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Dove si gioca la partita:
Stadio: Cino e Lillo Del Duca
Città: Ascoli Piceno
Capienza: 20550 spettatori20:03
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Ascoli - Palermo, valevole per la undicesima giornata di Serie B.20:03
Scontro al vertice in questo anticipo di Serie B con l'Ascoli, terzo, che ospita la capolista e grande favorita per il passaggio alla Serie A, il Palermo.20:04
Sono ufficiali le formazioni del match: ASCOLI (4-2-3-1), Vitale - Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre - Corradini, Milanese - Silipo, Acampora, D'Uffizi - Brunori.20:07
La formazione del PALERMO (4-2-3-1): Perin - Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello - Esteves, Segre - Vavassori, Hernani, Johsen - Pohjanpalo20:08
Tomei schiera in avanti il grande ex della gara, Brunori, supportato da Silipo e D'Uffizi. Acampora tra le linee, Corradini e Milanese in mediana, difesa con Curado e Rizzo centrali. Da capire lo schema dei locali, che potrebbero anche sfruttare una difesa a tre.20:15
Inzaghi punta sui suoi assi, con Pohjanpalo da nove, con Johsen e il talentino Vavassori a supporto. Geometrie affidate a Hernani, Segre e Esteves a proteggere una difesa con Peda e Ceccaroni centrali.20:15
Arbitro del match Antonio Rapuano.20:17
Minuto di silenzio e applausi per Jesus de Miguel, lo sfortunato attaccante del Tenerife morto per uno scontro in campo.20:33
INIZIA ASCOLI - PALERMO! Primo pallone per i locali, oggi con la maglia celebrativa per i 128 anni della societá.20:33
Ascoli - Palermo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.
Arbitro di Ascoli - Palermo sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Antonio Rapuano
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|44
|Fuorigioco
|9
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|4.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2026
|Coppa Italia
|Udinese-Calcio Padova 1-0
|23-08-2026
|Serie A
|Venezia-Lecce 0-2
|28-08-2026
|Serie B
|Cremonese-Modena 0-3
|12-09-2026
|Serie A
|Genoa-Frosinone 1-1
|18-10-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Südtirol 3-0
|27-10-2026
|Serie B
|Mantova-Cremonese 0-2
Attualmente l'Ascoli si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 26 punti (frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Ascoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6; il Palermo ha segnato 24 gol e ne ha subiti 12.
In casa l'Ascoli ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e l'Arezzo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Pisa e il Vicenza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita l'Arezzo pareggiando 0-0 mentre Il Palermo ha incontrato il Vicenza vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 7 gol.
Ascoli e Palermo si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 7 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Ascoli-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ascoli
|Palermo
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|5
|8
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|4
|2
|Gol totali segnati
|16
|24
|Gol totali subiti
|6
|12
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.2
|Percentuale possesso palla
|63.1
|49.3
|Numero totale di passaggi
|5040
|4309
|Numero totale di passaggi riusciti
|4418
|3476
|Tiri nello specchio della porta
|45
|60
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|48.0
|Numero totale di cross
|181
|193
|Numero medio di cross riusciti
|43
|48
|Duelli per partita vinti
|492
|469
|Duelli per partita persi
|438
|474
|Corner subiti
|47
|55
|Corner guadagnati
|66
|42
|Numero di punizioni a favore
|151
|111
|Numero di punizioni concesse
|108
|115
|Tackle totali
|130
|148
|Percentuale di successo nei tackle
|60.8
|59.5
|Fuorigiochi totali
|15
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Ascoli-Palermo
Ascoli-Palermo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30 (mezz'ora prima) del 6 novembre.
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