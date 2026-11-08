Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Vicenza-Cremonese 0-0 Serie B 2026/2027: Cremonese, occasione sprecata

Stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza
8 Novembre 2026 ore 19:30
Vicenza
0
Cremonese
0
Primo tempo
Arbitro: Matteo Marchetti
    0'
    45'
    90'
    22'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Romeo Menti di Vicenza
      Città: Vicenza
      Capienza: 17163 spettatori18:53

      Romeo Menti di Vicenza Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie B, si affrontano Vicenza e Cremonese.18:53

    4. Manca poco all'inizio di Vicenza-Cremonese. Direzione di gara affidata all'arbitro Marchetti. 18:53

    6. Formazione VICENZA (3-5-2): Gagno - Vescovi, Brighenti, Marchizza - Caferri, Carraro, Bellemo, Rada, Corazza - Ruati, Merkaj.19:09

    7. Formazione CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati - Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Lottici Tessadri, Berti - Licina, Thorsby, Vandeputte - Bonazzoli.19:40

    8. Panchina VICENZA: Bagheria, Tantalocchi, Cuomo, Papetti, Sandon, Leverbe, Talarico, Costa, Zonta, Pietrelli, Alessio, Morra, Mancini.19:09

    9. Panchina CREMONESE: Festa, Agazzi, Fellipe Jack, Marsi, Collocolo, Lordkipanidze, Grassi, Stuckler, De Luca, Elia, Djuric, Nasti.19:08

    10. Le scelte di Gallo: in avanti il tandem Rauti-Merkaj, Caferri e Corazza sulle fasce, chance per Rada, in mediana spazio a Bellemo. Brighenti guida la difesa a tre.19:09

    12. Le scelte di Pecchia: Bonazzoli punta centrale, Vandeputte e Licina ai suoi lati, Berti trequartista. Nasti e De Luca in panchina. A metà campo Lottici Tessadri e Thorsby.18:59

    13. 1'

      Inizio primo tempo di VICENZA-CREMONESE!19:32

    14. 2'

      Carraro va al tiro dalla distanza sugli sviluppi di un corner, pallone largo di molto. 19:35

    15. 4'

      Barbieri mette al centro, Gagno fa sua la sfera. 19:37

    16. 7'

      Opportunità per Rauti, ma l'attaccante scatta in posizione irregolare. 19:39

    18. 8'

      Diagonale di Bonazzoli da posizione decentrata, pallone lontano dal palo.19:40

    19. 8'

      OCCASIONE VICENZA! Merkaj in area impegna Fulignati con un tiro a incrociare.19:41

    20. 11'

      Rada intercetta il cross di Barbieri e poi dà avvio alla ripartenza del Vicenza, Baschirotto anticipa Merkaj.19:44

    21. 14'

      Possesso gestito dal Vicenza, fase di studio della gara. 19:46

    22. 17'

      Merkaj lotta e guadagna una punizione da posizione laterale. 19:49

    24. 18'

      Calcio da fermo battuto da Costa, respinge in uscita Fulignati, tiro impreciso di Carraro.19:50

    25. 21'

      Bonazzoli in area, dopo il cross di Pezzella, non trova spazio per il tiro.19:54

    26. 22'

      OCCASIONE CREMONESE! Thorsby da posizione favorevole, dopo una corta respinta della difesa, non inquadra il bersaglio.19:55

    Formazioni Vicenza - Cremonese

    Vicenza
    Cremonese
    TITOLARI VICENZA
    PANCHINA VICENZA
    ALLENATORE VICENZA
    • Fabio Gallo
    TITOLARI CREMONESE
    PANCHINA CREMONESE
    ALLENATORE CREMONESE
    • Fabio Pecchia
    PREPARTITA

    Vicenza - Cremonese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza.
    Arbitro di Vicenza - Cremonese sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

    Matteo Marchetti

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati64
    Fuorigioco13
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni5
    Espulsioni0
    Cartellini per partita1.6
    Falli per cartellino12.8

    Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite
    • Serie B: 2 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    02-09-2026 Coppa Italia Udinese-Venezia 2-1
    07-09-2026 Serie B Palermo-Sampdoria 3-1
    19-09-2026 Serie B Ascoli-Avellino 3-1
    16-10-2026 Serie A Frosinone-Sassuolo 4-2
    23-10-2026 Serie A Torino-Monza 3-2
    01-11-2026 Serie A Lecce-Genoa 1-2

    Attualmente il Vicenza si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
    Il Vicenza ha segnato 13 gol e ne ha subiti 20; la Cremonese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11.

    In casa il Vicenza ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
    Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Modena e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
    La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Mantova e il Benevento ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Vicenza ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 3-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Benevento vincendo 2-0.

    Vicenza e Cremonese si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Vicenza ha vinto 7 volte, la Cremonese ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 8.

    Vicenza-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Vicenza ha vinto sette dei 20 precedenti in Serie BKT contro la Cremonese (8N, 5P); i biancorossi sono reduci da due gare senza vittorie contro i grigiorossi con un parziale complessivo di 0-1 (1N, 1P) e potrebbero restare a secco di gol segnati per almeno tre match di fila contro i lombardi per la prima volta nel torneo cadetto.
    • La Cremonese ha vinto solo una delle 10 trasferte di Serie BKT contro il Vicenza (1-0 il 26 settembre 2021 - 4N, 5P). Il Vicenza, dal canto suo, non è mai rimasto senza segnare per due partite casalinghe consecutive contro i grigiorossi nel torneo.
    • Il Vicenza è reduce da due sconfitte consecutive in Serie BKT e, se perdesse anche contro la Cremonese, arriverebbe a tre ko di fila nel campionato cadetto per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021.
    • La Cremonese ha vinto le ultime due partite di questo campionato senza subire alcuna rete: i grigiorossi non registrano tre successi consecutivi nella competizione dal periodo tra febbraio e marzo 2024, mentre l'ultima volta che ha raccolto almeno tre clean sheet di fila è stata nel periodo tra gennaio e febbraio 2024 (quattro, tutte vittorie).
    • Da un lato, la Cremonese è la squadra che ha ingaggiato meno duelli in questo campionato di Serie BKT (842, con una percentuale di successo del 50.6%); dall'altro, il Vicenza ne ha ingaggiati ben 136 in più rispetto ai grigiorossi (978), ma è penultimo per percentuale duelli vinti (46.8%), meglio soltanto del Südtirol (46.5%).
    • Dopo essere andato a bersaglio per due presenze di fila a cavallo tra agosto e settembre, Silvio Merkaj non ha più segnato nelle sette gare più recenti giocate in Serie BKT; tra gli attaccanti che hanno trascorso almeno 500 minuti in campo nel torneo cadetto nel periodo, nessuno ha tentato meno conclusioni del classe 1997: otto tiri in 503’, gli stessi di Simone D'Uffizi (otto in 603’).
    • Marco Nasti va a segno da due presenze di fila in Serie BKT e nella competizione non è mai arrivato a tre match consecutivi a bersaglio - serie di due anche nel dicembre 2025, con la maglia dell’Empoli.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    VicenzaCremonese
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte23
    Numero di partite perse54
    Numero di partite pareggiate33
    Gol totali segnati1310
    Gol totali subiti2011
    Media gol subiti per partita2.01.1
    Percentuale possesso palla47.650.1
    Numero totale di passaggi37254663
    Numero totale di passaggi riusciti30303911
    Tiri nello specchio della porta3040
    Percentuale di tiri in porta34.548.8
    Numero totale di cross246183
    Numero medio di cross riusciti6040
    Duelli per partita vinti458426
    Duelli per partita persi520416
    Corner subiti4543
    Corner guadagnati5737
    Numero di punizioni a favore130104
    Numero di punizioni concesse168105
    Tackle totali154150
    Percentuale di successo nei tackle57.856.7
    Fuorigiochi totali1114
    Numero totale di cartellini gialli2416
    Numero totale di cartellini rossi02

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Vicenza-Cremonese
    Vicenza-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

    Vicenza: tutte le news
    Cremonese: tutte le news

    Vicenza - Cremonese Live

    Octopus Energy

    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena23
    3. Ascoli20
    4. Mantova19
    5. Verona16
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

     SPORT TREND

    Global Summit

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio