LIVE Mantova-Verona 0-0 Serie B 2026/2027: Ammonito Andrias Edmundsson

Nel Mantova c'è Vlahovic come terminale offensivo, dietro a lui il tandem Ruocco, Bragantini. In difesa davanti a Bardi, difesa a tre con Tomasevic, Castellini e Cella. Nel Verona sulla trequarti spazio a Livramento, Harroui e Sarr che agiranno dietro la punta Mosquera. In difesa Dawidowicz e Edmundsson centrali con Zappa e Frese come terzini.16:31

PREPARTITA

Mantova - Verona è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Verona sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 67 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0 29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3 12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0 11-10-2026 Serie A Lazio-Monza 3-1 27-10-2026 Serie A Torino-Como 1-3

Attualmente il Mantova si trova 4° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11; il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Mantova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Cremonese e il Modena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Juve Stabia e la Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita il Modena pareggiando 1-1 mentre Il Verona ha incontrato la Carrarese vincendo 3-0.

Mantova e Verona si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 5 volte, il Verona ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Mantova-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha vinto l'ultima sfida in Serie BKT contro il Mantova e solo una volta nella competizione ha battuto questa avversaria in due match di fila, tra il 1948 e il 1960.

Dopo aver ottenuto tre successi nelle prime tre gare casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie BKT, il Mantova ha raccolto un solo punto nelle successive quattro (1N, 3P), segnando solo una rete e subendone cinque nel parziale.

Con la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio contro il Modena, il Mantova è rimasto per due match di fila senza vittoria per la prima volta in questo campionato; inoltre, i virgiliani potrebbero pareggiare due gare di seguito in Serie BKT per la seconda volta nella gestione Francesco Modesto, dopo il periodo tra dicembre e gennaio scorsi.

L'Hellas Verona arriva da due vittorie di fila - dopo due punti raccolti nelle precedenti tre giornate - e potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta da settembre 2018 (serie di quattro con Fabio Grosso alla guida, inclusa una vittoria a tavolino).

L'Hellas Verona è arrivato alla conclusione 17 volte a seguito di una ripartenza in contropiede in questo campionato, al pari del Pisa e meno solo dell'avversaria di giornata Mantova (19) - sia gli scaligeri che i virgiliani, inoltre, hanno ricavato tre reti da questa situazione di gioco.

Amin Sarr (3G+4A) è uno dei tre giocatori di questo campionato con almeno tre gol segnati e almeno tre assist serviti, assieme a Dennis Johnsen e Giuseppe Ambrosino; in particolare, il classe 2001 ha preso parte ad almeno una rete in tre delle quattro gare esterne disputate in questo torneo (2G+1A).

Solo Tobias Lauritsen (sei) ha tentato più tiri nello specchio senza aver ancora trovato la via del gol rispetto ad Alessio Castellini (cinque, al pari di Alessandro Bianco, Mehdi Léris e Karim Zedadka). Tuttavia, il giocatore del Mantova ha servito quattro assist, meno solo di Dennis Johnsen (cinque) nel torneo in corso (4A anche per l'avversario di giornata Amin Sarr, Fabio Maistro e Mattéo Tramoni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Mantova Verona Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 5 4 Numero di partite perse 2 3 Numero di partite pareggiate 3 3 Gol totali segnati 15 19 Gol totali subiti 11 13 Media gol subiti per partita 1.1 1.3 Percentuale possesso palla 51.8 51.8 Numero totale di passaggi 4574 4515 Numero totale di passaggi riusciti 3713 3851 Tiri nello specchio della porta 52 53 Percentuale di tiri in porta 48.6 46.9 Numero totale di cross 142 254 Numero medio di cross riusciti 32 54 Duelli per partita vinti 489 477 Duelli per partita persi 496 502 Corner subiti 43 40 Corner guadagnati 42 63 Numero di punizioni a favore 126 90 Numero di punizioni concesse 148 143 Tackle totali 154 153 Percentuale di successo nei tackle 56.5 60.8 Fuorigiochi totali 12 11 Numero totale di cartellini gialli 21 17 Numero totale di cartellini rossi 0 2

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Mantova-Verona

Mantova-Verona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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