Situazione opposta in casa Cesena, dove i romagnoli hanno sconfitto l'Empoli, grazie all'autorete sfortunata di Seghetti, e hanno portato a casa i tre punti per la seconda volta in stagione. I bianconeri si trovano all'11° posto in classifica grazie agli 11 punti conquistati finora.14:32

SPRECA IL CESENA! Siano lancia lungo e trova Fiore che controlla con qualità e punta l'area avversaria. Doppia conclusione, prima di Shpendi e successivamente di Fiore, entrambe murate dalla difesa. Fiore torna in possesso e appoggia per l'inserimento Druiventak che da due passi spara addosso a Plizzari.15:21

GOOL!! SUDTIROL-Cesena 1-0!! Rete di Fabio Rispoli! Palla recuperata a centrocampo da Mixtur e via al contropiede dei tirolesi. Tronchin non va al tiro e serve l'assist al limite dove Rispoli apre il destro e infila il pallone all'incrocio dei pali.15:27

Druiventak scippa palla in difesa e parte velocissimo sulla corsia di sinistra portandosi dietro quattro avversari e facendo salire tutta la squadra.16:08

OCCASIONE SUDTIROL! Vasco Lopes raggiunge il limite e piazza, con il mancino, un pallone diretto all'incrocio. Siano vola e devia in corner.16:15

Rispoli batte verso il centro e la palla viene deviata all'esterno dove Veroli controlla e crossa. Siano svetta e fa sua la sfera.16:51

PREPARTITA

Sudtirol - Cesena è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente il Sudtirol si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 12° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Sudtirol ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, la Sampdoria e il Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Padova perdendo 2-0 mentre Il Cesena ha incontrato l'Empoli vincendo 2-1.

Sudtirol e Cesena si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Cesena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Sudtirol-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono quattro i precedenti tra Südtirol e Cesena in Serie BKT: il bilancio complessivo è di due vittorie (entrambe per 1-0) per la formazione romagnola e di due pareggi. L'ultimo confronto tra le due squadre, giocato lo scorso 6 aprile all'Orogel Stadium, è terminato con il punteggio di 1-1.

In casa del Südtirol in Serie BKT, il Cesena ha ottenuto una vittoria per 1-0 ad ottobre 2025 e un pareggio, per 1-1, ad aprile dello stesso anno. In generale, entrambe le formazioni non hanno mai segnato più di un gol nelle quattro sfide complessive nel torneo cadetto: per i bianconeri quattro reti mentre per i biancorossi due gol.

Il Südtirol è imbattuto in casa nell'attuale campionato di Serie BKT (2V, 3N) e in tre occasioni ha mantenuto la porta inviolata. L'ultimo successo interno risale al 5 settembre scorso contro il Catanzaro; da quel momento la squadra di Possanzini ha infilato tre pareggi consecutivi davanti al proprio pubblico e solo una volta ha registrato quattro pareggi casalinghi di fila nel campionato cadetto: tra novembre e dicembre 2022.

Il Cesena ha vinto solamente due delle ultime 17 trasferte in Serie BKT (5N, 10P) e in 10 occasioni è rimasto a secco di gol. L'ultimo successo esterno del Cesena risale allo scorso 29 agosto (2-1 in casa della Virtus Entella).

In questa stagione di Serie BKT, il Südtirol e il Cesena occupano rispettivamente l'ultimo e il penultimo posto per tocchi effettuati nell'area di rigore avversaria (138 per i tirolesi, 145 per i bianconeri) e per passaggi tentati nella metà campo avversaria (1617 per il Südtirol, 1650 per il Cesena).

Il primo gol segnato da Salvatore Molina in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena, il 29 dicembre 2013, con la maglia del Modena. Dopo la rete nell'ultima sfida al Druso contro la Sampdoria, l'esterno dei biancorossi - che conta finora 32 assist, esattamente il doppio dei gol realizzati (16) nella competizione - potrebbe andare a referto per due match interni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal 2017, quando vestiva i colori dell'Avellino.

Soltanto due delle ultime 11 partecipazioni al gol di Cristian Shpendi in Serie BKT sono arrivate in trasferta (una rete contro la Juve Stabia e una contro la Virtus Entella); inoltre, dall'esordio nel torneo cadetto (2024/25), l'attaccante è uno dei soli tre giocatori ad avere segnato almeno 30 marcature con un singolo club (30 per lui col Cesena), assieme a Pietro Iemmello (32 con il Catanzaro) e Joel Pohjanpalo (36 con il Palermo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: