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Diretta Live di Virtus Entella-Modena Serie B 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari
8 Novembre 2026 ore 15:00
Virtus Entella
0
Modena
0
Pre partita
Arbitro: Valerio Crezzini
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
      Città: Chiavari
      Capienza: 5535 spettatori14:29

      Stadio Enrico Sannazzari Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta del match tra Entella e Modena, valida per l'11a giornata di Serie B!14:29

    4. Nell'ultimo match l'Entella ha perso per 0-2 con la Sampdoria, mentre il Modena è reduce dall'1-1 con il Mantova.14:31

    6. Formazione V.ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Previtali, Tiritiello, Marconi; Vignali, Lucas Felippe, Franzoni, Mezzon, Di Mario; Cuppone, Tirelli.14:33

    7. Formazione MODENA (3-4-1-2): Chichizola; Adorni, Folino, Nieling; Imputato, Santoro, Brugman, Bianco; Olzer; Montevago, Ambrosino.14:36

    8. Panchina V.Entella: Torrielli, D’Alterio, Corona, Guiu, Turicchia, Annoni, Parodi, Forte, Motolese, Costa, Kritta, Benedetti.14:33

    9. Panchina Modena: Laidani, Maran, Ronco, Acquah, Arnaboldi, Cannoni, Fontana, Odero, Azzi, Bozhanaj, Bacchin, Belotti.14:34

    10. Le scelte di Chiappella: gioca Tirelli avanti con Cuppone al suo fianco, in mediana spazio a Felippe e Franzoni. Confermato Tiritiello dietro.14:35

    12. Le scelte di Galloppa: in avanti spazio ad Ambrosino con Olzer e Montevago alle sue spalle. A centrocampo gioca Brugman, spazio a Nieling dietro.14:36

    13. La Virtus Entella ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Modena in questo campionato (1P), dopo che nelle precedenti due aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta, nella stagione 2014/15.14:36

    14. La Virtus Entella ha sfidato il Modena tre volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (2V, 1N); tra le squadre di questo campionato, solo contro l'Ascoli (cinque) la formazione di Chiavari ha giocato più gare interne nella competizione senza essere mai sconfitta (tre anche contro Pisa e Juve Stabia).14:36

    Formazioni Virtus Entella - Modena

    Virtus Entella
    Modena
    TITOLARI VIRTUS ENTELLA
    PANCHINA VIRTUS ENTELLA
    • (33) FRANCESCO D'ALTERIO (P)
    • (11) BERNAT GUIU (A)
    • (16) RICCARDO TURICCHIA (C)
    • (39) MATTIA MOTOLESE (D)
    • (9) GIACOMO CORONA (A)
    • (40) GABRIELE COSTA (C)
    • (80) LEONARDO BENEDETTI (C)
    • (23) LUCA PARODI (D)
    • (12) EDOARDO TORRIELLI (P)
    • (18) TOMMASO ANNONI (C)
    • (70) MARWANE KRITTA (D)
    • (32) FRANCESCO FORTE (A)
    ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
    • Andrea Chiappella
    TITOLARI MODENA
    PANCHINA MODENA
    • (17) KLEIS BOZHANAJ (C)
    • (25) ABDULLAH LAIDANI (P)
    • (34) DIEGO RONCO (D)
    • (15) MARTINO ODERO (D)
    • (27) PAULO AZZI (C)
    • (32) WISDOM ACQUAH (C)
    • (11) ANDREA BELOTTI (A)
    • (19) BRANDO FONTANA (C)
    • (73) PIETRO ARNABOLDI (C)
    • (12) ANDREA MARAN (P)
    • (24) ANTONIO CANNONI (D)
    • (29) LUCA BACCHIN (A)
    ALLENATORE MODENA
    • Daniele Galloppa
    PREPARTITA

    Virtus Entella - Modena è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
    Arbitro di Virtus Entella - Modena sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

    Valerio Crezzini

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette4
    Falli fischiati78
    Fuorigioco16
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni3
    Espulsioni0
    Cartellini per partita0.7
    Falli per cartellino26.0

    Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 4 partite
    • Serie B: 2 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0
    23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1
    29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0
    13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2
    12-10-2026 Serie A Torino-Udinese 2-1
    24-10-2026 Serie B Südtirol-Sampdoria 1-1
    02-11-2026 Serie A Atalanta-Parma 0-3

    Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
    La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12; il Modena ha segnato 18 gol e ne ha subiti 10.

    In casa la Virtus Entella ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
    Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e il Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-0 mentre Il Modena ha incontrato il Mantova pareggiando 1-1.

    Virtus Entella e Modena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

    Virtus Entella-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • La Virtus Entella ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Modena in questo campionato (1P), dopo che nelle precedenti due aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta, nella stagione 2014/15.
    • La Virtus Entella ha sfidato il Modena tre volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (2V, 1N); tra le squadre di questo campionato, solo contro l'Ascoli (cinque) la formazione di Chiavari ha giocato più gare interne nella competizione senza essere mai sconfitta (tre anche contro Pisa e Juve Stabia).
    • La Virtus Entella arriva dalla sconfitta senza segnare contro la Sampdoria (0-2); nella gestione Andrea Chiappella, la formazione ligure non è mai rimasta due gare di fila senza trovare la rete in Serie BKT - l'ultima occasione risale infatti ad aprile 2021, con Vincenzo Vivarini alla guida.
    • Considerando soltanto il rendimento dei primi tempi, il Modena sarebbe penultimo in classifica con otto punti, a +1 sull'Arezzo, mentre basandosi solo sui secondi tempi di questo campionato i canarini sarebbero primi in solitaria con 22 punti, a +2 sul Palermo.
    • Il Modena è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria: 35, più del doppio rispetto alla Virtus Entella (17).
    • Tra Serie A e Serie BKT solo Giacomo Calò (23) ha creato più occasioni da palla inattiva rispetto a Bernat Guiu (13) nel 2026/27; il classe 2000 è, inoltre, l'unico giocatore della Virtus Entella con più di una rete e più di un assist all'attivo in questo campionato (2G+2A).
    • Andrea Belotti va a segno da sei presenze di fila in campionato (la più lunga serie realizzativa in corso tra i giocatori di Serie A e Serie BKT) e nella sua carriera tra massima serie italiana, categoria cadetta e Primeira Liga solo una volta ha raggiunto le sette gare consecutive in rete: tra giugno e luglio 2020 con il Torino.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Virtus EntellaModena
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte26
    Numero di partite perse42
    Numero di partite pareggiate42
    Gol totali segnati1118
    Gol totali subiti1210
    Media gol subiti per partita1.21.0
    Percentuale possesso palla51.056.9
    Numero totale di passaggi41944877
    Numero totale di passaggi riusciti34414232
    Tiri nello specchio della porta4053
    Percentuale di tiri in porta36.739.8
    Numero totale di cross246187
    Numero medio di cross riusciti5343
    Duelli per partita vinti490489
    Duelli per partita persi470449
    Corner subiti3144
    Corner guadagnati3951
    Numero di punizioni a favore135134
    Numero di punizioni concesse132117
    Tackle totali154135
    Percentuale di successo nei tackle65.665.2
    Fuorigiochi totali3026
    Numero totale di cartellini gialli2117
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Serie B.

    Dove vedere Virtus Entella-Modena
    Virtus Entella-Modena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

    Virtus Entella: tutte le news
    Modena: tutte le news

    Virtus Entella - Modena Live

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    Classifica SERIE B

    1. Palermo27
    2. Modena20
    3. Ascoli20
    4. Mantova19
    5. Verona16
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi8
    2. Andrea Belotti7
    3. Antonio Di Nardo7
    4. Dennis Johnsen7
    5. Daniel Mosquera7
    MOSTRA COMPLETA

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