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Diretta Live di Pisa-Sudtirol Serie B 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
7 Novembre 2026 ore 15:00
Pisa
0
Sudtirol
0
Pre partita
Arbitro: Alberto Poli
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
      Città: Pisa
      Capienza: 25000 spettatori14:00

      Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta di Pisa-Sudtirol, gara valida per l'11° turno del campionato di Serie B. 14:00

    4. Il match della "Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani" mette di fronte due compagini che veleggiano in zona playoff: padroni di casa a 15 punti, ospiti a quota 14. 14:02

    6. Dirige l'incontro il signor Alberto Poli di Verona, coadiuvato dagli assistenti Zanellati e Laghezza. Quarto Ufficiale: Paride Tremolada. Al VAR Santoro di Messina, AVAR Paterna di Teramo. 14:06

    7. I toscani sono reduci dal ko di Avellino mentre gli altoatesini sono stati fermati sul pari dal Cesena tra le mura amiche. 14:07

    8. FORMAZIONE PISA (3-4-2-1): Confente - Calabresi, Primasso, Angori - Leris, Loyola, Correia, Marras - Moreo, Tramoni - Pittarello. A disposizione: Scuffet, Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Ferrah, Rao, Vural, Coppola, Piccinini, Petagna, Leone, Zanon. 14:24

    9. FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Plizzari - Stivanello, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Tronchin, Vasic, Lopes - Burnete, Okoro. A disposizione: Vadjunec, Pyyhtia, Anghelè, Zeroli, Pellini, Tait, Davi, Mixtur, Iuliano, Brik, Schrott.14:25

    10. Bianco recupera Primasso al centro della difesa e opta per alcune modifiche: Tramoni preferito a Rao per affiancare Moreo alle spalle di Pittarello; Marras a tutta fascia, Loyola in mezzo. Possanzini ritrova Pyyhtia per la panchina e schiera Okoro e Burnete in attacco con Molina e Lopes a presidiare le corsie esterne, spazio a Vasic in mediana, difesa confemata. 14:22

    Formazioni Pisa - Sudtirol

    Pisa
    Sudtirol
    TITOLARI PISA
    PANCHINA PISA
    ALLENATORE PISA
    • Paolo Bianco
    TITOLARI SUDTIROL
    PANCHINA SUDTIROL
    ALLENATORE SUDTIROL
    • Davide Possanzini
    PREPARTITA

    Pisa - Sudtirol è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
    Arbitro di Pisa - Sudtirol sarà Alberto Poli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

    Alberto Poli

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette1
    Falli fischiati26
    Fuorigioco1
    Rigori assegnati1
    Ammonizioni6
    Espulsioni0
    Cartellini per partita6.0
    Falli per cartellino4.3

    Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

    • Serie B: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    27-10-2026 Serie B Benevento-Catanzaro 1-1

    Attualmente il Pisa si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
    Il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 15; il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

    In casa il Pisa ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Palermo e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Padova e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 2-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.

    Pisa e Sudtirol si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

    Pisa-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Dopo due sconfitte nei primi due incroci in assoluto contro il Südtirol, il Pisa è rimasto imbattuto in tutti i successivi quattro confronti contro gli altoatesini (2V, 2N) in cui ha sempre segnato almeno due gol a match (2.3 di media a incontro).
    • Dopo due vittorie e tre pareggi, il Pisa ha perso nell'ultimo turno di campionato per 2-0 sul campo dell'Avellino; i nerazzurri potrebbero subire due sconfitte consecutive nel torneo per la prima volta da marzo 2025, mentre non capita che rimedino due ko di fila senza segnare da aprile 2021.
    • Il Südtirol non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime 12 sfide di campionato: tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte il bilancio del parziale. Nel dettaglio, i biancorossi hanno perso le ultime due trasferte senza trovare la via del gol: l'ultima volta in cui gli altoatesini hanno subito almeno tre sconfitte esterne consecutive risale a ottobre-dicembre 2024 (quattro in quel caso, delle quali le prime tre senza reti all'attivo).
    • Nessuna squadra ha subito più gol del Pisa nelle gare interne di queste campionato: 10, come Catanzaro e Arezzo; i nerazzurri potrebbero incassare più reti nelle prime sei partite casalinghe di un torneo di Serie BKT solo per la seconda volta nella loro storia, dopo quella del 1939/40 (14 in quel caso).
    • Si affrontano la squadra che ha battuto meno calci d'angolo in questo campionato (il Südtirol con 29) e quella che vanta invece la media migliore tra angoli battuti e gol realizzati da questa situazione di gioco: il Pisa, con una rete ogni 10 corner (ovvero sei centri con 61 palloni calciati dalla bandierina).
    • Tommaso Marras - un gol contro il Südtirol lo scorso aprile - ha centrato il bersaglio nelle ultime due gare interne di campionato; l'attaccante del Pisa è, con Antonio Raimondo, uno dei soli due giocatori nati dal 2004 in avanti ad avere raggiunto la doppia cifra di reti nelle ultime due stagioni di Serie BKT messe assieme.
    • Tra chi ha disputato tutte le 10 partite di questo campionato, soltanto Marco Bellich vanta una media più alta (93) di palloni giocati a incontro rispetto a quella di Andrea Giorgini (83, al pari di Tommaso Augello).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    PisaSudtirol
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte43
    Numero di partite perse32
    Numero di partite pareggiate35
    Gol totali segnati1811
    Gol totali subiti1510
    Media gol subiti per partita1.51.0
    Percentuale possesso palla51.452.1
    Numero totale di passaggi46394799
    Numero totale di passaggi riusciti39434131
    Tiri nello specchio della porta6134
    Percentuale di tiri in porta53.039.1
    Numero totale di cross205115
    Numero medio di cross riusciti4831
    Duelli per partita vinti499415
    Duelli per partita persi475477
    Corner subiti5257
    Corner guadagnati6130
    Numero di punizioni a favore119124
    Numero di punizioni concesse109129
    Tackle totali151139
    Percentuale di successo nei tackle55.659.7
    Fuorigiochi totali156
    Numero totale di cartellini gialli2120
    Numero totale di cartellini rossi12

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Pisa-Sudtirol
    Pisa-Sudtirol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Pisa: tutte le news
    Sudtirol: tutte le news

    Pisa - Sudtirol Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova18
    5. Verona15
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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