Un punto a testa per Possanzini e Diamanti. Shpendi risponde al 65' al gol di Rispoli siglato al minuto 23.
Muovono la classifica entrambe le squadre con il Sudtirol che sale a 14 punti rimanendo momentaneamente al 7° posto in classifica. Il Cesena scala di una posizione in classifica scivolando al 12° posto a quota 12 punti.
Nel prossimo turno di campionato il Sudtirol verrà ospitato dal Pisa, mentre il Cesena ospiterà il Catanzaro.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!16:55
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO MARCO DRUSO! Sudtirol-Cesena 1-116:51
90'+4'
Rispoli batte verso il centro e la palla viene deviata all'esterno dove Veroli controlla e crossa. Siano svetta e fa sua la sfera.16:51
90'+3'
Ammonito Matteo Francesconi. Buona chance per il Sudtirol dalla trequarti.16:50
90'+2'
OCCASIONE CESENA! Molina va giù su un contatto con Caprini che ne approfitta e punta la porta. Stivanello lo ostacola e Caprini calcia ancora una volta addosso a Plizzari che respinge. La palla arriva a Frabotta che spara altissimo.16:50
90'+1'
Prova a ripetersi Rispoli dopo aver condotto palla nella metà campo avversaria. Il suo destro questa volta finisce molto lontano dalla porta difesa da Siano.16:48
90'
Quattro minuti di recupero.16:47
90'
Buono lo sviluppo a destra del Cesena ma sul cross la difesa del Sudtirol è perfetta.16:47
87'
Palla morbida a cercare Vasic a centro area. Il giovane serbo-italiano commette fallo aiutandosi con un braccio. 16:45
86'
Ilic blocca la ripartenza avversaria con un fallo nella metà campo avversaria. Giallo inevitabile.16:43
86'
Shpendi allarga a destra per D'Andrea che si accentra e va con il sinistro. RIbatte la difesa tirolese.16:43
83'
5° sostituzione Cesena. Esce Emil Bohinen ed entra Matteo Francesconi.16:41
83'
ANCORA CESENA! Caprini stava per farlo bellissimo coordinandosi in un attimo e battendo con una semi-rovesciata. La traiettoria risulta potente ma centrale. Para in due tempi, aiutato dalla difesa, Plizzari.16:41
80'
OCCASIONE SUDTIROL! Chance immediata per Okoro, appena entrato in campo. Siano neutralizza il tentativo di scavino da posizione ravvicinata.16:38
80'
4° sostituzione Suditrol. Esce Kenny Mixtur ed entra Alvin Okoro.16:37
79'
OCCASIONE CESENA! Ancora un miracolo di Plizzari! Caprini non riesce a battere l'estremo difensore del Sudtirol dal limite dell'area piccola. Straordinario l'intervento di Plizzari.16:37
78'
Spinta minore su entrambi i lati in questa fase di match.16:35
75'
Shpendi calcia dal vertice destro dell'area piccola e manda alto da buona posizione. Gioco comunque fermo per la sua posizione di offside.16:33
75'
Azione insistita del Cesena che prova ripetutamente il cross da destra. Compatta la difesa tirolese.16:32
72'
4° sostituzione Cesena. Esce Massimiliano Mangraviti ed entra Jacopo Gelli.16:29
72'
3° sostituzione Cesena. Esce Xavello Druiventak ed entra Luca D'Andrea.16:29
70'
CHE BRIVIDO PER IL CESENA! Ilic svetta di testa ma colpisce nella direzione sbagliata rischiando un clamoroso autogol. Salvato dal palo!16:29
70'
4° sostituzione Sudtirol. Esce Giacomo Stabile ed entra Davide Veroli.16:29
69'
Falllo sulla fascia di Frabotta su Vasic. Ammonito l'ex Juve.16:31
68'
Con entusiasmo ora il Cesena. Frabotta crossa da sinistra dove Shpendi viene anticipato di un soffio. Calcio d'angolo.16:25
67'
Gol convalidato!16:24
67'
Lungo check per verificare la bontà della rete del pari. Si verificano le posizioni di Bisoli e Shpendi.16:24
65'
GOOL!! Sudtirol-CESENA 1-1! Rete di Cristian Shpendi! Settimo gol e primo posto in solitaria raggiunto da Shpendi che taglia sul primo palo e batte due passi Plizzari sull'assist da destra di Bisoli.
3° sostituzione Sudtirol. Esce Vasco Lopes ed entra Aljosa Vasic.16:20
63'
2° sostituzione Sudtirol. Esce Rares Burnete ed entra Kevin Zeroli.16:20
61'
Decisamente migliore l'approccio dei padroni di casa nella seconda frazione di gioco.16:20
59'
2° sostituzione Cesena. Esce Antonio Fiori ed entra Maat Caprini.16:16
59'
1° sostituzione Cesena. Esce Matteo Guidi ed entra Dimitri Bisoli.16:16
58'
Ancora Sudtirol in avanti ma è scarica la conclusione di Burnete da buona posizione. Intervento semplice per Siano.16:16
57'
OCCASIONE SUDTIROL! Vasco Lopes raggiunge il limite e piazza, con il mancino, un pallone diretto all'incrocio. Siano vola e devia in corner.16:15
56'
Grande invenzione di Frabotta che sfugge sulla linea di fondo dopo aver scambiato con Pagano e Fiori. Respinto il suo pallone messo al centro.16:14
53'
Avvio di ripresa equilibrato. Spinge meno il Cesena rispetto al finale del primo tempo.16:12
51'
Shpendi prova a passare su Stivanello dopo aver ricevuto palla da Druiventak e va a terra in area di rigore. Il difensore sembra aver preso il pallone in pieno ma il capocannoniere della Serie B continua a zoppicare vistosamente.16:09
50'
Druiventak scippa palla in difesa e parte velocissimo sulla corsia di sinistra portandosi dietro quattro avversari e facendo salire tutta la squadra.16:08
49'
Burnete anticipa Mangraviti che lo stende e si va a prendere l'ammonizione da Di Marco. Punizione dalla trequarti per il Sudtirol.16:06
46'
1° sostituzione Sudtirol. Esce Federico Davi ed entra Simone Davì.16:03
46'
SI RIPARTE! Primo possesso gestito dal Sudtirol.16:03
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:51
Veemente la reazione del Cesena che, a seguito del gol subito, ha iniziato a stazionare nella metà campo avversaria alla ricerca del pari. Tre i miracoli di Plizzari su un non perfetto Druiventak.15:51
Il Sudtirol va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla bellissima conclusione di Rispoli al minuto 23. 15:50
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Sudtirol-Cesena 1-015:49
45'+1'
Percussione di Lopes che parte da destra e in diagonale arriva al limite dove calcia con il mancino procurandosi calcio d'angolo.15:48
45'
Un minuto di recupero.15:47
43'
Seconda parte di primo tempo sicuramente in crescita per la formazione ospite.16:12
41'
DRUIVENTAK SBAGLIA ANCORA! Druiventak ha ancora l'occasione di portare il Cesena in parità ma sbaglia nuovamente da posizione ravvicinata facendosi ipnotizzare da un miracoloso Plizzari che lo neutralizza altre due volte.15:45
40'
Fissa la presenza del Cesena nella metà campo avversaria. Regge per il momento la difesa biancorossa.15:42
38'
Pericoloso il Cesena. Pagano batte la punizione al centro dove Shpendi colpisce di testa ma viene contrastato dalla difesa. Fiori tenta la ribattuta e la palla termina in calcio d'angolo.15:41
37'
Primo giallo della partita. Ammonito Tronchin per un fallo su Pagano al limite dell'area tirolese.15:39
35'
Spunto sulla sinitra a seguito della palla persa dal Sudtirol. Giorgini rimedia e mette palla in corner.15:38
35'
Terza conclusione dal limite tentata da Pagano. Ancora una volta la palla sorvola la traversa.15:37
31'
Grande azione di Shpendi che scenda a destra e mette palla al centro. Allontana la difesa tirolese.15:34
30'
Percussione di Shpendi che infine appoggia all'indietro a cercare Pagano che in questa occasione calcia con il mancino mandando alto.15:32
29'
Lopes crossa da destra con il mancino. La palla rimbalza sul limite dell'area piccola ma non trova nessun compagno di squadra.15:32
28'
Forcing del Cesena che tiene schiacciati gli avversarii nella propria metà campo alla ricerca del pareggio.15:30
26'
Si incarica Pagano di calciare il piazzato. Palla sopra la traversa.15:28
24'
Contropiede anche per il Cesena con Fiori che conquista un buon calcio di punizione sul vertice sinistro.15:27
23'
GOOL!! SUDTIROL-Cesena 1-0!! Rete di Fabio Rispoli! Palla recuperata a centrocampo da Mixtur e via al contropiede dei tirolesi. Tronchin non va al tiro e serve l'assist al limite dove Rispoli apre il destro e infila il pallone all'incrocio dei pali.15:27
20'
Torna in avanti il Sudtirol che arriva al cross dopo un buono schema da calcio di punizione. Il Cesena spazza lontano dopo un rimpallo favorevole a centro area.15:22
17'
SPRECA IL CESENA! Siano lancia lungo e trova Fiore che controlla con qualità e punta l'area avversaria. Doppia conclusione, prima di Shpendi e successivamente di Fiore, entrambe murate dalla difesa. Fiore torna in possesso e appoggia per l'inserimento Druiventak che da due passi spara addosso a Plizzari.15:21
16'
Insiste la squadra di Diamanti. Davi prova a disimpegnare ma è costretto a rifugiarsi in rimessa laterale.15:19
14'
CHE TRAVERSA DI ILIC!! Su sviluppi di calcio d'angolo la palla viene respinta al limite dove Ilic si coordina benissimo e scarica un destro micidiale che viene respinto soltanto dalla traversa.15:17
12'
Shpendi riceve sul vertice destro e prova ad entrare in area trovando la chiusura di Stabile che sradica palla e libera l'area di rigore.15:15
11'
Continua a provarci il Sudtirol con Tronchin che corre orizzontalmente al limite per liberare la conclusione con il mancino. Palla sopra la traversa.15:14
10'
Mixtur tenta la rovesciata a centro area ma svirgola sul cross di Lopes. Il pallone rimane li dove Burnete calcia forte con il destro andando a sbattere sulla difesa avversaria.15:13
8'
Ancora il Cesena prova a fare breccia con il lancio lungo ma è nuovamente fuorigioco.15:11
5'
Buon il lancio di Mangraviti a cercare Fiori che parte con leggero anticipo e non evita la trappola del fuorigioco.15:08
4'
Si affacciano in avanti i romagnoli. Druiventak crossa da destra sul primo palo dove è ben appostato Burnete.15:07
3'
Il Cesena aspetta compatto dietro la linea di centrocampo. 15:06
1'
Prova subito a renderesi pericoloso il Sudtirol sviluppando a destra. Precisa la chiusura a centro area di Druiventak.15:03
INIZIA LA PARTITA! Fischi Di Marco e il Cesena muove il primo pallone del match.15:02
A disposizione Cesena. Fontana, Bisoli, Caprini, D'Andrea, Dalla Vecchia, Debenedetti, Francesconi, Galvagno, Gelli, Magni, Natta, Piacentini.14:40
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA. 4-3-3. Siano; Frabotta, Mangraviti, Ilic, Ciofi; Guidi, Bohinen, Pagano; Fiori, Shpendi, Druiventak.14:36
FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL. 5-4-1. Plizzari; Davi, Stabile, Giorgini, Stivanello, Molina; Burnete, Tronchin, Rispoli, Lopes; Mixtur.14:34
Dirige la gara il sig. Davide Di Marco della sezione AIA di Ciampino.14:32
Situazione opposta in casa Cesena, dove i romagnoli hanno sconfitto l'Empoli, grazie all'autorete sfortunata di Seghetti, e hanno portato a casa i tre punti per la seconda volta in stagione. I bianconeri si trovano all'11° posto in classifica grazie agli 11 punti conquistati finora.14:32
Il Sudtirol non trova la vittoria dalla 5° giornata di campionato e, dopo il 4-1 rifilato all'Arezzo, i tirolesi hanno collezionato solamente due punti nelle ultime quattro gare disputate in cadetteria con la sconfitta di Padova (0-2) a chiudere questo mini ciclo negativo. Nonostante questo la squadra di Possanzini si trova al 7° posto in classifica a quota 13 punti in piena bagarre nella zona play-off.14:28
Siamo allo Stadio Marco Druso di Bolzano! Il Sudtirol di Davide Possanzini ospita il Cesena di Alino Diamanti.14:24
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Sudtirol e Cesena, gara d'apertura della 10° giornata di Serie BKT.14:23
Sudtirol - Cesena è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .
Attualmente il Sudtirol si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 12° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Sudtirol ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, la Sampdoria e il Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Padova perdendo 2-0 mentre Il Cesena ha incontrato l'Empoli vincendo 2-1.
Sudtirol e Cesena si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Cesena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Sudtirol-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Sono quattro i precedenti tra Südtirol e Cesena in Serie BKT: il bilancio complessivo è di due vittorie (entrambe per 1-0) per la formazione romagnola e di due pareggi. L'ultimo confronto tra le due squadre, giocato lo scorso 6 aprile all'Orogel Stadium, è terminato con il punteggio di 1-1.
In casa del Südtirol in Serie BKT, il Cesena ha ottenuto una vittoria per 1-0 ad ottobre 2025 e un pareggio, per 1-1, ad aprile dello stesso anno. In generale, entrambe le formazioni non hanno mai segnato più di un gol nelle quattro sfide complessive nel torneo cadetto: per i bianconeri quattro reti mentre per i biancorossi due gol.
Il Südtirol è imbattuto in casa nell'attuale campionato di Serie BKT (2V, 3N) e in tre occasioni ha mantenuto la porta inviolata. L'ultimo successo interno risale al 5 settembre scorso contro il Catanzaro; da quel momento la squadra di Possanzini ha infilato tre pareggi consecutivi davanti al proprio pubblico e solo una volta ha registrato quattro pareggi casalinghi di fila nel campionato cadetto: tra novembre e dicembre 2022.
Il Cesena ha vinto solamente due delle ultime 17 trasferte in Serie BKT (5N, 10P) e in 10 occasioni è rimasto a secco di gol. L'ultimo successo esterno del Cesena risale allo scorso 29 agosto (2-1 in casa della Virtus Entella).
In questa stagione di Serie BKT, il Südtirol e il Cesena occupano rispettivamente l'ultimo e il penultimo posto per tocchi effettuati nell'area di rigore avversaria (138 per i tirolesi, 145 per i bianconeri) e per passaggi tentati nella metà campo avversaria (1617 per il Südtirol, 1650 per il Cesena).
Il primo gol segnato da Salvatore Molina in Serie BKT è arrivato proprio contro il Cesena, il 29 dicembre 2013, con la maglia del Modena. Dopo la rete nell'ultima sfida al Druso contro la Sampdoria, l'esterno dei biancorossi - che conta finora 32 assist, esattamente il doppio dei gol realizzati (16) nella competizione - potrebbe andare a referto per due match interni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal 2017, quando vestiva i colori dell'Avellino.
Soltanto due delle ultime 11 partecipazioni al gol di Cristian Shpendi in Serie BKT sono arrivate in trasferta (una rete contro la Juve Stabia e una contro la Virtus Entella); inoltre, dall'esordio nel torneo cadetto (2024/25), l'attaccante è uno dei soli tre giocatori ad avere segnato almeno 30 marcature con un singolo club (30 per lui col Cesena), assieme a Pietro Iemmello (32 con il Catanzaro) e Joel Pohjanpalo (36 con il Palermo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: