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LIVE Mantova-Verona 0-0 Serie B 2026/2027: Ammonito Andrias Edmundsson

Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova
7 Novembre 2026 ore 17:15
Mantova
0
Verona
0
Primo tempo
Arbitro: Giuseppe Collu
    0'
    45'
    90'
    39'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
      Città: Mantova
      Capienza: 14884 spettatori15:01

      Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

    3. Scontro ad alta quota tra Mantova e Verona separate da soli tre punti in classifica in favore dei lombardi. Entrambe le compagini cercheranno di avvicinare la seconda piazza occupata ora dal Modena.15:01

    4. Un solo successo nelle ultime quattro uscite per il Mantova, sta meglio il Verona con due vittorie e due pareggi nelle ultime sfide di campionato.15:02

    6. Formazione MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Tomasevic, Castellini, Cella - Vesentini, Kouda, Trimboli, Benaissa - Ruocco, Bragantini - Vlahovic. A disposizione: Gemello, Longonda, Spinaccè, Ilie, Gliozzi, Wieser, Cajazzo, Meroni, Radaelli, Ignacchiti, Chinetti, Kospo.16:27

    7. Formazione VERONA (4-2-3-1): Perilli - Zappa, Dawidowicz, Edmundsson, Frese - Bernede, Iannoni - Livramento, Harroui, Sarr - Mosquera. A disposizione: Leali, Le Borgne, Mulattieri, Kastanos, Lella, Slotsager, Calabrese, Akalé, Fallou, De Battisti, Sezonienko, Ekuban.16:28

    8. Nel Mantova c'è Vlahovic come terminale offensivo, dietro a lui il tandem Ruocco, Bragantini. In difesa davanti a Bardi, difesa a tre con Tomasevic, Castellini e Cella. Nel Verona sulla trequarti spazio a Livramento, Harroui e Sarr che agiranno dietro la punta Mosquera. In difesa Dawidowicz e Edmundsson centrali con Zappa e Frese come terzini.16:31

    9. 1'

      FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - VERONA. Arbitra Collu.17:18

    10. 5'

      Verona più aggressivo in questo avvio di gara.17:23

    12. 10'

      Meglio il Verona, ma la partita sembra ancora in una fase di studio.17:28

    13. 15'

      Zappa approfitta di un errore difensivo di Ruocco ed entra in area in velocità dalla destra, ma non riesce ad arrivare sul pallone.17:34

    14. 21'

      Livramento sfonda in area e mette al centro per Frese, rigore in movimento e conclusione mancina che colpisce in pieno Tomasevic.17:40

    15. 25'

      Altro errore di impostazione del Mantova, Mosquera serve Harroui che entra in area ma non impatta bene la palla e manda a lato.17:44

    16. 30'

      Mezz'ora di gioco partita equilibrata ma è il Verona a sembrare più pericoloso.17:48

    18. 35'

      Cartellino giallo per Edmundsson, fallo su Bracantini.17:54

    19. 39'

      Pallone vacante in area di rigore del Verona, mischia furibonda, ma dopo il batti e ribatti la palla viene spazzata via.17:56

    Formazioni Mantova - Verona

    Mantova
    Verona
    TITOLARI MANTOVA
    PANCHINA MANTOVA
    • (71) FEDERICO CHINETTI (A)
    • (11) ISMAEL CAJAZZO (C)
    • (17) NICOLÒ RADAELLI (D)
    • (75) EMAN KOSPO (D)
    • (7) MATTEO SPINACCÈ (A)
    • (25) LORENZO IGNACCHITI (C)
    • (8) RARES ILIE (C)
    • (10) DAVID WIESER (C)
    • (6) JEAN-PIERRE MBOYO (C)
    • (1) LUCA GEMELLO (P)
    • (13) ANDREA MERONI (D)
    • (9) ETTORE GLIOZZI (A)
    ALLENATORE MANTOVA
    • Francesco Modesto
    TITOLARI VERONA
    PANCHINA VERONA
    ALLENATORE VERONA
    • Marco Baroni
    PREPARTITA

    Mantova - Verona è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
    Arbitro di Mantova - Verona sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

    Giuseppe Collu

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati67
    Fuorigioco10
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni11
    Espulsioni1
    Cartellini per partita4.0
    Falli per cartellino5.5

    Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite
    • Serie B: 2 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0
    29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3
    12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0
    11-10-2026 Serie A Lazio-Monza 3-1
    27-10-2026 Serie A Torino-Como 1-3

    Attualmente il Mantova si trova 4° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
    Il Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13.

    In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Cremonese e il Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Juve Stabia e la Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Modena pareggiando 1-1 mentre Il Verona ha incontrato la Carrarese vincendo 3-0.

    Mantova e Verona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 5 volte, il Verona ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

    Mantova-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • L'Hellas Verona ha vinto l'ultima sfida in Serie BKT contro il Mantova e solo una volta nella competizione ha battuto questa avversaria in due match di fila, tra il 1948 e il 1960.
    • Dopo aver ottenuto tre successi nelle prime tre gare casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie BKT, il Mantova ha raccolto un solo punto nelle successive quattro (1N, 3P), segnando solo una rete e subendone cinque nel parziale.
    • Con la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio contro il Modena, il Mantova è rimasto per due match di fila senza vittoria per la prima volta in questo campionato; inoltre, i virgiliani potrebbero pareggiare due gare di seguito in Serie BKT per la seconda volta nella gestione Francesco Modesto, dopo il periodo tra dicembre e gennaio scorsi.
    • L'Hellas Verona arriva da due vittorie di fila - dopo due punti raccolti nelle precedenti tre giornate - e potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta da settembre 2018 (serie di quattro con Fabio Grosso alla guida, inclusa una vittoria a tavolino).
    • L'Hellas Verona è arrivato alla conclusione 17 volte a seguito di una ripartenza in contropiede in questo campionato, al pari del Pisa e meno solo dell'avversaria di giornata Mantova (19) - sia gli scaligeri che i virgiliani, inoltre, hanno ricavato tre reti da questa situazione di gioco.
    • Amin Sarr (3G+4A) è uno dei tre giocatori di questo campionato con almeno tre gol segnati e almeno tre assist serviti, assieme a Dennis Johnsen e Giuseppe Ambrosino; in particolare, il classe 2001 ha preso parte ad almeno una rete in tre delle quattro gare esterne disputate in questo torneo (2G+1A).
    • Solo Tobias Lauritsen (sei) ha tentato più tiri nello specchio senza aver ancora trovato la via del gol rispetto ad Alessio Castellini (cinque, al pari di Alessandro Bianco, Mehdi Léris e Karim Zedadka). Tuttavia, il giocatore del Mantova ha servito quattro assist, meno solo di Dennis Johnsen (cinque) nel torneo in corso (4A anche per l'avversario di giornata Amin Sarr, Fabio Maistro e Mattéo Tramoni).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    MantovaVerona
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte54
    Numero di partite perse23
    Numero di partite pareggiate33
    Gol totali segnati1519
    Gol totali subiti1113
    Media gol subiti per partita1.11.3
    Percentuale possesso palla51.851.8
    Numero totale di passaggi45744515
    Numero totale di passaggi riusciti37133851
    Tiri nello specchio della porta5253
    Percentuale di tiri in porta48.646.9
    Numero totale di cross142254
    Numero medio di cross riusciti3254
    Duelli per partita vinti489477
    Duelli per partita persi496502
    Corner subiti4340
    Corner guadagnati4263
    Numero di punizioni a favore12690
    Numero di punizioni concesse148143
    Tackle totali154153
    Percentuale di successo nei tackle56.560.8
    Fuorigiochi totali1211
    Numero totale di cartellini gialli2117
    Numero totale di cartellini rossi02

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Mantova-Verona
    Mantova-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Mantova: tutte le news
    Verona: tutte le news

    Mantova - Verona Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova19
    5. Verona16
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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