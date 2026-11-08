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LIVE Carrarese-Sampdoria 0-1 Serie B 2026/2027: Tutino accende la partita

Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara
8 Novembre 2026 ore 17:15
Carrarese
0
Sampdoria
1
Fine primo tempo
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 23' 0-1 Gennaro Tutino
0'
45'
90'
47'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
    Città: Carrara
    Capienza: 15000 spettatori15:59

    Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

  3. La Carrarese reduce da tre vittorie nelle ultime cinque uscite cerca continuità ospitando una Sampdoria in difficoltà.15:59

  4. I blucerchiati vengono dalla prima vittoria in campionato contro la Virtus Entella per 2-0, ma la classifica li vede al penultimo posto a 8 lunghezze.16:00

  6. Formazione CARRARESE (3-4-2-1): Pizzignacco - Oliana, Ruggeri, Reale - Braunoder, Schiavi, Martini, Parlanti - Rubino, Rouhi - Abiuso. A disposizione: Garofani, Ravaglia, Dagba, Guercio, Macchioni, Romani, Belloni, Topalovic, Cisse, Cudric, Finotto, Marconi.17:04

  7. Formazione SAMPDORIA (4-3-2-1): Krastev - Mbabu, Ravanelli, Delli Carri, Gartenmann - Henderson, Makoumbou, Abldgaard - Begic - Mezzotero, Tutino. A disposizione: Massolo, Jensen, Diop, Ferrari, Meijer, Conti, Donegà, Visentin, Amarandei, Karamoh.17:01

  8. Nella Carrarese sulla trequarti ci sono Rubino e Rouhi, in avanti come punta c'è Abiuso. Davanti a Pizzignacco, difesa a tre con Oliana, Ruggeri e Reale. Nella Samppdoria difesa a quattro con Ravanelli e Delli Carri centrali e Mbabu e Gartenmann come terzini, in attacco gioca la coppia Tutino, Mezzotero.17:05

  9. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI CARRARESE - SAMPDORIA. Arbitra Di Marco.17:19

  10. 5'

    Buon avvio da parte della Sampdoria che sta cercando di spingersi in avanti con continuità.17:24

  12. 11'

    Partita ancora senza grandi emozioni, le due squadre cercano di creare qualcosa.17:30

  13. 15'

    La Sampdoria è quella che tiene più il pallone ma al momento non riesce a trovare varchi.17:33

  14. 19'

    Cartellino giallo per Tutino, gioco pericoloso.17:38

  15. 23'

    GOL! Carrarese - SAMPDORIA 0-1! Rete di Tutino. Al primo vero affondo la sblocca la Sampdoria, ripartenza veloce, lancio per Begic che pesca Tutino a centro area, conclusione di prima dell'attaccante che si spegne sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Gennaro Tutino17:43

    Gennaro Tutino
  16. 27'

    Continua a premere la Sampdoria che sembra aver preso fiducia dopo il gol del vantaggio.17:46

  18. 31'

    Scavi decisivo su Mbabu che sotto porta ci prova di testa ma il centrocampista spazza in angolo.17:50

  19. 36'

    Cartellino giallo per Rubino, fallo su Abidgaard.17:55

  20. 40'

    Partita che si avvia alla fine del primo tempo, la Carrarese sta provando ad alzare il proprio baricentro ms non riesce a trovare spazi.17:59

  21. 41'

    Cartellino giallo per Mezzotero per un intervento in ritardi su Reale.18:00

  22. 42'

    TRAVERSA DI RUBINO! Cross dalla sinistra di Rouhi, colpo di testa di Rubino che impatta la traversa.18:01

  24. 45'

    Ci saranno 2 minuti di recupero.18:05

  25. 45'+2'

    Fine primo tempo: CARRARESE - SAMPDORIA 0-1.18:07

  26. Partita che non offre molte emozioni nei primi venti minuti e che si accende grazie alla rete di Tutino che porta in vantaggio gli ospiti. La Carrarese prova a reagire e nel finale colpisce una traversa con Rubino.18:07

Formazioni Carrarese - Sampdoria

Carrarese
Sampdoria
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Guido Pagliuca
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
  • (82) JOAO VISENTIN (C)
  • (44) GERALD DONEGÀ (C)
  • (37) STEFAN AMARANDEI (A)
  • (38) KARIM DIOP (D)
  • (33) FRANCESCO CONTI (C)
  • (5) BJORN MEIJER (D)
  • (1) PETER VINDAHL (P)
  • (96) SAMUELE MASSOLO (P)
  • (14) YANN KARAMOH (A)
  • (25) ALEX FERRARI (D)
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Luca D'Angelo
PREPARTITA

Carrarese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
Arbitro di Carrarese - Sampdoria sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Davide Di Marco

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati45
Fuorigioco12
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2026 Serie A Sassuolo-Torino 2-1
03-09-2026 Coppa Italia Palermo-Mantova 5-2
12-09-2026 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-0
10-10-2026 Serie B Vicenza-Pisa 0-3
24-10-2026 Serie A Como-Sassuolo 2-0
31-10-2026 Serie B Südtirol-Cesena 1-1

Attualmente la Carrarese si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).
La Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; la Sampdoria ha segnato 11 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Carrarese ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Arezzo e il Verona ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Ascoli e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Verona perdendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Lorenzo Insigne con 3 gol.

Carrarese e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Carrarese ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Carrarese ha vinto due dei quattro precedenti di Serie BKT contro la Sampdoria (1N, 1P), trovando sempre la via del gol in queste sfide (sei reti totali). Tuttavia, dopo la vittoria per per 2-0 del 18 marzo scorso, i toscani potrebbero sia registrare due successi di fila, sia ottenere due clean sheet consecutivi contro i blucerchiati per la prima volta nel torneo cadetto.
  • La Carrarese ha vinto i due precedenti disputati in casa contro la Sampdoria, senza subire gol in entrambe le occasioni (1-0 il 25 aprile 2025 e 2-0 il 18 marzo 2026). I liguri sono gli unici, tra le squadre affrontate almeno due volte in casa nella competizione dai toscani, ad aver sempre perso senza segnare nemmeno un gol.
  • La Carrarese ha raccolto 10 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato di Serie BKT; in caso di mancata vittoria contro la Sampdoria nel prossimo turno, i toscani registrerebbero la loro seconda peggior partenza nel torneo dopo le prime 11 gare stagionali dopo il 1947/48 (sei, considerando da sempre tre punti a vittoria).
  • La Sampdoria è reduce dal successo per 2-0 contro la Virtus Entella, che ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie e di 10 gare senza clean sheet. Vincendo contro la Carrarese, i blucerchiati otterrebbero due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio scorsi.
  • Carrarese e Sampdoria sono - insieme al Palermo - le uniche squadre a non aver ancora segnato da calcio d'angolo in questa Serie BKT. In generale, entrambe figurano tra i peggiori attacchi del campionato: nove le reti dei toscani (nessuno ha segnato meno nel torneo, al pari dell'Arezzo), una in meno dei blucerchiati (10 anche Cremonese, Empoli e Padova).
  • Jonas Rouhi è il giocatore che ha creato più occasioni nella Serie BKT 2026/27 (30); ampliando il discorso ai maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni, tra chi ha mandato al tiro un compagno almeno altrettante volte solo Lamine Yamal (2007), Rio Cardines (2006) e Arda Güler (2005) sono più giovani del classe 2004 della Carrarese.
  • Tra i giocatori che hanno tentato almeno 25 dribbling in questa Serie BKT, Tjas Begic della Sampdoria è quello che vanta la percentuale di riuscita più alta: 63.6%, frutto di 21 dribbling completati su 33.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CarrareseSampdoria
Partite giocate1010
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse66
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati910
Gol totali subiti1318
Media gol subiti per partita1.31.8
Percentuale possesso palla46.145.4
Numero totale di passaggi42263917
Numero totale di passaggi riusciti34783156
Tiri nello specchio della porta3648
Percentuale di tiri in porta36.442.1
Numero totale di cross170225
Numero medio di cross riusciti3250
Duelli per partita vinti494482
Duelli per partita persi502500
Corner subiti4936
Corner guadagnati5157
Numero di punizioni a favore109115
Numero di punizioni concesse143129
Tackle totali165136
Percentuale di successo nei tackle58.252.9
Fuorigiochi totali1016
Numero totale di cartellini gialli2120
Numero totale di cartellini rossi01

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Carrarese-Sampdoria
Carrarese-Sampdoria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Carrarese: tutte le news
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Classifica SERIE B

  1. Palermo27
  2. Modena23
  3. Ascoli20
  4. Mantova19
  5. Verona16
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi8
  2. Andrea Belotti7
  3. Antonio Di Nardo7
  4. Dennis Johnsen7
  5. Daniel Mosquera7
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