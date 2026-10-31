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Sampdoria-Virtus Entella: 2-0 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
31 Ottobre 2026 ore 19:30
Sampdoria
2
Virtus Entella
0
Partita finita
Arbitro: Andrea Calzavara
  1. 23' 1-0 Andrea Tiritiello (A)
  2. 42' 2-0 Lorenzo Mezzotero
0'
45'
90'
90'
93'

Sampdoria che si toglie dall'ultima posizione grazie alla vittoria nel derby con l'Entella. Autogol di Tiritiello, rete del giovane Mezzotero, un secondo tempo in controllo.

  1. Sulle note di Rino Gaetano, da Sampdoria - Entella é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:28

  2. 90'+3'

    FINISCE A MARASSI! SAMPDORIA - ENTELLA 2-O!21:27

  3. 90'+2'

    AMMONITO Kevin Mbabu. Intervento in ritardo su Franzoni. 21:24

  4. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.21:24

  5. 90'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Lorenzo Mezzotero, entra Luca Ravanelli.21:23

  6. 88'

    Entella che sicuramente ha messo tanto impegno ma che non é riuscita praticamente mai a impensierire Krastev21:21

  8. 86'

    Confermato il fuorigioco, si rimane 11 contro 11.21:19

  9. 85'

    Check del VAR per valutare le varie posizioni degli avanti della Sampdoria.21:18

  10. 85'

    Marconi stende Mezzotero lanciato a rete, Calzavara estrae il rosso ma poi annulla tutto per il precedente fuorigioco.21:18

  11. 83'

    KARAMOH! Mezzotero con una gran palla per il compagno di reparto, diagonale che finisce a lato.21:16

  12. 81'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Gennaro Tutino, entra Yann Karamoh21:13

  14. 79'

    Mischia in area della Samp, ultima conclusione di Guiu, ma respinge la difesa locale.21:11

  15. 77'

    Sostituzione ENTELLA: esce Francesco Mezzoni, entra Tommaso Annoni21:10

  16. 76'

    Delli Carri chiude su Cuppone in arrea, con mestiere: rimane a terra la punta, ma per Calzavara si puó continuare a giocare.21:09

  17. 74'

    A terra Henderson dopo uno scontro fortuito con Vignali. Il centrocampista si alza a fatica.21:07

  18. 72'

    Sampdoria che controlla, ma fatica a ripartire.21:07

  20. 70'

    CUPPONE! Conclusione di poco a lato, azione comunque fermata per fuorigioco.21:03

  21. 69'

    Colpo di testa di Marconi, palla alta.21:02

  22. 68'

    Sostituzione ENTELLA: esce Mattia Tirelli, entra Giacomo Corona21:02

  23. 68'

    Cross di Di Mario, spazza la difesa locale. Forcing ora dell'Entella.21:01

  24. 66'

    Cuppone prova una difficile palla di prima per l'inserimento sulla fascia di Mezzoni, sfera che esce sul fondo.20:59

  26. 64'

    Felippe perde il tempo del tiro dal limite, cerca un dribbling di troppo e viene fermato da Delli Carri.20:57

  27. 62'

    Mbabu trova begic in area, tocco al centro che Del Frate blocca in uscita.20:54

  28. 60'

    Tiro dal limite di Begic, palla facile per Del Frate.20:51

  29. 59'

    Bella uscita di Krastev, che sta disputando un secondo tempo molto sicuro.20:50

  30. 57'

    Altra giocata di Begic, il suo tiro cross fermato da Del Frate.20:48

  32. 55'

    FRANZONI! Destro dalla distanza, attento ancora Krastev20:48

  33. 53'

    OCCASIONE ENTELLA! Lancio per Cuppone che si inserisce in profonditá e calcia un diagonale che impegna Krastev.20:46

  34. 52'

    Del Frate chiamato in causa calcia direttamente verso le tribune, evitando ogni problema.20:44

  35. 50'

    Mezzoni prova la conclusione dal limite di controbalzo, palla altissima sopra la traversa.20:43

  36. 49'

    Partiti forte gli ospiti, ma Sampdoria che si stsa difendendo con ordine nella propria metá campo.20:41

  38. 47'

    Doppio cambio per l'Entella, con Chiappella che vuole far alzare i ritmi ai suoi.20:39

  39. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:38

  40. 46'

    Sostituzione ENTELLA: esce Leonardo Benedetti, entra Luigi Cuppone20:37

  41. 46'

    Sostituzione ENTELLA: esce Niccolò Squizzato, entra Lucas Felippe20:37

  42. Sampdoria in vantaggio per 2-0 grazie all'autorete di Tiritiello e la rete del giovanissimo Mezzotero. Entella che ha anche condotto la partita per lunghi tratti, ma locali piú concreti.20:22

  44. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! SAMPDORIA - ENTELLA 2-0.20:21

  45. 45'+2'

    AMMONITO Ivan Marconi. Intervento duro su Begic. 20:19

  46. 45'+2'

    BEGIC! Altro gran dribbling e conclusione della punta, attento Del Frate.20:18

  47. 45'

    Quattro i minuti di recupero.20:17

  48. 43'

    Primo gol per Mezzotero, entrato in questo tempo per l'infortunato Verschaeren.20:15

  50. 42'

    GOL! SAMPDORIA - Virtus Entella 2-0! Rete di Lorenzo Mezzotero. Gran giocata di Begic sulla destra, cross basso per la punta che, da due passi, insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Mezzotero20:14

    Lorenzo Mezzotero
  51. 40'

    Cross di Vignali, allontana la difesa della Samp. Ora buon momento dell'Entella.20:12

  52. 38'

    Samp che continua a spingere, Entella che comunque non vuole solo chiudersi ma cerca di ripartire.20:11

  53. 36'

    Sostituzione ENTELLA: esce Mattia Alborghetti, entra Ivan Marconi.20:08

  54. 36'

    Problema muscolare anche per Alborghetti, probabile un cambio anche per l'Entella.20:07

  56. 35'

    Calzavara non vuole perdere il controllo del match, tre gialli in tre minuti.20:06

  57. 33'

    AMMONITO Bernat Guiu. Terzo giallo in pochi minuti, intervento in ritardo su Cicconi. 20:05

  58. 32'

    AMMONITO Manuel Cicconi. Il terzino ferma il contropiede dell'Entella, giallo anche per lui. 20:04

  59. 31'

    AMMONITO Luca Vignali. Giallo al difensore per aver allontanato la palla per nervosismo. 20:04

  60. 28'

    Sampdoria ora con un piú chiuso 4-4-2, con Henderson che si é spostato a sinistra.19:59

  62. 26'

    TUTINO! Recupero di Begic che scarica sulla punta, diagonale che sfiora il palo!19:57

  63. 25'

    Sampdoria che passa in vantaggia su palla da fermo, sfortunato Tiritiello che insacca nella sua porta da pochi passi la sponda di Gartenmann19:57

  64. 23'

    GOL! SAMPDORIA - Entella 1-0! Autorete di Andrea Tiritiello. Punizione di Henderson, sponda di Gartenmann, il difensore insacca nella sua porta.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Tiritiello19:56

  65. 21'

    Samp che prova ora ad alzare il baricentro, cercando molto i movimenti di Tutino.19:53

  66. 19'

    AMMONITO Francesco Mezzoni. L'esterno arriva tardi su Abildgaard, giallo per lui. 19:51

  68. 17'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Yari Verschaeren, entra Lorenzo Mezzotero.19:49

  69. 16'

    Attenzione, problema per Verschaeren: da capire se il trequartista possa continuare la partita.19:48

  70. 14'

    Conclusione dalla distanza per Tirelli, attento in due tempi di Krastev.19:47

  71. 12'

    Buon inizio per l'Entella, Sampdoria che sta faticando a ripartire.19:43

  72. 10'

    Mbabu prova la percussione palla al piede, ottima la chiusura di Di Mario.19:41

  74. 8'

    Che palla di Squizzato pèr Vignali, che calcia al volo sulla traversa: prima vera palla gol per gli ospiti.19:40

  75. 7'

    TRAVERSA DELL'ENTELLA! Schema per gli ospiti, cross per Vignali che stampa il pallone sul legno alto!19:38

  76. 6'

    Mezzoni prova il cross, Cicconi respinge. Angolo per l'Entella.19:37

  77. 5'

    Primi minuti abbastanza confusi due squadre aggressive che non permettono agli avversari di imporre il proprio gioco.19:36

  78. 3'

    Samp che prova ad aggredire fin dai primi minuti, Entella che sembra essere posizionata a quattro con Tirelli da unica punta.19:35

  80. 2'

    Samp con la maglia celebrativa degli ottant'annai, Entella in completo rosso.19:33

  81. 1'

    INIZIA SAMPDORIA - VIRTUS ENTELLA! Primo pallone per gli ospiti!19:32

  82. Dirige il match l'arbitro Calzavara di Varese.19:14

  83. Chiappella schiera il tandem d'attacco formato da Guiu e Tirelli, a centrocampo spazio all'ex Benedetti, Tiritiello a guidare la difesa a tre.19:14

  84. D'Angelo con poche opzioni, in difesa Mbabu come terzino; Abildgaard, Makoumbou e Henderson in mediana, Verschaeren e Begic a supportare Tutino.19:13

  86. La formazione della VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate - Vignali, Tiritiello, Alborghetti - Di Mario, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Mezzoni - Guiu, Tirelli.19:30

  87. Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (4-3-3), Krastev - Mbabu, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi - Abildgaard, Makoumbou, Henderson - Verschaeren, Tutino, Begic.19:29

  88. Derby ligure tra due formazioni che hanno bisogno dei tre punti: la Sampdoria, ultima, vuole provare con una vittoria a rilanciarsi in classifica e nel morale, ospiti che con un successo allontanerebbero la zona retrocessione.19:07

  89. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Sampdoria e Virtus Entella, valevole per la decima giornata di Serie B.19:06

  91. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori19:06

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Sampdoria - Virtus Entella

Sampdoria
Virtus Entella
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Luca D'Angelo
TITOLARI VIRTUS ENTELLA
PANCHINA VIRTUS ENTELLA
  • (33) FRANCESCO D'ALTERIO (P)
  • (16) RICCARDO TURICCHIA (C)
  • (39) MATTIA MOTOLESE (D)
  • (9) GIACOMO CORONA (A)
  • (40) GABRIELE COSTA (C)
  • (55) LUCAS FELIPPE (C)
  • (3) NICOLAS PREVITALI (D)
  • (12) EDOARDO TORRIELLI (P)
  • (18) TOMMASO ANNONI (C)
  • (70) MARWANE KRITTA (D)
  • (10) LUIGI CUPPONE (A)
  • (15) IVAN MARCONI (D)
ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
  • Andrea Chiappella
PREPARTITA

Sampdoria - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Virtus Entella sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Andrea Calzavara

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati24
Fuorigioco3
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0
22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2
02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1
06-09-2026 Serie B Juve Stabia-Pisa 0-3
20-09-2026 Serie B Modena-Empoli 2-1
19-10-2026 Serie A Monza-Cagliari 4-0
24-10-2026 Serie B Catanzaro-Ascoli 1-6

Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; la Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12.

In casa la Sampdoria ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Sudtirol e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Mantova e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol.

Sampdoria e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT: vittoria 3-1 al Comunale di Chiavari il 17 ottobre 2025 e pareggio 1-1 lo scorso 16 gennaio al Ferraris. Più in generale, la Virtus Entella ha pareggiato ben sette dei 14 derby liguri disputati nel campionato cadetto (2V, 5P), tra cui i due più recenti nel 2026 contro Spezia e la stessa Sampdoria.
  • La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie BKT contro formazioni liguri (3N, 3P), sebbene il successo sia arrivato proprio nel confronto più recente (1-0 contro lo Spezia il 31 gennaio scorso); i blucerchiati non ottengono due vittorie consecutive contro squadre della propria regione nel torneo cadetto dal periodo tra novembre 2002 e novembre 2023 (due successi contro il Genoa e uno sullo Spezia in quel caso).
  • La Sampdoria ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime sei gare casalinghe di campionato, perdendo la più recente contro l'Arezzo; i blucerchiati non perdono due match interni di fila in Serie BKT dal periodo tra agosto e settembre 2025 (contro Modena e Cesena in quel caso).
  • La Virtus Entella ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie B (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 40 gare esterne nel torneo (2V, 13N, 25P); i biancocelesti puntano a vincere due partite fuori casa di fila in Serie B per la terza volta nella loro storia, dopo i precedenti tra maggio 2018 e agosto 2019 e nel novembre 2015.
  • In questa stagione di Serie BKT, la Virtus Entella vanta la seconda miglior percentuale di contrasti vinti (64.5%), dietro solo al Modena (66.7%). La Sampdoria, avversaria di giornata, occupa invece l'ultimo posto in questa graduatoria con una percentuale di successo del 52.1% (63 contrasti vinti su 121).
  • Tobias Lauritsen ha effettuato più tiri di testa nello specchio di qualsiasi altro giocatore in questa Serie B (cinque), senza tuttavia riuscire ancora a trovare la rete con questo fondamentale.
  • Nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Mattia Tirelli in questo campionato di Serie B (due, a pari merito con Cristian Shpendi del Cesena). Queste due reti rappresentano l'intero bottino stagionale del centrocampista della Virtus Entella, che ha così eguagliato il suo record di gol in un singolo campionato di Serie B, già stabilito nella stagione 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SampdoriaVirtus Entella
Partite giocate99
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse63
Numero di partite pareggiate24
Gol totali segnati811
Gol totali subiti1810
Media gol subiti per partita2.01.1
Percentuale possesso palla46.249.7
Numero totale di passaggi36563776
Numero totale di passaggi riusciti29803111
Tiri nello specchio della porta4537
Percentuale di tiri in porta41.737.4
Numero totale di cross213221
Numero medio di cross riusciti4650
Duelli per partita vinti426424
Duelli per partita persi434414
Corner subiti3427
Corner guadagnati5337
Numero di punizioni a favore106115
Numero di punizioni concesse109123
Tackle totali121138
Percentuale di successo nei tackle52.164.5
Fuorigiochi totali1427
Numero totale di cartellini gialli1817
Numero totale di cartellini rossi10

Sampdoria - Virtus Entella Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo23
  2. Modena20
  3. Ascoli18
  4. Mantova18
  5. Pisa15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi8
  2. Andrea Belotti7
  3. Dennis Johnsen6
  4. Daniel Mosquera6
  5. Antonio Di Nardo5
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