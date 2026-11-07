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Diretta Live di Benevento-Avellino Serie B 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Ciro Vigorito di Benevento
7 Novembre 2026 ore 19:30
Benevento
0
Avellino
0
Pre partita
Arbitro: Maurizio Mariani
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Ciro Vigorito
      Città: Benevento
      Capienza: 16867 spettatori19:09

      Ciro Vigorito Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta del match tra Benevento e Avellino, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. 19:09

    4. Derby campano dal grande fascino quello che sta per andare in scena al Vigorito. 19:10

    6. Le due squadre arrivano a questo appuntamento appaiate in classifica a quota quindici punti, con due vittorie nelle ultime cinque sfide e in piena bagarre play-off. 19:10

    7. I giallorossi hanno riassaporato la sconfitta sul campo della Cremonese dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi. 19:11

    8. Il successo casalingo, per gli uomini di Floro Flores, manca da quasi un mese.19:12

    9. La squadra di Nesta è invece reduce dal prestigioso successo ottenuto contro il Pisa.19:13

    10. L'Avellino non ottiene un successo esterno da oltre due mesi. 19:15

    12. I precedenti parlano di un equilibrio assoluto: nove successi per parte, nove pareggi e trenta gol a testa.19:15

    13. 4-3-3 per il Benevento: Vannucchi - Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto - Siatounis, Maita, Kouan - Cherubini, Salvemini, Okereke. 19:29

    14. 3-5-2 per l'Avellino: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi - Cheddira, Russo. 19:17

    Formazioni Benevento - Avellino

    Benevento
    Avellino
    TITOLARI BENEVENTO
    PANCHINA BENEVENTO
    ALLENATORE BENEVENTO
    • Antonio Floro Flores
    TITOLARI AVELLINO
    PANCHINA AVELLINO
    ALLENATORE AVELLINO
    • Alessandro Nesta
    PREPARTITA

    Benevento - Avellino è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 19:30 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
    Arbitro di Benevento - Avellino sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

    Maurizio Mariani

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati79
    Fuorigioco14
    Rigori assegnati1
    Ammonizioni13
    Espulsioni0
    Cartellini per partita4.3
    Falli per cartellino6.0

    Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    06-09-2026 Serie A Juventus-Milan 1-1
    20-09-2026 Serie A Parma-Genoa 2-1
    25-10-2026 Serie A Inter-Fiorentina 2-1

    Attualmente il Benevento si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Avellino si trova 7° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
    Il Benevento ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10; l'Avellino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

    In casa il Benevento ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, il Catanzaro e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, la Virtus Entella e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Pisa vincendo 2-0.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Salvemini con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 5 gol.

    Benevento e Avellino si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento ha vinto 1 volta, l'Avellino non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

    Benevento-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Benevento è imbattuto nei due precedenti in Serie BKT contro l'Avellino, risalenti alla stagione 2016/17 (1V, 1N); in generale, dopo aver perso il primo derby campano nella competizione (1-2 contro la Salernitana, il 9 ottobre 2016), i sanniti sono rimasti imbattuti in tutti i nove successivi (5V, 4N).
    • L'Avellino ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide contro avversarie della stessa regione in Serie BKT, restando senza segnare in tutte le ultime tre; l'ultimo successo degli irpini nei derby campani nella competizione risale al 24 dicembre 2016 (3-2 casalingo contro la Salernitana).
    • Il Benevento ha perso l'ultima gara in Serie BKT (0-2 contro la Cremonese) dopo aver ottenuto quattro successi e due pareggi nelle sei partite precedenti; in una singola stagione nella competizione, i sanniti non incassano due sconfitte di fila dal periodo tra marzo e aprile 2023 (serie di tre con Roberto Stellone alla guida).
    • L'Avellino non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime otto giornate di Serie BKT (3V, 3N, 2P); dopo il successo nell'ultima gara contro il Pisa, gli irpini potrebbero vincere due match di fila in questo torneo per la seconda volta, dopo le vittorie nel 2° e 3° turno di campionato (contro Vicenza e Modena).
    • Da un lato, il Benevento è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio (28) in questo campionato; dall'altro, l'Avellino è tra quelle che subiscono meno in termini di Expected Goals contro (11.2 - al pari dell'Hellas Verona e più solo del Modena con 8.2 e della Virtus Entella con 8.9). Inoltre, le due formazioni campane hanno entrambe subito 10 gol (come Modena e Südtirol) e soltanto l'Ascoli (sei) ha fatto meglio finora.
    • Mattia Maita è il giocatore che ha effettuato più Line Breaking Passes (passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) in questa Serie BKT: 148, almeno sette in più rispetto a chiunque altro. Inoltre, nessun giocatore del Benevento ha servito più assist del classe 1994 in questo campionato: tre, al pari di David Okereke e già record personale in una singola edizione del torneo cadetto.
    • Raffaele Russo ha già superato - con cinque gol in 10 presenze in questa Serie BKT - il suo bottino realizzativo dello scorso campionato (quattro reti in 35 gare giocate tra regular season e play-off); il giocatore dell'Avellino è sia quello che ha creato più occasioni su azione (23), sia quello che ne ha create di più dopo un dribbling riuscito (quattro) nel torneo in corso.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    BeneventoAvellino
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte44
    Numero di partite perse33
    Numero di partite pareggiate33
    Gol totali segnati1415
    Gol totali subiti1010
    Media gol subiti per partita1.01.0
    Percentuale possesso palla50.950.3
    Numero totale di passaggi43554422
    Numero totale di passaggi riusciti37143698
    Tiri nello specchio della porta4644
    Percentuale di tiri in porta36.841.1
    Numero totale di cross191213
    Numero medio di cross riusciti5568
    Duelli per partita vinti428495
    Duelli per partita persi416434
    Corner subiti5049
    Corner guadagnati5641
    Numero di punizioni a favore99129
    Numero di punizioni concesse144105
    Tackle totali137182
    Percentuale di successo nei tackle57.760.4
    Fuorigiochi totali178
    Numero totale di cartellini gialli2620
    Numero totale di cartellini rossi10

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Benevento-Avellino
    Benevento-Avellino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Benevento: tutte le news
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    Benevento - Avellino Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova19
    5. Verona16
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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