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Diretta Live di Juve Stabia-Arezzo Serie B 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia
7 Novembre 2026 ore 15:00
Juve Stabia
0
Arezzo
0
Pre partita
Arbitro: Edoardo Mazzoni
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Romeo Menti di Castellammare
      Città: Castellammare di Stabia
      Capienza: 7642 spettatori14:31

      Romeo Menti di Castellammare Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la sfida tra Juve Stabia e Arezzo, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.14:31

    4. I padroni di casa, sedicesimi in classifica con 9 punti, sono reduci da un pareggio per 2-2 sul campo dell’Empoli.14:31

    6. Gli ospiti, reduci da uno 0-0 interno contro l’Ascoli, sono al 13esimo posto, con due punti in più dei rivali di oggi.14:32

    7. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato in Campania, nel girone b della Serie C1 2008-09, è terminato 0-0.14:33

    Formazioni Juve Stabia - Arezzo

    Juve Stabia
    Arezzo
    TITOLARI JUVE STABIA
    PANCHINA JUVE STABIA
    ALLENATORE JUVE STABIA
    • Pietro De Giorgio
    TITOLARI AREZZO
    • (14) ALESSANDRO NUNZIANTE (P)
    • (6) ALESSANDRO RENZI (D)
    • (37) SAMUELE RIGHETTI (D)
    • (4) MAURO COPPOLARO (D)
    • (5) JULIÁN ILLANES (D)
    • (17) ARTUR IONITA (C)
    • (78) GENNARO IACCARINO (C)
    • (8) SHAKA MAWULI (C)
    • (9) ALBERTO CERRI (A)
    • (21) CAMILLO TAVERNELLI (A)
    • (30) ALESSANDRO ARENA (A)
    PANCHINA AREZZO
    ALLENATORE AREZZO
    • Cristian Bucchi
    PREPARTITA

    Juve Stabia - Arezzo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
    Arbitro di Juve Stabia - Arezzo sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

    Edoardo Mazzoni

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette5
    Falli fischiati116
    Fuorigioco11
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni11
    Espulsioni0
    Cartellini per partita2.2
    Falli per cartellino10.5

    Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

    • Serie B: 5 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    16-08-2026 Coppa Italia Verona-Virtus Entella 2-2
    22-08-2026 Serie B Benevento-Modena 1-2
    05-09-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-0
    19-09-2026 Serie B Cremonese-Virtus Entella 0-0
    17-10-2026 Serie B Ascoli-Empoli 1-1
    27-10-2026 Serie B Calcio Padova-Südtirol 2-0

    Attualmente la Juve Stabia si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).
    La Juve Stabia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11; l'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.

    In casa la Juve Stabia ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
    La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, la Carrarese e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
    La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 2-2 mentre L'Arezzo ha incontrato l'Ascoli pareggiando 0-0.

    Juve Stabia e Arezzo è la prima che si affrontano in campionato.

    Juve Stabia-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Juve Stabia e Arezzo tornano ad affrontarsi in campionato a distanza di oltre 17 anni dall'ultimo match andato in scena nel gennaio 2009, in Serie C (0-0 il finale); i campani non hanno mai vinto negli ultimi sei precedenti giocati contro i toscani in terza divisione: quattro pareggi, compresi gli ultimi tre in ordine di tempo, e due sconfitte il bilancio del parziale.
    • La Juve Stabia ha perso tre delle ultime cinque partite (1V, 1N) disputate al Romeo Menti in Serie BKT: tante sconfitte quante quelle messe assieme dai gialloblù nelle precedenti 31 gare interne (16V, 12N) nel torneo cadetto,
    • La Juve Stabia è imbattuta nelle ultime 16 partite (6V, 10N) di Serie BKT giocate contro squadre provenienti dalla Serie C - l'ultima sconfitta dei campani contro queste avversarie risale al marzo 2020, sul campo del Pordenone, per 2-1 -; tuttavia, i gialloblù hanno pareggiato ben 10 di questi match, compresi tutti gli ultimi quattro.
    • Nove degli 11 punti raccolti dall'Arezzo in questo campionato sono arrivati in trasferta (lo stesso bottino anche della Juve Stabia): meno solo di quelli collezionati nelle gare esterne di questo torneo da Modena (10), Palermo e Mantova (11 a testa). Inoltre, quella toscana è una delle sole due squadre, con il Benevento, a non avere ancora pareggiato lontano da casa nel torneo in corso (3V, 2L).
    • La Juve Stabia occupa il 16˚ posto in classifica, con nove punti; tuttavia, se considerassimo soltanto i secondi tempi di gioco di questo torneo, i campani sarebbero quarti nel tabellone con 16 punti (al pari della Cremonese), dietro soltanto ad Ascoli (19), Palermo (20) e Modena (22).
    • Antonio Di Nardo ha segnato sette gol nelle nove partite disputate in questo torneo, compresa la doppietta firmata nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli; il classe ’98 con ben cinque marcature multiple realizzate nel 2026 tra Pescara e Juve Stabia è il giocatore che ne conta di più in quest'anno solare in Serie BKT.
    • Dopo quattro partite in cui non aveva preso parte ad alcun gol, Leonardo Mancuso ha segnato in ciascuna delle ultime due contro l'Arezzo in Serie BKT (entrambe col Mantova nel settembre 2025 e marzo 2026). Inoltre, proprio la rete del settembre 2025 coincide con la sua ultima marcatura realizzata in trasferta nel torneo; da allora, soltanto Luigi Cherubini (19) e Gennaro Tutino (19) tra gli attaccanti hanno giocato più match esterni senza segnare nel torneo rispetto al classe 1992 dell'Arezzo (16 sfide).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Juve StabiaArezzo
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte33
    Numero di partite perse35
    Numero di partite pareggiate42
    Gol totali segnati119
    Gol totali subiti1119
    Media gol subiti per partita1.11.9
    Percentuale possesso palla54.343.1
    Numero totale di passaggi47373687
    Numero totale di passaggi riusciti40023005
    Tiri nello specchio della porta4428
    Percentuale di tiri in porta40.736.4
    Numero totale di cross181195
    Numero medio di cross riusciti4740
    Duelli per partita vinti528475
    Duelli per partita persi506447
    Corner subiti4844
    Corner guadagnati4738
    Numero di punizioni a favore155141
    Numero di punizioni concesse120130
    Tackle totali148154
    Percentuale di successo nei tackle60.155.2
    Fuorigiochi totali1616
    Numero totale di cartellini gialli1315
    Numero totale di cartellini rossi01

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Juve Stabia-Arezzo
    Juve Stabia-Arezzo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Juve Stabia: tutte le news
    Arezzo: tutte le news

    Juve Stabia - Arezzo Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova18
    5. Verona15
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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