LIVE Carrarese-Sampdoria 0-1 Serie B 2026/2027: Tutino accende la partita

Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
Città: Carrara
Capienza: 15000 spettatori15:59
La Carrarese reduce da tre vittorie nelle ultime cinque uscite cerca continuità ospitando una Sampdoria in difficoltà.15:59
I blucerchiati vengono dalla prima vittoria in campionato contro la Virtus Entella per 2-0, ma la classifica li vede al penultimo posto a 8 lunghezze.16:00
Formazione CARRARESE (3-4-2-1): Pizzignacco - Oliana, Ruggeri, Reale - Braunoder, Schiavi, Martini, Parlanti - Rubino, Rouhi - Abiuso. A disposizione: Garofani, Ravaglia, Dagba, Guercio, Macchioni, Romani, Belloni, Topalovic, Cisse, Cudric, Finotto, Marconi.17:04
Formazione SAMPDORIA (4-3-2-1): Krastev - Mbabu, Ravanelli, Delli Carri, Gartenmann - Henderson, Makoumbou, Abldgaard - Begic - Mezzotero, Tutino. A disposizione: Massolo, Jensen, Diop, Ferrari, Meijer, Conti, Donegà, Visentin, Amarandei, Karamoh.17:01
Nella Carrarese sulla trequarti ci sono Rubino e Rouhi, in avanti come punta c'è Abiuso. Davanti a Pizzignacco, difesa a tre con Oliana, Ruggeri e Reale. Nella Samppdoria difesa a quattro con Ravanelli e Delli Carri centrali e Mbabu e Gartenmann come terzini, in attacco gioca la coppia Tutino, Mezzotero.17:05
FISCHIO D’INIZIO DI CARRARESE - SAMPDORIA. Arbitra Di Marco.17:19
Buon avvio da parte della Sampdoria che sta cercando di spingersi in avanti con continuità.17:24
Partita ancora senza grandi emozioni, le due squadre cercano di creare qualcosa.17:30
La Sampdoria è quella che tiene più il pallone ma al momento non riesce a trovare varchi.17:33
Cartellino giallo per Tutino, gioco pericoloso.17:38
GOL! Carrarese - SAMPDORIA 0-1! Rete di Tutino. Al primo vero affondo la sblocca la Sampdoria, ripartenza veloce, lancio per Begic che pesca Tutino a centro area, conclusione di prima dell'attaccante che si spegne sotto la traversa.
Guarda la scheda del giocatore Gennaro Tutino17:43
Continua a premere la Sampdoria che sembra aver preso fiducia dopo il gol del vantaggio.17:46
Scavi decisivo su Mbabu che sotto porta ci prova di testa ma il centrocampista spazza in angolo.17:50
Cartellino giallo per Rubino, fallo su Abidgaard.17:55
Partita che si avvia alla fine del primo tempo, la Carrarese sta provando ad alzare il proprio baricentro ms non riesce a trovare spazi.17:59
Cartellino giallo per Mezzotero per un intervento in ritardi su Reale.18:00
TRAVERSA DI RUBINO! Cross dalla sinistra di Rouhi, colpo di testa di Rubino che impatta la traversa.18:01
Ci saranno 2 minuti di recupero.18:05
Fine primo tempo: CARRARESE - SAMPDORIA 0-1.18:07
Partita che non offre molte emozioni nei primi venti minuti e che si accende grazie alla rete di Tutino che porta in vantaggio gli ospiti. La Carrarese prova a reagire e nel finale colpisce una traversa con Rubino.18:07
Carrarese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
Arbitro di Carrarese - Sampdoria sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Davide Di Marco
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|45
|Fuorigioco
|12
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.6
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|29-08-2026
|Serie A
|Sassuolo-Torino 2-1
|03-09-2026
|Coppa Italia
|Palermo-Mantova 5-2
|12-09-2026
|Serie B
|Catanzaro-Carrarese 1-0
|10-10-2026
|Serie B
|Vicenza-Pisa 0-3
|24-10-2026
|Serie A
|Como-Sassuolo 2-0
|31-10-2026
|Serie B
|Südtirol-Cesena 1-1
Attualmente la Carrarese si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).
La Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; la Sampdoria ha segnato 11 gol e ne ha subiti 18.
In casa la Carrarese ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Arezzo e il Verona ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Ascoli e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.
Carrarese e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Carrarese
|Sampdoria
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|6
|6
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|9
|10
|Gol totali subiti
|13
|18
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.8
|Percentuale possesso palla
|46.1
|45.4
|Numero totale di passaggi
|4226
|3917
|Numero totale di passaggi riusciti
|3478
|3156
|Tiri nello specchio della porta
|36
|48
|Percentuale di tiri in porta
|36.4
|42.1
|Numero totale di cross
|170
|225
|Numero medio di cross riusciti
|32
|50
|Duelli per partita vinti
|494
|482
|Duelli per partita persi
|502
|500
|Corner subiti
|49
|36
|Corner guadagnati
|51
|57
|Numero di punizioni a favore
|109
|115
|Numero di punizioni concesse
|143
|129
|Tackle totali
|165
|136
|Percentuale di successo nei tackle
|58.2
|52.9
|Fuorigiochi totali
|10
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|21
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Carrarese-Sampdoria
Carrarese-Sampdoria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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