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Dove si gioca la partita:
Stadio: Ciro Vigorito
Città: Benevento
Capienza: 16867 spettatori19:09
Benvenuti alla diretta del match tra Benevento e Avellino, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. 19:09
Derby campano dal grande fascino quello che sta per andare in scena al Vigorito. 19:10
Le due squadre arrivano a questo appuntamento appaiate in classifica a quota quindici punti, con due vittorie nelle ultime cinque sfide e in piena bagarre play-off. 19:10
I giallorossi hanno riassaporato la sconfitta sul campo della Cremonese dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi. 19:11
Il successo casalingo, per gli uomini di Floro Flores, manca da quasi un mese.19:12
La squadra di Nesta è invece reduce dal prestigioso successo ottenuto contro il Pisa.19:13
L'Avellino non ottiene un successo esterno da oltre due mesi. 19:15
I precedenti parlano di un equilibrio assoluto: nove successi per parte, nove pareggi e trenta gol a testa.19:15
4-3-3 per il Benevento: Vannucchi - Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto - Siatounis, Maita, Kouan - Cherubini, Salvemini, Okereke. 19:29
3-5-2 per l'Avellino: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi - Cheddira, Russo. 19:17
Benevento - Avellino è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 19:30 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
Arbitro di Benevento - Avellino sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|79
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|13
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.3
|Falli per cartellino
|6.0
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|06-09-2026
|Serie A
|Juventus-Milan 1-1
|20-09-2026
|Serie A
|Parma-Genoa 2-1
|25-10-2026
|Serie A
|Inter-Fiorentina 2-1
Attualmente il Benevento si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; l'Avellino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Benevento ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Catanzaro e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, la Virtus Entella e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Pisa vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 5 gol.
Benevento e Avellino si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 1 volta, l'Avellino non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Benevento-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Benevento
|Avellino
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite perse
|3
|3
|Numero di partite pareggiate
|3
|3
|Gol totali segnati
|14
|15
|Gol totali subiti
|10
|10
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|50.9
|50.3
|Numero totale di passaggi
|4355
|4422
|Numero totale di passaggi riusciti
|3714
|3698
|Tiri nello specchio della porta
|46
|44
|Percentuale di tiri in porta
|36.8
|41.1
|Numero totale di cross
|191
|213
|Numero medio di cross riusciti
|55
|68
|Duelli per partita vinti
|428
|495
|Duelli per partita persi
|416
|434
|Corner subiti
|50
|49
|Corner guadagnati
|56
|41
|Numero di punizioni a favore
|99
|129
|Numero di punizioni concesse
|144
|105
|Tackle totali
|137
|182
|Percentuale di successo nei tackle
|57.7
|60.4
|Fuorigiochi totali
|17
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|26
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Benevento-Avellino
Benevento-Avellino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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