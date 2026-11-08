LIVE Vicenza-Cremonese 0-0 Serie B 2026/2027: Cremonese, occasione sprecata

Le scelte di Pecchia: Bonazzoli punta centrale, Vandeputte e Licina ai suoi lati, Berti trequartista. Nasti e De Luca in panchina. A metà campo Lottici Tessadri e Thorsby.18:59

PREPARTITA

Vicenza - Cremonese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza.

Arbitro di Vicenza - Cremonese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 64 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.6 Falli per cartellino 12.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1 07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1 19-09-2026 Serie B Ascoli-Avellino 3-1 16-10-2026 Serie A Frosinone-Sassuolo 4-2 23-10-2026 Serie A Torino-Monza 3-2 01-11-2026 Serie A Lecce-Genoa 1-2

Attualmente il Vicenza si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Vicenza ha segnato 13 gol e ne ha subiti 20; la Cremonese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Mantova e il Benevento ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 3-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Benevento vincendo 2-0.

Vicenza e Cremonese si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 7 volte, la Cremonese ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Vicenza-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Vicenza ha vinto sette dei 20 precedenti in Serie BKT contro la Cremonese (8N, 5P); i biancorossi sono reduci da due gare senza vittorie contro i grigiorossi con un parziale complessivo di 0-1 (1N, 1P) e potrebbero restare a secco di gol segnati per almeno tre match di fila contro i lombardi per la prima volta nel torneo cadetto.

La Cremonese ha vinto solo una delle 10 trasferte di Serie BKT contro il Vicenza (1-0 il 26 settembre 2021 - 4N, 5P). Il Vicenza, dal canto suo, non è mai rimasto senza segnare per due partite casalinghe consecutive contro i grigiorossi nel torneo.

Il Vicenza è reduce da due sconfitte consecutive in Serie BKT e, se perdesse anche contro la Cremonese, arriverebbe a tre ko di fila nel campionato cadetto per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021.

La Cremonese ha vinto le ultime due partite di questo campionato senza subire alcuna rete: i grigiorossi non registrano tre successi consecutivi nella competizione dal periodo tra febbraio e marzo 2024, mentre l'ultima volta che ha raccolto almeno tre clean sheet di fila è stata nel periodo tra gennaio e febbraio 2024 (quattro, tutte vittorie).

Da un lato, la Cremonese è la squadra che ha ingaggiato meno duelli in questo campionato di Serie BKT (842, con una percentuale di successo del 50.6%); dall'altro, il Vicenza ne ha ingaggiati ben 136 in più rispetto ai grigiorossi (978), ma è penultimo per percentuale duelli vinti (46.8%), meglio soltanto del Südtirol (46.5%).

Dopo essere andato a bersaglio per due presenze di fila a cavallo tra agosto e settembre, Silvio Merkaj non ha più segnato nelle sette gare più recenti giocate in Serie BKT; tra gli attaccanti che hanno trascorso almeno 500 minuti in campo nel torneo cadetto nel periodo, nessuno ha tentato meno conclusioni del classe 1997: otto tiri in 503’, gli stessi di Simone D'Uffizi (otto in 603’).

Marco Nasti va a segno da due presenze di fila in Serie BKT e nella competizione non è mai arrivato a tre match consecutivi a bersaglio - serie di due anche nel dicembre 2025, con la maglia dell’Empoli.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Vicenza Cremonese Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 5 4 Numero di partite pareggiate 3 3 Gol totali segnati 13 10 Gol totali subiti 20 11 Media gol subiti per partita 2.0 1.1 Percentuale possesso palla 47.6 50.1 Numero totale di passaggi 3725 4663 Numero totale di passaggi riusciti 3030 3911 Tiri nello specchio della porta 30 40 Percentuale di tiri in porta 34.5 48.8 Numero totale di cross 246 183 Numero medio di cross riusciti 60 40 Duelli per partita vinti 458 426 Duelli per partita persi 520 416 Corner subiti 45 43 Corner guadagnati 57 37 Numero di punizioni a favore 130 104 Numero di punizioni concesse 168 105 Tackle totali 154 150 Percentuale di successo nei tackle 57.8 56.7 Fuorigiochi totali 11 14 Numero totale di cartellini gialli 24 16 Numero totale di cartellini rossi 0 2

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Vicenza-Cremonese

Vicenza-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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