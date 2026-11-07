Bianco recupera Primasso al centro della difesa e opta per alcune modifiche: Tramoni preferito a Rao per affiancare Moreo alle spalle di Pittarello; Marras a tutta fascia, Loyola in mezzo. Possanzini ritrova Pyyhtia per la panchina e schiera Okoro e Burnete in attacco con Molina e Lopes a presidiare le corsie esterne, spazio a Vasic in mediana, difesa confemata. 14:22

PREPARTITA

Pisa - Sudtirol è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Sudtirol sarà Alberto Poli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Alberto Poli Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 26 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.3 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 27-10-2026 Serie B Benevento-Catanzaro 1-1

Attualmente il Pisa si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 15; il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Pisa ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Palermo e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Padova e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 2-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.

Pisa e Sudtirol si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pisa-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo due sconfitte nei primi due incroci in assoluto contro il Südtirol, il Pisa è rimasto imbattuto in tutti i successivi quattro confronti contro gli altoatesini (2V, 2N) in cui ha sempre segnato almeno due gol a match (2.3 di media a incontro).

Dopo due vittorie e tre pareggi, il Pisa ha perso nell'ultimo turno di campionato per 2-0 sul campo dell'Avellino; i nerazzurri potrebbero subire due sconfitte consecutive nel torneo per la prima volta da marzo 2025, mentre non capita che rimedino due ko di fila senza segnare da aprile 2021.

Il Südtirol non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime 12 sfide di campionato: tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte il bilancio del parziale. Nel dettaglio, i biancorossi hanno perso le ultime due trasferte senza trovare la via del gol: l'ultima volta in cui gli altoatesini hanno subito almeno tre sconfitte esterne consecutive risale a ottobre-dicembre 2024 (quattro in quel caso, delle quali le prime tre senza reti all'attivo).

Nessuna squadra ha subito più gol del Pisa nelle gare interne di queste campionato: 10, come Catanzaro e Arezzo; i nerazzurri potrebbero incassare più reti nelle prime sei partite casalinghe di un torneo di Serie BKT solo per la seconda volta nella loro storia, dopo quella del 1939/40 (14 in quel caso).

Si affrontano la squadra che ha battuto meno calci d'angolo in questo campionato (il Südtirol con 29) e quella che vanta invece la media migliore tra angoli battuti e gol realizzati da questa situazione di gioco: il Pisa, con una rete ogni 10 corner (ovvero sei centri con 61 palloni calciati dalla bandierina).

Tommaso Marras - un gol contro il Südtirol lo scorso aprile - ha centrato il bersaglio nelle ultime due gare interne di campionato; l'attaccante del Pisa è, con Antonio Raimondo, uno dei soli due giocatori nati dal 2004 in avanti ad avere raggiunto la doppia cifra di reti nelle ultime due stagioni di Serie BKT messe assieme.

Tra chi ha disputato tutte le 10 partite di questo campionato, soltanto Marco Bellich vanta una media più alta (93) di palloni giocati a incontro rispetto a quella di Andrea Giorgini (83, al pari di Tommaso Augello).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Pisa Sudtirol Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 3 Numero di partite perse 3 2 Numero di partite pareggiate 3 5 Gol totali segnati 18 11 Gol totali subiti 15 10 Media gol subiti per partita 1.5 1.0 Percentuale possesso palla 51.4 52.1 Numero totale di passaggi 4639 4799 Numero totale di passaggi riusciti 3943 4131 Tiri nello specchio della porta 61 34 Percentuale di tiri in porta 53.0 39.1 Numero totale di cross 205 115 Numero medio di cross riusciti 48 31 Duelli per partita vinti 499 415 Duelli per partita persi 475 477 Corner subiti 52 57 Corner guadagnati 61 30 Numero di punizioni a favore 119 124 Numero di punizioni concesse 109 129 Tackle totali 151 139 Percentuale di successo nei tackle 55.6 59.7 Fuorigiochi totali 15 6 Numero totale di cartellini gialli 21 20 Numero totale di cartellini rossi 1 2

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Pisa-Sudtirol

Pisa-Sudtirol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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