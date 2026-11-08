LIVE Carrarese-Sampdoria 0-1 Serie B 2026/2027: Tutino accende la partita

Nella Carrarese sulla trequarti ci sono Rubino e Rouhi, in avanti come punta c'è Abiuso. Davanti a Pizzignacco, difesa a tre con Oliana, Ruggeri e Reale. Nella Samppdoria difesa a quattro con Ravanelli e Delli Carri centrali e Mbabu e Gartenmann come terzini, in attacco gioca la coppia Tutino, Mezzotero.17:05

PREPARTITA

Carrarese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Sampdoria sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1 03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2 12-09-2026 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-0 10-10-2026 Serie B Vicenza-Pisa 0-3 24-10-2026 Serie A Como-Sassuolo 2-0 31-10-2026 Serie B Südtirol-Cesena 1-1

Attualmente la Carrarese si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

La Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; la Sampdoria ha segnato 11 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Carrarese ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Arezzo e il Verona ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Ascoli e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.

Carrarese e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese ha vinto due dei quattro precedenti di Serie BKT contro la Sampdoria (1N, 1P), trovando sempre la via del gol in queste sfide (sei reti totali). Tuttavia, dopo la vittoria per per 2-0 del 18 marzo scorso, i toscani potrebbero sia registrare due successi di fila, sia ottenere due clean sheet consecutivi contro i blucerchiati per la prima volta nel torneo cadetto.

La Carrarese ha vinto i due precedenti disputati in casa contro la Sampdoria, senza subire gol in entrambe le occasioni (1-0 il 25 aprile 2025 e 2-0 il 18 marzo 2026). I liguri sono gli unici, tra le squadre affrontate almeno due volte in casa nella competizione dai toscani, ad aver sempre perso senza segnare nemmeno un gol.

La Carrarese ha raccolto 10 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato di Serie BKT; in caso di mancata vittoria contro la Sampdoria nel prossimo turno, i toscani registrerebbero la loro seconda peggior partenza nel torneo dopo le prime 11 gare stagionali dopo il 1947/48 (sei, considerando da sempre tre punti a vittoria).

La Sampdoria è reduce dal successo per 2-0 contro la Virtus Entella, che ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie e di 10 gare senza clean sheet. Vincendo contro la Carrarese, i blucerchiati otterrebbero due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio scorsi.

Carrarese e Sampdoria sono - insieme al Palermo - le uniche squadre a non aver ancora segnato da calcio d'angolo in questa Serie BKT. In generale, entrambe figurano tra i peggiori attacchi del campionato: nove le reti dei toscani (nessuno ha segnato meno nel torneo, al pari dell'Arezzo), una in meno dei blucerchiati (10 anche Cremonese, Empoli e Padova).

Jonas Rouhi è il giocatore che ha creato più occasioni nella Serie BKT 2026/27 (30); ampliando il discorso ai maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni, tra chi ha mandato al tiro un compagno almeno altrettante volte solo Lamine Yamal (2007), Rio Cardines (2006) e Arda Güler (2005) sono più giovani del classe 2004 della Carrarese.

Tra i giocatori che hanno tentato almeno 25 dribbling in questa Serie BKT, Tjas Begic della Sampdoria è quello che vanta la percentuale di riuscita più alta: 63.6%, frutto di 21 dribbling completati su 33.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Carrarese Sampdoria Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 3 2 Numero di partite perse 6 6 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 9 10 Gol totali subiti 13 18 Media gol subiti per partita 1.3 1.8 Percentuale possesso palla 46.1 45.4 Numero totale di passaggi 4226 3917 Numero totale di passaggi riusciti 3478 3156 Tiri nello specchio della porta 36 48 Percentuale di tiri in porta 36.4 42.1 Numero totale di cross 170 225 Numero medio di cross riusciti 32 50 Duelli per partita vinti 494 482 Duelli per partita persi 502 500 Corner subiti 49 36 Corner guadagnati 51 57 Numero di punizioni a favore 109 115 Numero di punizioni concesse 143 129 Tackle totali 165 136 Percentuale di successo nei tackle 58.2 52.9 Fuorigiochi totali 10 16 Numero totale di cartellini gialli 21 20 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Carrarese-Sampdoria

Carrarese-Sampdoria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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