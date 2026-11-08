La Virtus Entella ha sfidato il Modena tre volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (2V, 1N); tra le squadre di questo campionato, solo contro l'Ascoli (cinque) la formazione di Chiavari ha giocato più gare interne nella competizione senza essere mai sconfitta (tre anche contro Pisa e Juve Stabia).14:36

La Virtus Entella ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Modena in questo campionato (1P), dopo che nelle precedenti due aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta, nella stagione 2014/15.14:36

PREPARTITA

Virtus Entella - Modena è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Modena sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 78 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.7 Falli per cartellino 26.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1 29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0 13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2 12-10-2026 Serie A Torino-Udinese 2-1 24-10-2026 Serie B Südtirol-Sampdoria 1-1 02-11-2026 Serie A Atalanta-Parma 0-3

Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Modena si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 12; il Modena ha segnato 18 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Virtus Entella ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Vicenza e il Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-0 mentre Il Modena ha incontrato il Mantova pareggiando 1-1.

Virtus Entella e Modena si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Modena ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Virtus Entella-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Modena in questo campionato (1P), dopo che nelle precedenti due aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta, nella stagione 2014/15.

La Virtus Entella ha sfidato il Modena tre volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (2V, 1N); tra le squadre di questo campionato, solo contro l'Ascoli (cinque) la formazione di Chiavari ha giocato più gare interne nella competizione senza essere mai sconfitta (tre anche contro Pisa e Juve Stabia).

La Virtus Entella arriva dalla sconfitta senza segnare contro la Sampdoria (0-2); nella gestione Andrea Chiappella, la formazione ligure non è mai rimasta due gare di fila senza trovare la rete in Serie BKT - l'ultima occasione risale infatti ad aprile 2021, con Vincenzo Vivarini alla guida.

Considerando soltanto il rendimento dei primi tempi, il Modena sarebbe penultimo in classifica con otto punti, a +1 sull'Arezzo, mentre basandosi solo sui secondi tempi di questo campionato i canarini sarebbero primi in solitaria con 22 punti, a +2 sul Palermo.

Il Modena è la squadra che ha effettuato più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria: 35, più del doppio rispetto alla Virtus Entella (17).

Tra Serie A e Serie BKT solo Giacomo Calò (23) ha creato più occasioni da palla inattiva rispetto a Bernat Guiu (13) nel 2026/27; il classe 2000 è, inoltre, l'unico giocatore della Virtus Entella con più di una rete e più di un assist all'attivo in questo campionato (2G+2A).

Andrea Belotti va a segno da sei presenze di fila in campionato (la più lunga serie realizzativa in corso tra i giocatori di Serie A e Serie BKT) e nella sua carriera tra massima serie italiana, categoria cadetta e Primeira Liga solo una volta ha raggiunto le sette gare consecutive in rete: tra giugno e luglio 2020 con il Torino.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Virtus Entella Modena Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 6 Numero di partite perse 4 2 Numero di partite pareggiate 4 2 Gol totali segnati 11 18 Gol totali subiti 12 10 Media gol subiti per partita 1.2 1.0 Percentuale possesso palla 51.0 56.9 Numero totale di passaggi 4194 4877 Numero totale di passaggi riusciti 3441 4232 Tiri nello specchio della porta 40 53 Percentuale di tiri in porta 36.7 39.8 Numero totale di cross 246 187 Numero medio di cross riusciti 53 43 Duelli per partita vinti 490 489 Duelli per partita persi 470 449 Corner subiti 31 44 Corner guadagnati 39 51 Numero di punizioni a favore 135 134 Numero di punizioni concesse 132 117 Tackle totali 154 135 Percentuale di successo nei tackle 65.6 65.2 Fuorigiochi totali 30 26 Numero totale di cartellini gialli 21 17 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Virtus Entella-Modena

Virtus Entella-Modena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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