

Stadio Giovanni Zini di Cremona
31 Ottobre 2026 ore 15:00
Cremonese
2
Benevento
0
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
  1. 44' 1-0 Tommaso Berti
  2. 87' 2-0 Marco Nasti
0'
45'
90'
90'
93'

La Cremonese batte il Benevento in casa con un netto 2-0. Se non in qualche sprazzo, raramente i campani si rendono pericolosi nella metà campo avversaria. I padroni di casa a tratti dominano, gestiscono i ritmi e alla fine vincono grazie alle reti di Berti e Nasti. Vittoria meritatissima.

Nel prossimo turno la Cremonese affronterà il Vicenza, mentre il Benevento se la vedrà con l'Avellino.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Cremonese-Benevento, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:04

  2. 90'+3'

    Fine partita: CREMONESE-BENEVENTO 2-0 (44' Berti, 87' Nasti).16:51

  3. 90'+2'

    Cartellino giallo per Tommaso Berti.16:50

  4. 90'

    Cartellino giallo per Simone Verdi.16:50

  5. 87'

    GOL! CREMONESE-Benevento 2-0! Rete di Marco NASTI! Bravo Beruatto ad innescare Nasti, glaciale con il mancino a spiazzare vannucchi.

    Guarda la scheda del giocatore Marco Nasti16:47

  7. 86'

    Sostituzione Cremonese: esce Giuseppe Pezzella, entra Fellipe Jack.16:44

  8. 84'

    Cartellino giallo per David Stückler.16:44

  9. 83'

    Sostituzione Benevento: esce David Okereke, entra Emanuele Schimmenti.16:43

  10. 81'

    Cartellino giallo per Adin Licina.16:38

  11. 78'

    Sostituzione Cremonese: esce Salvatore Elia, entra Adin Licina.16:35

  13. 74'

    Grande punizione di Nasti, Vannucchi si oppone con una super parata.16:32

  14. 71'

    Intervento enorme di Baschirotto che salva tutto e impedisce a Verdi di colpire a botta sicura. Si salva ancora una volta la Cremonese.16:30

  15. 67'

    Spunto di Verdi che supera un paio di avversari e poi crossa con il destro, si immola ancora una volta Baschirotto.16:25

  16. 63'

    Sostituzione Benevento: esce Antonis Siatounis, entra Simone Verdi.16:23

  17. 62'

    Sostituzione Cremonese: esce Jari Vandeputte, entra Marco Nasti.16:23

  19. 62'

    Sostituzione Cremonese: esce Federico Bonazzoli, entra David Stückler.16:22

  20. 59'

    Momento di stallo del match, ritmi bassi con le due squadre che almeno per il momento non riescono ad affondare il colpo.16:19

  21. 55'

    Cross di Sernicola per Okereke, ancora una volta importante Baschirotto in anticipo.16:15

  22. 51'

    Cross teso e insidioso di Sernicola, riesce a salvarsi la Cremonese con Baschirotto.16:10

  23. 47'

    Inizia il secondo tempo di CREMONESE-BENEVENTO!16:04

  25. 46'

    Sostituzione Cremonese: entra Raffaele Romano, esce Pietro Beruatto.16:05

  26. 46'

    Sostituzione Cremonese: esce Morten Thorsby, entra Michele Collocolo.16:05

  27. 46'

    Sostituzione Benevento: esce Davide Lamesta, entra Luigi Cherubini.16:05

  28. 46'

    Sostituzione Benevento: entra Guglielmo Mignani, esce Francesco Salvemini.16:05

  29. In casa Cremonese ovviamente occhio a Djuric per il secondo tempo, nel Benevento scalpita Salvemini.15:51

  31. La Cremonese chiude la prima frazione in vantaggio grazie al gol di Berti arrivato proprio allo scadere. I grigiorossi, dopo una prima frazione a tratti quasi dominata, riescono a sbloccare il risultato poco prima della fine del primo tempo. Un Benevento in affanno e troppo timido crolla proprio sul più bello.15:50

  32. 45'

    Finisce il primo tempo di CREMONESE-BENEVENTO!15:49

  33. 44'

    GOL! CREMONESE-Benevento 1-0! Rete di Tommaso BERTI! Errore difensivo enorme del Benevento che regala palla a Bonazzoli, perfetto nell'assist che regala a Berti, glaciale dinanzi a Vannucchi con il piattone destro.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Berti15:48

  34. 40'

    Continua a giocare in avanti la Cremonese, il Benevento fa fatica ad uscire. Match a senso unico, ma resiste lo 0-0.15:44

  35. 35'

    Cartellino giallo per Mattia Maita.15:38

  37. 32'

    Splendido spunto di Vandeputte che poi serve Elia: il terzino conclude di punta, la palla termina di pochissimo fuori a lato.15:35

  38. 29'

    Ci prova Bonazzoli da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.15:36

  39. 26'

    Cartellino giallo per Raffaele Romano.15:32

  40. 23'

    Ottima occasione per Bonazzoli in contropiede, perfetto Vannucchi in uscita ad evitare un gol praticamente già fatto.15:26

  41. 19'

    Continua ad attaccare la Cremonese, soprattutto lateralmente. Per ora regge il Benevento.15:24

  43. 15'

    Possesso palla prolungato della Cremonese che per ora concede poco al Benevento, padroni di casa in affanno.15:18

  44. 11'

    Bonazzoli sfiora il gol in acrobazia, la palla termina di pochissimo fuori a lato. Si salva il Benevento.15:14

  45. 7'

    Altra iniziativa del Benevento, questa volta con Siatounis che tenta il tiro dalla lunga distanza. Palla alta sopra la traversa.15:10

  46. 3'

    Colpo di testa ravvicinato di Okereke che schiaccia provando a battere un Fulignati che si rivela però super reattivo, determinante nel deviare in angolo.15:06

  47. 1'

    Inizia il primo tempo di CREMONESE-BENEVENTO!15:01

  49. Equilibrio perfetto nelle tre sfide disputate in casa dei grigiorossi tra Cremonese e Benevento in Serie BKT: una vittoria per parte e un pareggio, con due reti totali segnate da entrambe le formazioni.14:44

  50. Il Benevento è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro la Cremonese in Serie BKT (3V, 2N), pareggiando le due più recenti nella stagione 2021/22 - l'unico successo dei grigiorossi risale al 10 marzo 2019 (1-0).14:44

  51. Le scelte di Floro Flores: gioca Okereke in avanti con Lamesta e Mignani, confermatissimo Siatounis in mediana. Gioca Sernicola.14:44

  52. Le scelte di Pecchia: gioca Bonazzoli unica punta, a sostegno Berti e Vandeuputte con Thorsby. Dietro giocano Elia e Pezzella.14:43

  53. Panchina Benevento: Esposito, Caldirola, Salvemini, Cherubini, Scognamillo, Mannini, Simonetti, Beruatto, Schimmenti, Talia, Verdi, Tumminello. 14:40

  55. Panchina Cremonese; Festa, Agazzi, Stuckler, De Luca, Licina, Djuric, Ozillo Moreira, Lickunas, Collocolo, Nasti, Marsi, Grassi. 14:40

  56. Formazione BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Dalle Mura, Saio, Romano; Siatounis, Prisco, Maita; Lamesta, Mignani, Okereke.14:39

  57. Formazione CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Elia, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Lordkipanidze, Lottici Tessadri; Thorsby, Berti, Vandeputte; Bonazzoli. 14:38

  58. La Cremonese è reduce dalla vittoria per 0-2 in casa del Mantova, mentre il Benevento arriva dall'1-1 con il Catanzaro.14:36

  59. Benvenuti alla diretta di Cremonese-Monza, valevole per la 10a giornata di Serie A.14:34

  61. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giovanni Zini
    Città: Cremona
    Capienza: 14834 spettatori14:34

    Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

Formazioni Cremonese - Benevento

Cremonese
Benevento
TITOLARI CREMONESE
PANCHINA CREMONESE
ALLENATORE CREMONESE
  • Fabio Pecchia
TITOLARI BENEVENTO
  • (26) GIANMARCO VANNUCCHI (P)
  • (25) RAFFAELE ROMANO (D)
  • (23) PIETRO SAIO (D)
  • (15) CHRISTIAN DALLE MURA (D)
  • (17) LEONARDO SERNICOLA (D)
  • (6) ANTONIS SIATOUNIS (C)
  • (4) ANTONIO PRISCO (C)
  • (11) DAVIDE LAMESTA (C)
  • (29) DAVID OKEREKE (C)
  • (8) MATTIA MAITA (C)
  • (32) GUGLIELMO MIGNANI (A)
PANCHINA BENEVENTO
ALLENATORE BENEVENTO
  • Antonio Floro Flores
PREPARTITA

Cremonese - Benevento è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente la Cremonese si trova 11° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
La Cremonese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Juve Stabia e il Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, l'Arezzo e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Mantova vincendo 0-2 mentre Il Benevento ha incontrato il Catanzaro pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 3 gol.

Cremonese e Benevento si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, il Benevento ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Benevento è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro la Cremonese in Serie BKT (3V, 2N), pareggiando le due più recenti nella stagione 2021/22 - l'unico successo dei grigiorossi risale al 10 marzo 2019 (1-0).
  • Equilibrio perfetto nelle tre sfide disputate in casa dei grigiorossi tra Cremonese e Benevento in Serie BKT: una vittoria per parte e un pareggio, con due reti totali segnate da entrambe le formazioni.
  • La Cremonese non ha segnato nelle ultime due gare casalinghe di campionato, perdendo la più recente contro la Juve Stabia; i grigiorossi potrebbero rimanere a secco di gol in tre match interni di fila in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dal settembre-novembre 2020, mentre l'ultima volta che hanno registrato due sconfitte casalinghe consecutive nel torneo cadetto risale all'aprile 2024.
  • Il Benevento ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol contro Carrarese e Arezzo; solo una volta tra novembre e dicembre 2018 i giallorossi hanno registrato tre clean sheet fuori casa di fila in Serie BKT - mentre soltanto due volte hanno ottenuto almeno tre successi esterni consecutivi nel torneo cadetto: tra novembre 2019 e giugno 2020 (ben otto) e tra maggio 2017 e settembre 2018 (tre).
  • In questa stagione di Serie BKT, il Benevento (56) e la Cremonese (60) figurano penultima e quartultima per palloni intercettati, in mezzo a loro troviamo la Juve Stabia (59), mentre il Südtirol ultimo con 55.
  • Due dei tre gol segnati nel primo minuto di gioco in questo campionato di Serie BKT sono stati realizzati dalla Cremonese, entrambi da Federico Bonazzoli (contro Padova e Mantova); il terzo è stato siglato da Fabio Abiuso della Carrarese contro il Modena.
  • In questo campionato di Serie BKT, solo Christian Pierobon della Juve Stabia (28) e Alessandro Dellavalle del Padova (27) hanno effettuato più contrasti di Mattia Maita (23). Il centrocampista del Benevento è anche il quarto giocatore per numero di passaggi riusciti verso l'ultimo terzo di campo (126), dietro soltanto a Gastón Brugman (142), Alessandro Bianco (139) e Jacopo Petriccione (138).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CremoneseBenevento
Partite giocate99
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati814
Gol totali subiti118
Media gol subiti per partita1.20.9
Percentuale possesso palla51.549.6
Numero totale di passaggi43123771
Numero totale di passaggi riusciti36293194
Tiri nello specchio della porta3742
Percentuale di tiri in porta49.335.9
Numero totale di cross169159
Numero medio di cross riusciti3748
Duelli per partita vinti392401
Duelli per partita persi389382
Corner subiti3649
Corner guadagnati3649
Numero di punizioni a favore9390
Numero di punizioni concesse96131
Tackle totali141132
Percentuale di successo nei tackle56.056.8
Fuorigiochi totali1414
Numero totale di cartellini gialli1323
Numero totale di cartellini rossi21

Cremonese - Benevento Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo23
  2. Modena20
  3. Ascoli18
  4. Mantova18
  5. Pisa15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi8
  2. Andrea Belotti7
  3. Dennis Johnsen6
  4. Daniel Mosquera6
  5. Antonio Di Nardo5
MOSTRA COMPLETA

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