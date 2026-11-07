Le scelte di Mignani: linea a tre per il tecnico giallorosso, ex della sfida. Frosinini, Antonini e Imperiale dirigono la retroguardia, mentre Candela e Dorval agiranno sugli esterni. Mosti, Tchaouna e Alesi formano la linea di centrocampo, con Iemmello e Koffi in attacco14:31

Le scelte di Diamanti: il tecnico sceglie Gelli e Mangraviti al centro della difesa davanti a Siano, mentre Ciofi e Frabotta agiranno larghi. In mediana c'è Bohinen vertice basso con Bisoli e Pagano, mentre Shpend guida il tridente con Druiventak e D'Andrea14:30

PREPARTITA

Cesena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Catanzaro sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Marco Di Loreto Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 136 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 28 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.6 Falli per cartellino 4.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1 23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2 06-09-2026 Serie B Modena-Avellino 0-1 20-09-2026 Serie B Arezzo-Südtirol 1-4 17-10-2026 Serie B Pisa-Cremonese 3-1 28-10-2026 Serie B Carrarese-Arezzo 2-1

Attualmente il Cesena si trova 12° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14; il Catanzaro ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Cesena ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, l'Empoli e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Benevento e il Padova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Padova pareggiando 1-1.

Cesena e Catanzaro si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Cesena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cesena e Catanzaro hanno pareggiato soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie BKT - quella per 2-2 del marzo 2005 al Ceravolo -; sette vittorie per i romagnoli e quattro per i calabresi chiudono il parziale.

Il Catanzaro ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie BKT contro il Cesena, con un punteggio complessivo di 3-14, dopo che aveva subito soltanto una sconfitta nelle precedenti cinque (2V, 2N); contro nessuna squadra i giallorossi hanno registrato finora una striscia aperta più lunga di ko consecutivi nel torneo cadetto (sei anche contro il Vicenza).

Il Cesena è la squadra che conta più pareggi in questo campionato: ben sei in 10 partite (2V, 2P); soltanto due volte i romagnoli hanno messo assieme più segni 'X' nelle prime 11 gare giocate in un torneo di Serie BKT: sette, sia nel 2007/08 che nel 2016/17.

Il Catanzaro non vince da 10 trasferte (4N, 6P) di Serie BKT - l'ultimo successo lontano dal Ceravolo dei giallorossi nel torneo risale al 14 marzo scorso (3-1 contro il Padova) - la squadra di Michele Mignani potrebbe restare senza vittorie per più gare esterne di fila per la prima volta dal periodo settembre 2004-gennaio 2006, quando il filotto raggiunse quota 33.

Considerando le squadre presenti in questo e nello scorso campionato di Serie BKT, il Cesena è quella che ha perso più punti rispetto a quelli raccolti nelle prime 10 partite giocate nella Serie BKT 2025/26: -8, ovvero 12 nel torneo in corso contro i 20 di quello passato.

Jacopo Gelli è il difensore che ha disputato più minuti (738) in questo campionato senza essere stato saltato in dribbling da alcun avversario.

Mehdi Dorval - una rete e un passaggio vincente contro il Cesena in Serie BKT - ha ritrovato il gol nell'ultimo turno contro il Padova dopo un'astinenza di ben 39 partite nel torneo; dall'esordio nella competizione (2022/23), il classe 2001 è il difensore che conta il maggior numero di assist in seconda divisione: 14 (esattamente il doppio dei gol segnati), ma nessuno ancora nel campionato in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Cesena Catanzaro Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 1 Numero di partite perse 2 6 Numero di partite pareggiate 6 3 Gol totali segnati 11 11 Gol totali subiti 14 22 Media gol subiti per partita 1.4 2.2 Percentuale possesso palla 44.5 53.0 Numero totale di passaggi 4019 4585 Numero totale di passaggi riusciti 3257 3919 Tiri nello specchio della porta 34 41 Percentuale di tiri in porta 35.4 41.0 Numero totale di cross 162 190 Numero medio di cross riusciti 40 44 Duelli per partita vinti 420 437 Duelli per partita persi 449 420 Corner subiti 56 63 Corner guadagnati 43 52 Numero di punizioni a favore 90 128 Numero di punizioni concesse 135 112 Tackle totali 146 140 Percentuale di successo nei tackle 62.3 58.6 Fuorigiochi totali 33 14 Numero totale di cartellini gialli 20 21 Numero totale di cartellini rossi 2 0

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Cesena-Catanzaro

Cesena-Catanzaro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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