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Diretta Live di Cesena-Catanzaro Serie B 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena
7 Novembre 2026 ore 15:00
Cesena
0
Catanzaro
0
Pre partita
Arbitro: Marco Di Loreto
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
      Città: Cesena
      Capienza: 23860 spettatori14:05

      Orogel Stadium - Dino Manuzzi Fonte: Gettyimages

    3. Benevenuti alla diretta di CESENA-CATANZARO, gara valida per la 11' giornata del campionato di Serie B!14:05

    4. La direzione di gara è affidata a Marco Di Loreto della sezione di Terni14:32

    6. FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Siano - Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta - Bisoli, Bohinen, Pagano - D'Andrea, Shpendi, Druiventak14:28

    7. FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Pigliacelli - Frosinini, Antonini, Imperiale - Candela, Mosti, Tchaouna, Alesi, Dorval - Iemmello, Koffi14:25

    8. Le scelte di Diamanti: il tecnico sceglie Gelli e Mangraviti al centro della difesa davanti a Siano, mentre Ciofi e Frabotta agiranno larghi. In mediana c'è Bohinen vertice basso con Bisoli e Pagano, mentre Shpend guida il tridente con Druiventak e D'Andrea14:30

    9. Le scelte di Mignani: linea a tre per il tecnico giallorosso, ex della sfida. Frosinini, Antonini e Imperiale dirigono la retroguardia, mentre Candela e Dorval agiranno sugli esterni. Mosti, Tchaouna e Alesi formano la linea di centrocampo, con Iemmello e Koffi in attacco14:31

    Formazioni Cesena - Catanzaro

    Cesena
    Catanzaro
    TITOLARI CESENA
    PANCHINA CESENA
    ALLENATORE CESENA
    • Alessandro Diamanti
    TITOLARI CATANZARO
    PANCHINA CATANZARO
    ALLENATORE CATANZARO
    • Michele Mignani
    PREPARTITA

    Cesena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.
    Arbitro di Cesena - Catanzaro sarà Marco Di Loreto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

    Marco Di Loreto

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette5
    Falli fischiati136
    Fuorigioco12
    Rigori assegnati1
    Ammonizioni28
    Espulsioni0
    Cartellini per partita5.6
    Falli per cartellino4.8

    Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

    • Serie B: 5 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    16-08-2026 Coppa Italia Frosinone-Juve Stabia 4-1
    23-08-2026 Serie B Verona-Ascoli 1-2
    06-09-2026 Serie B Modena-Avellino 0-1
    20-09-2026 Serie B Arezzo-Südtirol 1-4
    17-10-2026 Serie B Pisa-Cremonese 3-1
    28-10-2026 Serie B Carrarese-Arezzo 2-1

    Attualmente il Cesena si trova 12° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte).
    Il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14; il Catanzaro ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22.

    In casa il Cesena ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
    Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, l'Empoli e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Benevento e il Padova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Padova pareggiando 1-1.

    Cesena e Catanzaro si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 8 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 5.

    Cesena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Cesena e Catanzaro hanno pareggiato soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie BKT - quella per 2-2 del marzo 2005 al Ceravolo -; sette vittorie per i romagnoli e quattro per i calabresi chiudono il parziale.
    • Il Catanzaro ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie BKT contro il Cesena, con un punteggio complessivo di 3-14, dopo che aveva subito soltanto una sconfitta nelle precedenti cinque (2V, 2N); contro nessuna squadra i giallorossi hanno registrato finora una striscia aperta più lunga di ko consecutivi nel torneo cadetto (sei anche contro il Vicenza).
    • Il Cesena è la squadra che conta più pareggi in questo campionato: ben sei in 10 partite (2V, 2P); soltanto due volte i romagnoli hanno messo assieme più segni 'X' nelle prime 11 gare giocate in un torneo di Serie BKT: sette, sia nel 2007/08 che nel 2016/17.
    • Il Catanzaro non vince da 10 trasferte (4N, 6P) di Serie BKT - l'ultimo successo lontano dal Ceravolo dei giallorossi nel torneo risale al 14 marzo scorso (3-1 contro il Padova) - la squadra di Michele Mignani potrebbe restare senza vittorie per più gare esterne di fila per la prima volta dal periodo settembre 2004-gennaio 2006, quando il filotto raggiunse quota 33.
    • Considerando le squadre presenti in questo e nello scorso campionato di Serie BKT, il Cesena è quella che ha perso più punti rispetto a quelli raccolti nelle prime 10 partite giocate nella Serie BKT 2025/26: -8, ovvero 12 nel torneo in corso contro i 20 di quello passato.
    • Jacopo Gelli è il difensore che ha disputato più minuti (738) in questo campionato senza essere stato saltato in dribbling da alcun avversario.
    • Mehdi Dorval - una rete e un passaggio vincente contro il Cesena in Serie BKT - ha ritrovato il gol nell'ultimo turno contro il Padova dopo un'astinenza di ben 39 partite nel torneo; dall'esordio nella competizione (2022/23), il classe 2001 è il difensore che conta il maggior numero di assist in seconda divisione: 14 (esattamente il doppio dei gol segnati), ma nessuno ancora nel campionato in corso.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    CesenaCatanzaro
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte21
    Numero di partite perse26
    Numero di partite pareggiate63
    Gol totali segnati1111
    Gol totali subiti1422
    Media gol subiti per partita1.42.2
    Percentuale possesso palla44.553.0
    Numero totale di passaggi40194585
    Numero totale di passaggi riusciti32573919
    Tiri nello specchio della porta3441
    Percentuale di tiri in porta35.441.0
    Numero totale di cross162190
    Numero medio di cross riusciti4044
    Duelli per partita vinti420437
    Duelli per partita persi449420
    Corner subiti5663
    Corner guadagnati4352
    Numero di punizioni a favore90128
    Numero di punizioni concesse135112
    Tackle totali146140
    Percentuale di successo nei tackle62.358.6
    Fuorigiochi totali3314
    Numero totale di cartellini gialli2021
    Numero totale di cartellini rossi20

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Cesena-Catanzaro
    Cesena-Catanzaro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Cesena: tutte le news
    Catanzaro: tutte le news

    Cesena - Catanzaro Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova18
    5. Verona15
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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