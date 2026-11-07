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Diretta Live di Padova-Empoli Serie B 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Euganeo di Padova
7 Novembre 2026 ore 15:00
Padova
0
Empoli
0
Pre partita
Arbitro: Giuseppe Mucera
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Euganeo
      Città: Padova
      Capienza: 32420 spettatori13:16

      Euganeo

    3. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Padova ed Empoli, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie B.13:16

    4. Il Padova è decimo in classifica con quattordici punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff. La squadra di Calabro è in serie positiva da tre turni, e dopo due vittorie consecutive nell’ultima gara ha pareggiato a Catanzaro 1-1 grazie alla rete di Varas.14:11

    6. L’Empoli è invece terzultimo con otto punti, sei in meno degli avversari. La squadra toscana non vince da sette gare (l’ultima vittoria risale ad inizio settembre) ed è reduce dal pari contro la Juve Stabia (2-2, reti di Popov e Saporiti).14:20

    7. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 4-3-2-1: Sorrentino – Carissoni, Silletti, Pastina, Cocchi – Pompetti, Zuelli, Varas – Capelli, Moro – Artistico. A disposizione: Mouquet, Scaglia, Lovato, Fusi, Di Mariano, Bortolussi, Seghetti, Galazzi, Faedo, Marcolini. All. Calabro.14:33

    8. FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli scende in campo con il 3-5-2: Seghetti – Curto, Indragoli, Bembnista – Zedadka, Bandinelli, Yepes, Saporiti, Corrado – Ceesay, Popov. A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Biondini, Egan, Deli, Berizzi, Antonini, Distefano, Shpendi. All. Andreoletti.14:33

    9. Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto, Lasagna, Dellavalle, Sgarbi e dello squalificato Giunti. Calabro fa riposare Lovato e Fusi schierando Silletti in difesa e confermando Varas a centrocampo. Artistico in attacco con il supporto di Moro e Capelli.14:36

    10. L’Empoli deve rinunciare agli indisponibili Romagnoli, Monaco, Belardinelli, Magnino e Cruz. Andreoletti conferma gli undici che hanno pareggiato contro la Juve Stabia, con Ceesay e Popov davanti e Stiven Shpendi in panchina dopo la squalifica.14:37

    Formazioni Padova - Empoli

    Padova
    Empoli
    TITOLARI PADOVA
    PANCHINA PADOVA
    ALLENATORE PADOVA
    • Antonio Calabro
    TITOLARI EMPOLI
    PANCHINA EMPOLI
    • (20) FILIPPO DISTEFANO (A)
    • (5) DUCCIO DEGLI INNOCENTI (C)
    • (13) EMILIANO FILIPPIS (P)
    • (44) LAPO DELI (C)
    • (11) STIVEN SHPENDI (A)
    • (37) DIEGO ANTONINI (D)
    • (39) EDOARDO BIONDINI (C)
    • (1) SAMUELE PERISAN (P)
    • (40) ROBERTO BERIZZI (D)
    • (35) MATTEO EGAN (D)
    ALLENATORE EMPOLI
    • Matteo Andreoletti
    PREPARTITA

    Padova - Empoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.
    Arbitro di Padova - Empoli sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

    Giuseppe Mucera

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette2
    Falli fischiati39
    Fuorigioco12
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni5
    Espulsioni0
    Cartellini per partita2.5
    Falli per cartellino7.8

    Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 2 partite
    • Serie B: 4 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2
    29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2
    05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1
    14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1
    11-10-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 1-3
    24-10-2026 Serie B Cremonese-Juve Stabia 0-1
    01-11-2026 Serie A Frosinone-Torino 2-0

    Attualmente il Padova si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).
    Il Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; l'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17.

    In casa il Padova ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
    Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e il Catanzaro ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Cesena e la Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
    Il Padova ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 2-2.

    Padova e Empoli si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Padova ha vinto 8 volte, l'Empoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

    Padova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Padova ha vinto l'ultimo confronto contro l'Empoli in Serie BKT, dopo che aveva strappato soltanto un punto nei precedenti quattro (3P); i veneti potrebbero infilare due successi consecutivi contro i toscani nel torneo cadetto per la prima volta dal 1985-1988 (entrambi per 1-0 in quel caso).
    • L'Empoli ha vinto soltanto due delle 11 trasferte (3N, 6P) disputate contro il Padova in Serie BKT, l'ultima per 1-0 nel febbraio 2014 (questo è anche l'unico 'clean sheet' degli azzurri sul campo dei veneti); inoltre, in sei di queste gare esterne, i toscani non hanno trovato la via del gol, compreso il match di ritorno dello scorso campionato.
    • Il Padova ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle ultime tre partite di campionato, dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V); i biancorossi potrebbero collezionare quattro risultati utili di fila in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta da novembre-dicembre 2025.
    • L'Empoli non vince da sette partite, in cui ha raccolto solo due punti (5P), subendo esattamente due reti di media a match e segnandone, sempre in media, una; considerando gli otto punti attualmente in classifica, solo due volte gli azzurri non sono andati oltre questo bottino dopo le prime 11 gare giocate in un torneo di Serie BKT: nel 2011/12 (otto) e nel 1949/50 (tre, considerando i tre punti a vittoria da sempre).
    • L'Empoli è una delle due squadre, assieme all'Arezzo, ad avere subito più gol nell'ultima mezzora di partita: ben 10, sui 17 totali, ovvero più del triplo rispetto a quelli incassati dai veneti (tre) nello stesso intervallo temporale in questo campionato.
    • Alessandro Capelli ha esordito in Serie BKT contro l'Empoli, il 23 agosto 2025; l'esterno offensivo del Padova, che ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato (assist contro il Catanzaro e rete contro il Südtirol), potrebbe partecipare a una marcatura per tre match di fila per la prima volta nel torneo cadetto.
    • Il primo gol di Bohdan Popov in Serie BKT è arrivato contro il Padova il 23 agosto 2025; l'ucraino, a bersaglio nell'ultimo turno di campionato contro la Juve Stabia, è uno dei tre giocatori nati dal 2007 in avanti ad avere realizzato almeno otto marcature nelle ultime due stagioni dei cinque maggiori tornei europei e relative seconde divisioni, assieme a Lamine Yamal (26) e Francis Onyeka (nove).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    PadovaEmpoli
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte42
    Numero di partite perse46
    Numero di partite pareggiate22
    Gol totali segnati1010
    Gol totali subiti1117
    Media gol subiti per partita1.11.7
    Percentuale possesso palla42.444.9
    Numero totale di passaggi37043887
    Numero totale di passaggi riusciti29653130
    Tiri nello specchio della porta2936
    Percentuale di tiri in porta39.247.4
    Numero totale di cross187197
    Numero medio di cross riusciti4641
    Duelli per partita vinti469446
    Duelli per partita persi514473
    Corner subiti6343
    Corner guadagnati4243
    Numero di punizioni a favore99129
    Numero di punizioni concesse126141
    Tackle totali180165
    Percentuale di successo nei tackle61.157.6
    Fuorigiochi totali2814
    Numero totale di cartellini gialli2219
    Numero totale di cartellini rossi14

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Padova-Empoli
    Padova-Empoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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    Padova - Empoli Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova18
    5. Verona15
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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