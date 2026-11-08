LIVE Vicenza-Cremonese 0-0 Serie B 2026/2027: Cremonese, occasione sprecata

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Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Vicenza
Città: Vicenza
Capienza: 17163 spettatori18:53
Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie B, si affrontano Vicenza e Cremonese.18:53
Manca poco all'inizio di Vicenza-Cremonese. Direzione di gara affidata all'arbitro Marchetti. 18:53
Formazione VICENZA (3-5-2): Gagno - Vescovi, Brighenti, Marchizza - Caferri, Carraro, Bellemo, Rada, Corazza - Ruati, Merkaj.19:09
Formazione CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati - Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Lottici Tessadri, Berti - Licina, Thorsby, Vandeputte - Bonazzoli.19:40
Panchina VICENZA: Bagheria, Tantalocchi, Cuomo, Papetti, Sandon, Leverbe, Talarico, Costa, Zonta, Pietrelli, Alessio, Morra, Mancini.19:09
Panchina CREMONESE: Festa, Agazzi, Fellipe Jack, Marsi, Collocolo, Lordkipanidze, Grassi, Stuckler, De Luca, Elia, Djuric, Nasti.19:08
Le scelte di Gallo: in avanti il tandem Rauti-Merkaj, Caferri e Corazza sulle fasce, chance per Rada, in mediana spazio a Bellemo. Brighenti guida la difesa a tre.19:09
Le scelte di Pecchia: Bonazzoli punta centrale, Vandeputte e Licina ai suoi lati, Berti trequartista. Nasti e De Luca in panchina. A metà campo Lottici Tessadri e Thorsby.18:59
Inizio primo tempo di VICENZA-CREMONESE!19:32
Carraro va al tiro dalla distanza sugli sviluppi di un corner, pallone largo di molto. 19:35
Barbieri mette al centro, Gagno fa sua la sfera. 19:37
Opportunità per Rauti, ma l'attaccante scatta in posizione irregolare. 19:39
Diagonale di Bonazzoli da posizione decentrata, pallone lontano dal palo.19:40
OCCASIONE VICENZA! Merkaj in area impegna Fulignati con un tiro a incrociare.19:41
Rada intercetta il cross di Barbieri e poi dà avvio alla ripartenza del Vicenza, Baschirotto anticipa Merkaj.19:44
Possesso gestito dal Vicenza, fase di studio della gara. 19:46
Merkaj lotta e guadagna una punizione da posizione laterale. 19:49
Calcio da fermo battuto da Costa, respinge in uscita Fulignati, tiro impreciso di Carraro.19:50
Bonazzoli in area, dopo il cross di Pezzella, non trova spazio per il tiro.19:54
OCCASIONE CREMONESE! Thorsby da posizione favorevole, dopo una corta respinta della difesa, non inquadra il bersaglio.19:55
Vicenza - Cremonese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza.
Arbitro di Vicenza - Cremonese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Matteo Marchetti
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|64
|Fuorigioco
|13
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|1.6
|Falli per cartellino
|12.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|02-09-2026
|Coppa Italia
|Udinese-Venezia 2-1
|07-09-2026
|Serie B
|Palermo-Sampdoria 3-1
|19-09-2026
|Serie B
|Ascoli-Avellino 3-1
|16-10-2026
|Serie A
|Frosinone-Sassuolo 4-2
|23-10-2026
|Serie A
|Torino-Monza 3-2
|01-11-2026
|Serie A
|Lecce-Genoa 1-2
Attualmente il Vicenza si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
Il Vicenza ha segnato 13 gol e ne ha subiti 20; la Cremonese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Mantova e il Benevento ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 3-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Benevento vincendo 2-0.
Vicenza e Cremonese si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 7 volte, la Cremonese ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Vicenza-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Vicenza
|Cremonese
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|5
|4
|Numero di partite pareggiate
|3
|3
|Gol totali segnati
|13
|10
|Gol totali subiti
|20
|11
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.1
|Percentuale possesso palla
|47.6
|50.1
|Numero totale di passaggi
|3725
|4663
|Numero totale di passaggi riusciti
|3030
|3911
|Tiri nello specchio della porta
|30
|40
|Percentuale di tiri in porta
|34.5
|48.8
|Numero totale di cross
|246
|183
|Numero medio di cross riusciti
|60
|40
|Duelli per partita vinti
|458
|426
|Duelli per partita persi
|520
|416
|Corner subiti
|45
|43
|Corner guadagnati
|57
|37
|Numero di punizioni a favore
|130
|104
|Numero di punizioni concesse
|168
|105
|Tackle totali
|154
|150
|Percentuale di successo nei tackle
|57.8
|56.7
|Fuorigiochi totali
|11
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|24
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Vicenza-Cremonese
Vicenza-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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