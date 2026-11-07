Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Città: Cesena
Capienza: 23860 spettatori14:05
Benevenuti alla diretta di CESENA-CATANZARO, gara valida per la 11' giornata del campionato di Serie B!14:05
La direzione di gara è affidata a Marco Di Loreto della sezione di Terni14:32
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Siano - Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta - Bisoli, Bohinen, Pagano - D'Andrea, Shpendi, Druiventak14:28
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Pigliacelli - Frosinini, Antonini, Imperiale - Candela, Mosti, Tchaouna, Alesi, Dorval - Iemmello, Koffi14:25
Le scelte di Diamanti: il tecnico sceglie Gelli e Mangraviti al centro della difesa davanti a Siano, mentre Ciofi e Frabotta agiranno larghi. In mediana c'è Bohinen vertice basso con Bisoli e Pagano, mentre Shpend guida il tridente con Druiventak e D'Andrea14:30
Le scelte di Mignani: linea a tre per il tecnico giallorosso, ex della sfida. Frosinini, Antonini e Imperiale dirigono la retroguardia, mentre Candela e Dorval agiranno sugli esterni. Mosti, Tchaouna e Alesi formano la linea di centrocampo, con Iemmello e Koffi in attacco14:31
Cesena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
Arbitro di Cesena - Catanzaro sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Marco Di Loreto
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|136
|Fuorigioco
|12
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|28
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|5.6
|Falli per cartellino
|4.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Frosinone-Juve Stabia 4-1
|23-08-2026
|Serie B
|Verona-Ascoli 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Modena-Avellino 0-1
|20-09-2026
|Serie B
|Arezzo-Südtirol 1-4
|17-10-2026
|Serie B
|Pisa-Cremonese 3-1
|28-10-2026
|Serie B
|Carrarese-Arezzo 2-1
Attualmente il Cesena si trova 12° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte).
Il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14; il Catanzaro ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22.
In casa il Cesena ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, l'Empoli e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Benevento e il Padova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Padova pareggiando 1-1.
Cesena e Catanzaro si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Cesena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Cesena
|Catanzaro
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|2
|6
|Numero di partite pareggiate
|6
|3
|Gol totali segnati
|11
|11
|Gol totali subiti
|14
|22
|Media gol subiti per partita
|1.4
|2.2
|Percentuale possesso palla
|44.5
|53.0
|Numero totale di passaggi
|4019
|4585
|Numero totale di passaggi riusciti
|3257
|3919
|Tiri nello specchio della porta
|34
|41
|Percentuale di tiri in porta
|35.4
|41.0
|Numero totale di cross
|162
|190
|Numero medio di cross riusciti
|40
|44
|Duelli per partita vinti
|420
|437
|Duelli per partita persi
|449
|420
|Corner subiti
|56
|63
|Corner guadagnati
|43
|52
|Numero di punizioni a favore
|90
|128
|Numero di punizioni concesse
|135
|112
|Tackle totali
|146
|140
|Percentuale di successo nei tackle
|62.3
|58.6
|Fuorigiochi totali
|33
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|21
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Cesena-Catanzaro
Cesena-Catanzaro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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