Il Modena resta al secondo posto e si porta a venti punti, a meno tre dal Palermo primo e a più due su Ascoli e Mantova (Palermo e Ascoli però devono ancora giocare). Nel prossimo turno il Modena affronterà l’Entella in trasferta.

Pari al Braglia tra Modena e Mantova. I padroni di casa passano in vantaggio al 52’ con il settimo sigillo di Belotti, che sfrutta una bella palla di Ambrosino e batte Chichizola. Il Mantova cerca il pari e lo trova all’84’ con la prima rete in Serie B di Spinaccè, bravo a incornare su assist dalla bandierina di Bragantini.

Modena e Mantova sono tra le sorprese di questo avvio di campionato. I padroni di casa si trovano al secondo posto con diciannove punti: sei vittorie in nove gare per la squadra di Galloppa, che nell’ultimo turno ha sconfitto il Vicenza in rimonta (1-2, reti di Belotti e Ambrosino).14:09

Il Mantova invece insegue a due lunghezze: quarto posto con diciassette punti. La squadra di Modesto, che ha subìto due sconfitte nelle ultime tre partite e nell’ultima gara ha perso 0-2 in casa contro la Cremonese, è in cerca di riscatto.14:17

Arbitra la sfida Francesco Forneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Ricci e Rinaldi e dal quarto uomo Poli. Di Paolo e Cosso rispettivamente al Var e Avar.14:44

PREPARTITA

Modena - Mantova è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente il Modena si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Mantova si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Modena ha segnato 18 gol e ne ha subiti 10; il Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Modena ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Cesena e il Vicenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Virtus Entella e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Modena ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza vincendo 1-2 mentre Il Mantova ha incontrato la Cremonese perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Modena e Mantova si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 6 volte, il Mantova ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Modena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide contro il Mantova in Serie BKT (4V, 5N), vincendo tutte le tre più recenti; tra le squadre attualmente nel campionato cadetto solo contro l'Arezzo (11), i gialloblù vantano una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitta - l'ultimo successo dei virgiliani contro i canarini nel torneo cadetto risale al 6 ottobre 2007 (3-2).

Dopo aver perso la prima sfida casalinga contro il Mantova in Serie BKT (0-1 il 26 maggio 1960), il Modena è rimasto imbattuto in tutte le successive 11 gare interne contro i biancorosso nel torneo cadetto (4V, 7N), vincendo tre delle quattro più recenti (1N).

Il Modena ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe di campionato (2P), tra cui le tre più recenti; l'ultima volta che ha ottenuto almeno quattro successi interni di fila in Serie BKT risale al periodo tra settembre e novembre 2025 (cinque in quel caso).

Il Mantova potrebbe vincere quattro delle prime cinque trasferte stagionali di Serie BKT per la prima volta nella sua storia (3V, 1N fin qui nel 2026/27); in aggiunta, dopo i successi esterni più recenti contro Catanzaro e Virtus Entella, i virgiliani potrebbero vincere tre gare fuori casa di fila nel campionato cadetto solo per la terza volta, dopo la striscia settembre-ottobre 1965 e quella del maggio 1960.

Il Modena guida la classifica di Serie BKT per gol realizzati di testa, avendone segnati quattro sui 17 totali, mentre il Mantova e il Palermo sono le uniche due squadre a non aver ancora trovato la rete con questo fondamentale in stagione.

Andrea Belotti è andato in gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato; l'attaccante del Modena potrebbe diventare il primo giocatori degli emiliani a timbrare il cartellino per più match consecutivi nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08) - cinque gare di fila anche Pablo Granoche nel 2014.

L'unico gol segnato da Tommaso Del Lungo in Serie BKT è arrivato proprio contro il Modena lo scorso 3 marzo; il classe 2003 ha disputato tutte le ultime tre partite da titolare: lo stesso numero di volte in cui era sceso in campo dal primo minuto in tutte le precedenti 11 sfide disputate nel torneo cadetto con le maglie di Mantova e Virtus Entella.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: