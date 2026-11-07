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Dove si gioca la partita:
Stadio: Euganeo
Città: Padova
Capienza: 32420 spettatori13:16
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Padova ed Empoli, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie B.13:16
Il Padova è decimo in classifica con quattordici punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff. La squadra di Calabro è in serie positiva da tre turni, e dopo due vittorie consecutive nell’ultima gara ha pareggiato a Catanzaro 1-1 grazie alla rete di Varas.14:11
L’Empoli è invece terzultimo con otto punti, sei in meno degli avversari. La squadra toscana non vince da sette gare (l’ultima vittoria risale ad inizio settembre) ed è reduce dal pari contro la Juve Stabia (2-2, reti di Popov e Saporiti).14:20
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 4-3-2-1: Sorrentino – Carissoni, Silletti, Pastina, Cocchi – Pompetti, Zuelli, Varas – Capelli, Moro – Artistico. A disposizione: Mouquet, Scaglia, Lovato, Fusi, Di Mariano, Bortolussi, Seghetti, Galazzi, Faedo, Marcolini. All. Calabro.14:33
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli scende in campo con il 3-5-2: Seghetti – Curto, Indragoli, Bembnista – Zedadka, Bandinelli, Yepes, Saporiti, Corrado – Ceesay, Popov. A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Biondini, Egan, Deli, Berizzi, Antonini, Distefano, Shpendi. All. Andreoletti.14:33
Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto, Lasagna, Dellavalle, Sgarbi e dello squalificato Giunti. Calabro fa riposare Lovato e Fusi schierando Silletti in difesa e confermando Varas a centrocampo. Artistico in attacco con il supporto di Moro e Capelli.14:36
L’Empoli deve rinunciare agli indisponibili Romagnoli, Monaco, Belardinelli, Magnino e Cruz. Andreoletti conferma gli undici che hanno pareggiato contro la Juve Stabia, con Ceesay e Popov davanti e Stiven Shpendi in panchina dopo la squalifica.14:37
Padova - Empoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Empoli sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.
Giuseppe Mucera
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|39
|Fuorigioco
|12
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.5
|Falli per cartellino
|7.8
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Lazio-Mantova 0-2
|29-08-2026
|Serie B
|Sampdoria-Juve Stabia 1-2
|05-09-2026
|Serie B
|Carrarese-Empoli 0-1
|14-09-2026
|Serie A
|Como-Parma 2-1
|11-10-2026
|Serie B
|Catanzaro-Mantova 1-3
|24-10-2026
|Serie B
|Cremonese-Juve Stabia 0-1
|01-11-2026
|Serie A
|Frosinone-Torino 2-0
Attualmente il Padova si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).
Il Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; l'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17.
In casa il Padova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Cesena e la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Padova ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 2-2.
Padova e Empoli si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 8 volte, l'Empoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Padova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Padova
|Empoli
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|4
|6
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|10
|10
|Gol totali subiti
|11
|17
|Media gol subiti per partita
|1.1
|1.7
|Percentuale possesso palla
|42.4
|44.9
|Numero totale di passaggi
|3704
|3887
|Numero totale di passaggi riusciti
|2965
|3130
|Tiri nello specchio della porta
|29
|36
|Percentuale di tiri in porta
|39.2
|47.4
|Numero totale di cross
|187
|197
|Numero medio di cross riusciti
|46
|41
|Duelli per partita vinti
|469
|446
|Duelli per partita persi
|514
|473
|Corner subiti
|63
|43
|Corner guadagnati
|42
|43
|Numero di punizioni a favore
|99
|129
|Numero di punizioni concesse
|126
|141
|Tackle totali
|180
|165
|Percentuale di successo nei tackle
|61.1
|57.6
|Fuorigiochi totali
|28
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|4
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Padova-Empoli
Padova-Empoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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