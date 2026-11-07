Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Città: Pisa
Capienza: 25000 spettatori14:00
Benvenuti alla diretta di Pisa-Sudtirol, gara valida per l'11° turno del campionato di Serie B. 14:00
Il match della "Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani" mette di fronte due compagini che veleggiano in zona playoff: padroni di casa a 15 punti, ospiti a quota 14. 14:02
Dirige l'incontro il signor Alberto Poli di Verona, coadiuvato dagli assistenti Zanellati e Laghezza. Quarto Ufficiale: Paride Tremolada. Al VAR Santoro di Messina, AVAR Paterna di Teramo. 14:06
I toscani sono reduci dal ko di Avellino mentre gli altoatesini sono stati fermati sul pari dal Cesena tra le mura amiche. 14:07
FORMAZIONE PISA (3-4-2-1): Confente - Calabresi, Primasso, Angori - Leris, Loyola, Correia, Marras - Moreo, Tramoni - Pittarello. A disposizione: Scuffet, Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Ferrah, Rao, Vural, Coppola, Piccinini, Petagna, Leone, Zanon. 14:24
FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Plizzari - Stivanello, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Tronchin, Vasic, Lopes - Burnete, Okoro. A disposizione: Vadjunec, Pyyhtia, Anghelè, Zeroli, Pellini, Tait, Davi, Mixtur, Iuliano, Brik, Schrott.14:25
Bianco recupera Primasso al centro della difesa e opta per alcune modifiche: Tramoni preferito a Rao per affiancare Moreo alle spalle di Pittarello; Marras a tutta fascia, Loyola in mezzo. Possanzini ritrova Pyyhtia per la panchina e schiera Okoro e Burnete in attacco con Molina e Lopes a presidiare le corsie esterne, spazio a Vasic in mediana, difesa confemata. 14:22
Pisa - Sudtirol è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Sudtirol sarà Alberto Poli. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Alberto Poli
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|26
|Fuorigioco
|1
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|6.0
|Falli per cartellino
|4.3
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|27-10-2026
|Serie B
|Benevento-Catanzaro 1-1
Attualmente il Pisa si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 15; il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Pisa ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Palermo e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Padova e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 2-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.
Pisa e Sudtirol si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, il Sudtirol ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Pisa-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pisa
|Sudtirol
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|5
|Gol totali segnati
|18
|11
|Gol totali subiti
|15
|10
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.4
|52.1
|Numero totale di passaggi
|4639
|4799
|Numero totale di passaggi riusciti
|3943
|4131
|Tiri nello specchio della porta
|61
|34
|Percentuale di tiri in porta
|53.0
|39.1
|Numero totale di cross
|205
|115
|Numero medio di cross riusciti
|48
|31
|Duelli per partita vinti
|499
|415
|Duelli per partita persi
|475
|477
|Corner subiti
|52
|57
|Corner guadagnati
|61
|30
|Numero di punizioni a favore
|119
|124
|Numero di punizioni concesse
|109
|129
|Tackle totali
|151
|139
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|59.7
|Fuorigiochi totali
|15
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|21
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Pisa-Sudtirol
Pisa-Sudtirol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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