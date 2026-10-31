Pari al Braglia tra Modena e Mantova. I padroni di casa passano in vantaggio al 52’ con il settimo sigillo di Belotti, che sfrutta una bella palla di Ambrosino e batte Chichizola. Il Mantova cerca il pari e lo trova all’84’ con la prima rete in Serie B di Spinaccè, bravo a incornare su assist dalla bandierina di Bragantini.
Il Modena resta al secondo posto e si porta a venti punti, a meno tre dal Palermo primo e a più due su Ascoli e Mantova (Palermo e Ascoli però devono ancora giocare). Nel prossimo turno il Modena affronterà l’Entella in trasferta.
Il Mantova riesce a raddrizzare nel finale una gara che sembrava persa e sale a quota 18 punti alla pari dell’Ascoli. Nel prossimo turno la squadra di Modesto ospiterà il Verona.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Modena-Mantova 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:04
90'+4'
Finisce la partita! MODENA-MANTOVA 1-1 (52’ Belotti, 84’ Spinaccè)!16:54
90'+3'
Calcia Olzer, palla allontanata ancora dalla difesa del Mantova.16:54
90'+3'
Olzer guadagna una punizione interessante dal lato destro dell'area di rigore, vicino al fallo laterale.16:53
90'
Tre minuti di recupero.16:52
90'
Azione d'attacco del Modena con giocate di prima sullo stretto, poi la palla in mezzo di Imputato viene allontanata dalla difesa ospite.16:51
88'
Benaissa ha una buona palla a sinistra ma viene contrastato da Imputato e calcia debolmente sul primo palo.16:49
87'
Prima rete in serie B per Matteo Spinaccè, attaccante scuola Inter.16:47
86'
SOSTITUZIONE MODENA Esce Giuseppe Ambrosino ed entra Daniele Montevago.16:47
84'
GOL! Modena-MANTOVA 1-1! SPINACCE'! Bragantini calcia un corner da destra, incornata di Spinaccè da centro area che batte Chichizola!
Belotti si guadagna un calcio di punizione pochi metri fuori dall'area di rigore.16:09
47'
AMMONITO Alessandro Bianco per intervento falloso su Kouda.16:07
45'
Inizia il secondo tempo! MODENA-MANTOVA 0-0!16:08
45'
QUATTRO CAMBI PER IL MANTOVA! Escono Longonda, Ilie, Radaelli e Gliozzi per Kouda, Bragantina, Del Lungo e Spinaccè.16:07
Le due squadre stanno rientrando sul terreno di gioco. Pronti dei cambi per il Mantova.16:03
Le squadre vanno a riposo sullo zero a zero. Gara equilibrata nei primi minuti, poi alla distanza esce il Modena che prima spreca un’occasione con Ambrosino, poi colpisce un palo clamoroso con Imputato ed infine va vicino al vantaggio con Belotti. Al 25’ Forneau estrae il rosso diretto per Radaelli per un fallo su Santoro ma dopo il check del Var e la revisione al video, Forneau cambia la sua decisione ed estrae il cartellino giallo.15:51
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. MODENA-MANTOVA 0-0!15:49
45'
Un minuto di recupero.15:48
43'
Il Modena continua ad attaccare.15:48
40'
MODENA PERICOLOSO! Cross dalla destra di Imputato deviato di testa da Cella, Belotti in spaccata sfiora la palla che finisce a lato di poco!15:44
39'
Belotti prova a fare tutto da solo, ne salta due sulla linea di fondo e poi al momento del tiro viene fermato da Cella!15:42
36'
PALO DEL MODENA! Palla persa da Longonda, Azzi da sinistra mette in mezzo basso per l'inserimento di Imputato che da pochi metri colpisce incredibilmente il legno!15:40
34'
CARTELLINO GIALLO per Simone Trimboli, in ritardo su Imputato.15:37
33'
Anticipo provvidenziale di Folino su Gliozzi.15:36
30'
Benaissa appoggia al limite per Ruocco ma il suo tentativo finisce in curva.15:33
29'
Punizione di Trimpoli dalla distanza e sponda aerea di Castellini, interviene in anticipo Chichizola.15:32
26'
AMMONITO Nicolò Radaelli: Forneau rivede la propria decisione e sanziona l'esterno con il cartellino giallo.15:30
25'
Check del Var e Forneau va a rivederlo!15:29
25'
ROSSO DIRETTO PER RADAELLI! L'esterno del Mantova, titolare dopo sei mesi, entra in ritardo sulla caviglia di Santoro e viene cacciato dal direttore di gara!15:31
20'
OCCASIONE MODENA! Belotti protegge palla e da terra lancia Ambrosino in fuga: l'attaccante si fa ipnotizzare da Bardi che intercetta il tiro!15:24
18'
Ora le squadre sembrano aver abbassato il ritmo di gioco.15:21
15'
Il Modena invece prova spesso la ripartenza veloce con i lanci diretti di Chichizola nei paraggi dei due attaccanti.15:18
14'
Inserimento di Trimpoli sulla destra, palla in mezzo per Gliozzi che, ostacolato, impatta male e la sfera finisce sul fondo.15:17
14'
Il Mantova cerca la percussione centrale ma i tentativi si infrangono contro il muro gialloblu.15:16
13'
Ruocco reclama un fallo, l'arbitro fa proseguire.15:16
11'
Ritmi intensi in questi primi minuti di gioco.15:19
10'
Errore in impostazione di Chichizola, la palla arriva a Roucco che cerca di sfondare ma viene fermato da Folino.15:13
6'
Risponde il Mantova in contropiede con un tentativo di Ilie rimpallato che finisce tra le braccia di Chichizola.15:09
5'
Ambrosino calcia in porta, tiro ribattuto dalla barriera.15:08
5'
Lo stesso Ambrosino sulla palla.15:07
4'
Ambrosino guadagna una punizione interessante dallo spigolo sinistro dell'area di rigore del Mantova.15:07
3'
Modena in maglia gialla e pantaloncini blu, Mantova in completo rosso.15:05
Primo pallone giocato dai padroni di casa.15:03
Allo stadio Braglia di Modena è tutto pronto. Comincia la sfida MODENA-MANTOVA!15:03
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Francesco Forneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Ricci e Rinaldi e dal quarto uomo Poli. Di Paolo e Cosso rispettivamente al Var e Avar.14:44
Il Mantova deve rinunciare agli indisponibili Chinetti e Silva. Modesto conferma ne cambia tre rispetto all squadra sconfitta dalla Cremonese: Radaelli per Del Lungo, Longonda per Kouda e Ilie per Bragantini. L’ex Gliozzi vince il ballottaggio con Vlahovic per il ruolo di centravanti.14:42
Il Modena deve fare a meno degli infortunati Caso, Tonoli, Zampano, Stenio, Sersanti e Manquant. Galloppa, in emergenza, si affida alla verve di Azzi sulla fascia sinistra con Imputato su quella opposta. Attacco affidato alla coppia Belotti-Ambrosino: per il Gallo, terza consecutiva da titolare in una settimana, sei reti segnate nelle ultime cinque partite.14:45
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova scende in campo con il 3-4-2-1: Bardi – Tomasevic, Cella, Castellini – Radaelli, Trimboli, Longonda, Benaissa – Ilie, Ruocco – Gliozzi. A disposizione: Gemello, Meroni, Del Lungo, Kospo, Vesentini, Wieser, Kouda, Ignacchiti, Spinaccè, Vlahovic, Cajazzo, Bragantini. All. Modesto.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con il 3-5-2: Chichizola – Folino, Nador, Nieling – Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi – Ambrosino, Belotti. A disposizione: Consiglio, Laidani, Adorni, Cannoni, Odero, Egharevba, Acquah, Olzer, Bozhanaj, Bacchin, Montevago. All. Galloppa.14:30
Il Mantova invece insegue a due lunghezze: quarto posto con diciassette punti. La squadra di Modesto, che ha subìto due sconfitte nelle ultime tre partite e nell’ultima gara ha perso 0-2 in casa contro la Cremonese, è in cerca di riscatto.14:17
Modena e Mantova sono tra le sorprese di questo avvio di campionato. I padroni di casa si trovano al secondo posto con diciannove punti: sei vittorie in nove gare per la squadra di Galloppa, che nell’ultimo turno ha sconfitto il Vicenza in rimonta (1-2, reti di Belotti e Ambrosino).14:09
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Mantova, gara valida per la decima giornata del campionato di serie B.10:29
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori10:29
Modena - Mantova è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .
Attualmente il Modena si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Mantova si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Modena ha segnato 18 gol e ne ha subiti 10; il Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Modena ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Cesena e il Vicenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Virtus Entella e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Modena ha incontrato nell'ultima partita il Vicenza vincendo 1-2 mentre Il Mantova ha incontrato la Cremonese perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.
Modena e Mantova si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 6 volte, il Mantova ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Modena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide contro il Mantova in Serie BKT (4V, 5N), vincendo tutte le tre più recenti; tra le squadre attualmente nel campionato cadetto solo contro l'Arezzo (11), i gialloblù vantano una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitta - l'ultimo successo dei virgiliani contro i canarini nel torneo cadetto risale al 6 ottobre 2007 (3-2).
Dopo aver perso la prima sfida casalinga contro il Mantova in Serie BKT (0-1 il 26 maggio 1960), il Modena è rimasto imbattuto in tutte le successive 11 gare interne contro i biancorosso nel torneo cadetto (4V, 7N), vincendo tre delle quattro più recenti (1N).
Il Modena ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe di campionato (2P), tra cui le tre più recenti; l'ultima volta che ha ottenuto almeno quattro successi interni di fila in Serie BKT risale al periodo tra settembre e novembre 2025 (cinque in quel caso).
Il Mantova potrebbe vincere quattro delle prime cinque trasferte stagionali di Serie BKT per la prima volta nella sua storia (3V, 1N fin qui nel 2026/27); in aggiunta, dopo i successi esterni più recenti contro Catanzaro e Virtus Entella, i virgiliani potrebbero vincere tre gare fuori casa di fila nel campionato cadetto solo per la terza volta, dopo la striscia settembre-ottobre 1965 e quella del maggio 1960.
Il Modena guida la classifica di Serie BKT per gol realizzati di testa, avendone segnati quattro sui 17 totali, mentre il Mantova e il Palermo sono le uniche due squadre a non aver ancora trovato la rete con questo fondamentale in stagione.
Andrea Belotti è andato in gol in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato; l'attaccante del Modena potrebbe diventare il primo giocatori degli emiliani a timbrare il cartellino per più match consecutivi nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08) - cinque gare di fila anche Pablo Granoche nel 2014.
L'unico gol segnato da Tommaso Del Lungo in Serie BKT è arrivato proprio contro il Modena lo scorso 3 marzo; il classe 2003 ha disputato tutte le ultime tre partite da titolare: lo stesso numero di volte in cui era sceso in campo dal primo minuto in tutte le precedenti 11 sfide disputate nel torneo cadetto con le maglie di Mantova e Virtus Entella.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: