PREPARTITA

Benevento - Avellino è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 19:30 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro di Benevento - Avellino sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 79 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 06-09-2026 Serie A Juventus-Milan 1-1 20-09-2026 Serie A Parma-Genoa 2-1 25-10-2026 Serie A Inter-Fiorentina 2-1

Attualmente il Benevento si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; l'Avellino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Benevento ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Catanzaro e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, la Virtus Entella e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Pisa vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 5 gol.

Benevento e Avellino si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 1 volta, l'Avellino non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Benevento-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benevento è imbattuto nei due precedenti in Serie BKT contro l'Avellino, risalenti alla stagione 2016/17 (1V, 1N); in generale, dopo aver perso il primo derby campano nella competizione (1-2 contro la Salernitana, il 9 ottobre 2016), i sanniti sono rimasti imbattuti in tutti i nove successivi (5V, 4N).

L'Avellino ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide contro avversarie della stessa regione in Serie BKT, restando senza segnare in tutte le ultime tre; l'ultimo successo degli irpini nei derby campani nella competizione risale al 24 dicembre 2016 (3-2 casalingo contro la Salernitana).

Il Benevento ha perso l'ultima gara in Serie BKT (0-2 contro la Cremonese) dopo aver ottenuto quattro successi e due pareggi nelle sei partite precedenti; in una singola stagione nella competizione, i sanniti non incassano due sconfitte di fila dal periodo tra marzo e aprile 2023 (serie di tre con Roberto Stellone alla guida).

L'Avellino non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime otto giornate di Serie BKT (3V, 3N, 2P); dopo il successo nell'ultima gara contro il Pisa, gli irpini potrebbero vincere due match di fila in questo torneo per la seconda volta, dopo le vittorie nel 2° e 3° turno di campionato (contro Vicenza e Modena).

Da un lato, il Benevento è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio (28) in questo campionato; dall'altro, l'Avellino è tra quelle che subiscono meno in termini di Expected Goals contro (11.2 - al pari dell'Hellas Verona e più solo del Modena con 8.2 e della Virtus Entella con 8.9). Inoltre, le due formazioni campane hanno entrambe subito 10 gol (come Modena e Südtirol) e soltanto l'Ascoli (sei) ha fatto meglio finora.

Mattia Maita è il giocatore che ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) in questa Serie BKT: 148, almeno sette in più rispetto a chiunque altro. Inoltre, nessun giocatore del Benevento ha servito più assist del classe 1994 in questo campionato: tre, al pari di David Okereke e già record personale in una singola edizione del torneo cadetto.

Raffaele Russo ha già superato - con cinque gol in 10 presenze in questa Serie BKT - il suo bottino realizzativo dello scorso campionato (quattro reti in 35 gare giocate tra regular season e play-off); il giocatore dell'Avellino è sia quello che ha creato più occasioni su azione (23), sia quello che ne ha create di più dopo un dribbling riuscito (quattro) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Benevento Avellino Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 4 Numero di partite perse 3 3 Numero di partite pareggiate 3 3 Gol totali segnati 14 15 Gol totali subiti 10 10 Media gol subiti per partita 1.0 1.0 Percentuale possesso palla 50.9 50.3 Numero totale di passaggi 4355 4422 Numero totale di passaggi riusciti 3714 3698 Tiri nello specchio della porta 46 44 Percentuale di tiri in porta 36.8 41.1 Numero totale di cross 191 213 Numero medio di cross riusciti 55 68 Duelli per partita vinti 428 495 Duelli per partita persi 416 434 Corner subiti 50 49 Corner guadagnati 56 41 Numero di punizioni a favore 99 129 Numero di punizioni concesse 144 105 Tackle totali 137 182 Percentuale di successo nei tackle 57.7 60.4 Fuorigiochi totali 17 8 Numero totale di cartellini gialli 26 20 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Benevento-Avellino

Benevento-Avellino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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