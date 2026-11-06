Inzaghi punta sui suoi assi, con Pohjanpalo da nove, con Johsen e il talentino Vavassori a supporto. Geometrie affidate a Hernani, Segre e Esteves a proteggere una difesa con Peda e Ceccaroni centrali.20:15

Tomei schiera in avanti il grande ex della gara, Brunori, supportato da Silipo e D'Uffizi. Acampora tra le linee, Corradini e Milanese in mediana, difesa con Curado e Rizzo centrali. Da capire lo schema dei locali, che potrebbero anche sfruttare una difesa a tre.20:15

PREPARTITA

Ascoli - Palermo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arbitro di Ascoli - Palermo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 44 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Udinese-Calcio Padova 1-0 23-08-2026 Serie A Venezia-Lecce 0-2 28-08-2026 Serie B Cremonese-Modena 0-3 12-09-2026 Serie A Genoa-Frosinone 1-1 18-10-2026 Serie B Juve Stabia-Südtirol 3-0 27-10-2026 Serie B Mantova-Cremonese 0-2

Attualmente l'Ascoli si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 26 punti (frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'Ascoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; il Palermo ha segnato 24 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Ascoli ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e l'Arezzo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Pisa e il Vicenza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo pareggiando 0-0 mentre Il Palermo ha incontrato il Vicenza vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 7 gol.

Ascoli e Palermo si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 7 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Ascoli-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ascoli ha vinto soltanto una delle ultime 12 partite (3N, 8P) disputate cotro il Palermo in Serie BKT - quella per 3-2 al Barbera il 27 agosto 2022 - dopo che i marchigiani avevano strappato il successo nel 50% di tutte le sfide precedenti contro i rosanero nel torneo: sei vittorie in 12 incroci (3N, 3P).

Contro nessuna squadra l'Ascoli ha subito più sconfitte che contro il Palermo in Serie BKT: 11 (sulle 24 complessive - 7V, 6N), ovvero lo stesso numero di ko rimediati dai marchigiani contro Salernitana, Frosinone e Modena nel campionato cadetto.

Dopo sei sconfitte nelle prime sei trasferte in assoluto contro l'Ascoli in Serie BKT, il Palermo è rimasto imbattuto in tutte le successive sei gare esterne (5V, 1N) contro i marchigiani nel torneo, vincendo le ultime tre in ordine di tempo: contro nessuna squadra presente in questo campionato, i rosanero vantano una striscia più lunga di gare consecutivi senza sconfitte fuori casa rispetto a quella contro i bianconeri (sei anche contro Avellino e Mantova).

L'Ascoli ha raccolto 19 punti in 10 partite di questo torneo, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi (1P); considerando le squadre neopromosse, soltanto cinque di queste hanno messo assieme finora almeno 22 punti dopo le prime 11 gare giocate in un torneo di Serie BKT: il Novara (25, nel 2010/11); il Pisa (24, nel 2007/08); il Mantova (27, nel 2005/06), il Como (22, nela 2001/02) e il Lecce (26, nel 1996/97).

Tra le squadre che hanno disputato almeno 10 partite nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2026/27, il Palermo è una delle cinque, assieme a Roma, Lazio, Hertha Berlino e Reims, a non avere ancora perso. Nel dettaglio, l'ultima compagine a essere rimasta imbattuta nelle prime 11 gare giocate di un torneo di Serie BKT è stata lo Spezia, con cinque vittorie e sei pareggi nella stagione 2024/25.

Il Palermo ha vinto sei delle ultime sette sfide disputate contro squadre neopromosse in Serie BKT, comprese tutte le ultime quattro; l'unica sconfitta nel periodo contro queste avversarie, risale al 2-1 subito sul campo del Pescara l'1 marzo scorso.

L'Ascoli è l'unica squadra a non avere subito gol su sviluppi di palla inattiva in questo campionato; in generale, i marchigiani hanno incassato solo sei reti nella Serie BKT 2026/27: soltanto Arsenal e Castellón (cinque a testa) hanno fatto meglio nei Big-5 tornei europei e relative seconde divisioni in corso - a sei anche altre cinque squadre.

Il Palermo è la squadra che ha segnato più gol senza averne realizzato ancora nessuno di testa nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2026/27: 24 reti in totale per i rosanero, delle quali 10 di sinistro e 14 di destro.

Gabriele Gori è l'unico giocatore nella rosa dell'Ascoli ad avere segnato contro il Palermo in Serie BKT, proprio nel match più recente, del maggio 2025, con la maglia del Südtirol; tra chi ha preso parte ad almeno cinque gol in questo torneo, l'attaccante dei marchigiani è quello che ha giocato meno minuti (248 - 3G+2A).

Con la doppietta firmata contro il Vicenza, Dominic Vavassori ha raggiunto quota sei gol nelle 10 partite di questo campionato; tra i giocatori che hanno segnato più di cinque marcature nei Big-5 tornei europei in corso e relative seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal è più giovane (classe 2007, 10 reti) del classe 2005 del Palermo (sei centri); tra i due, però, l’attaccante del Palermo è quello che ha disputato meno minuti (741 v 905).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Ascoli Palermo Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 5 8 Numero di partite perse 1 0 Numero di partite pareggiate 4 2 Gol totali segnati 16 24 Gol totali subiti 6 12 Media gol subiti per partita 0.6 1.2 Percentuale possesso palla 63.1 49.3 Numero totale di passaggi 5040 4309 Numero totale di passaggi riusciti 4418 3476 Tiri nello specchio della porta 45 60 Percentuale di tiri in porta 42.9 48.0 Numero totale di cross 181 193 Numero medio di cross riusciti 43 48 Duelli per partita vinti 492 469 Duelli per partita persi 438 474 Corner subiti 47 55 Corner guadagnati 66 42 Numero di punizioni a favore 151 111 Numero di punizioni concesse 108 115 Tackle totali 130 148 Percentuale di successo nei tackle 60.8 59.5 Fuorigiochi totali 15 14 Numero totale di cartellini gialli 22 15 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Ascoli-Palermo

Ascoli-Palermo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

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