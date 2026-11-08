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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
Città: Chiavari
Capienza: 5535 spettatori14:29
Benvenuti alla diretta del match tra Entella e Modena, valida per l'11a giornata di Serie B!14:29
Nell'ultimo match l'Entella ha perso per 0-2 con la Sampdoria, mentre il Modena è reduce dall'1-1 con il Mantova.14:31
Formazione V.ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Marconi; Vignali, Lucas Felippe, Franzoni, Mezzon, Di Mario; Cuppone, Tirelli.14:33
Formazione MODENA (3-4-1-2): Chichizola; Adorni, Folino, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Bianco; Olzer; Montevago, Ambrosino.14:36
Panchina V.Entella: Torrielli, D’Alterio, Corona, Guiu, Turicchia, Annoni, Parodi, Forte, Motolese, Costa, Kritta, Benedetti.14:33
Panchina Modena: Laidani, Maran, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Cannoni, Fontana, Odero, Azzi, Bozhanaj, Bacchin, Belotti.14:34
Le scelte di Chiappella: gioca Tirelli avanti con Cuppone al suo fianco, in mediana spazio a Felippe e Franzoni. Confermato Tiritiello dietro.14:35
Le scelte di Galloppa: in avanti spazio ad Ambrosino con Olzer e Montevago alle sue spalle. A centrocampo gioca Brugman, spazio a Nieling dietro.14:36
La Virtus Entella ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Modena in questo campionato (1P), dopo che nelle precedenti due aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta, nella stagione 2014/15.14:36
La Virtus Entella ha sfidato il Modena tre volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (2V, 1N); tra le squadre di questo campionato, solo contro l'Ascoli (cinque) la formazione di Chiavari ha giocato più gare interne nella competizione senza essere mai sconfitta (tre anche contro Pisa e Juve Stabia).14:36
Virtus Entella - Modena è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
Arbitro di Virtus Entella - Modena sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Valerio Crezzini
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|78
|Fuorigioco
|16
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|0.7
|Falli per cartellino
|26.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-08-2026
|Coppa Italia
|Parma-Catania 2-0
|23-08-2026
|Serie A
|Atalanta-Sassuolo 2-1
|29-08-2026
|Serie B
|Avellino-Vicenza 3-0
|13-09-2026
|Serie A
|Lecce-Monza 3-2
|12-10-2026
|Serie A
|Torino-Udinese 2-1
|24-10-2026
|Serie B
|Südtirol-Sampdoria 1-1
|02-11-2026
|Serie A
|Atalanta-Parma 0-3
Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12; il Modena ha segnato 18 gol e ne ha subiti 10.
In casa la Virtus Entella ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e il Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-0 mentre Il Modena ha incontrato il Mantova pareggiando 1-1.
Virtus Entella e Modena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Virtus Entella-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Virtus Entella
|Modena
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|6
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|4
|2
|Gol totali segnati
|11
|18
|Gol totali subiti
|12
|10
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.0
|56.9
|Numero totale di passaggi
|4194
|4877
|Numero totale di passaggi riusciti
|3441
|4232
|Tiri nello specchio della porta
|40
|53
|Percentuale di tiri in porta
|36.7
|39.8
|Numero totale di cross
|246
|187
|Numero medio di cross riusciti
|53
|43
|Duelli per partita vinti
|490
|489
|Duelli per partita persi
|470
|449
|Corner subiti
|31
|44
|Corner guadagnati
|39
|51
|Numero di punizioni a favore
|135
|134
|Numero di punizioni concesse
|132
|117
|Tackle totali
|154
|135
|Percentuale di successo nei tackle
|65.6
|65.2
|Fuorigiochi totali
|30
|26
|Numero totale di cartellini gialli
|21
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Serie B.
Dove vedere Virtus Entella-Modena
Virtus Entella-Modena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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