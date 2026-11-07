LIVE Mantova-Verona 0-0 Serie B 2026/2027: Ammonito Andrias Edmundsson

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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
Città: Mantova
Capienza: 14884 spettatori15:01
Scontro ad alta quota tra Mantova e Verona separate da soli tre punti in classifica in favore dei lombardi. Entrambe le compagini cercheranno di avvicinare la seconda piazza occupata ora dal Modena.15:01
Un solo successo nelle ultime quattro uscite per il Mantova, sta meglio il Verona con due vittorie e due pareggi nelle ultime sfide di campionato.15:02
Formazione MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Tomasevic, Castellini, Cella - Vesentini, Kouda, Trimboli, Benaissa - Ruocco, Bragantini - Vlahovic. A disposizione: Gemello, Longonda, Spinaccè, Ilie, Gliozzi, Wieser, Cajazzo, Meroni, Radaelli, Ignacchiti, Chinetti, Kospo.16:27
Formazione VERONA (4-2-3-1): Perilli - Zappa, Dawidowicz, Edmundsson, Frese - Bernede, Iannoni - Livramento, Harroui, Sarr - Mosquera. A disposizione: Leali, Le Borgne, Mulattieri, Kastanos, Lella, Slotsager, Calabrese, Akalé, Fallou, De Battisti, Sezonienko, Ekuban.16:28
Nel Mantova c'è Vlahovic come terminale offensivo, dietro a lui il tandem Ruocco, Bragantini. In difesa davanti a Bardi, difesa a tre con Tomasevic, Castellini e Cella. Nel Verona sulla trequarti spazio a Livramento, Harroui e Sarr che agiranno dietro la punta Mosquera. In difesa Dawidowicz e Edmundsson centrali con Zappa e Frese come terzini.16:31
FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - VERONA. Arbitra Collu.17:18
Verona più aggressivo in questo avvio di gara.17:23
Meglio il Verona, ma la partita sembra ancora in una fase di studio.17:28
Zappa approfitta di un errore difensivo di Ruocco ed entra in area in velocità dalla destra, ma non riesce ad arrivare sul pallone.17:34
Livramento sfonda in area e mette al centro per Frese, rigore in movimento e conclusione mancina che colpisce in pieno Tomasevic.17:40
Altro errore di impostazione del Mantova, Mosquera serve Harroui che entra in area ma non impatta bene la palla e manda a lato.17:44
Mezz'ora di gioco partita equilibrata ma è il Verona a sembrare più pericoloso.17:48
Cartellino giallo per Edmundsson, fallo su Bracantini.17:54
Pallone vacante in area di rigore del Verona, mischia furibonda, ma dopo il batti e ribatti la palla viene spazzata via.17:56
Mantova - Verona è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Verona sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Giuseppe Collu
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|67
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie B
|Palermo-Juve Stabia 1-0
|29-08-2026
|Serie A
|Fiorentina-Frosinone 0-3
|12-09-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Ascoli 1-0
|11-10-2026
|Serie A
|Lazio-Monza 3-1
|27-10-2026
|Serie A
|Torino-Como 1-3
Attualmente il Mantova si trova 4° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Il Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Cremonese e il Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Juve Stabia e la Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Modena pareggiando 1-1 mentre Il Verona ha incontrato la Carrarese vincendo 3-0.
Mantova e Verona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 5 volte, il Verona ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Mantova-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Mantova
|Verona
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|5
|4
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|3
|3
|Gol totali segnati
|15
|19
|Gol totali subiti
|11
|13
|Media gol subiti per partita
|1.1
|1.3
|Percentuale possesso palla
|51.8
|51.8
|Numero totale di passaggi
|4574
|4515
|Numero totale di passaggi riusciti
|3713
|3851
|Tiri nello specchio della porta
|52
|53
|Percentuale di tiri in porta
|48.6
|46.9
|Numero totale di cross
|142
|254
|Numero medio di cross riusciti
|32
|54
|Duelli per partita vinti
|489
|477
|Duelli per partita persi
|496
|502
|Corner subiti
|43
|40
|Corner guadagnati
|42
|63
|Numero di punizioni a favore
|126
|90
|Numero di punizioni concesse
|148
|143
|Tackle totali
|154
|153
|Percentuale di successo nei tackle
|56.5
|60.8
|Fuorigiochi totali
|12
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|21
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Mantova-Verona
Mantova-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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