PREPARTITA

Juve Stabia - Arezzo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Arezzo sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Edoardo Mazzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 116 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.2 Falli per cartellino 10.5 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Verona-Virtus Entella 2-2 22-08-2026 Serie B Benevento-Modena 1-2 05-09-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-0 19-09-2026 Serie B Cremonese-Virtus Entella 0-0 17-10-2026 Serie B Ascoli-Empoli 1-1 27-10-2026 Serie B Calcio Padova-Südtirol 2-0

Attualmente la Juve Stabia si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

La Juve Stabia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11; l'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.

In casa la Juve Stabia ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, la Carrarese e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 2-2 mentre L'Arezzo ha incontrato l'Ascoli pareggiando 0-0.

Juve Stabia e Arezzo è la prima che si affrontano in campionato.

Juve Stabia-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Juve Stabia e Arezzo tornano ad affrontarsi in campionato a distanza di oltre 17 anni dall'ultimo match andato in scena nel gennaio 2009, in Serie C (0-0 il finale); i campani non hanno mai vinto negli ultimi sei precedenti giocati contro i toscani in terza divisione: quattro pareggi, compresi gli ultimi tre in ordine di tempo, e due sconfitte il bilancio del parziale.

La Juve Stabia ha perso tre delle ultime cinque partite (1V, 1N) disputate al Romeo Menti in Serie BKT: tante sconfitte quante quelle messe assieme dai gialloblù nelle precedenti 31 gare interne (16V, 12N) nel torneo cadetto,

La Juve Stabia è imbattuta nelle ultime 16 partite (6V, 10N) di Serie BKT giocate contro squadre provenienti dalla Serie C - l'ultima sconfitta dei campani contro queste avversarie risale al marzo 2020, sul campo del Pordenone, per 2-1 -; tuttavia, i gialloblù hanno pareggiato ben 10 di questi match, compresi tutti gli ultimi quattro.

Nove degli 11 punti raccolti dall'Arezzo in questo campionato sono arrivati in trasferta (lo stesso bottino anche della Juve Stabia): meno solo di quelli collezionati nelle gare esterne di questo torneo da Modena (10), Palermo e Mantova (11 a testa). Inoltre, quella toscana è una delle sole due squadre, con il Benevento, a non avere ancora pareggiato lontano da casa nel torneo in corso (3V, 2L).

La Juve Stabia occupa il 16˚ posto in classifica, con nove punti; tuttavia, se considerassimo soltanto i secondi tempi di gioco di questo torneo, i campani sarebbero quarti nel tabellone con 16 punti (al pari della Cremonese), dietro soltanto ad Ascoli (19), Palermo (20) e Modena (22).

Antonio Di Nardo ha segnato sette gol nelle nove partite disputate in questo torneo, compresa la doppietta firmata nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli; il classe ’98 con ben cinque marcature multiple realizzate nel 2026 tra Pescara e Juve Stabia è il giocatore che ne conta di più in quest'anno solare in Serie BKT.

Dopo quattro partite in cui non aveva preso parte ad alcun gol, Leonardo Mancuso ha segnato in ciascuna delle ultime due contro l'Arezzo in Serie BKT (entrambe col Mantova nel settembre 2025 e marzo 2026). Inoltre, proprio la rete del settembre 2025 coincide con la sua ultima marcatura realizzata in trasferta nel torneo; da allora, soltanto Luigi Cherubini (19) e Gennaro Tutino (19) tra gli attaccanti hanno giocato più match esterni senza segnare nel torneo rispetto al classe 1992 dell'Arezzo (16 sfide).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Juve Stabia Arezzo Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 3 3 Numero di partite perse 3 5 Numero di partite pareggiate 4 2 Gol totali segnati 11 9 Gol totali subiti 11 19 Media gol subiti per partita 1.1 1.9 Percentuale possesso palla 54.3 43.1 Numero totale di passaggi 4737 3687 Numero totale di passaggi riusciti 4002 3005 Tiri nello specchio della porta 44 28 Percentuale di tiri in porta 40.7 36.4 Numero totale di cross 181 195 Numero medio di cross riusciti 47 40 Duelli per partita vinti 528 475 Duelli per partita persi 506 447 Corner subiti 48 44 Corner guadagnati 47 38 Numero di punizioni a favore 155 141 Numero di punizioni concesse 120 130 Tackle totali 148 154 Percentuale di successo nei tackle 60.1 55.2 Fuorigiochi totali 16 16 Numero totale di cartellini gialli 13 15 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Juve Stabia-Arezzo

Juve Stabia-Arezzo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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