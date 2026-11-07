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Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare
Città: Castellammare di Stabia
Capienza: 7642 spettatori14:31
Benvenuti allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la sfida tra Juve Stabia e Arezzo, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.14:31
I padroni di casa, sedicesimi in classifica con 9 punti, sono reduci da un pareggio per 2-2 sul campo dell’Empoli.14:31
Gli ospiti, reduci da uno 0-0 interno contro l’Ascoli, sono al 13esimo posto, con due punti in più dei rivali di oggi.14:32
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato in Campania, nel girone b della Serie C1 2008-09, è terminato 0-0.14:33
Juve Stabia - Arezzo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Arbitro di Juve Stabia - Arezzo sarà Edoardo Mazzoni. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Edoardo Mazzoni
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|116
|Fuorigioco
|11
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.2
|Falli per cartellino
|10.5
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Verona-Virtus Entella 2-2
|22-08-2026
|Serie B
|Benevento-Modena 1-2
|05-09-2026
|Serie B
|Südtirol-Catanzaro 2-0
|19-09-2026
|Serie B
|Cremonese-Virtus Entella 0-0
|17-10-2026
|Serie B
|Ascoli-Empoli 1-1
|27-10-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Südtirol 2-0
Attualmente la Juve Stabia si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Arezzo si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).
La Juve Stabia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11; l'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.
In casa la Juve Stabia ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Arezzo ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, la Carrarese e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 2-2 mentre L'Arezzo ha incontrato l'Ascoli pareggiando 0-0.
Juve Stabia e Arezzo è la prima che si affrontano in campionato.
Juve Stabia-Arezzo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Juve Stabia
|Arezzo
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|3
|5
|Numero di partite pareggiate
|4
|2
|Gol totali segnati
|11
|9
|Gol totali subiti
|11
|19
|Media gol subiti per partita
|1.1
|1.9
|Percentuale possesso palla
|54.3
|43.1
|Numero totale di passaggi
|4737
|3687
|Numero totale di passaggi riusciti
|4002
|3005
|Tiri nello specchio della porta
|44
|28
|Percentuale di tiri in porta
|40.7
|36.4
|Numero totale di cross
|181
|195
|Numero medio di cross riusciti
|47
|40
|Duelli per partita vinti
|528
|475
|Duelli per partita persi
|506
|447
|Corner subiti
|48
|44
|Corner guadagnati
|47
|38
|Numero di punizioni a favore
|155
|141
|Numero di punizioni concesse
|120
|130
|Tackle totali
|148
|154
|Percentuale di successo nei tackle
|60.1
|55.2
|Fuorigiochi totali
|16
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Juve Stabia-Arezzo
Juve Stabia-Arezzo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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