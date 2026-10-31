Samp che prova ora ad alzare il baricentro, cercando molto i movimenti di Tutino.19:53
19'
AMMONITO Francesco Mezzoni. L'esterno arriva tardi su Abildgaard, giallo per lui. 19:51
17'
Sostituzione SAMPDORIA: esce Yari Verschaeren, entra Lorenzo Mezzotero.19:49
16'
Attenzione, problema per Verschaeren: da capire se il trequartista possa continuare la partita.19:48
14'
Conclusione dalla distanza per Tirelli, attento in due tempi di Krastev.19:47
12'
Buon inizio per l'Entella, Sampdoria che sta faticando a ripartire.19:43
10'
Mbabu prova la percussione palla al piede, ottima la chiusura di Di Mario.19:41
8'
Che palla di Squizzato pèr Vignali, che calcia al volo sulla traversa: prima vera palla gol per gli ospiti.19:40
7'
TRAVERSA DELL'ENTELLA! Schema per gli ospiti, cross per Vignali che stampa il pallone sul legno alto!19:38
6'
Mezzoni prova il cross, Cicconi respinge. Angolo per l'Entella.19:37
5'
Primi minuti abbastanza confusi due squadre aggressive che non permettono agli avversari di imporre il proprio gioco.19:36
3'
Samp che prova ad aggredire fin dai primi minuti, Entella che sembra essere posizionata a quattro con Tirelli da unica punta.19:35
2'
Samp con la maglia celebrativa degli ottant'annai, Entella in completo rosso.19:33
1'
INIZIA SAMPDORIA - VIRTUS ENTELLA! Primo pallone per gli ospiti!19:32
Dirige il match l'arbitro Calzavara di Varese.19:14
Chiappella schiera il tandem d'attacco formato da Guiu e Tirelli, a centrocampo spazio all'ex Benedetti, Tiritiello a guidare la difesa a tre.19:14
D'Angelo con poche opzioni, in difesa Mbabu come terzino; Abildgaard, Makoumbou e Henderson in mediana, Verschaeren e Begic a supportare Tutino.19:13
La formazione della VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate - Vignali, Tiritiello, Alborghetti - Di Mario, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Mezzoni - Guiu, Tirelli.19:30
Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (4-3-3), Krastev - Mbabu, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi - Abildgaard, Makoumbou, Henderson - Verschaeren, Tutino, Begic.19:29
Derby ligure tra due formazioni che hanno bisogno dei tre punti: la Sampdoria, ultima, vuole provare con una vittoria a rilanciarsi in classifica e nel morale, ospiti che con un successo allontanerebbero la zona retrocessione.19:07
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Sampdoria e Virtus Entella, valevole per la decima giornata di Serie B.19:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori19:06
Sampdoria - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Virtus Entella sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
24
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Cagliari-Arezzo 1-0
22-08-2026
Serie B
Carrarese-Mantova 1-2
02-09-2026
Coppa Italia
Sassuolo-Frosinone 1-1
06-09-2026
Serie B
Juve Stabia-Pisa 0-3
20-09-2026
Serie B
Modena-Empoli 2-1
19-10-2026
Serie A
Monza-Cagliari 4-0
24-10-2026
Serie B
Catanzaro-Ascoli 1-6
Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; la Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12.
In casa la Sampdoria ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Sudtirol e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Mantova e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol.
Sampdoria e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sampdoria-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT: vittoria 3-1 al Comunale di Chiavari il 17 ottobre 2025 e pareggio 1-1 lo scorso 16 gennaio al Ferraris. Più in generale, la Virtus Entella ha pareggiato ben sette dei 14 derby liguri disputati nel campionato cadetto (2V, 5P), tra cui i due più recenti nel 2026 contro Spezia e la stessa Sampdoria.
La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie BKT contro formazioni liguri (3N, 3P), sebbene il successo sia arrivato proprio nel confronto più recente (1-0 contro lo Spezia il 31 gennaio scorso); i blucerchiati non ottengono due vittorie consecutive contro squadre della propria regione nel torneo cadetto dal periodo tra novembre 2002 e novembre 2023 (due successi contro il Genoa e uno sullo Spezia in quel caso).
La Sampdoria ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime sei gare casalinghe di campionato, perdendo la più recente contro l'Arezzo; i blucerchiati non perdono due match interni di fila in Serie BKT dal periodo tra agosto e settembre 2025 (contro Modena e Cesena in quel caso).
La Virtus Entella ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie B (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 40 gare esterne nel torneo (2V, 13N, 25P); i biancocelesti puntano a vincere due partite fuori casa di fila in Serie B per la terza volta nella loro storia, dopo i precedenti tra maggio 2018 e agosto 2019 e nel novembre 2015.
In questa stagione di Serie BKT, la Virtus Entella vanta la seconda miglior percentuale di contrasti vinti (64.5%), dietro solo al Modena (66.7%). La Sampdoria, avversaria di giornata, occupa invece l'ultimo posto in questa graduatoria con una percentuale di successo del 52.1% (63 contrasti vinti su 121).
Tobias Lauritsen ha effettuato più tiri di testa nello specchio di qualsiasi altro giocatore in questa Serie B (cinque), senza tuttavia riuscire ancora a trovare la rete con questo fondamentale.
Nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Mattia Tirelli in questo campionato di Serie B (due, a pari merito con Cristian Shpendi del Cesena). Queste due reti rappresentano l'intero bottino stagionale del centrocampista della Virtus Entella, che ha così eguagliato il suo record di gol in un singolo campionato di Serie B, già stabilito nella stagione 2025/26.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: