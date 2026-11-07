L’Empoli deve rinunciare agli indisponibili Romagnoli, Monaco, Belardinelli, Magnino e Cruz. Andreoletti conferma gli undici che hanno pareggiato contro la Juve Stabia, con Ceesay e Popov davanti e Stiven Shpendi in panchina dopo la squalifica.14:37

Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto, Lasagna, Dellavalle, Sgarbi e dello squalificato Giunti. Calabro fa riposare Lovato e Fusi schierando Silletti in difesa e confermando Varas a centrocampo. Artistico in attacco con il supporto di Moro e Capelli.14:36

L’Empoli è invece terzultimo con otto punti, sei in meno degli avversari. La squadra toscana non vince da sette gare (l’ultima vittoria risale ad inizio settembre) ed è reduce dal pari contro la Juve Stabia (2-2, reti di Popov e Saporiti).14:20

Il Padova è decimo in classifica con quattordici punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff. La squadra di Calabro è in serie positiva da tre turni, e dopo due vittorie consecutive nell’ultima gara ha pareggiato a Catanzaro 1-1 grazie alla rete di Varas.14:11

PREPARTITA

Padova - Empoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Empoli sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 39 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 7.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2 29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2 05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1 14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1 11-10-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 1-3 24-10-2026 Serie B Cremonese-Juve Stabia 0-1 01-11-2026 Serie A Frosinone-Torino 2-0

Attualmente il Padova si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; l'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17.

In casa il Padova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Cesena e la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Padova ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 2-2.

Padova e Empoli si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 8 volte, l'Empoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Padova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto l'ultimo confronto contro l'Empoli in Serie BKT, dopo che aveva strappato soltanto un punto nei precedenti quattro (3P); i veneti potrebbero infilare due successi consecutivi contro i toscani nel torneo cadetto per la prima volta dal 1985-1988 (entrambi per 1-0 in quel caso).

L'Empoli ha vinto soltanto due delle 11 trasferte (3N, 6P) disputate contro il Padova in Serie BKT, l'ultima per 1-0 nel febbraio 2014 (questo è anche l'unico 'clean sheet' degli azzurri sul campo dei veneti); inoltre, in sei di queste gare esterne, i toscani non hanno trovato la via del gol, compreso il match di ritorno dello scorso campionato.

Il Padova ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle ultime tre partite di campionato, dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V); i biancorossi potrebbero collezionare quattro risultati utili di fila in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta da novembre-dicembre 2025.

L'Empoli non vince da sette partite, in cui ha raccolto solo due punti (5P), subendo esattamente due reti di media a match e segnandone, sempre in media, una; considerando gli otto punti attualmente in classifica, solo due volte gli azzurri non sono andati oltre questo bottino dopo le prime 11 gare giocate in un torneo di Serie BKT: nel 2011/12 (otto) e nel 1949/50 (tre, considerando i tre punti a vittoria da sempre).

L'Empoli è una delle due squadre, assieme all'Arezzo, ad avere subito più gol nell'ultima mezzora di partita: ben 10, sui 17 totali, ovvero più del triplo rispetto a quelli incassati dai veneti (tre) nello stesso intervallo temporale in questo campionato.

Alessandro Capelli ha esordito in Serie BKT contro l'Empoli, il 23 agosto 2025; l'esterno offensivo del Padova, che ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato (assist contro il Catanzaro e rete contro il Südtirol), potrebbe partecipare a una marcatura per tre match di fila per la prima volta nel torneo cadetto.

Il primo gol di Bohdan Popov in Serie BKT è arrivato contro il Padova il 23 agosto 2025; l'ucraino, a bersaglio nell'ultimo turno di campionato contro la Juve Stabia, è uno dei tre giocatori nati dal 2007 in avanti ad avere realizzato almeno otto marcature nelle ultime due stagioni dei cinque maggiori tornei europei e relative seconde divisioni, assieme a Lamine Yamal (26) e Francis Onyeka (nove).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Padova Empoli Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 2 Numero di partite perse 4 6 Numero di partite pareggiate 2 2 Gol totali segnati 10 10 Gol totali subiti 11 17 Media gol subiti per partita 1.1 1.7 Percentuale possesso palla 42.4 44.9 Numero totale di passaggi 3704 3887 Numero totale di passaggi riusciti 2965 3130 Tiri nello specchio della porta 29 36 Percentuale di tiri in porta 39.2 47.4 Numero totale di cross 187 197 Numero medio di cross riusciti 46 41 Duelli per partita vinti 469 446 Duelli per partita persi 514 473 Corner subiti 63 43 Corner guadagnati 42 43 Numero di punizioni a favore 99 129 Numero di punizioni concesse 126 141 Tackle totali 180 165 Percentuale di successo nei tackle 61.1 57.6 Fuorigiochi totali 28 14 Numero totale di cartellini gialli 22 19 Numero totale di cartellini rossi 1 4

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Padova-Empoli

Padova-Empoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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