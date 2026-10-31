PREPARTITA

Sampdoria - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Virtus Entella sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0 22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2 02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1 06-09-2026 Serie B Juve Stabia-Pisa 0-3 20-09-2026 Serie B Modena-Empoli 2-1 19-10-2026 Serie A Monza-Cagliari 4-0 24-10-2026 Serie B Catanzaro-Ascoli 1-6

Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 18; la Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12.

In casa la Sampdoria ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Sudtirol e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, il Mantova e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli perdendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol.

Sampdoria e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT: vittoria 3-1 al Comunale di Chiavari il 17 ottobre 2025 e pareggio 1-1 lo scorso 16 gennaio al Ferraris. Più in generale, la Virtus Entella ha pareggiato ben sette dei 14 derby liguri disputati nel campionato cadetto (2V, 5P), tra cui i due più recenti nel 2026 contro Spezia e la stessa Sampdoria.

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie BKT contro formazioni liguri (3N, 3P), sebbene il successo sia arrivato proprio nel confronto più recente (1-0 contro lo Spezia il 31 gennaio scorso); i blucerchiati non ottengono due vittorie consecutive contro squadre della propria regione nel torneo cadetto dal periodo tra novembre 2002 e novembre 2023 (due successi contro il Genoa e uno sullo Spezia in quel caso).

La Sampdoria ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime sei gare casalinghe di campionato, perdendo la più recente contro l'Arezzo; i blucerchiati non perdono due match interni di fila in Serie BKT dal periodo tra agosto e settembre 2025 (contro Modena e Cesena in quel caso).

La Virtus Entella ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie B (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 40 gare esterne nel torneo (2V, 13N, 25P); i biancocelesti puntano a vincere due partite fuori casa di fila in Serie B per la terza volta nella loro storia, dopo i precedenti tra maggio 2018 e agosto 2019 e nel novembre 2015.

In questa stagione di Serie BKT, la Virtus Entella vanta la seconda miglior percentuale di contrasti vinti (64.5%), dietro solo al Modena (66.7%). La Sampdoria, avversaria di giornata, occupa invece l'ultimo posto in questa graduatoria con una percentuale di successo del 52.1% (63 contrasti vinti su 121).

Tobias Lauritsen ha effettuato più tiri di testa nello specchio di qualsiasi altro giocatore in questa Serie B (cinque), senza tuttavia riuscire ancora a trovare la rete con questo fondamentale.

Nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Mattia Tirelli in questo campionato di Serie B (due, a pari merito con Cristian Shpendi del Cesena). Queste due reti rappresentano l'intero bottino stagionale del centrocampista della Virtus Entella, che ha così eguagliato il suo record di gol in un singolo campionato di Serie B, già stabilito nella stagione 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: